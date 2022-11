UK shareholder meetings calendar - next 7 days

<table style="width: 773px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="325" /> <col width="448" /> </colgroup><tbody><tr><td class="xl69" width="325" height="21"><strong>Monday 14 November</strong></td><td class="xl68" width="448"> </td></tr><tr><td class="xl67" width="325" height="21">DeepVerge PLC</td><td class="xl72">GM re conditional placing, conditional subscription and broker offer</td></tr><tr><td class="xl70" height="21"><strong>Tuesday 15 November</strong></td><td class="xl68"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Berkeley Energia Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Biffa PLC</td><td class="xl68">GM re proposed takeover by ECP</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Craneware PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Unicorn AIM VCT PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Unicorn Mineral Resources PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl69" height="21"><strong>Wednesday 16 November</strong></td><td class="xl68"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21">European Opportunities Trust PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Finsbury Food Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">GreenX Metals Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Jubilee Metals Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Litigation Capital Management Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Marble Point Loan Financing Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">McBride PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Petra Diamonds Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Smiths Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">ThinkSmart Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21"><strong>Thursday 17 November</strong></td><td class="xl68"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Advance Energy PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Aveva Group PLC</td><td class="xl66">GM re acquisition by Schneider Electric</td></tr><tr><td class="xl66" height="21">Close Brothers Group PLC</td><td class="xl66">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Cordel Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Eagle Eye Solutions Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Finsbury Food Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">FW Thorpe PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Henderson EuroTrust PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">JD Wetherspoon PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Kier Group PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">New Star Investment Trust PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Reabold Resources PLC</td><td class="xl68">GM re requisitioned resolutions to remove board</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Ricardo PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Seraphim Space Investment Trust PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Superdry PLC</td><td class="xl68">GM re annual and remuneration report</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Supermarket Income REIT PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Thor Mining PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl70" height="21"><strong>Friday 18 November</strong></td><td class="xl68"> </td></tr><tr><td class="xl68" height="21">MJ Gleeson PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Just Eat Takeaway.com N.V.</td><td class="xl68">EGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Marula Mining PLC</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">NIOX Group PLC</td><td class="xl68">GM re share premium account cancellation</td></tr><tr><td class="xl68" height="21">Sovereign Metals Ltd</td><td class="xl68">AGM</td></tr><tr><td class="xl68" height="21"> </td><td class="xl68"> </td></tr><tr><td class="xl71" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved.</td></tr></tbody></table>