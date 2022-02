ةيرهوجلا تامولعملا نع حاصفلإا جذومن

ر Mobile Telecommunication Company Saudi Arabia (ZAIN KSA) نلاعلإا ناونع

ـل تاروطتلا رخآ نع ةيدوعسلا ةلقنتملا تلااصتلاا ةكش نلاعا

نم ةمدقملا ضورعلا لىع ةيدوعسلا نيز ةرادإ سلجم ةقفاوم Announces an update on the Board of directors' approval of Title

كلملا ومسلا بحاصو ،ةماعلا تارامثتسلاا قودنص نم لك the offers received from the Public Investment Fund ("PIF"),

ي ر HRH Prince Saud Bin Fahad, and Sultan Holding Company, to

،ةضباقلا ناطلس ةكشو ،زيزعلادبع نب دهف نب دوعس يملأار

نيز" جاربلأ ةيتحتلا ةينبلا ف صصح لىع ذاوحتسلال acquire stakes in the Zain KSA towers infrastructure.

ي ".ةيدوعسلا

ضورعلا" لىع اهترادا سلجم ةقفاوم نع "ةيدوعسلا نيز" نلعت Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia (Zain ةمدقم

،ةماعلا تارامثتسلاا قودنص نم لك نم ةمدقملاو "ةيئاهنلا KSA) announces its Board of directors' approval of the final Introduction

،زيزعلادبع نب دهف نب دوعس يملأار كلملا ومسلا بحاصو offers (the "Final Offers") received from the Public Investment

ي ر

ةيفانلا تاصوحفلا لامكإ دعب كلذو ،ةضباقلا ناطلس ةكشو Fund (PIF), HRH Prince Saud Bin Fahad, and Sultan Holding

.فارطلأا عيمجل ةيلخادلا تاقفاوملا لىع لوصحلا عم ةلاهجلل Company after completing the due diligence and internal

ّ

نيز" جاربلأ ةيتحتلا ةينبلا ةميق "ةيئاهنلا ضورعلا" تردق ثيح approvals of all parties.

لاير نويلم 3,026 غلبمب اجرب 8069 نم ةنوكملا "ةيدوعسلا

.)كيرمأ رلاود نويلم 807( يدوعس The approved final offers were to acquire stakes in Zain KSA's

ي towers infrastructure comprising of 8,069 towers, valuing

قودنص نم لك ذوحتسي ،"ةيئاهنلا ضورعلا" لىع ءانبو

دهف نب دوعس يملأار كلملا ومسلا بحاصو ،ةماعلا تارامثتسلاا these assets at SAR 3,026 million (USD 807 million).

ي ر

Pursuant to the Final Offers, PIF, HRH Prince Saud Bin Fahad,

ةينبلا ف صصح لىع ،ةضباقلا ناطلس ةكشو ،زيزعلادبع نب

ي

و ٪10 و ٪60 غلبت بسنب "ةيدوعسلا نيز" جاربلأ ةيتحتلا and Sultan Holding Company will acquire 60%, 10%, and 10%

ةصحلا ةيكلم لىع ةيدوعسلا نيزقبتس امنيب لاوتلا لىع ٪10 stakes in the Tower Infrastructure, respectively, while Zain

ي ي

نم مدقملا ئاهنلا ضرعلا لمش امك .٪20 ةغلابلا ةيقبتملا KSA will own the remaining 20% stake. PIF's Final Offer also

ي ر

ةيقبتملا ةصحلل ءاشلا قح لىع ةماعلا تارامثتسلاا قودنص includes a call option that will grant PIF the right to buy the

.ددحم غلبمب كلذو ٪20 ةغلابلاو "ةيدوعسلا نيز"ل

ر remaining 20% stake from Zain KSA for a certain amount.

"ةيدوعسلا نيز" عيبت لا ،"ةيئاهنلا ضورعلا" طوش بجومبو Under the terms of the Final Offers, Zain KSA will sell its

تايئاوه نم ىرخلأا تانوكملا ةفاك اما ،طقف جاربلأا لكيه ىوس

ةيركفلا تايكلملاو تاينقتلاو جمايلاور ةيكلسلالا تلااصتلاا passive, physical towers infrastructure and retain all other

".ةيدوعسلا نيز"ـل كلم قبت wireless communication antennas, software, technology, and

تايلمع مامتلإ فارطلأا عيمج عم "ةيدوعسلا نيز" لمعتسو intellectual property.

ضورعلا" نأ املع ،ةمزلالا صيخايلا لىع لوصحلا و ذاوحتسلاا Zain KSA will work with the parties on the best way to execute

تاذ ةيمسرلا تاهجلا تاقفاوم لىع لوصحلل عضخت "ةيئاهنلا the Final Offers, noting that the Final Offers are subject to

ر obtaining the required approvals from the relevant official

.فارطلأا يبر اهيلع قافتلاا متي ىرخأ طوش ةيأو ،ةلصلا

authorities, and other conditions that may be agreed

between the parties.

يدوعس لايررايلم 1.4 ةغلابلا لوصلأا ةميق فاص ليوحت متيس The net assets value of SAR 1.4B will be transferred to assets لهو ثدحلاب ةطبترملا فيلاكتلا

ي بابسلاا ركذ عم لا ما تريغت

هذه كلاهتسا فاقيإ متيسو عيبلا ضرغل ةلوادتم يغر لوصأ لإ held for sale and the depreciation of those assets will be

The costs associated with

.لوصلأا stopped. the event, and if they

have changed or not with

indication of the reasons.

تاروطت يا نع اقحلا نلاعلاا متيسو ،لام رثأ كانه نوكيس There will be a financial impact. Any material developments ةعومجم ىلع يلاملا رثلأا

ي in this matter will be announced in due cours. نيز

.هدورو يح ف رملاا اذه لايح ةيرهوج Financial Impact on

ر ي