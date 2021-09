EQS Group-News: mobilezone holding ag / Mot-clé(s) : Introduction d'un produit Apple lance ses nouveaux modèles iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max 2021-09-14 / 21:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rotkreuz, le 14 septembre 2021

Apple a dévoilé ses nouveaux produits lors du Keynote d'aujourd'hui. Il est possible de les précommander auprès de mobilezone dès du 17 septembre 2021. La vente officielle débutera le 24 septembre 2021.

Apple a présenté ses quatre nouveautés iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max lors du Keynote à 19 heures, heure locale. Le lancement officiel en Suisse est prévu le 24 septembre 2021 pour tous les modèles. Les clients qui sont adhérents au mobilezone Club seront prioritaires lors du lancement des ventes. «Les adhérents au mobilezone Club accèderont avant les autres aux nouveaux modèles d'Apple - l'inscription en vaut donc la peine», précise Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse.

Tous les appareils seront disponibles chez mobilezone avec ou sans abonnement auprès des principaux opérateurs. Tous les modèles d'iPhone sont disponible dès un acompte de CHF 0.- pour toute souscription d'un nouvel abonnement ou toute prolongation des abonnements mobiles de Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Wingo et Yallo. Les clients peuvent rejoindre le mobilezone Club en s'inscrivant à l'adresse https://www.mobilezone.ch/fr/club-registrierung

Plus d'informations sur les nouveautés Apple:https://www.mobilezone.ch/fr/iphone

Contact pour les médias Martina Högger Senior Manager Corporate Communications mobilezone ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

À propos de mobilezone Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de CHF 1'237 millions et un bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l'exercice 2020.

Le groupe mobilezone emploie environ 1'000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L'offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse. www.mobilezoneholding.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fin du communiqué aux médias

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langue : Français Entreprise : mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Téléphone : 041 400 24 24 E-mail : mobilezoneholding@mobilezone.ch Site internet : mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN : CH0276837694 Numéro valeur : A14R33 Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1233409 Fin du message EQS Group News-Service =------------

1233409 2021-09-14

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1233409&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2021 15:24 ET (19:24 GMT)