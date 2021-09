EQS-News: Apple lancia i nuovi modelli iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

EQS Group-News: mobilezone holding ag / Parola (s): Introduzione prodotto Apple lancia i nuovi modelli iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max 2021-09-14 / 21:23

Rotkreuz, 14 settembre 2021

Durante il keynote di oggi, Apple ha annunciato le sue novità. I modelli si possono prenotare da mobilezone dal 17 settembre 2021. L'inizio ufficiale delle vendite è il 24 settembre 2021.

Alle ore 19 (orario Svizzera), Apple ha presentato durante il suo keynote le novità iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. L'inizio ufficiale delle vendite in Svizzera per tutti i modelli di iPhone è il 24 settembre. I clienti di mobilezone, soci del mobilezone Club, riceveranno un trattamento prioritario all'inizio della vendita. Roger Wassmer, CEO Svizzera di mobilezone, afferma: «I soci del mobilezone Club riceveranno prima degli altri i nuovi modelli Apple, quindi vale la pena iscriversi al mobilezone Club».

Tutti gli apparecchi potranno essere acquistati da mobilezone con o senza abbonamento di tutti gli operatori di telefonia mobile. Con la stipulazione di un nuovo abbonamento o la proroga di tutti gli abbonamenti di Swisscom, Sunrise, Salt, UPC, M-Budget, TalkTalk, Wingo e Yallo, i modelli iPhone sono disponibile a partire da CHF 0.-. È possibile registrarsi al mobilezone Club via https://www.mobilezone.ch/it/club-registrierung

Ulteriori informazioni su Apple news:https://www.mobilezone.ch/it/iphone

Contatto per i media Martina Högger Senior Manager Corporate Communications mobilezone ag mobilezoneholding@mobilezone.ch

Chi è mobilezone Fondata nel 1999, mobilezone holding sa (simbolo del titolo al SIX: MOZN), con un fatturato pari a CHF 1 237 milioni e un utile del Gruppo di CHF 34.5 milioni nell'anno di riferimento 2020, è il leader tra gli operatori indipendenti di telecomunicazioni in Svizzera e Germania. Il Gruppo mobilezone occupa circa 1'000 collaboratori nelle sedi di Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlino, Bochum, Colonia e Münster. L'offerta comprende un assortimento completo di cellulari e piani tariffari per telefonia mobile e fissa, TV digitale e Internet di tutti gli operatori. Completano l'offerta una consulenza indipendente, l'assistenza a clienti privati e commerciali, i servizi di riparazione e la fornitura a negozi specializzati. I servizi e prodotti vengono offerti online tramite vari portali web e in circa 120 shop propri in Svizzera. www.mobilezoneholding.ch

