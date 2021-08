EQS-News : mobilezone rafforza la Direzione e il Management Svizzera

EQS Group-News: mobilezone holding ag / Parola (s): Generalità mobilezone rafforza la Direzione e il Management Svizzera 2021-08-10 / 07:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMUNICATO STAMPA Rotkreuz, 10 agosto 2021 Il 1° giugno 2021 la Direzione di mobilezone Svizzera è stata ampliata da sei a otto membri. Vanno a potenziare il team Christoph Gisler, in qualità di Director Product Management e Raffaele Sutter, in qualità di Director Digital. Al fine di potenziare i settori Product Management e Digital/E-Commerce, dal 1° giugno mobilezone ha ampliato la Direzione svizzera 2021 aggiungendo due nuovi membri. Christoph Gisler, nel 2015 ha sviluppato un canale di distribuzione digitale per la maggiore piattaforma di alpinismo svizzera e dal 2016 al 2018 ha coadiuvato il settore Sales e Key Account Management nella creazione di siroop.ch. Dal 2018 al 2020 ha diretto il settore Vendite e Marketing presso Jamei AG. A partire dal 2020, in quanto membro della Direzione, è stato a capo della commercializzazione e della distribuzione per il settore Commercio specializzato presso Alltron AG. Raffaele Sutter ha diretto il Competence Center Digital & E-commerce di Industria Migros dal 2013 al 2017. Dal 2017, in quanto membro del Management del settore online di Coop, è stato responsabile dell'orientamento strategico di coop.ch. Roger Wassmer, CEO di mobilezone Svizzera, afferma: «Siamo lieti di aver trovato in Christoph e Raffaele due eccellenti esperti rispettivamente nel settore del Product Management e del Digital/E-commerce.» Ulteriori informazioni sulla Direzione Svizzera https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/organization/ management-board-switzerland.html Claudio Barandun va a completare il Management Svizzera Il 10 agosto 2021, Claudio Barandun va a completare il Management Svizzera in qualità di Managing Director della affiliata mobiletouch. Claudio Barandun aveva ricoperto funzioni dirigenziali presso Bachmann Mobile e Also Schweiz. Dal 2020 è stato membro della Direzione in Revendo. Claudio Barandun succede a Peter Poulsen, il quale ha lasciato l'azienda a giugno 2021. Ulteriori informazioni sul Management Svizzera: https://www.mobilezoneholding.ch/en/about-us/organization/ management-switzerland.html Contatto per i media Gregor Vogt Director Marketing & Customer Experience mobilezone ag mobilezoneholding@mobilezone.ch Chi è mobilezone Fondata nel 1999, mobilezone holding sa (simbolo del titolo al SIX: MOZN), con un fatturato pari a CHF 1 237 milioni e un utile del Gruppo di CHF 34.5 milioni nell'anno di riferimento 2020, è il leader tra gli operatori indipendenti di telecomunicazioni in Svizzera e Germania. Il Gruppo mobilezone occupa circa 1 000 collaboratori nelle sedi di Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, Berlino, Bochum, Colonia e Münster. L'offerta comprende un assortimento completo di cellulari e piani tariffari per telefonia mobile e fissa, TV digitale e Internet di tutti gli operatori. Completano l'offerta una consulenza indipendente, l'assistenza a clienti privati e commerciali, i servizi di riparazione e la fornitura a negozi specializzati. I servizi e prodotti vengono offerti online tramite vari portali web e in circa 120 shop propri in Svizzera. www.mobilezoneholding.ch ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fine comunicato stampa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lingua: Italiano Società: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefono: 041 400 24 24 E-mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN: CH0276837694 Numero di Sicurezza: A14R33 Elencati: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1225170 Fine annuncio EQS Group News-Service -------------

