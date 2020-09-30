Sept 30 (Reuters) -
* MODERNA CHIEF SAYS ITS VACCINE WON’T BE READY BEFORE US
ELECTION- FT
* MODERNA WOULD NOT BE READY TO SEEK EMERGENCY USE
AUTHORISATION
FROM THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION BEFORE NOVEMBER 25 AT THE
EARLIEST - FT
* MODERNA CEO SAYS DID NOT EXPECT TO HAVE FULL APPROVAL TO
DISTRIBUTE THE COVID-19 DRUG TO ALL SECTIONS OF POPULATION UNTIL
NEXT SPRING - FT
* MODERNA CEO SAYS MODERNA WOULD NOT BE READY TO FILE AN
APPLICATION TO SERVE THE WHOLE POPULATION UNTIL AT LEAST LATE
JANUARY- FT
Source text: https://on.ft.com/33gEtej