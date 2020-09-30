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MODERNA, INC.

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Moderna : Chief Says Its Vaccine Won't Be Ready Before US Election- FT

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09/30/2020 | 02:39pm EDT

Sept 30 (Reuters) -

* MODERNA CHIEF SAYS ITS VACCINE WON’T BE READY BEFORE US ELECTION- FT

* MODERNA WOULD NOT BE READY TO SEEK EMERGENCY USE AUTHORISATION FROM THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION BEFORE NOVEMBER 25 AT THE EARLIEST - FT

* MODERNA CEO SAYS DID NOT EXPECT TO HAVE FULL APPROVAL TO DISTRIBUTE THE COVID-19 DRUG TO ALL SECTIONS OF POPULATION UNTIL NEXT SPRING - FT

* MODERNA CEO SAYS MODERNA WOULD NOT BE READY TO FILE AN APPLICATION TO SERVE THE WHOLE POPULATION UNTIL AT LEAST LATE JANUARY- FT Source text: https://on.ft.com/33gEtej

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Sales 2020 305 M - -
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Net cash 2020 2 553 M - -
P/E ratio 2020 -49,5x
Yield 2020 -
Capitalization 27 826 M 27 826 M -
EV / Sales 2020 82,9x
EV / Sales 2021 4,96x
Nbr of Employees 975
Free-Float 80,1%
Chart MODERNA, INC.
Duration : Period :
Moderna, Inc. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends MODERNA, INC.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 15
Average target price 91,47 $
Last Close Price 70,52 $
Spread / Highest target 90,0%
Spread / Average Target 29,7%
Spread / Lowest Target -41,9%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Stéphane Bancel Chief Executive Officer & Director
Stephen Hoge President
Noubar B. Afeyan Chairman
David W. Meline Chief Financial Officer
Juan Andres Chief Technical Operations & Quality Officer
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
MODERNA, INC.260.53%27 826
LONZA GROUP AG61.49%46 020
SEATTLE GENETICS, INC.67.13%33 226
IQVIA HOLDINGS INC.0.17%29 605
CELLTRION, INC.42.27%29 455
IMMUNOMEDICS, INC.302.88%19 720
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