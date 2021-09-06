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Moderna : European Medicines Agency Evaluating Data On Booster Dose Of COVID-19 Vaccine Comirnaty

09/06/2021 | 09:25am EDT
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Sept 6 (Reuters) - European Medicines Agency:

* EMA: EMA EVALUATING DATA ON BOOSTER DOSE OF COVID-19 VACCINE COMIRNATY: 06/09/2021

* EMA SAYS STARTED EVALUATING AN APPLICATION FOR USE OF A BOOSTER DOSE OF COMIRNATY TO BE GIVEN 6 MONTHS AFTER SECOND DOSE IN PEOPLE AGED 16 YEARS AND OLDER.

* EMA: CHMP WILL CARRY OUT AN ACCELERATED ASSESSMENT OF DATA SUBMITTED BY THE COMPANY THAT MARKETS COMIRNATY,

* EMA SAYS ALSO ASSESSING DATA FROM LITERATURE ON USE OF ADDITIONAL, THIRD DOSE OF MRNA VACCINE (COMIRNATY OR SPIKEVAX) IN SEVERELY IMMUNOCOMPROMISED PEOPLE

* EMA SAYS CHMP WILL RECOMMEND WHETHER UPDATES TO PRODUCT INFORMATION ARE APPROPRIATE

* EMA: OUTCOME OF THIS EVALUATION IS EXPECTED WITHIN THE NEXT FEW WEEKS, UNLESS SUPPLEMENTARY INFORMATION IS NEEDED

* EMA: WHILE EMA ASSESSES RELEVANT DATA, MEMBER STATES MAY ALREADY CONSIDER PREPARATORY PLANS FOR ADMINISTERING BOOSTERS AND ADDITIONAL DOSES Further company coverage:


© Reuters 2021
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