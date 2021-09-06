Moderna : European Medicines Agency Evaluating Data On Booster Dose Of COVID-19 Vaccine Comirnaty

Sept 6 (Reuters) - European Medicines Agency:
* EMA: EMA EVALUATING DATA ON BOOSTER DOSE OF COVID-19
VACCINE
COMIRNATY: 06/09/2021
* EMA SAYS STARTED EVALUATING AN APPLICATION FOR USE OF A
BOOSTER
DOSE OF COMIRNATY TO BE GIVEN 6 MONTHS AFTER SECOND DOSE IN
PEOPLE AGED 16 YEARS AND OLDER.
* EMA: CHMP WILL CARRY OUT AN ACCELERATED ASSESSMENT OF DATA
SUBMITTED BY THE COMPANY THAT MARKETS COMIRNATY,
* EMA SAYS ALSO ASSESSING DATA FROM LITERATURE ON USE OF
ADDITIONAL, THIRD DOSE OF MRNA VACCINE (COMIRNATY OR SPIKEVAX)
IN SEVERELY IMMUNOCOMPROMISED PEOPLE
* EMA SAYS CHMP WILL RECOMMEND WHETHER UPDATES TO PRODUCT
INFORMATION ARE APPROPRIATE
* EMA: OUTCOME OF THIS EVALUATION IS EXPECTED WITHIN THE
NEXT FEW
WEEKS, UNLESS SUPPLEMENTARY INFORMATION IS NEEDED
* EMA: WHILE EMA ASSESSES RELEVANT DATA, MEMBER STATES MAY
ALREADY
CONSIDER PREPARATORY PLANS FOR ADMINISTERING BOOSTERS AND
ADDITIONAL DOSES
Further company coverage: