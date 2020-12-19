Moderna : U.S. CDC Statement On COVID-19 Vaccines and Severe Allergic Reactions

Dec 19 (Reuters) - U.S. CDC:
* U.S. CDC SAYS HAS LEARNED OF REPORTS THAT SOME PEOPLE HAVE
EXPERIENCED SEVERE ALLERGIC REACTIONS, KNOWN AS ANAPHYLAXIS,
AFTER GETTING COVID-19 VACCINE
* CDC- "IF YOU HAVE EVER HAD A SEVERE ALLERGIC REACTION" TO
ANY
INGREDIENT IN A COVID-19 VACCINE, RECOMMENDS "YOU SHOULD NOT GET
THAT SPECIFIC VACCINE"
* CDC - RECOMMENDS PEOPLE WITH HISTORY OF SEVERE ALLERGIC
REACTIONS NOT RELATED TO VACCINES OR INJECTABLE MEDICATIONS MAY
STILL GET VACCINATED
* CDC - PEOPLE WITH HISTORY OF ALLERGIES TO ORAL MEDICATIONS
OR
FAMILY HISTORY OF SEVERE ALLERGIC REACTIONS MAY STILL GET
VACCINATED
* CDC - PEOPLE WHO MIGHT HAVE A MILDER ALLERGY TO VACCINES
MAY
STILL GET VACCINATED
* CDC - "IF YOU HAVE A SEVERE ALLERGIC REACTION AFTER
GETTING THE
FIRST SHOT, YOU SHOULD NOT GET THE SECOND SHOT"
Source: https://bit.ly/3myaoNJ
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