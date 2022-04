Modison Metals : Newspaper Advertisements 04/30/2022 | 01:17am EDT Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields WASHINGTON: The US has confirmed the first known human case of H5 bird flu in a person in the state of Colorado, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) announced. The person tested positive for the avian US confirms 1st human case of bird flu influenza A (H5) virus and was involved in the culling of poultry presumed to have had H5N1 bird flu, Xinhua news agency quoted the CDC as saying on Thursday. The patient reported fatigue for a few days as the only symptom. WORLD23 MUMBAI | SATURDAY | APRIL 30, 2022 SL Prez agrees to interim govt without brother as PM {Z{^©S> X¡{ZH$ PUBLIC NOTICE {Z…înj Am[U www.navshakti.co.in PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the Public at large that our clients, Mrs. Chandrahas Shetty and Mrs. Bharti Shetty, are planning to purchase Unit Nos. 05 and 06 constructed on the 10th Floor of B Wing, in the Building constructed on the piece and parcel of land, admeasuring 10,000 square metres, in the Kamala Mills Compound situated at Tulsi Pipe Line Road, City Survey Nos. A/12081, 1876B, D/118750, 12933D, 1/12433E, D12594F, A/12411G, 120794, 12415, 1238, A/12594, B/12594, 12080-I, 9/12047J, D/12411K, 9/12411-L, 124M, 12414N, and Cadastrel Survey Nos. 448 in Lower Parel Division, from its current owners, Sun and Sand Hotels. Our clients shall be executing a Sale cum Transfer Deed with the current owners in respect of the above-mentioned Unit, after publication of this Public Notice and after completing the due procedures. Any person having any claim, rights, title, interest, ownership and/or any demand in the Unit described above, by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, trust, maintenance, inheritance, possession, lease, easement, occupation, lien or howsoever otherwise, are hereby requested to make the same known to the undersigned herein below, within a period of 15 days from the publication of this Public Notice, failing which the claims of any such person shall be deemed to have been waived off and /or finally abandoned. Dated : 29 April, 2022 M/s. Vashi Advocates Office No. 528, The Commodity Exchange, Plot No. 2, 3 and 4, Sector 19, Vashi, Navi Mumbai-400 703 Email :vashiadvocates@hotmail.comMob : +91 93216 65960 5HJLVWHUHG 2ႈFH 6LU + & 'LQVKDZ %XLOGLQJ 2ႈFH 1R WK )ORRU +RUQLPDQ &LUFOH )RUW 0XPEDL &RUSRUDWH ,GHQWLW 1XPEHU 8 0+ 3/& :HEVLWH ZZZ WPI FR LQ Statement of Audited Financial Results for the quarter ended and year ended March 31, 2022 (` In Lakhs) Notes:- ϭ dŚĞ ŽŵƉĂŶLJ͕ Ă EŽŶͲ ĂŶŬŝŶŐ &ŝŶĂŶĐĞ ŽŵƉĂŶLJ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ZĞƐĞƌǀĞ ĂŶŬ ŽĨ /ŶĚŝĂ ;ƚŚĞ ͚Z /͛Ϳ ŝƐ Ă ƐƵďƐŝĚŝĂƌLJ ŽĨ dD& ,ŽůĚŝŶŐƐ >ŝŵŝƚĞĚ͘ dD& ,ŽůĚŝŶŐƐ >ŝŵŝƚĞĚ͕ Ă ǁŚŽůůLJ ŽǁŶĞĚ ƐƵďƐŝĚŝĂƌLJ ŽĨ dĂƚĂ DŽƚŽƌƐ >ŝŵŝƚĞĚ͕ ŝƐ Ă EŽŶ ĞƉŽƐŝƚ ƚĂŬŝŶŐ Ͳ ^LJƐƚĞŵŝĐĂůůLJ /ŵƉŽƌƚĂŶƚ Ͳ ŽƌĞ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŽŵƉĂŶLJ ; / Ϳ ĂŶĚ ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ Z /͘ Ϯ dŚĞ ĂďŽǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ ĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ůĂŝĚ ĚŽǁŶ ŝŶ /ŶĚŝĂŶ ĐĐŽƵŶƟŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚ͕ ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ ƵŶĚĞƌ ^ĞĐƟŽŶ ϭϯϯ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶŝĞƐ Đƚ͕ ϮϬϭϯ ;ƚŚĞ ͞ Đƚ͟Ϳ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞĐŽŐŶŝnjĞĚ ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ ƉƌĂĐƟĐĞƐ ŐĞŶĞƌĂůůLJ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ŝŶ /ŶĚŝĂ ĂŶĚ ĂƌĞ ŝŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ZĞŐƵůĂƟŽŶ ϱϮ ŽĨ ƚŚĞ ^ĞĐƵƌŝƟĞƐ ĂŶĚ džĐŚĂŶŐĞ ŽĂƌĚ ŽĨ /ŶĚŝĂ ;>ŝƐƟŶŐ KďůŝŐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝƐĐůŽƐƵƌĞ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϱ͕ ĂƐ ĂŵĞŶĚĞĚ ;ƚŚĞ ͞>ŝƐƟŶŐ ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͟Ϳ͘ ŶLJ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ŐƵŝĚĂŶĐĞͬ ĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶƐͬ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ŝƐƐƵĞĚ ďLJ ƚŚĞ Z / Žƌ ŽƚŚĞƌ ƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ ĂƌĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĂƐ ĂŶĚ ǁŚĞŶ ƚŚĞLJ ĂƌĞ ŝƐƐƵĞĚͬ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘ ϯ dŚĞ ĂďŽǀĞ ĂƵĚŝƚĞĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐƵůƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞǀŝĞǁĞĚ ďLJ ƚŚĞ ƵĚŝƚ ŽŵŵŝƩĞĞ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ďLJ ƚŚĞ ŽĂƌĚ ŽĨ ŝƌĞĐƚŽƌƐ Ăƚ ŝƚƐ ŵĞĞƟŶŐ ŚĞůĚ ŽŶ Ɖƌŝů Ϯϴ͕ ϮϬϮϮ͘ ϰ dŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŝƐ ƉƌŝŵĂƌŝůLJ ĞŶŐĂŐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŽĨ ĮŶĂŶĐŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ ďĞŝŶŐ ŽŶůLJ ŝŶ /ŶĚŝĂ͕ ƚŚĞ ĚŝƐĐůŽƐƵƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ŽĨ /ŶĚ ^ Ͳ ϭϬϴ ^ĞŐŵĞŶƚ ZĞƉŽƌƟŶŐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͘ ϱ dŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ŚĂƐ ƉĂŝĚ ĮŶĂů ĚŝǀŝĚĞŶĚ ĨŽƌ &z ϮϬϮϬͲϮϭ ŽĨ ` ϲ͘Ϭϱ ƉĞƌ ƐŚĂƌĞ ;ϲ͘ϬϱйͿ ŽŶ ĞƋƵŝƚLJ ƐŚĂƌĞƐ ŽĨ ` 100 each, ` 8.2 per share (8.2%) ŽŶ ĐƵŵƵůĂƟǀĞ͕ ŶŽŶͲƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ` 100 each, ` ϭϬ ƉĞƌ ƐŚĂƌĞ ;ϭϬйͿ ŽŶ ĐƵŵƵůĂƟǀĞ͕ ŶŽŶͲ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ` 100 each, ` ϭϬ ƉĞƌ ƐŚĂƌĞ ;ϭϬйͿ ŽŶ ŶŽŶͲĐƵŵƵůĂƟǀĞ͕ ŶŽŶͲƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ ĐŽŶǀĞƌƟďůĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ` ϭϬϬ ĞĂĐŚ ŽŶ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϯ͕ ϮϬϮϭ͘ ϲ dŚĞ ĂďŽǀĞ ŝƐ ĂŶ ĞdžƚƌĂĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞƚĂŝůĞĚ ĨŽƌŵĂƚ ŽĨ ĂƵĚŝƚĞĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĮůĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ^ƚŽĐŬ džĐŚĂŶŐĞ ƵŶĚĞƌ ZĞŐƵůĂƟŽŶ ϱϮ ŽĨ ƚŚĞ ^ĞĐƵƌŝƟĞƐ ĂŶĚ džĐŚĂŶŐĞ ŽĂƌĚ ŽĨ /ŶĚŝĂ ;͞^ /͟Ϳ ;>ŝƐƟŶŐ KďůŝŐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝƐĐůŽƐƵƌĞ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϱ͘ dŚĞ ĨƵůů ĨŽƌŵĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂƵĚŝƚĞĚ ĮŶĂŶĐŝĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŽĨ ƚŚĞ EĂƟŽŶĂů ^ƚŽĐŬ džĐŚĂŶŐĞ ŽĨ /ŶĚŝĂ >ŝŵŝƚĞĚ ;ǁǁǁ͘ŶƐĞŝŶĚŝĂ͘ĐŽŵͿ͕ ^ >ŝŵŝƚĞĚ ;ǁǁǁ͘ďƐĞŝŶĚŝĂ͘ĐŽŵͿ ĂŶĚ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽŵƉĂŶLJ ;ǁǁǁ͘ƚŵĨ͘ĐŽ͘ŝŶͿ͘ ϳ dŚĞ ĮŐƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƋƵĂƌƚĞƌ ĞŶĚĞĚ ϯϭ DĂƌĐŚ ϮϬϮϮ ĂƌĞ ďĂůĂŶĐŝŶŐ ĮŐƵƌĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĂƵĚŝƚĞĚ ĮŐƵƌĞƐ ŝŶ ƌĞƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵůů ĮŶĂŶĐŝĂů LJĞĂƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƵďůŝƐŚĞĚ LJĞĂƌ ƚŽ ĚĂƚĞ ĮŐƵƌĞƐ ƵƉƚŽ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ƚŚŝƌĚ ƋƵĂƌƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ĮŶĂŶĐŝĂů LJĞĂƌ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĞƌĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ >ŝŵŝƚĞĚ ZĞǀŝĞǁ͘ ϴ dŚĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ŝŶ ZĞŐƵůĂƟŽŶ ϱϮ;ϰͿ ŽĨ ƚŚĞ ^ / ;>ŝƐƟŶŐ KďůŝŐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ŝƐĐůŽƐƵƌĞ ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕ ϮϬϭϱ ŝƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ǁĞďƐŝƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶLJ ;ǁǁǁ͘ƚŵĨ͘ĐŽ͘ŝŶͿ͘ &Žƌ TATA MOTORS FINANCE LIMITED ^ĂŵƌĂƚ 'ƵƉƚĂWůĂĐĞ͗ DƵŵďĂŝ ĂƚĞ͗ Ɖƌŝů Ϯϴ͕ ϮϬϮϮ DĂŶĂŐŝŶŐ ŝƌĞĐƚŽƌ Θ K ; /E Ͳ ϬϳϬϳϭϰϳϵͿ Sr. No. WĂƌƟĐƵůĂƌƐ Quarter ended March 31, Year ended March 31, Year ended March 31, 2022 2021 2022 2021 Audited Audited Audited Audited 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dŽƚĂů /ŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ KƉĞƌĂƟŽŶƐ WƌŽĮƚ ďĞĨŽƌĞ ƚĂdž ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚͬLJĞĂƌ WƌŽĮƚ ĂŌĞƌ ƚĂdž ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚͬLJĞĂƌ dŽƚĂů ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ŝŶĐŽŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ͬ LJĞĂƌ ΀ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ƉƌŽĮƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ͬ LJĞĂƌ ;ĂŌĞƌ ƚĂdžͿ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ŝŶĐŽŵĞ ;ĂŌĞƌ ƚĂdžͿ΁ WĂŝĚͲƵƉ ƋƵŝƚLJ ƐŚĂƌĞ ĐĂƉŝƚĂů ;&ĂĐĞ ǀĂůƵĞ ͗ ` 100 per share) ZĞƐĞƌǀĞƐ ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ƌĞǀĂůƵĂƟŽŶ ƌĞƐĞƌǀĞƐ Net worth WĂŝĚ ƵƉ Ğďƚ ĂƉŝƚĂů ͬ KƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ Ğďƚ KƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ZĞĚĞĞŵĂďůĞ WƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ^ŚĂƌĞƐ Ğďƚ ƋƵŝƚLJ ZĂƟŽ ĂƌŶŝŶŐƐ WĞƌ ƋƵŝƚLJ ^ŚĂƌĞ ;ĨĂĐĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ` ϭϬϬͬͲ ĞĂĐŚͿ ;ĨŽƌ ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐĐŽŶƟŶƵĞĚ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐͿ ĂƐŝĐ ;`) ŝůƵƚĞĚ ;`) ĂƉŝƚĂů ZĞĚĞŵƉƟŽŶ ZĞƐĞƌǀĞ ĞďĞŶƚƵƌĞ ZĞĚĞŵƉƟŽŶ ZĞƐĞƌǀĞ 910,15.78 (76,63.76) (159,03.33) (109,15.79) 608,27.69 4191,04.01 4799,31.70 0.17 Ͳ ϱ͘ϴϵ͗ϭ (22.38) (22.38) Ͳ Ͳ 1097,19.11 110,03.24 100,59.61 216,15.33 608,27.69 3873,04.79 4481,32.48 0.13 Ͳ ϲ͘ϵϰ͗ϭ 11.93 11.93 Ͳ Ͳ 3852,64.92 (96,90.29) (26,74.00) 94,01.49 608,27.69 4191,04.01 4799,31.70 0.17 Ͳ ϱ͘ϴϵ͗ϭ (14.84) (14.84) Ͳ Ͳ 4021,77.90 219,11.03 249,67.63 461,78.43 608,27.69 3873,04.79 4481,32.48 0.13 Ͳ ϲ͘ϵϰ͗ϭ 26.21 26.21 Ͳ Ͳ NOTICE IS HEREBY GIVEN that I, MRS. MONICA RAM SHINDE and MRS. SHARDA MOHAN GAWALI had purchased a Flat No. 601 on 6th Floor, A Wing, Building No. 20, Type "B1", admeasuring 79.62 sq.mtrs. Carpet area, in the building known as "ACASIA" "REGENCY ESTATE" Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Kalyan Shil Road, Dombivli (East), Taluka Kalyan, Dist. Thane situated at S. No. 64, H. No. 1 of Mouje Asdegolavli, Tal. Kalyan, Dist. Thane from MR. VIKRAM MOHAN SARPOTDAR under an Agreement for sale registered with Sub-Registrar Kalyan-3 on 29/09/2014 under Document No. 4420/2014. MRS. SHARDA MOHAN GAWALI expired on 10/08/2020 and her daughter MRS. MONICA RAM SHINDE is her legal heir to the above-mentioned properly. All person having any ciaim against in respect of the above mentioned property by the way of sale, mortgage, charge, lien, gift, use, trust, possession, inheritance, whatsoever are hereby requested to inform the same known in writing to me having my office address mentioned below within 15 days from the date hereof failing which, the claim of such person/s will be deemed to have been waived and/or abandoned. Sd/- (Adv. Ajay Shivram Gaikwad) H. No. 120, Khadak Road, Beside Kuwari Compound, Opp. Shree Bhagwan Mahavir Praveshdwar, Bhiwandi, Dist-Thane-421302 PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the general public that the property stated below was owned by late Dnyaneshwar B Bagayatkar and transferred to late Swarnalata D Bagayatkar in the year 1998. Legal heirs to the said property are Mrs. Sharavari S Kargutkar, Ms. Asawari D Bagayatkar, Mrs. Deeplaxmi Shinde and Ms. Rajashri Bagayatkar. If any persons, bank or financial institutions have any claim or right to the below stated property is hereby called upon to intimate the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice. Schedule of Property 40/1155, Guru Prasad Co-operative Housing Society Limited, Opp Abhyudaya Bank, Nehru Nagar, Kurla East, Mumbai-400 024. At Mumbai on 30.04.2022. Sd/- Jessy Payne For M/s Payne and Associates Address : Office No. 5, Abbas Building, Match Factory Lane, Kurla West, Mumbai-400 070 Mobile No. 9890920596 The Sahebrao Deshmukh Co-op. Bank Ltd. 103, Trade Corner, Sakinaka junction, Andheri (East), Mumbai - 400 072 Phone-28520369/28528714 Fax 28524500 / Mob:-9223597427 FORM 'Z' (See sub-rule 11 (d-1) of rule 107) Possession Notice For Immovable Property Whereas, the undersigned being the recovery officer of The Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank Ltd. under the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961 issued a Demand notice dated 18/08/2014 followed by Order of Attachment notice dated 27/04/2016 calling upon the Judgment Debtor ie. Borrower & Guarantors. Mr. Tejindersingh Sewasingh Kumar [Guarantor] / Judgement Debtor for loan a/c of M/s. Nagesh Textile (Prop. Mr. Nagesh Mallesham Upalla) along with other judgment debtors has to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,89,75,274/- (Rs. One Crore Eighty Nine Lakh Seventy Five Thousand Two Hundred Seventy Four only) as on 27.04.2022 with further interest @ 16% & other charges till realization with date of receipt of the said notice and the Judgment Debtors having failed to repay the amount, the undersigned has issued a notice for attachment and attached the Identified property described herein in below. The Judgment Debtors having failed to repay the amount, the notice is hereby given to the Judgment Debtors and the public in general that the undersigned has taken physical possession of Row House No-109/42, in the name of Mr. Tejindersingh Sewasingh Kumar, Guarantor of M/s. Nagesh Textile (Prop. Mr. Nagesh Mallesham Upalla) described herein below as on today i.e. 28.04.2022 as per the order dated 12.02.2019 passed by Hon. Chief Metropolitan Magistrate Court, Esplanade, Mumbai in exercise of the powers conferred on him under rule 107 {11 (d-1)}of the Maharashtra Co-operative Societies Rules, 1961. The Judgment Debtor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of The Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank Ltd, Mumbai for an amount of Rs. 1,89,75,274/- as on 27/04/2022 with further interest & other charges thereon. Description of the Immovable Identified Property Row House Block No. 109, Room No. 42, situated at C.T.S No. 113 &114, Malbar Hill Road, Mulund Colony, Mulund [W], Mumbai - 400 082 (3 BHK (Row House)) in the name of Mr. Tejindersingh Sewasingh Kumar (Prop. Sim & Sif Enterprises) Guarantor of M/s. Nagesh Textiles. Date:- 28.04.2022 Place:-Mumbai Sd/- Ganpat Baburao Dhanawade Recovery Officer (Mob:-9223597427) [Maharashtra Co. op. Societies Act,1960. read with rule 107 of MCS Rule 1961] L&T FINANCE LIMITED (A wholly owned subsidiary of L&T Finance Holdings Limited) Registered Office: 15th Floor, PS Srijan Tech Park, Plot No. 52, Block-DN Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091, District 24-Parganas North. CIN: U65910WB1993FLC060810 T: 033 6611 1800 F: 033 6611 1802 E-Mail ID: investorgrievances@ltfs.com Website: www.ltfs.com STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR MARCH 31, 2022 ( ` in crore) Notes: 1 These consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and the same has been approved by the Board of Directors at its meeting held on April 29, 2022. The Joint Statutory Auditors of the Company have audited aforesaid results.

2 The above is an extract of detailed format of audited financial results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited ("Stock Exchanges") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of audited financial results are available on the website of the Stock Exchanges i.e.www.nseindia.comand www.bseindia.com and on the website of the Company i.e.https://www.ltfs.com/companies/lnt-finance.html. 3 For the other items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges and can be accessed on the website of the Stock Exchanges i.e.www.nseindia.comand www.bseindia.com and on the website of the Company i.e. https://www.ltfs.com/companies/lnt-finance.html

4 These consolidated financial results have been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

5 Amalgamation of L&T Infrastructure Finance Company Limited ("LTIFC") and L&T Housing Finance Limited ("LTHFC") with the Company: The Board of Directors of the Company had approved a scheme of amalgamation by way of merger by absorption ("Scheme") on March 20, 2020. Pursuant to receipt of necessary orders from National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai and Kolkata, sanctioning the scheme of amalgamation by way of merger by absorption of LTHFC and LTIFC with the Company, under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, the Scheme became effective on April 12, 2021. On and from the Appointed Date, i.e., April 1, 2020, the Company has accounted for amalgamation as a common control business combination in accordance with Appendix C of the Indian Accounting Standard (Ind AS) 103 - "Business Combinations".

6 The previous year figures have been reclassified/regrouped to conform to the figure of the current period. For and on behalf of the Board of Directors L&T Finance Limited Sd/- Sachinn Joshi Place: Mumbai Date: April 29, 2022 Whole-time Director (DIN :00040876) Sr. No. Particulars Year ended March 31, 2022 March 31, 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total income from operations Net profit for the year (before tax, exceptional and/or extraordinary items) Net profit for the year before tax (after exceptional and/or extraordinary items) Net profit for the year after tax (after exceptional and/or extraordinary items) Total comprehensive income for the year [comprising profit for the year (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding revaluation reserve, capital redemption reserve and capital reserve) Securities premium account Net worth Paid up debt capital/outstanding debt Outstanding redeemable preference shares Debt equity ratio Earnings per equity share ( of `10/- each) (for continuing and discontinued operations) (i) Basic EPS (`)

(ii) Diluted EPS (`) Capital redemption reserve Debenture redemption reserve Debt service coverage ratio Interest service coverage ratio 11,787.13 1,086.69 1,086.69 794.71 857.39 2,684.17 13,750.33 10,800.89 16,407.93 86,134.00 285.91 5.25 3.03 3.03 36.30 5.15 NA NA 13,254.75 473.94 473.94 46.02 87.52 2,684.17 12,906.90 10,800.89 15,518.30 87,856.86 322.68 5.66 0.20 0.20 3.20 213.11 NA NA 6'w§~B©, e{Zdma, 30 E{àb 2022 To Place your Tender/Notice/ Obituary Ads. Please mail us at: ad@fpj.co.inmail@fpj.co.in 022 - 69028000 "I HAVE CHANGED MY NAME FROM ABDULLAH MOHAMMAD MANAZAR HUSAN TO ABDULLAH MOHD MONAZIR HASSAN SAYYEDAS PER AADHAAR CARD NO 6235 7359 8998" CL-103 A I HAVE CHANGED MY NAME FROM MAMATHA RAMA ADAPPA TO MAMTA RAMA ADAPPA AS PER AADHAR NAME. NO: 839191990798. ADD: C/106 VINAY UNIQUE IMPERIA BLDG1 GLOBAL CITY VIRAR -W.401303 CL-104 I HAVE CHANGED MY NAME FROM BHARATI JAYRAM KANHERE TO PRIYANKA PRAKASH UKARDAY AS PER DOCUMENTS. CL-110 I HAVE CHANGED MY NAME FROM ANAMIKA RAKESH RAMANI TO ANAMIKA RAAKESH RAMANI AS PER DOCUMENTS. CL-110 A I HAVE CHANGE MY NAME FROM MR. BOMAN IRANI RUSTOM TO MR. RUSTOM IRANI AS PER DOCUMENTS. CL-110 B I HAVE CHANGED MY NAME FROM NARENDRA KUMAR VISHWANATH KHETAN TO NARENDRA VISHWANATH KHETAN AS PER DOCUMENTS. CL-110 C I HAVE CHANGED MY NAME FROM WAHIDA BANU MOHAMMED AKRAM TO WAHIDA BANU MOHAMMED AKRAM SHAIKH AS PER DOCUMENTS. CL-110 D I HAVE CHANGED MY NAME FROM MUSLIM ABBAS SAYYED TO MUSLIM ABBAS SAYED AS PER DOCUMENTS. CL-110 E I HAVE CHANGED MY NAME FROM KAVITA VIKAS RUPNAVAR TO KAVITA RAMAKANT RAWOOL AS PER DOCUMENTS. CL-110 F I HAVE CHANGED MY NAME FROM RUHI ABDUL GAFFAR TO RUHI ABDUL GAFFAR DALAL AS PER DOCUMENTS. CL-110 G I HAVE CHANGED MY NAME FROM RAMAN RAMESH TO RAMESH RAMAN AS PER GAZZETTE NUMBER (N-222746). CL-120 VAASTU BABA AñdrH¥$Vr øm dV©'mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m H$moU˶mhr Om{hamVr'ܶo H$aʶmV§ Ambëo ¶m Xmì¶mÀ§ ¶m Iano Um qH$dm g˶Vgo mR>r Zdep³V H$mUo Vrhr h'r XVo Zmhr. Aem Om{hamVtda H$mUo Vrhr H$¥Vr H$aʶmndy u ˶mZ§ r ñdV… Mm¡H$er H$aʶmMo qH$dm Vkm§Mm gëbm KÊo ¶m~m~V dmMH$mZ§ m gMy dʶmV§ ¶Vo .o øm dV'© mZnÌmV§ àH$m{eV Pmbëo ¶m qH$dm A{YH$¥V d~o gmBQ© >da B© nno a 'ܶo AnbmSo > H$o bëo ¶m H$mUo ˶mhr Om{hamVr'Yrb H$moU˶mhr VWmH${WV {Xem^yb H$aUmè¶m qH$dm ~XZm'rH$maH$ 'OHw $amgmR>r qH$dm ˶m'Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm naXoemVrb H$mUo ˶mhr {XdmUr qH$dm '$mO¡ Xmar {dYr ݶm¶mb¶mV qH$dm ݶm¶m{YH$aUmV Zde{º$À¶m 'Ðw H$, àH$meH$, gn§ mXH$ Am{U àmào m¶Q>a ¶mZ§ m O~m~Xma YaVm ¶Uo ma Zmhr. Vo Xm{¶Ëd gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob Á¶m'ܶo Zde{º$Mr H$mUo Vrhr ^{y 'H$m AgUma Zmhr. CHANGE OF NAME NOTE Collect the full copy of Newspaper for the submission in passport office. I HAVE CHANGED MY NAME FROM DINESHKUMAR RAVAJIBHAI PATEL (OLD NAME) TO DINESH RAVJIBHAI PATEL (NEW NAME). AS PER AFFIDAVIT NO ZV 373135 DATED 04 APRIL 2022 CL-100 I HAVE CHANGED MY NAME FROM HINABAHEN DINESHKUMAR PATEL (OLD NAME) TO HEENA DINESH PATEL (NEW NAME). AS PER AFFIDAVIT NO ZV 373136 DATED 04 APRIL 2022 CL-100 A I HAVE CHANGED MY NAME FROM BHAGAVATHIBEN RAMANLAL PATEL (OLD NAME) TO BHAGAVATIBEN RAMANLAL PATEL (NEW NAME). AS PER AFFIDAVIT NO ZV 373139 DATED 04 APRIL 2022 CL-100 B I HAVE CHANGED MY NAME FROM TUSHARBHAI GULABBHAI VADOLIYA TO TUSHAR GULAB VADOLIYA AS PER AADHAR CARD. CL-100 C I HAVE CHANGED MY NAME FROM AISHWARYA DEEPAK KHULE TO AISHWARYA SHAILESH YADAV AS PER GAZETTE REGISTRATION NO. M-2212530 CL-101 I HAVE CHANGE MY NAME FROM : MOHAMMAD AKBAR YUSUF TO: MOHAMMAD AKBAR SHAIKH AS PER GOVERNMENT OF MAHARASHTRA GAZETTE NOTIFICATION NO (M-2215131) PUBLICATION DATE APRIL 28- MAY 4 -2022 CL-102 "I HAVE CHANGED MY NAME FROM Z TARANNUM PATHAN TO TARANNUM MOHAMMED FAIZAN SHAIKH AS PER AADHAAR CARD NO 4331 2991 7808" CL-103 I MANISH GOBIND THAWANI HAVE CHANGED MY NAME TO MANISH GOVIND THAWANI VIDE AADHAR NUMBER 4412 6425 3806 CL-201 I, KENDRE RAMRAO SHESHARAO ALIAS RAMRAO SHESHARAO KENDRE S/O SHESHARAO KENDRE , R/O: AT. BORGAON POST. MANGRUL TQ. JALKOT, LATUR- 413532, CHANGED MY NAME TO RAM SHESHARAO KENDRE FOR ALL PURPOSES. CL-453 I, KANWALJEET DADIAL, WIFE OF GURSHARAN SINGH DADIAL, RESIDING AT 201/A RAJ KIRAN RAHEJA COMPLEX, YARI ROAD VERSOVA, ANDHERI WEST, MUMBAI 400 061. I HAVE CHANGED MY NAME TO HARINAKSHI PUJARI VIDE AFFIDAVIT DATED 5TH MARCH 2001 BEFORE NOTARY N. J D'MONTE, BANDRA, MUMBAI. CL-738 I, MRS. JAYSHREE JITEN MEHSANAWALA, AGED 59 YEARS, RESIDING IN BORIVALI, MUMBAI, MAHARASHTRA, HEREBY DECLARE THAT MY NAME IS "JAYSHREE JITEN DAVE" AS PER AADHAR AND I DO NOT HOLD OR IS NOT KNOWN BY ANY OTHER NAME. CL-910 WE RAJAPPAN SATISHKUMAR PILLAI (INDIAN PASSPORT NO.K8499123) AND SIBI MARIAM PEEDIKAYIL THOMAS (INDIAN PASSPORT NO. U0135883) ARE HUSBAND AND WIFE, HAVING PERMANENT ADDRESS IN MUMBAI AS FOLLOWS - SHREE SWAMI CHS. LTD, PLOT NO. 220, FLAT NO. 102, RDP 5, CHARKOP, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067. AND PRESENTLY RESIDING AT THE FOLLOWING ADDRESS BLDG. NO 37, ABU QUASIM ROAD, STREET 930, ZONE 24, MUNTAZAH, DOHA, QATAR. HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE CHANGE THE NAME OF OUR CHILD MISS SARAH SATISH HOLDER OF PASSPORT NO. R8303726 ISSUED ON 15.02.2018 AT DOHA QATAR. THE NAME OF OUR CHILD HENCEFORTH KNOWN AS SARAH MARIAM SATISH THOMAS FOR ALL PURPOSE WITH IMMEDIATE EFFECT VIDE AFFIDAVIT NO. 71583 DATED 21/04/2022 CL-2022 WE RAJAPPAN SATISHKUMAR PILLAI (INDIAN PASSPORT NO.K8499123) AND SIBI MARIAM PEEDIKAYIL THOMAS (INDIAN PASSPORT NO. U0135883) ARE HUSBAND AND WIFE, HAVING PERMANENT ADDRESS IN MUMBAI AS FOLLOWS - SHREE SWAMI CHS. LTD, PLOT NO. 220, FLAT NO. 102, RDP 5, CHARKOP, KANDIVALI (W), MUMBAI 67. AND PRESENTLY RESIDING AT THE FOLLOWING ADDRESS BLDG. NO 37, ABU QUASIM ROAD, STREET 930, ZONE 24, MUNTAZAH, DOHA, QATAR. HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE CHANGE THE NAME OF OUR CHILD MASTER SAMUEL SATISH HOLDER OF PASSPORT NO. U0589284 ISSUED ON 10.11.2019 AT DOHA QATAR. THE NAME OF OUR CHILD HENCEFORTH KNOWN AS SAMUEL SATISH THOMAS FOR ALL PURPOSE WITH IMMEDIATE EFFECT VIDE AFFIDAVIT NO. 71583 DATED 21/04/2022 CL-2022 A WE RAJAPPAN SATISHKUMAR PILLAI (INDIAN PASSPORT NO.K8499123) AND SIBI MARIAM PEEDIKAYIL THOMAS (INDIAN PASSPORT NO. U0135883) ARE HUSBAND AND WIFE, HAVING PERMANENT ADDRESS IN MUMBAI AS FOLLOWS - SHREE SWAMI CHS. LTD, PLOT NO. 220, FLAT NO. 102, RDP 5, CHARKOP, KANDIVALI (W), MUMBAI 67. AND PRESENTLY RESIDING AT THE FOLLOWING ADDRESS BLDG. NO 37, ABU QUASIM ROAD, STREET 930, ZONE 24, MUNTAZAH, DOHA, QATAR. HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND DECLARE CHANGE THE NAME OF OUR CHILD MISS ANGEL SATISH HOLDER OF PASSPORT NO. S7661504 ISSUED ON 11.07.2018 AT DOHA QATAR. THE NAME OF OUR CHILD HENCEFORTH KNOWN AS ANGEL MARIAM SATISH THOMAS FOR ALL PURPOSE WITH IMMEDIATE EFFECT VIDE AFFIDAVIT NO. 71583 DATED 21/04/2022. CL-2022 B 'wbw§S> emIm… amO¶moJ ao{gS>Ýgr, E qdJ, S>m°. amO|Ð àgmX amoS>, dY©'mZ ZJa g'moa, 'wbw§S> (n), 'w§~B© 400080. joÌr¶ H$m¶m©b¶… gm¶Z, 'w§~B© H$m°nm}aoQ> H$m¶m©b¶… W«rgwa H$ãOm gyMZm (ñWmda {'iH$VrgmR>r) [{Z¶' 8(1)] Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$mam§Zr YZbú'r ~±H$ {b{'Q>oS> Mo àm{YH¥$V A{YH$mar ¶m Zm˶mZo {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A±S> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°'$ '$m¶ZmÝerAb A°goQ>g A±S> EÝ'$mog©'|Q> Am°'$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b' 13(12) ghdmMV {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ'$mog©'|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶' 3 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$éZ {XZm§H$ 12.11.2021 amoOr EH$ 'mJUr gyMZm Omar H$éZ H$O©Xma… 1. lr. H$Ýh¡¶m H$mer ¶mXd, âb°Q> H«$. 004, Vi'Obm, lr gmB© B'maV, Jm{S>©AZ ñHy$b Odi, ~monmP© amoS>, Zm§{Xdbr, S>m|{~dbr (ny.), {O. R>mUo, 'hmamï´> 421201. VgoM ¶oWo, 94, ~mW©am IwX©, M§XmCbr, ~mW©am, H$mbZ, CÎma àXoe 232104. 2. gm¡. gw'Z H$Ýh¡¶m ¶mXd, 004, Vi'Obm, lr gmB© B'maV, Jm{S>©AZ ñHy$b Odi, ~monmP© amoS>, Zm§{Xdbr, S>m|{~dbr (ny.), {O. R>mUo, 'hmamï´> 421201. VgoM ¶oWo, 94, ~mW©am IwX©, M§XmCbr, ~mW©am, H$mbZ, CÎma àXoe 232104. ¶m§Zm gyMZoVrb 31.10.2021 amoOrgMr é. 11,29,397.61 (én¶o AH$am bmI EH$moUVrg hOma VrZeo gζmÊUd Am{U n¡go EH$gï> 'mÌ) aH$'oMr naV'o$S> nwT>rb ì¶mO, AmH$ma, IM© Am{U n[a춶 ¶mgh gXa gyMZoÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aʶmg gm§{JVbo hmoVo. aH$'oMr naV'o$S> H$aʶm§V H$O©Xma Ag'W© R>aë¶mZo ¶mÛmao H$O©Xma Am{U gd©gm'mݶ OZVobm gyMZm Xoʶm§V ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr ¶oWo Imbr dU©Z Ho$boë¶m {'iH$VrMm H$ãOm ˶m§Zm gXa A°³Q> À¶m H$b' 13 À¶m nmoQ>-H$b' (4) gh dmMV {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ'$mog©'|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶' 8 AÝd¶o àmá A{YH$mam§Mm dmna H$éZ øm 27 E{àb, 2022 amoOr KoVbm. {deofV… H$O©Xma Am{U gd©gm'mݶ OZVobm ¶mÛmao Bemam Xoʶm§V ¶oVmo H$s, {'iH$Vrer ì¶dhma H$é Z¶o Am{U {'iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma YZbú'r ~±H$ {b{'Q>oS> À¶m 31.10.2021 amoOrgMr é. 11,43,382.34 (én¶o AH$am bmI ÌoMmirg hOma VrZeo ã¶mE|er Am{U n¡go Mm¡Vrg 'mÌ) ˶mdarb 29/10/2021 nmgyZ 'm{gH$ AmYmao Xagmb à¶moÁ¶ XamZo nwT>rb ì¶mO d AZwf§{JH$ n[a춶, IM©, AmH$ma B. gh EH${ÌV aH$'ogmR>r ^mamAYrZ amhrb. VmaU 'Îmm§Mo {d'moMZ H$aʶmgmR>r CnbãY Agboë¶m doioÀ¶m g§~§YmV A°³Q>À¶m H$b' 13 À¶m nmoQ>-H$b' (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYʶm§V ¶oV Amho. ñWmda {'iH$VrMo dU©Z Jm{S>©AZ ñHy$b Odi, ^monma amoS>, Zm§{Xdbr, S>m|{~dbr (nyd©), VmbyH$m H$ë¶mU {O. R>mUo 421201 ¶oWo pñWV lr gmB© Zmdo kmV B'maVr'ܶo âb°Q> H«$. 004, Vi'Obm, 'moO'm{nV 278 Mm¡.'y$. åhUOoM 25.83 Mm¡.'rQg© MQ>B© joÌ (g'm{dï> ~mëH$Zr Am{U H$m°'Z joÌ). {R>H$mU… 'w§~B© {XZm§H$ … 27 E{àb, 2022 àm{YH¥$V A{YH$mar YZbú'r ~±H$ {b{'Q>oS> '$moQ>© emIm: 45/47, 'w§~B© g'mMma 'mJ©, '§Ìmb¶, '$moQ>©, 'w§~B©, 'hmamï´>- 400023. Xÿa.: 022-22617555, 22377852 '°$³g: 022-22652912, B©'ob: brmgr2@mahabank.co.in 'w»¶ H$m¶m©b¶: bmoH$'§Jb, 1501, {edmOrZJa, nwUo - 411005. H$ãOm gyMZm (ñWmda {'iH$VrH$arVm) ({Z¶' - 8(1)) Á`mAWr©, ~±H$ Am°$ _hmamîQ´>À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr {gŠ`w{aQ>m`PoímZ A°ÊS> {aH$ÝñQ´>ŠímZ Am°$ $m`Zm{ÝímAb AgoQ²>g A°ÊS> EÝ$mog©'|Q> Am°$ {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ>, 2002 AÝd¶o Am{U {gŠ`w{aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ$mog©_o¨Q>) ê$ëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdmMVm H$b' 13(4) Am{U 13(12) AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z {XZm§H$ 06.12.2021 amoOr 'mJUr gyMZm Omar H$ê$Z H$b' 13(2) AÝd¶o 'o. AU©d Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ (H$O©Xma) `m§Zm gyMZoV Z'yX a¸$' é. 2,46,39,212/- A{YH$ 01.12.2021 nmgyZ bmJy Zgbobo ì¶mO gm§nmpíd©H$ XamZo ˶mdarb ì¶mO Am{U Cn{O©V/Cn{O©V hmoUmao AmZwfm§{JH$ IM©, n[a춶, à^ma ¶m aH$'oMr naV'o$S> gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V H$aʶmg gm§{JVbo hmoVo. ¶oWo da Z'yX H$O©Xma `m§§Zr gXa WH$sV aH$_oMm ^aUm H$aÊ`mg H$gya Ho$br Agë`mZo {deofV: ¶oWo da Z'yX H$O©Xma Am{U h'rXma Am{U gd©gm'mݶ OZVobm gyMZm ¶mÛmao XoÊ`mV `oV Amho H$r, ~±H$ Am°'$ 'hmamï´>À¶m àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr ¶oWrb Imbrb d{U©boë¶m {'iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm gXa A°³Q>À¶m H$b' 13(4) À¶m VaVwXtAÝd¶o ˶m§Zm àXmZ H$aʶmV Amboë¶m A{YH$mam§Mm dmna $H$ê$Z øm 28.04.2022 amoOr KoVbm Amho. {dímofV: H$O©Xma, h'rXma Am{U gd©gm'mݶ OZVobm Bímmam XoÊ`mV `oV Amho H$r, Ë`m§Zr gXa {'iH$Vrgh XodKodrMm ì`dhma H$ê$ Z`o Am{U darb gXa {'iH$Vr§gh Ho$bobm XodKodrMm H$moUVmhr ì`dhma hm ~±H$ Am°$ _hmamîQ´>À¶m darb Z_yX aH$_oÀ`m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb. VmaU 'ÎmoÀ¶m {d'moMZmH$arVm CnbãY doioÀ¶m g§X^m©'ܶo A°³Q>À¶m H$b' 13 À¶m Cn-H$b' (8) À¶m VaVwXtH$S>o H$O©Xmam§Mo bj doYwZ KoVbo OmV Amho. ñWmda {'iH$VrMo dU©Z 'o. emaXm Q´>oqS>J H$m°nm}aoeZ (^mJrXmar '$'©), 1) lr. Ffr VmoS>r (^mJrXma) Am{U 2) lr. {daoZ VmoS>r (^mJrXma) ¶m§Mr {'iH$V Jmd 'amoi, Vm.- A§Yoar, 'w§~B© CnZJamÀ¶m grQ>rEg H«$. 312 Am{U Aݶ ¶oWo pñWV ¶w{ZQ> H«$. gr-26, 'moO'm{nV 1120 Mm¡.'y$Q> {~ëQ>An joÌ, 2am 'Obm, amO B§S>pñQ´>¶b H$m°åßbo³g, 'amoi 'amoer amoS>, A§Yoar (nyd©), 'w§~B©-400059. {XZm§H$: 28.04.2022 {R>H$mU… 'w§~B© ghr/- àm{YH$¥V A{YH$mar Am{U 'w»¶ ì¶dñWmnH$, ~±H$ Am°'$ 'hmamîQ´> efJeMes cegK³e keÀe³ee&ue³eë 'efMeJenje', keÀmlegjyee ceeie& ¬eÀ. 2, yeesefjJeueer (HegJe&), cegbyeF& -400066. ÒeMeemekeÀer³e keÀe³ee&ue³e : DejJeu}er efyePevesme meWìj (HetÀ} cen}), mees[eJee}e mketÀue }sve, jeceoeme meg$eUs ceeie&, yeesefjJe}er (He.), cegbyeF& 400 092. otjOJeveer ¬eÀceebJeÀ : 022- 690379 41/42/43/44/45/46 (pevemesJee menkeÀejer yeBkeÀ (yeesefjJeueer) efueefceìs[Meer mebueeqivele) HeHe$e 'Pes[" (efve³ece 107 ®ee Heesìefve³ece 11 ([er-1) Hene) mLeeJej efceUkeÀleerkeÀefjlee keÀypee met®evee Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$Vm© OZgodm ghH$mar ~±H$ (~mo[adbr) {b. Mo dgwbr A{YH$mar ¶m Zm˶mZo 'hmamîQ´> H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO ê$ëg, 1961 À¶m A§VJ©V 27/04/2022 amoOr {XZm§{H$V Oár gyMZoÀ¶m AmXoemÛmao {XZm§H$ 19/03/2008 amoOrMo dgybr à'mUnÌ H«$. 101/3622/2006 H$arVm {XZm§H$ 10/06/2008 amoOr EH$ 'mJUr gyMZm Omar H$ê$Z ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo lr. d|H$Q>oídaZ gw§Xa Aæ¶a Am{U lr' {à¶m gw§Xa Aæ¶a (ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo) ¶m§g {XZm§H$ 10/06/2008 amoOrÀ¶m 'mJUr gyMZoZwgma Imbrb gyMZoV Z'yX Ho$bobr a¸$' é. 67,84,488.00 (ê$n¶o gXþgï> bmI Mm¡è¶mE|er hOma Mmaeo AR²>R>çmE|er 'mÌ) {XZm§H$ 31/05/2008 amoOrg À¶mgh dgwbrÀ¶m VmaIon¶ªV 13.50% à{Vdf© XamZo nwT>rb ì¶mO gXa gyMZm àmárÀ¶m VmaIog H$aʶmgmR>r ~mob{dʶmV ¶oV Amho Am{U ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo gXa aH$'oMr naV'o$S> H$aʶmg H$gyadma R>aë¶mZo {ZåZñdmjarH$mam§Zr Oár H$arVm Am{U Imbrb dU©Z Ho$boë¶m {'iH$VrÀ¶m OárgmR>r gyMZm {ZJ©{'V Ho$br Amho. aH$'oMr naV'o$S> H$aʶmV ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo Ag'W© R>aë¶mZo, ¶mÛmao ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo Am{U gd©gm'mݶ OZVobm gyMZm XoʶmV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$mam§Zr Imbr dU©Z Ho$boë¶m {'iH$VrMm H$ãOm 'hmamîQ´> H$mo-Am°nao{Q>ìh gmogm¶Q>rO ê$ëg, 1961 À¶m gXa éëgÀ¶m {Z¶' 107 {11 (S>rB1)} AÝd¶o ˶mbm àmá A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z øm 27 E{àb, 2022 amoOr KoVbm. {deofV: ݶm¶{Z{U©V G$UH$mo Am{U gd©gm'mݶ OZVobm ¶mÛmao Bemam XoʶmV ¶oVmo H$s, Cº$ {'iH$Vrer ì¶dhma H$ê$ Z¶o d gXa {'iH$Vrer Ho$bobm H$moUVmhr ì¶dhma hm OZgodm ghH$mar ~±H$ (~mo[adbr) {b., 'w§~B©À¶m a¸$' é. 5,12,85,283.64 (én¶o nmM H$moQ>r ~mam bmI n§À¶mE|er hOma XmoZeo ͶmE|er Am{U Mm¡gï> n¡go 'mÌ) {X. 29/09/2021 amoOrg Am{U X. gm. 13.50% XamZo ^{dî¶mVrb ì¶mO ¶m aH$'oÀ¶m ^mamAYrZ amhrb. ñWmda {'iH$VrMo dUZ© lr. d|H$Q>oídaZ gw§Xa Aæ¶a Am{U/qH$dm lr' {à¶m gw§Xa Aæ¶a Ûmao 'mbH$sMo kmV Agbëo ¶m {'iH$VrMo gd© Vo ^mJ Am{U {d^mJ åhUOMo âbQ° > H$« . 501, lr {dÚm {dhma, Zho é amSo >, hn° r hm'o gmgo m¶Q>r, {dbno mb(} ndy )© , '~§w B-© 400057 {XZm§H$: 27/04/2022 {R>H$mU: 'w§~B© ghr/7 {deof dgwbr Am{U {dH«$s A{YH$mar 'hmamîQ´> H$mo-Am°n. gmogm¶Q>rO² {Z¶' 1961 À¶m {Z¶' 107, ghdmMVm 'hmamîQ´> H$mo-Am°n. gmogm¶Q>rO A°³Q, 1960 * GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee. grAm¶EZ: Eb51900E'EM1983nrEbgr029783 Zm|XUr H$m¶m©b¶: 33-{Z'm©U ^dZ, 227-Z[a'Z nm°BªQ>, 'w§~B©-400021, ^maV. Q>o{b'$moZ: +91-22-22026437, '°$³g: +91-22-22045009. do~gmB©Q>: www.modison.com B©'ob: sales@modison.com BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÊS> àmoQ>o³eZ '§$S> (Am¶B©nrE'$) H$S>o H§$nZrÀ¶m B{¹$Q>r eoAg©Mo hñVm§Va gyMZm ¶mÛmao XoʶmV ¶oVo H$s, H|$Ð gaH$maÛmao ñWm{nV Am¶B©nrE'$ H$S>o gmV H«$'dma dfm©H$[aVm amoI Z Ho$boë¶m qH$dm Xmdma{hV amhrboë¶m bm^m§emÀ¶m g§X^m©Vrb gd© eoAg©À¶m hñVm§VaUmH$[aVm H§$nZr A{Y{Z¶', 2013 À¶m H$b' 126(6) ghdmMVm gwYmaUoZwgma BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÊS> àmoQ>o³eZ '§$S> A°Wm°[aQ>r (AH$mD§$qQ>J, Am°{S>Q>, Q´>mÝg'$a A°ÊS> [a'§$S>) éëg, 2016 (éëg) À¶m VaVwXtZm AZwgéZ. ˶mZwgma ˶m§À¶m gܶmÀ¶m CnbãY nζmda gXa éëg A§VJ©V Am¶B©nrE'$ H$S>o Á¶m§Mo eoAg© hñVm§V[aV hmoʶmMm g§^d Amho ˶m eoAahmoëS>g©Zm d¡¶{º$H$ nÌì¶dhma nmR>{dbobm Amho. H§$nZrZo {VMr do~gmB©Q> www.modison.com da Am¶B©nrE'$ H$S>o hñVm§VaUmgmR>r {Z¶V eoAg© Am{U Am{U Aem eoAahmoëS>g©Mm Vn{eb AnbmoS> Ho$bm Amho. eoAahmoëS>g©Zm Am¶B©nrE'$ H$S>o hñVm§V[aV hmoʶmMm g§^d Agboë¶m eoAg©Mm Vn{eb nS>VmiUr H$aʶmgmR>r do~-qbH$ http://www.modison.com/iepf.html Mm g§X^© KoʶmMr {dZ§Vr H$aʶmV ¶oV Amho. darb nmíd©^y'rda Agm gd© eoAahmoëS>g©Zm gZ 2014-2015 nmgyZ amoI Z Ho$boë¶m bm^m§emMm Xmdm H$aʶmgmR>r 25 Owb¡, 2022 amoOr qH$dm nydu H§$nZr/eoAa Q´>mÝg'$a EO§Q> (EgQ>rE) H$S>o AO© H$aʶmMr {dZ§Vr H$aʶmV ¶oV Amho, OoUoH$éZ ˶m§Mo eoAg© Am¶B©nrE'$ H$S>o hñVm§V[aV hmoUma ZmhrV. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, H§$nZr qH$dm EgQ>rE Zm Xmdm/AO© àmá Z Pmë¶mg H§$nZr nwT>rb H$moU˶mhr gyMZo{edm¶ Am¶B©nrE'$ H$S>o eoAg© hñVm§Va H$aob. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s, Aem eoAg© darb {Z'm©U hmoUmao ^{dî¶mVrb gd© bm^, bm^m§egwÜXm Am¶B©nrE'$ H$S>o hñVm§V[aV H$aʶmV ¶oVrb. gd© ^mJYmaH$m§Zm darb VaVwXtMr Zm|X KoʶmMr Am{U doimodoir amoI Z Ho$boë¶m bm^m§emMm Xmdm H$aʶmMr {dZ§Vr H$aʶmV ¶oV Amho. hr gwÜXm Zm|X ¿¶mdr H$s, {dÚ'mZ éëgZwgma H$mhr Agë¶mg Aem eoAg©darb Cnm{O©V gd© bm^m§gh Am¶B©nrE'$ H$S>o hñVm§V[aV eoAg©Mm gXa éëg A§VJ©V {d{hV à{H«$¶oMm Adb§~ H$éZ Am¶B©nrE'$ A°Wm°[aQ>rH$Sw>Z naV {'i{dʶmgmR>r Xmdm H$aVm ¶oB©b. ¶m~m~V H$moU˶mhr ñn{ï>H$aUmH$[aVm eoAahmoëS>g©Zr H¥$n¶m H§$nZrMo EgQ>rE '«$sS>' a{OpñQ´> {b{'Q>oS>, Á¶m§Mo H$m¶m©b¶ Amho ßbm°Q> H«$. 101/102, 19 dr ñQ´>rQ>, E'Am¶S>rgr, gmVnya, Zm{eH$- '$moZ: 0253-2354032, B©'ob: support@ ¶m§Zm g§nH©$ H$amdm. 'moXrgZ 'oQ>ëg {b{'Q>oS> H$[aVm {R>H$mU : 'w§~B© {XZm§H$ : 30 E{àb, 2022 Omhra gyMZm gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{'iH$Vr'Yrb '¶V g^mgXmMo eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmgmR>r Xmdo qH$dm haH$Vr 'mJ{dUmè¶m gyMZoMo ànÌ lr. àH$me Zmam¶U AZdoH$a, 'o. Eg.nr. AZdoH$a {S>PmB©Z em°nr Mo ^mJrXma ho E Qw> PoS> B§S>pñQ´>¶b {à'm¶gog H$mo-Am°n. gmogm¶Q>r {b., Á¶mMm nÎmm ¶oWo Or.Ho$. 'mJ©, bmoAa naob, 'w§~B©-400 013 Mo g^mgX Am{U gmogm¶Q>rÀ¶m {~pëS>¨Jr'Yrb ¶w{ZQ> H«$. 129 Mo YmaH$ AgyZ ˶m§Mo H$moUVohr Zm'{ZX}eZ Z H$aVm 15/05/2021 amoOrg {ZYZ Pmbo. gmogm¶Q>r ¶mÛmao gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/ {'iH$Vr'Yrb '¶V g^mgXmMo gXa eoAg© Am{U {hVg§~§YmMo hñVm§Va hmoʶmg dmag qH$dm dmagXma qH$dm BVa XmdoXma/AmjonXma qH$dm Aݶ Amjon KoUmao ¶m§À¶mH$Sy>Z Xmdo qH$dm Amjon Agë¶mg Vo gXa gyMZoÀ¶m à{gÜXrnmgyZ 15 {XdgmV gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{'iH$Vr'Yrb '¶V g^mgXmÀ¶m eoAg© d {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmgmR>r ˶mÀ¶m/{VÀ¶m/˶m§À¶m Xmì¶m/Amjonm§À¶m nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U Aݶ nwamì¶m§À¶m àVtgh 'mJ{dV Amho. da {Xboë¶m 'wXVrV Oa Xmdo/Amjon àmá Pmbo ZmhrV, Va gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb VaVwXr'Yrb {Xboë¶m 'mJm©Zo gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{'iH$Vr'Yrb '¶V g^mgXmMo eoAg© d {hVg§~§YmMo hñVm§Va H$aʶmg gmogm¶Q>r 'moH$ir Agob. Oa, gmogm¶Q>rÀ¶m ^m§S>db/{'iH$Vr'Yrb '¶V g^mgXmÀ¶m eoAg© Am{U {hVg§~§YmÀ¶m hñVm§VaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm¶Q>rZo àmá Ho$bo Va, gmogm¶Q>rÀ¶m Cn{dYrVrb VaVwXrZwgma ˶mda gmogm¶Q>r H$m¶©dmhr H$aob. gmogm¶Q>rÀ¶m Zm|XUrH¥$V Cn{dYrMr àV XmdoXma/AmjonH$m§Ûmao {ZarjUmgmR>r gmogm¶Q>rMo H$m¶m©b¶/gmogm¶Q>rMo g{Md ¶m§MoH$S>o g. 10:00 Am{U gm¶§. 05:30 dm. À¶m 'ܶo gXa gyMZm à{gÜXrÀ¶m VmaIonmgyZ {VÀ¶m H$mbmdYr g'márÀ¶m VmaIon¶ªV CnbãY Amho. X E Qw> PoS> B§S>pñQ´>¶b {à'm¶gog H$mo-Am°n. gmogm¶Q>r {b. {R>H$mU : 'w§~B© {XZm§H$ : 30-4-22 ghr/-'{ZH$m Aamoam H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar À¶m dVrZo Am{U H$[aVm gÝ'm. g{Md gm§Ho${VH$ H$ãOm gyMZm ({g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ'$mog©'|Q>), éëg 2002 Mm {Z¶' 8(1) AÝd¶o) Á¶mAWu {ZåZñdmjarH$mam§Zr gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. Mo àm{YH¥$V A{YH$mar åhUyZ {X {g³¶w[aQ>m¶PoeZ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>³eZ Am°'$ '$m¶Zm{ÝeAb A°goQ>g² A°ÊS> EÝ'$mog©'|Q> Am°'$ {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°³Q>, 2002 (54 gZ 2002) AÝd¶o Am{U H$b' 13 (12) ghdmMVm {g³¶w[aQ>r B§Q>aoñQ> (EÝ'$mog©'|Q>) éëg, 2002 À¶m {Z¶' 3 AÝd¶o àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mam§Mm dmna H$ê$Z H$O©Xma Am{U JhmUXma lr. gwd} Ae'$mH$ Abr XmD$X Am{U gh-H$O©Xma Am{U JhmUXma gm¡. gwd} VaÝZw' Ae'$mH$ Abr (C'©$ gm¡. nm§S>o VaÝZw' {gamB©CÔrZ) ¶m§Zm gyMZo'ܶo Z'yX Ho$bobr 27.06.2021 amoOrgMr é. 20,59,206.02/- (én¶o drg bmI EH$moUmgmR> hOma XmoZeo ghm Am{U n¡go XmoZ 'mÌ) A{YH$ ˶mdarb ì¶mO hr a³H$' gXahÿ gyMZm àmá Pmë¶mÀ¶m VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À¶m AmV MwH$Vr H$aʶmgmR>r ~mobm{dʶmH$[aVm {XZm§H$ 26.07.2021 amoOrMr 'mJUr gyMZm {ZJ©{'V Ho$bobr Amho. 'w»¶ H$O©Xma/h'rXma/JhmUXmam§Zr a³H$' MwH$Vr H$aʶm'ܶo H$gya Ho$bobr Amho åhUyZ 'w»¶ H$O©Xma/h'rXma/JhmUXma Am{U gd©gmYmaU OZVog ¶mÛmao gyMZm XoʶmV ¶oVo H$s, {ZåZñdmjarH$˶mªZr 27 E{àb, 2022 amoOr gXahÿ A{Y{Z¶'mÀ¶m H$b' 13 À¶m nmoQ>H$b' (4) ghdmMVm gXahÿ {Z¶'mdbrMm {Z¶' 8 AÝd¶o ˶m§Zm àXmZ Ho$boë¶m A{YH$mamMm dmna H$éZ Imbrb dU©Z Ho$boë¶m {'iH$VrMm gm§Ho${VH$ H$ãOm KoVbobm Amho. 'w»¶: H$O©Xma/h'rXma/JhmUXma Am{U gd©gm'mݶ OZVm ¶m§Zm ¶mÛmao gmdYmZ H$aʶmV ¶oVo H$s, ˶m§Zr Imbrb {'iH$VrÀ¶m XodKodrMm ì¶dhma H$ê$ Z¶o Am{U gXahÿ {'iH$Vrdarb H$moUVmhr ì¶dhma hm gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b. À¶m 27.06.2021 amoOrgMr é. 20,59,206.02/- (én¶o drg bmI EH$moUmgmR> hOma XmoZeo ghm Am{U n¡go XmoZ 'mÌ) gh ˶mdarb nwT>rb ì¶mO ¶m aH$'oÀ¶m à^mamÀ¶m AYrZ amhrb. H$O©Xmam§Mo bj VmaU 'Îmm {d'mo{MV H$aʶmgmR>r CnbãY doioÀ¶m g§X^m©V A{Y{Z¶'mÀ¶m H$b' 13 À¶m nmoQ>H$b' (8) À¶m VaVwXtH$S>o doYʶmV ¶oV Amho. ñWmda {'iH$VrMo dU©Z lr. gwd} Ae'$mH$ Abr XmD$X Am{U gm¡. gwd} VaÝZw' Ae'$mH$ Abr (C'©$ gm¡. nm§S>o VaÝZw' {gamB©CÔrZ) ¶m§À¶m 'mbH$sMo E'(S>ãë¶w) dm°S>©À¶m 'hgyb Jmd M|~ya, A§{V' ßbm°Q> H«$. 436, Q>mD$Z ßbmqZJ ñH$s' nZdob, Jmd: Q>¸$m, Vmbw: nZdob, {Oëhm am¶JS>-410 206 ¶oWrb pñWV $ aoZmB©gÝg {Q‰>Ýg Aem kmV B'maVr'Yrb 7dm 'Obm qdJ ~r ('moO'mnrV MQ>B© joÌ: 54.26 Mm¡.'rQ>g©) gh OmoS>bobo AmonZ Q>oaog) ('moO'mnrV MQ>B© joÌ: 7.17 Mm¡.'rQ>g©) âb°Q> H«$. 701 Mo g'^mJ JhmU. ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar gmañdV H$mo-Am°nao{Q>ìh ~±H$ {b., 74/gr, g'mYmZ {~pëS>¨J, goZmnVr ~mnQ> 'mJ©, XmXa (npíM'), 'w§~B© 400 028. '$moZ H«$. (022) 24221202/1204 / 1206/1211 {XZm§H$ : 27.04.2022 {R>H$mU : Zdr 'w§~B© Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Modison Metals Ltd. published this content on 30 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2022 05:16:02 UTC.

ę Publicnow 2022 All news about MODISON METALS LIMITED 01:17a MODISON METALS : Newspaper Advertisements PU 02/23 MODISON METALS LIMITED : Ex-dividend day for interim dividend FA 02/12 Modison Metals Limited Declares Interim Dividend for the Fiscal Year 2021-22 CI 02/12 Modison Metals Limited Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months E.. CI 2021 Modison Metals' Board Approves Deals to Build Battery System, Vehicle Charging Infrastr.. MT 2021 Modison Metals Limited to Enter into MoU with RENERA and LDrive LLC (L-Charge) Respecti.. CI 2021 Modison Metals Limited Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months E.. CI 2021 Modison Metals Limited Reports Earnings Results for the First Quarter Ended June 30, 20.. CI 2021 Modison Metals Limited Announces Unaudited Consolidated and Standalone Earnings Results.. CI 2021 MODISON METALS : Purchases Land for Expansion of Operations MT