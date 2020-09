Monobank : Ny ticker fra og med / New ticker from 25.09.2020

BRAbank ASA vil med virkning fra i morgen 25. september 2020 handle under tickeren BRABK-ME. Endringen i selskapsticker skjer som følge av tekniske forhold knyttet til den tidligere offentliggjorte fusjonen med Easybank ASA. ISIN og Instrument ID er uforandret.

*Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av børsen etter 16:45

BRAbank ASA will effective from tomorrow 25 September 2020 trade under the ticker BRABK-ME. The change in company ticker is due to technical reasons related to the previously announced merger with Easybank ASA. ISIN number and instrument ID remains unchanged.

*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45