Morgan Stanley : Appoints 171 New Managing Directors

Morgan Stanley has announced the appointment of 171 Managing Directors. The new Managing Directors are:1

Toks Afolabi-Ajayi

Argie Agrapides

Nicholas Albicelli

Thomas Allen

Raju Alluri

Oskar Arnoldsson

Nikhil Awasthi

Jay Bacow

Lavanya Balakrishnan

Krystal Barker Buissereth

Dmitriy Barskiy

Angelin Baskaran

Matteo Benedetto

Joshua Birbach

Lindsay Bofman

Laurence Bortner

Matt Brandt

Nicholas Brice

Jim Burns

Natasha Bushueva

Sharon Cannon

Derrick Cao

Jodyann Carlucci

Henrique Carneiro

Prashanth Challa

Ren Chen

River Chien

Kelly Chin

Zlati Christov

Monica Cirillo

David Cohodes

Mike Connor

Justin G. Craig

Michael Daly

Saba Danish

Mark Dimilia

Kalli Dircks

Robert DiTrapano

Steven Doviak

Diana Doyle

Manisha D’Souza

Kristi Dugan

Victoria Eckstein

Janemarie Eichhorn

Javier Esteve

Michael Fazelpoor

Elisabeth Fedyna

Brendan Fogarty

Sid Garg

Julia Geltser

Saju Georgekutty

William Givens

Melissa Woodgate Godoy

Megan Goett

Jasper Graham

Matthew Greyson

Cody Gunsch

Hemant Gupta

Vishal Gupta

Christine L. Ha

Aleksandar Hadzic

Jo Harriman

Katie Herr

Richard Hersey

Jena Hwang

Sergey Ionov

Jackie James

Roland Jeurissen

Yeyin Jiang

William C. Jones

Kerry Karangelen

Navindu Katugampola

Stephan Kessler

Jennifer Baker Khan

Eden Kdiner

Corey Kozak

Scott Kravitz

Chase Krieger

Ben Kussin

Carmen Lai

Sam Lalanne

Jean-Baptiste Lalau Keraly

Oneg Lamed

Song Yang Lee

Sungnyung Lee

Julie Leigh

Laura Isabel Lembke

Mike Levine

Stuart Levison

Naml H. Lewis

Lisa Lidsky

Julie Lilienfeld

Lillian Lou

Carmella Lubrano

Allison Lucchese

Guilherme Marques

David Massingham

Michele Mattison

Matthew McAndrew

Janet McCarthy

Roseanne McCormick

Morgan McCready

John McGrath

Zainab Memon

Allen Merrill

Matthew Meyers

Ken Michlitsch

Joe Miller

Lakshman Misra

Mollie G. Mononia

Paulo Monteiro

Ashraf Y. Mussa

Andrew Nash

Fernando Navarro

Xavier Nieto

Graham Nix

Carla Noriega

Ben Nunez

Ayokulehin Onabule

Christoph Oppenauer

Daniel Otmar

Anna Pacewicz Hill

Rosina Palopoli

Vineet Pande

Donna Prummell

Tobi Punga

Vikram Raju

Kanna Ravikulachandran

Lida Ren

Jason Russell

Arjun Saigal

Mustufa Salehbhai

Vasu Sami

Holger Schmidt

Robert Schroeder

Amrit Sharma

Junrong Shen

Matt Strom

Celine M. Suarez

Michael Sweeting

Yoshi Takatsuki

Laura Tan

Sahil Tandon

Lily Trager

Claudia Celeste Tropp

Netty Tsai

Rachel Wen-Ching Tsai

Sander van Zijl

Michael Vasseghi

Lee Vaughn

Lauren Veisz

Martin Vergara

Richard Viana

Sara Vicente

Andrew Vick

Jonathan Wallace

Adam Waltz

Bennett A. Weaver

Jennifer Westpfahl

Frederik Wijsenbeek

Iain Wilson

Alita Wingfield

Venus Wong

Hugo Wood

Jennifer Wootton

Jeremy Wright

Sofia Xue

Sean Yang

Ali Yazdi

Robin Liang Zhao

1 170 of the 171 appointed Managing Directors are listed.

