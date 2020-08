Mota Engil SGPS S A : Engil informa sobre acordo de parceria estratégica e investimento

MOTA-ENGIL INFORMA SOBRE ACORDO DE PARCERIA ESTRATÉGICA E INVESTIMENTO A MOTA-ENGIL S.G.P.S., S.A. (MOTA-ENGIL) informa que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento (o "Acordo") com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo (top 5), com uma atividade significativa a nível mundial, visando que este grupo (o "Novo Parceiro") se torne um acionista relevante e um parceiro de longo prazo do GRUPO MOTA-ENGIL. No âmbito do Acordo em perspetiva, a MOTA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A. (MGP), acionista dominante da MOTA-ENGIL, aceitou vender uma participação relevante no capital social da sociedade a um preço que reflete uma valorização que está muito acima do preço atual de mercado. Também nos termos do Acordo, se concluído com sucesso - o que se espera que ocorra em breve - e assumindo que as autorizações do regulador e várias outras condições precedentes serão cumpridas, o Novo Parceiro: estabelecerá um acordo de parceria e investimento com o G RUPO M OTA -E NGIL para desenvolver em conjunto oportunidades comerciais; e

M -E para desenvolver em conjunto oportunidades comerciais; e comprometer-se-á a subscrever uma participação relevante num aumento de capital social de até 100 milhões de novas ações que será submetido brevemente a deliberação em Assembleia Geral. Após este aumento do capital social: será imputável à MGP uma participação de cerca de 40% do capital social da M OTA -E NGIL , sinal de total empenho e alinhamento com a sua posição histórica no G RUPO ; e

M -E , sinal de total empenho e alinhamento com a sua posição histórica no G ; e o novo acionista atingirá uma participação ligeiramente superior a 30%.

Esta nova estrutura acionista e o quadro desta parceria, que se baseia na avaliação do GRUPO de cerca de €750 milhões, irá reforçar as capacidades financeiras, técnicas e comerciais do GRUPO MOTA-ENGIL, a fim de aumentar as suas atividades em todos os mercados e abrir novas oportunidades para novos desenvolvimentos. A MOTA-ENGIL, enquanto grupo multinacional de infraestruturas líder, reforçará assim o seu compromisso, com base nos seus 75 anos de cultura e valores corporativos, para com os seus clientes, colaboradores, comunidades, ambiente e todos os outros stakeholders. O REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO LUÍS SILVA Porto, 27 de agosto de 2020

