لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ )ةمتت( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش

)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت

2023 ةنسل ةعومجملل يونسلا ريرقتلا يف ةجردم ىرخأ تامولعم يونسلا ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا نم ىرخلأا تامولعملا نوكتت .ىرخلأا تامولعملا هذه نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإ ةرادإ سلجم ريرقت ىلع انلصح دقل .اهلوح تاباسحلا بقارم ريرقتو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا فلاخب ،2023 ةنسل ةعومجملل بقارم ريرقت خيرات دعب يونسلا ريرقتلا ماسقأ يقاب ىلع لوصحلا عقوتنو ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات لبق ،ملأا ةكرشلا

.تاباسحلا

.اهلوح قيقدت ةجيتن يأ نع ربعن نلو ملو ىرخلأا تامولعملا لمشي لا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ

تناك اذإ ام ديدحتو هلاعأ ةنيبملا ىرخلأا تامولعملا ىلع علاطلاا يه انتيلوؤسم نإف ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدتب قلعتي اميف

.اهنأشب ةيدام ءاطخأ يأ دوجو وأ قيقدتلا ءانثأ انملع هيلإ لصو امبسح وأ ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا عم ةيدام ةروصب ةقفاوتم ريغ ىرخلأا تامولعملا ىلع اهب انمق يتلا لامعلأا ىلإ ًادانتسا ،ىرخلأا تامولعملا هذه يف ةيدام ءاطخأ يأ دوجو ىلإ انلصوت ام اذإو بجوتسي ام انيدل سيل .انريرقت يف عئاقولا كلت جاردإ انيلع نيعتي هنإف ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات لبق اهيلع انلصح يتلاو

.نأشلا اذهب قلعتي اميف انريرقت يف هجاردإ

ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نع ةمكوحلا نع نيلوؤسملاو ةرادلإا تايلوؤسم نعو ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةلداع ةروصب ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا هذه ضرعو دادعإ نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإ نع ةجتان تناك ءاوس ةيداملا ءاطخلأا نم ةيلاخ ةعمجم ةيلام تانايب دادعلإ ةيرورض ةرادلإا اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ

.أطخلا وأ شغلا

ةيرارمتسلاا أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةعباتم ىلع ةعومجملا ةردق مييقت ةيلوؤسم ةرادلإا لمحتت ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع مزتعت مل ام يبساحملا ةيرارمتسلاا أدبم قيبطتو ةيرارمتسلاا أدبم ساسأب ةقلعتملا روملأا نع ،ًابسانم كلذ ناك ىتم ،حاصفلإا عم

.ءارجلإا اذه ذاختا ىوس يعقاو ليدب يأ رفوت مدع ةلاح يف وأ اهلامعأ فقو وأ ةعومجملا ةيفصت ةرادلإا

.ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ ةيلمع ىلع فارشلإا ةيلوؤسم ةمكوحلا نع نولوؤسملا لمحتي

ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم شغلا نع ةجتان تناك ءاوس ةيداملا ءاطخلأا نم ةيلاخ لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نأب لوقعم ديكأت ىلع لوصحلا وه انفده نإ لا هنأ لاإ ديكأتلا نم ةيلاع ةجرد لثمي لوقعم ديكأت ىلإ لصوتلا نإ .انيأر نمضتي يذلا تاباسحلا بقارم ريرقت رادصإو ،أطخلا وأ أشنت دقو .اهدوجو لاح يف ةيداملا ءاطخلأا فاشتكاب امئادً يهتنت فوس ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل ًاقفو قيقدتلا ةيلمع نأ نمضي تارارقلا ىلع ةعمجم وأ ةيدرف ةروصب رثؤت نأ ةلوقعم ةروصب عقوتملا نم ناك اذإ ةيدام ربتعتو أطخلا وأ شغلا نع ءاطخلأا

.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا هذه ساسأ ىلع اهذاختا متي يتلاو نيمدختسملل ةيداصتقلاا