Financial Results Form
ȓʊɦȆםȄȔȆɱȆʊȍɦȄȥǾȆȗɱȠȰɽɮɱ
Kuwaiti Company (KWD)
ɞȮȓʊȘʈɽɡɦȄȔȆɠȳȼɦȄ
Company Name
ȓɟȳȼɦȄɯȷȄ
Munshaat Real Estate Projects Co. (K.S.C.P)
(ع.ك.م.ش) ﺔ�رﺎﻘﻌﻟا ﻊيرﺎﺸﻤﻠﻟ تﺂﺸنﻣ ﺔﻛﺮﺷ
Financial Year Ended on
2023-12-31
ʏࡩȓʊڈْɳםȄȓʊɦȆםȄȓɳȸɦȄȥǾȆȗɱ
Board of Directors Meeting Date
2024-03-07
ȒȲȄȮׁȄȹɨȣɭɎȆɮȗȡȄȭʈȲȆȕ
Required Documents
ȠȰɽɮɳɦȆȉȆɺɛȆɗȲǻȑȡȄɽɦȄȔȄȯɳȘȸםȄ
Approved financial statements.
ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔخ��
Approved auditor's report
ﺪﻤﺘﻌﳌا تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗاﺮﻣ ﺮ�ﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔخ��
This form shall not be deemed to be complete unless the
ً
documents mentioned above are provided
تاﺪﻨتﺴﳌا ﻩﺬه قﺎﻓر�و ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻ
ف؈ʊɔȗɦȄ
ȓɱȲȆɜםȄȓɳȸɦȄ
ȓʊɦȆݰݍȄȓɳȸɦȄ
نﺎﻴﺒﻟا
Change (%)
Comparative Year
Current Year
2022-12-31
2023-12-31
Statement
961%
1,206,027
12,794,305
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent Company
961%
3.75
39.73
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
9%
11,500,078
12,523,104
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تادﻮﺟﻮﳌا
Current Assets
(5%)
90,403,367
86,243,075
تادﻮﺟﻮﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Assets
(47%)
35,432,029
18,602,225
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا
Current Liabilities
(21%)
92,083,086
72,945,824
تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Liabilities
124%
10,495,458
23,484,552
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻴﻜﻠﳌا قﻮﻘﺣ ��ﺎﻤﺟإ
Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
93%
14,952,325
28,823,054
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
203%
5,721,647
17,364,778
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
(68%)
(59%)
(19%)
عﻮﻓﺪﳌا لﺎﳌا سأر / ﺔﻤﻛا��ﳌا ﺮﺋﺎﺴخ�ا
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
Financial Results Form
1
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
ف؈ʊɔȗɦȄ
ɰȲȆɜםȄɑȊȄȳɦȄɑȌȳɦȄ
ʏڲȆݰݍȄɑȊȄȳɦȄɑȌȳɦȄ
نﺎﻴﺒﻟا
Change (%)
Fourth quarter
Fourth quarter Curre
n
Statement
Comparative Year
Year
2022-12-31
2023-12-31
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
(130%)
(530,232)
158,589
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
(130%)
(1.65)
0.49
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
18%
3,789,707
4,489,493
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
23%
1,302,373
1,606,087
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
ξ Not Applicable for first Quarter
لوﻷا ﻊ�ﺮﻟا ��ﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ
ξ
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
(ȒȲȆȸݵݍȄ ȩȋȳɦȄʏࡩȆȿɂȆɘȬɱȄɎȆɘȕȲȄȑȎȷ
ξ Increase in operating revenue.
.ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا عﺎﻔﺗرا
ξ
ξ Increase in net gain from investment properties.
.ﺔ�رﺎﻤﺜتﺳا تارﺎﻘﻋ ﻦﻣ ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ عﺎﻔﺗرا
ξ
ξ Increase in share of result from associates.
.ﺔﻠﻴﻣز تﺎ�ﺮﺷ لﺎﻤﻋأ ﺞﺋﺎﺘﻧ �� ﺔﺼﺣ عﺎﻔﺗرا
ξ
ξ Reversal of impairment on right-of-use asset.
.ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻖﺣ ﻞﺻأ ﺔﻤﻴﻗ ضﺎﻔﺨﻧا در
ξ
Total Revenue realized from
ي��ﻮ� رﺎﻨﻳد 546,991
ɖȄȳɇֿȄɑɭȔֺɭȆɐȗɦȄɵɭȔȄȮȄȳʆׁȄʏڲȆɮȡǻɕɨȉ
dealing with related parties
Kuwaiti Dinar 546,991
ɞȮɕɨȍםȄȓɨɀɦȄȔȄȰ
(value, KWD)
Total Expenditures incurred from
ي��ﻮ� رﺎﻨﻳد 2,926,843
ɖȄȳɇֿȄɑɭȔֺɭȆɐȗɦȄɵɭȔȆɗɼȳɀםȄʏڲȆɮȡǻɕɨȉ
dealing with related parties
Kuwaiti Dinar 2,926,843
ɞȮɕɨȍםȄȓɨɀɦȄȔȄȰ
(value, KWD)
Financial Results Form
2
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
Auditor Opinion
ȔȆȉȆȸݰݍȄȑɛȄ ȳɭʅǷȲ
1.
Unqualified Opinion
ց
ﻆﻔﺤﺘﻣ ��ﻏ يأر
.1
2.
Qualified Opinion
տ
ﻆﻔﺤﺘﻣ يأر
.2
3.
Disclaimer of Opinion
տ
يأﺮﻟا ءاﺪﺑإ مﺪﻋ
.3
4.
Adverse Opinion
տ
ﺲﻛﺎﻌﻣ يأر
.4
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,
the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.
ﺔﺌﺒﻌ� ﺐﺠﻳ 4 وأ 3 وأ 2 ﻢﻗر ﺪﻨﺑ رﺎﻴﺘﺧا لﺎﺤﺑ
ً
ﮫﺘئﺒﻌ� ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻو ،��ﺎﺘﻟا لوﺪج�ا
ȑɛȄȳɭ ʅǷȲ Ɂɱ ʏࡩ ȮȲɼ Ȇɮɟ ȔȆȉȆȸݰݍȄ
ȳʈȳɜȗɦȄ
ʏڴʊɀɘȕ ȦȳȻ ܣۘɦȄ ȓɦȆݰݍȆȉ ȑɛȄȳɭ șɏȯȗȷȄ ǴȄȯȉׁ ȔȆȉȆȸݰݍȄ ʅǷȳɦȄ
ܣۘɦȄ ȔȄɽɈݵݍȄ ȓɟȳȼɦȄ Ȇڈ٭ ɬɽɜȗȷ ʅǷȲ ʏࡩ ȮȲɼ Ȇɭ ȓݨݍȆɐם ȔȆȉȆȸݰݍȄ ȑɛȄȳɭ
ܣۚɭȵɦȄ ɤ ɼȯݨݍȄ ȔȄɽɈݵݍȄ ȱʊɘɳȗɦ ʅǷȲ ʏࡩ ȮȲɼ Ȇɭ ȓݨݍȆɐם ȔȆȉȆȸݰݍȄ ȑɛȄȳɭ
Financial Results Form
3
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
Corporate Actions
ȓʊȸȷǺםȄȔȄǴȄȳȡׁȄɯɺȷֿȄȔȆɛȆɜȨȗȷȄ
ȓȍȸɴɦȄ
ȓɮʊɜɦȄ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
ﺔﻳﺪﻘﻧ تﺎﻌيزﻮﺗ
Cash Dividends
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
ﺔﺤﻨﻣ ﻢهﺳأ تﺎﻌيزﻮﺗ
Bonus Share
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
ىﺮﺧأ تﺎﻌيزﻮﺗ
Other Dividend
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
حﺎ�رأ ﻊيزﻮﺗ مﺪﻋ
No Dividends
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
راﺪﺻﻹا ةوﻼﻋ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
لﺎﳌا سأر ةدﺎ�ز
Issue Premium
Capital Increase
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
None / ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
لﺎﳌا سأر ﺾﻴﻔﺨﺗ
Capital Decrease
ȓɟȳȼɦȄɯȗȫ
ɑʊɛɽȗɦȄ
ʎɘʊɋɽɦȄܢȸםȄ
ɯȷַȄ
Company Seal
Signature
Title
Name
ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ ﺲيﺋر
Chairman
ي�ﻴﺼﻌﻟا ﺰ�ﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻋﺎﺴﻣ فاﻮﻧ
Nawaf Musaid Abdulaziz Al-Osaimi
Financial Results Form
4
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت
نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ
.ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت
يأرلا ًاعم اهيلإ راشي( ةعباتلا اهتاكرشو )"ملأا ةكرشلا"( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرشل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا انققد دقل يف تاريغتلاو لماشلا لخدلا تانايبو 2023 ربمسيد 31 يف امك عمجملا يلاملا زكرملا نايب نم نوكتت يتلاو ،)"ةعومجملا"ـب كلذ يف امب ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضيلإاو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةنسلل ةعمجملا ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيكلملا قوقح
.ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا تامولعم
عمجملا يلاملا زكرملا نع ،ةيداملا يحاونلا عيمج نم ،ةلداع ةروصب ربعت ةقفرملا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نأ ،انيأر يف ًاقفو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةنسلل ةعمجملا ةيدقنلا اهتاقفدتو عمجملا يلاملا اهئادأ نعو 2023 ربمسيد 31 يف امك ةعومجملل
.ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل
يأرلا ساسأ يف انريرقت يف ليصافتلا نم ديزمب ةحضوم ريياعملا كلتل اًقبط انتايلوؤسم نإ .ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل ًاقفو قيقدتلا لامعأب انمق دقل تايقلاخلأا قاثيمل اقفوً ةعومجملا نع نولقتسم نحنو ."ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم" مسق كلذ يف امب( نيينهملا نيبساحملل ةينهملا تايقلاخلأا ريياعمل يلودلا سلجملا نع رداصلا نيينهملا نيبساحملل يلودلا ةينهملا ةلدأ نأ دقتعن اننإو .قاثيملا تابلطتمل اقفو ىرخلأا ةيقلاخلأا انتايلوؤسمب ءافولاب انمق دقو .)"قاثيملا"( )ةيلودلا ةيللاقتسلاا ريياعم
.قيقدتلا يأر ءادبإ نم اننكمي ساسأ ميدقتل ةبسانمو ةيفاك اهيلع انلصح يتلا قيقدتلا
ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ ةنسلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدت يف ةيمهأ رثكلأا تناك يتلا روملأا كلت يه ،ينهملا انمكح يف ،ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ نإ هذه لوح لصفنم يأر ءادبإ نود اهلوح انيأر ءادبإو لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدت قايس يف روملأا هذه ضرع متو .ةيلاحلا
.هل انقيقدت راطإ يف روملأا هذه نم رمأ لكل انتجلاعم ةيفيكو ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ ليصافت يلي اميف .روملأا
يف امب ،"ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم" مسق يف انريرقت يف ةنيبملا تايلوئسملاب ءافولاب انمق دقل رطاخمل انمييقت عم قفاوتي امب ةددحملا تاءارجلإا ذيفنت اهب انمق يتلا قيقدتلا لامعأ نمضتت ،يلاتلابو .روملأا كلتب قلعتي ام كلذ مت يتلا تاءارجلإا كلذ يف امب ،اهب انمق يتلا قيقدتلا لامعأ تاءارجإ جئاتن نإ .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيداملا ءاطخلأا
.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح قيقدتلا يأر ءادبإ نم اننكمي ًاساسأ حرطت ،هاندأ ةدراولا روملأا ةجلاعمل اهذيفنت
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ )ةمتت( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش
)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت )ةمتت( ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ
مادختسلاا قح لصأ ةميق ضافخنا رابتخا )أ نم تاداريإ ديلوت ىلع لمعي قدنفك هليغشت متي 2023 ربمسيد 31 يف امك ةعومجملا لبق نم هب ظفتحملا مادختسلاا قح لصأ نإ نإ ،ةمكارتملا ةميقلا ضافخنا رئاسخو مكارتملا كلاهتسلاا دعب يفاصلاب ةفلكتلاب مادختسلاا قح لصأ جردي .قدنفلا تايلمع لوح 3 حاضيلاا يف ةنيبملا ةيبساحملا تاسايسلا يف اهسايقو مادختسلاا قح تادوجومب فارتعلاا نع حاصفلإا متي .تدجو باستحا ىلع ءانبً مادختسلاا قح لصلأ هدادرتسا نكمملا غلبملا ديدحتل ةميقلا ضافخنا رابتخا ءارجإ مت .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ةينهم تلاهؤم يوذ نيدمتعم نيلقتسم نيميقم لبق نم مادختسلاا قح لصلأ مادختسلاا ءانثأ ةميقلا ديدحت مت .مادختسلاا ءانثأ ةميقلا ةقيرط ىلإ ًادانتسا مادختسلاا ءانثأ ةميقلا ديدحت متو .همييقت يراجلا مادختسلاا قح لصأ ةئفو عقاومب ةلص تاذ ةربخو اهب فرتعم تاداريلإاو ،ةفرغلا رعس طسوتم لثم تاضارتفلااو تاريدقتلا ىلع ريبك دح ىلإ دمتعت يتلا ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا جذومن
.مصخلا لدعمو ،لاغشلإا لدعمو ،ةحاتم ةفرغ لكل
نمض مادختسلاا قح لصلأ مادختسلاا ءانثأ ةميقلا ريدقتل نيميقملا لبق نم ةمدختسملا ةيرهوجلا تاضارتفلااو قرطلا ضرع مت ةيمهأو هتميق ضافخنا رابتخا ةيلمع ديقعتو مادختسلاا قح لصأ ةيمهأ ءوض يفو .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 10 مقر حاضيلاا قح لصأ ةميق ضافخنا رابتخا ةيلمع انربتعا اننإف ،مادختسلاا ءانثأ ةميقلا ريدقت يف ةمدختسملا تاضارتفلااب ةقلعتملا تاحاصفلإا
.ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ نم مادختسلاا
اهمادختسا مت يتلاو ةعومجملا لبق نم اهتاعارم مت يتلا راقعلا تانايب ةقد مييقتب انمق ،اهب انمق يتلا قيقدتلا تاءارجإ نم ءزجك تاريغتلا ريثأت نم ققحتلل ةرادلإا هب تماق يذلا ةيساسحلا ليلحت مييقتب ًاضيأ انمق .ةميقلا ضافخنا رابتخا ضارغلأ تلاخدمك نم دكأتلا مدع لماوعو ةيسيئرلا تاضارتفلاا ةيلوقعم مييقت ىلإ ةفاضلإاب ،ةيسيئرلا تاضارتفلاا يف ةلوقعم ةروصب ةلمتحملا ةيلمع قيقدت يف ةدعاسملا ضرغب قيقدتلا ةعومجم نم ءزجك يلخادلا مييقتلاب نوصتخملا انؤاربخ كراشو .اهب ةطبترملا تاريدقتلا
.ةمدختسملا تاريدقتلاو تاضارتفلاا رابتخا للاخ نم مادختسلاا قح لصأ ةميق ضافخنا رابتخا
ةيرامثتسلاا تاراقعلا مييقت )ب راقعلا سايق متي .ريجأت تاداريا قيقحتل هب ظفتحم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب لمتكم قوست زكرم نم ةيرامثتسلاا تاراقعلا نوكتت وأ حابرلأا نايب نمض ةلداعلا ةميقلا يف تاريغتلا نم ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ ليجست عم يدرف ساسأ ىلع ةلداعلا ةميقلل ًاقفو ةميقلا ريدقتل ةينهملا تلاهؤملا يوذ نم نييجراخ نيميقمب ةعومجملا ةرادإ نيعتستو .اهللاخ أشنت يتلا ةرتفلا يف عمجملا رئاسخلا
.يونس ساسأ ىلع كلذو ةيرامثتسلاا اهتاراقعل ةلداعلا
ضرع مت .ةموصخملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةقيرط مادختساب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب عقاولا قوستلا زكرمل ةلداعلا ةميقلا ديدحت مت مقر حاضيلاا نمض ةيرامثتسلاا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلا ريدقتل مييقتلا ءاربخ لبق نم ةمدختسملا ةيرهوجلا تاضارتفلااو قرطلا ،اهمييقت ةيلمع ديقعتو لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل ةيرامثتسلاا تاراقعلا ةيمهأ ءوض يفو .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 10 قيقدتلا رومأ دحأ ةيرامثتسلاا تاراقعلا مييقت انربتعا اننإف ،مييقتلا ةيلمع يف ةمدختسملا تاضارتفلااب ةقلعتملا تاحاصفلإا ةيمهأو
.ةيسيئرلا
2
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ )ةمتت( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش
)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت
)ةمتت( ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ
)ةمتت( ةيرامثتسلاا تاراقعلا مييقت )ب
.نييجراخلا مييقتلا ءاربخ ةهازنو ةيللاقتساو ةءافكو مييقتلا ةيلمع ةيعوضوم مييقتب انمق ،اهب انمق يتلا قيقدتلا تاءارجإ نم ءزجك تلاخدمك ةمدختسملاو نيلقتسملا مييقتلا ءاربخ ىلإ اهميدقتب ةعومجملا تماق يتلا تاراقعلاب ةصاخلا تانايبلا ةقد مييقتب انمق امك يف ةلوقعم ةروصب ةلمتحملا تاريغتلا ريثأت نم ققحتلل ةرادلإا هترجأ يذلا ةيساسحلا ليلحت مييقتب اضيأ انمقو .مييقتلا ضارغلأ
.اهب ةطبترملا تاريدقتلا نم دكأتلا مدع لماوعو ةيسيئرلا تاضارتفلاا ةيلوقعم مييقت ىلإ ةفاضلإاب ،ةيسيئرلا تاضارتفلاا
ةليمز تاكرش يف رامثتسلاا ةميق ضافخنا رابتخا )ج ددحت ،ةيكلملا قوقح ةقيرط قيبطت دعب .ةيبساحملا ةيكلملا قوقح ةقيرطل ًاقفو ةليمز تاكرش يف رامثتسلاا نع ةبساحملا متي غلبملا نيب قرفلا ىلإ ادانتسا ةليمز ةكرش يف اهرامثتسلا ةميقلا ضافخنا رئاسخ ليجستل يعوضوم ليلد دجو اذإ ام ةعومجملا ةميقلا ىلع ءانبً ةيرهوجلا ةليمزلا تاكرشلل اهدادرتسا نكمملا ةميقلا ديدحت متي .ةيرتفدلا اهتميقو ةليمزلا ةكرشلل هدادرتسا نكمملا ةلصلا يذ مادختسلاا قح لصأ مييقت مت دقو .ةلصلا يذ مادختسلاا قح لصأ نم ةيسيئر ةروصب اهؤاقتسا متي يتلاو مادختسلاا ءانثأ همييقت يراجلا مادختسلاا قح لصأ ةئفو عقاومب ةلص تاذ ةربخو اهب فرتعم ةينهم تلاهؤم يذ دمتعم لقتسم ميقم لبق نم ،ةحاتم ةفرغ لك نم ةجتانلا تاداريلااو ،ةفرغلا رعس طسوتم لثم تاضارتفلااو تاريدقتلا ىلإ ةريبك ةروصب مييقتلا دنتسيو
.مصخلا تلادعمو ،لاغشلإا لدعمو
ةليمزلا تاكرشلا تايلمع جئاتن يف ةعومجملا ةصح سكعتو ةعومجملل ةبسنلاب ةيرهوج ةليمزلا تاكرشلا جئاتن يف ةصحلا نإ يف رامثتسلال اهدادرتسا نكمملا ةميقلا ديدحتب ةقلعتملا ةماهلا ماكحلأا ءوض يفو .ةليمزلا تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا ىلإ ادانتسا ةيلاملا تانايبلل ةبسنلاب ةليمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا رامثتسلا ةيرتفدلا ةميقلاو جئاتنلا يف ةصحلا ةيمهأو ،ةليمز تاكرش
.ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ دحأ رملاا اذه ربتعن اننإف ،لكك ةعومجملل ةعمجملا
ةصاخ ةلصفم قيقدت تاميلعت انلسرأ دقف ،ةليمز تاكرش جئاتن يف ةصحلاب قلعتي اميف اهب انمق يتلا قيقدتلا تاءارجإ نم ءزجك تاميلعت تددح .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل ةبسنلاب ةيرهوج ربتعت يتلاو ةعومجملل ةليمزلا تاكرشلل تاباسحلا يبقارمل ةعومجملاب ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ضارغلأ ةلصلا تاذ ةيداملا ءاطخلأا رطاخمو ةماهلا قيقدتلا تلااجم ةعومجملاب ةصاخلا قيقدتلا ةليمزلا تاكرشلل ةيرتفدلا ةميقلا ضافخنا ىدم مييقتلو ،كلذ ىلإ ةفاضلإاب .ةعومجملل ريراقتلا دادعإ تابلطتم كلذكو ةعومجملل انمق .ةعومجملا ىوتسم ىلع قيقدت تاءارجإ ذيفنت مت ،ةلصلا يذ مادختسلاا قح لصلأ اهدادرتسا نكمملا ةميقلا ىلإ دنتست يتلا انمقو .مييقتلا ضارغلأ تلاخدمك ةمدختسملاو نيلقتسملا نيميقملا ىلإ ةعومجملا نم ةمدقملاو تاراقعلا تانايب ةقد نم ققحتلاب مييقتو ؛ةيسيئرلا تاضارتفلاا يف ةلوقعم ةروصب ةلمتحملا تاريغتلا ريثأت نم ققحتلل ةرادلإا هب تماق يذلا ةيساسحلا ليلحت مييقتب
.اهب ةقلعتملا تاريدقتلا نم دكأتلا مدع لماوعو ةيسيئرلا تاضارتفلاا ةيلوقعم
قح لصأ ةميق ضافخنا رابتخا قيقدت يف ةدعاسملا ضرغب قيقدتلا لمع قيرف عم انيدل نييلخادلا مييقتلا ءاربخ كراش دقو ةيلام تامولعم ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 11 مقر حاضيلاا ضرعي .ةمدختسملا تاريدقتلاو تاضارتفلاا كلذ يف امب مادختسلاا
.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف رامثتسلال ةيرتفدلا ةميقلاب اهتقباطمو ةليمزلا تاكرشلا نع ةزجوم
3
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ )ةمتت( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش
)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت
2023 ةنسل ةعومجملل يونسلا ريرقتلا يف ةجردم ىرخأ تامولعم يونسلا ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا نم ىرخلأا تامولعملا نوكتت .ىرخلأا تامولعملا هذه نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإ ةرادإ سلجم ريرقت ىلع انلصح دقل .اهلوح تاباسحلا بقارم ريرقتو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا فلاخب ،2023 ةنسل ةعومجملل بقارم ريرقت خيرات دعب يونسلا ريرقتلا ماسقأ يقاب ىلع لوصحلا عقوتنو ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات لبق ،ملأا ةكرشلا
.تاباسحلا
.اهلوح قيقدت ةجيتن يأ نع ربعن نلو ملو ىرخلأا تامولعملا لمشي لا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ
تناك اذإ ام ديدحتو هلاعأ ةنيبملا ىرخلأا تامولعملا ىلع علاطلاا يه انتيلوؤسم نإف ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل انقيقدتب قلعتي اميف
.اهنأشب ةيدام ءاطخأ يأ دوجو وأ قيقدتلا ءانثأ انملع هيلإ لصو امبسح وأ ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا عم ةيدام ةروصب ةقفاوتم ريغ ىرخلأا تامولعملا ىلع اهب انمق يتلا لامعلأا ىلإ ًادانتسا ،ىرخلأا تامولعملا هذه يف ةيدام ءاطخأ يأ دوجو ىلإ انلصوت ام اذإو بجوتسي ام انيدل سيل .انريرقت يف عئاقولا كلت جاردإ انيلع نيعتي هنإف ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات لبق اهيلع انلصح يتلاو
.نأشلا اذهب قلعتي اميف انريرقت يف هجاردإ
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نع ةمكوحلا نع نيلوؤسملاو ةرادلإا تايلوؤسم نعو ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةلداع ةروصب ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا هذه ضرعو دادعإ نع ةلوؤسملا يه ةرادلإا نإ نع ةجتان تناك ءاوس ةيداملا ءاطخلأا نم ةيلاخ ةعمجم ةيلام تانايب دادعلإ ةيرورض ةرادلإا اهارت يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ
.أطخلا وأ شغلا
ةيرارمتسلاا أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةعباتم ىلع ةعومجملا ةردق مييقت ةيلوؤسم ةرادلإا لمحتت ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع مزتعت مل ام يبساحملا ةيرارمتسلاا أدبم قيبطتو ةيرارمتسلاا أدبم ساسأب ةقلعتملا روملأا نع ،ًابسانم كلذ ناك ىتم ،حاصفلإا عم
.ءارجلإا اذه ذاختا ىوس يعقاو ليدب يأ رفوت مدع ةلاح يف وأ اهلامعأ فقو وأ ةعومجملا ةيفصت ةرادلإا
.ةعومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ ةيلمع ىلع فارشلإا ةيلوؤسم ةمكوحلا نع نولوؤسملا لمحتي
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم شغلا نع ةجتان تناك ءاوس ةيداملا ءاطخلأا نم ةيلاخ لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نأب لوقعم ديكأت ىلع لوصحلا وه انفده نإ لا هنأ لاإ ديكأتلا نم ةيلاع ةجرد لثمي لوقعم ديكأت ىلإ لصوتلا نإ .انيأر نمضتي يذلا تاباسحلا بقارم ريرقت رادصإو ،أطخلا وأ أشنت دقو .اهدوجو لاح يف ةيداملا ءاطخلأا فاشتكاب امئادً يهتنت فوس ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل ًاقفو قيقدتلا ةيلمع نأ نمضي تارارقلا ىلع ةعمجم وأ ةيدرف ةروصب رثؤت نأ ةلوقعم ةروصب عقوتملا نم ناك اذإ ةيدام ربتعتو أطخلا وأ شغلا نع ءاطخلأا
.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا هذه ساسأ ىلع اهذاختا متي يتلاو نيمدختسملل ةيداصتقلاا
4
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت نيمهاسملا ةداسلا تارضح ىلإ )ةمتت( .ع.ك.م.ش ةيراقعلا عيراشملل تآشنم ةكرش
)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت
)ةمتت( ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت نع تاباسحلا بقارم تايلوؤسم
امب انمق امك .قيقدتلا لامعأ للاخ ةينهملا ةطيحلا ىلع انظفاحو ًةينهم اماكحأ انذختا ،ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل ًاقفو قيقدتلا نم ءزجك :يلي
ذيفنتو عضوو أطخلا وأ شغلا نع ةجتان تناك ءاوس ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيداملا ءاطخلأا رطاخم مييقتو ديدحت
.انيأر ءادبإ نم اننكمي ساسأ ميدقتل ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا كلذكو ،رطاخملا كلتل ةمئلاملا قيقدتلا تاءارجإ دق شغلا نإ ثيح ؛أطخلا نع جتانلا كلذ فاشتكا مدع رطاخم قوفت شغلا نع جتان يدام أطخ فاشتكا مدع رطاخم نإ
.ةيلخادلا ةباقرلا زواجت وأ ليلضتلا وأ دمعتملا لامهلإا وأ ريوزتلا وأ ؤطاوتلا نمضتي
ءادبإ ضرغل سيل نكلو فورظلل ةمئلاملا قيقدتلا تاءارجإ عضول قيقدتلا ةيلمعب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ مهف
.ةعومجملا ىدل ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ ةيلاعف لوح يأرلا
لبق نم ةمدقملا ةلصلا تاذ تاحاصفلإاو ةيبساحملا تاريدقتلا ةيلوقعم ىدمو ةمدختسملا ةيبساحملا تاسايسلا ةمئلام مييقت
.ةرادلإا
انلصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلإ ًادانتسا ،مايقلاو يبساحملا ةيرارمتسلاا أدبم ساسلأ ةرادلإا مادختسا ةمئلام ىدم ىلإ لصوتلا ةردق لوح ًايرهوج اكشً ريثي نأ نكمي يذلاو فورظلا وأ ثادحلأاب قلعتم يدام دكأت مدع كانه ناك اذإ ام ديدحتب ،اهيلع نأ انيلع بجي ،يدام دكأت مدع دوجو ىلإ لصوتلا ةلاح يفو .ةيرارمتسلاا أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةعباتم ىلع ةعومجملا ةلاح يف انيأر ليدعت وأ ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف ةلصلا تاذ تاحاصفلإا ،تاباسحلا بقارم ريرقت يف ،رابتعلاا نيعب ذخأن ىلع .تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات ىتح اهيلع انلصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلإ انقيقدت جئاتن دنتست .تاحاصفلإا ةمئلام مدع أدبم ساسأ ىلع اهلامعأ ةعباتم نع ةعومجملا فقوت يف ةيلبقتسملا فورظلا وأ ثادحلأا ببستت دق ،كلذ نم مغرلا
.ةيرارمتسلاا
تناك اذإ ام مييقتو تاحاصفلإا كلذ يف امب اهيف ةنمضتملا تانايبلاو اهلكيهو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل لماشلا ضرعلا مييقت
.لداعلا ضرعلا ققحي بولسأب ةلصلا تاذ ثادحلأاو ةيساسلأا تلاماعملا نع ربعت ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا
يأر ءادبلإ ةعومجملا لخاد ةيراجتلا ةطشنلأا وأ تاكرشلل ةيلاملا تامولعملا لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا ةعومجملل اهذيفنتو قيقدتلا ةيلمع ىلع فارشلإاو تاهيجوتلا ءادبإ نع نولوؤسم نحنو .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح
.قيقدتلا يأر نع طقف ةيلوؤسملا لمحتنو
ةماهلا قيقدتلا جئاتنو اهتيقوتو قيقدتلا لامعلأ ططخملا قاطنلا اهنيب نم رومأ ةدع لوح ةمكوحلا نع نيلوؤسملا عم لصاوتن اننإ
.قيقدتلا لامعأ ءانثأ اهديدحت متي يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاودأ يف ةيرهوج روصق هجوأ يأ كلذ يف امب
اضيأً مهغلبنو ،ةيللاقتسلااب صتخي اميف ةلصلا تاذ ةيقلاخلأا تابلطتملاب انمازتلاب ديفي ًانايب ةمكوحلا نع نيلوؤسملل اضيأً مدقن داعبتسلا ةذختملا تاءارجلإا ىلإ ةفاضلإاب انتيللاقتسا ىلع رثؤت دق اهنأ ةلوقعم ةروصب ىرن يتلا ىرخلأا روملأاو تاقلاعلا ةفاكب
.ًابسانم كلذ ناك ىتم ،ةلصلا تاذ ريبادتلاو تاديدهتلا رداصم
تانايبلا قيقدت يف ةيمهأ رثكلأا روملأا لكشت يتلا روملأا كلت ددحن ،اهب ةمكوحلا نع نيلوؤسملا غلابإ متي يتلا روملأا للاخ نمو تاباسحلا بقارم ريرقت يف روملأا هذه نع حصفن اننإ .ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ يه ربتعت كلذلو ،ةيلاحلا ةنسلل ةعمجملا ةيلاملا ام ارمأ نأ ىلإ لصوتن امدنع ،ًادج ةردان لاوحأ يف ،وأ روملأا هذه نع ينلعلا حاصفلإا حئاوللا وأ نوناقلا عنمي مل ام انب صاخلا بساكملا زواجتت حاصفلإا اذه ىلع ةبترتملا ةيسكعلا جئاتنلا نأ لوقعم لكشب عقوتملا نم هنلأ انريرقت يف هنع حاصفلإا مدع بجي
.هل ةماعلا
5
|Attention: This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Munshaat Real Estate Projects Company KSCC published this content on 10 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2024 05:14:04 UTC.