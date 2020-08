Financials EUR USD Sales 2019 3 681 M 4 352 M 4 352 M Net income 2019 46,0 M 54,4 M 54,4 M Net Debt 2019 1 337 M 1 581 M 1 581 M P/E ratio 2019 38,0x Yield 2019 3,40% Capitalization 1 793 M 2 119 M 2 120 M EV / Sales 2018 0,70x EV / Sales 2019 0,84x Nbr of Employees 6 163 Free-Float 49,9% Chart MVV ENERGIE AG Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends MVV ENERGIE AG Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Neutral Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Georg Müller Chief Executive Officer & Commercial Director Peter Kurz Chairman-Supervisory Board Philipp Riemen Head-Finance & Investor Relations Hansjörg Roll Chief Technology Officer Detlef Falk Member-Supervisory Board Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) MVV ENERGIE AG -0.37% 2 119 ORSTED A/S 30.39% 59 901 NATIONAL GRID PLC -8.93% 40 343 SEMPRA ENERGY -19.24% 36 305 ENGIE -21.15% 32 647 ELECTRICITÉ DE FRANCE -8.54% 32 416