PRESS RELEASE : Mynaric publishes H1 2021 report

Inbetriebnahme der Serienproduktion, Ausbau der US-Präsenz und anhaltender Erfolg bei neuen und bestehenden Kunden schaffen die Voraussetzungen für anstehenden Schlüsselmoment

München, Deutschland, 31. Oktober 2021 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) hat heute seinen Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine neu eröffnete Produktionsstätte, seine erhöhte Präsenz in den USA und seinen Erfolg bei neuen und bestehenden Kunden hervorhebt.

Mynaric blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück, das die Voraussetzungen für einen anstehenden Schlüsselmoment schafft:

Serienproduktion

Im Juni 2021 feierte Mynaric die Eröffnung seiner ersten reinen Serienproduktionsstätte, die für die Herstellung von Laserkommunikationsterminals für die Luft- und Raumfahrt in großem Maßstab ausgelegt ist. Die Anlage, die sich in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes von Mynaric bei München befindet, wurde mit besonderem Augenmerk auf eine skalierbare Produktion errichtet, die sich an die dynamische Entwicklung des Laserkommunikationsmarktes und die Nachfrage in den verschiedenen Märkten anpassen lässt. Mit der Eröffnung der neuen Produktionsstätte setzt Mynaric seine Strategie fort, industrielle Kapazitäten aufzubauen, die für den breiten Einsatz von Laserkommunikationsprodukten in weit verzweigten Luft- und Raumfahrtnetzwerken erforderlich sind. Mynaric verfolgt einen einzigartigen Ansatz bezüglich Lieferkette und im Beschaffungswesen, der sich darauf konzentriert, kritische Abhängigkeiten von Lieferanten und Risiken im Produktionshochlauf zu reduzieren und gleichzeitig seine Wettbewerbsvorteile zu erhalten und seine Marktposition zu sichern.

Das Unternehmen strebt für das Jahr 2021 ein Produktionsvolumen von bis zu 50 optischen Kommunikationsterminals und eine zukünftige jährliche Produktionsrate von bis zu 2.000 Einheiten für seine erste Serienproduktionsanlage an - Produktionsziele die auf den sich bietenden kurzfristigen Möglichkeiten im Konstellationsmarkt aufbauen.

US-Expansion

Im Februar hat Mynaric seine Präsenz in den USA durch die Eröffnung einer Niederlassung in Washington D.C. ausgebaut, um sein Team näher an den US-Regierungsorganisationen zu platzieren, die die Einführung der Laserkommunikation vorantreiben. Das Unternehmen hat eine Reihe erfahrener Mitarbeiter aus der Luft- und Raumfahrtindustrie gewinnen können, die den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung in den USA leiten sollen.

Das Unternehmen hat außerdem angekündigt, eine Produktion für elektronische Systeme direkt in den USA aufzubauen und damit seine bestehenden Kapazitäten im Raum Los Angeles zu erweitern. Insbesondere wird Mynaric Montage-, Integrations- und Testkapazitäten für elektronische Komponenten einrichten und sicherstellen, dass diese Komponenten vollständig in den Vereinigten Staaten beschafft, entwickelt und gebaut werden können, ohne das Land bis zur Auslieferung an den Kunden zu verlassen, um insbesondere den Sicherheits-Anforderungen von US-Kunden gerecht zu werden. Die derzeitigen Einrichtungen von Mynaric in den USA umfassen bereits Reinraumumgebungen, Testkapazitäten und allgemeine Büroräume.

Mynaric stellte auf mehreren US-Messen aus, insbesondere auf dem 36. National Space Symposium, der SATELLITE 2021 und der Space Tech Expo USA 2021, und präsentierte dort seine industrialisierten Laserkommunikationsprodukte.

Das Unternehmen plant, seine Präsenz in den USA weiter auszubauen, um seine Strategie zur Industrialisierung von Laserkommunikationsprodukten voranzutreiben.

Erfolg bei neuen und bestehenden Kunden

Im Mai 2021 gelang Mynaric die branchenweit erste "Over-the-Air"-Übertragung mit einem OISL-Terminal (Optical Inter-Satellite Link), das mit einem unabhängigem Testaufbau kommuniziert, wobei beide Terminals den OISL-Standard der Space Development Agency (SDA) erfüllen. Die Demonstration wurde für einen Kunden durchgeführt, der in Vertragsbeziehung mit der SDA steht.

Ebenfalls im Mai 2021 einigten sich Mynaric und SpaceLink auf eine neue Partnerschaft, mit dem Ziel, das Produktportfolio von Mynaric im Bereich der Laserkommunikation für den Einsatz in SpaceLinks Datenrelais-Netzwerk zu erweitern. Dies schließt auch den Verkauf von Laserkommunikationsprodukten für den Einsatz auf Satelliten im niedrigen und mittleren Erdorbit mit ein. Das Produktportfolio von Mynaric war eine logische Entscheidung, da es die programmatischen Anforderungen von SpaceLink erfüllt, eine hohe Leistung bietet und vollständig den von der SDA vorgegebenen OISL-Standard erfüllt. Mynaric wurde als Lieferant ausgewählt, um die Mission von SpaceLink zu unterstützen, da das Unternehmen einen industriellen Ansatz für die Produktion von fortschrittlichen Laserkommunikationsprodukten verfolgt.

Im August 2021 kündigte Mynaric sein optisches Kommunikationsterminal der nächsten Generation für Satellitenanwendungen, CONDOR Mk3, an. Das Produkt zeichnet sich durch höhere Geschwindigkeit in einem kleineren, leichteren Gehäuse aus und hat bereits kurz nach seiner Ankündigung mehrere Kunden gewonnen.

Finanzielle Ergebnisse

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 stieg der Auftragseingang deutlich an, vor allem von Kunden in den USA. Mynaric erzielte einen Umsatzanstieg von 1.259 TEUR auf 1.349 TEUR im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020.

Die Investitionen in Sachanlagen für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 stiegen auf 3.478 TEUR (sechs Monate bis zum 30. Juni 2020: 1.745 TEUR) aufgrund der Vorbereitung der ersten Serienproduktionsanlage in Deutschland und durch Investitionen in die US-Niederlassung.

Alle Anzeichen deuten auf einen anstehenden Schlüsselmoment hin

Vor

The full H1 2021 report can be downloaded from Mynaric's investor relations website.

About Mynaric

Mynaric (Frankfurt Stock Exchange: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) produces the optical fiber for the skies and, as a pioneer of laser communication, enables extremely fast and secure wireless data transmission between aircraft, drones and satellites. Globally, the need for fast and ubiquitous network connectivity is advancing inexorably. Data networks such as the internet are now largely based on infrastructure on the ground which cannot be expanded arbitrarily for legal, economic or logistical reasons. The future, therefore, calls for an expansion of the existing network infrastructure into air and space. Mynaric provides laser communication products to establish the necessary data highways for telecommunication constellations in air and space. Learn more at mynaric.com.

Language: English Company: Mynaric AG Dornierstr. 19 82205 Gilching Germany Phone: +49 8105 7999 0 E-mail: comms@mynaric.com Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A0JCY11 WKN: A0JCY1 Indices: Scale 30 Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1245010 End of News DGAP News Service =------------

1245010 2021-10-31

