Aug 24 (Reuters) - National Bank of Canada:
* NATIONAL BANK OF CANADA CEO SAYS WHILE RECESSION
PROBABILITY HAS
INCREASED OVER PAST WEEKS, IT IS NOT ITS BASE CASE, EXPECTS
'SOFT LANDING'- CONF CALL
* NATIONAL BANK OF CANADA SAYS CO DIDN'T BUY BACK SHARES IN
Q3,
DOES NOT EXPECT TO DO SO IN Q4, SAYS PRUDENT TO MAINTAIN
"ROBUST" CAPITAL LEVELS AMID ECONOMIC UNCERTAINTY
* NATIONAL BANK OF CANADA EXECS SAY BUSINESS BORROWERS STILL
HAVE
MORE LIQUIDITY THAN BEFORE PANDEMIC, WILL BE 'QUITE A BIT OF
TIME' BEFORE RISING FINANCING COSTS AFFECT THEM
Further company coverage: