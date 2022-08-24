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NATIONAL BANK OF CANADA

(NA)
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National Bank Of Canada CEO Says While Recession Probability Has Increased Over Past Weeks, It Is Not Its Base Case, Expects "Soft Landing" - Conf Call

08/24/2022 | 01:45pm EDT
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Aug 24 (Reuters) - National Bank of Canada:

* NATIONAL BANK OF CANADA CEO SAYS WHILE RECESSION PROBABILITY HAS INCREASED OVER PAST WEEKS, IT IS NOT ITS BASE CASE, EXPECTS 'SOFT LANDING'- CONF CALL

* NATIONAL BANK OF CANADA SAYS CO DIDN'T BUY BACK SHARES IN Q3, DOES NOT EXPECT TO DO SO IN Q4, SAYS PRUDENT TO MAINTAIN "ROBUST" CAPITAL LEVELS AMID ECONOMIC UNCERTAINTY

* NATIONAL BANK OF CANADA EXECS SAY BUSINESS BORROWERS STILL HAVE MORE LIQUIDITY THAN BEFORE PANDEMIC, WILL BE 'QUITE A BIT OF TIME' BEFORE RISING FINANCING COSTS AFFECT THEM Further company coverage:


© Reuters 2022
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Net income 2022 3 330 M 2 566 M 2 566 M
Net Debt 2022 - - -
P/E ratio 2022 9,42x
Yield 2022 3,88%
Capitalization 31 065 M 23 941 M 23 941 M
Capi. / Sales 2022 3,09x
Capi. / Sales 2023 3,02x
Nbr of Employees 28 189
Free-Float 99,7%
Chart NATIONAL BANK OF CANADA
Duration : Period :
National Bank of Canada Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends NATIONAL BANK OF CANADA
Short TermMid-TermLong Term
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Last Close Price 92,33 CAD
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Spread / Average Target 12,2%
EPS Revisions
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