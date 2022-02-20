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    WIRE   JO4103911015

NATIONAL CABLE AND WIRE MANUFACTURING COMPANY

(WIRE)
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National Cable And Wire Manufacturing : Board Of Directors-(WIRE)-2022-02-20

02/20/2022 | 06:31am EST
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NATIONAL CABLE & WIRE MANUFACTURING

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: NATIONAL CABLE & WIRE

ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻙﻼﺳﻷﺍﻭ ﻞﺑﺍﻮﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

MANUFACTURING

AM 11:50:55 2022-02-20 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Date: 20-02-2022 11:50:55 AM

Subject: Resignation of representative of Board member

ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

Kindly be informed that ﺱﻮﻣﺎﺟ ﻮﺑﺍ ﺪﻳﺎﻛ ﻲﻠﻋ ﻩﺰﻤﺣ A

ﺱﻮﻣﺎﺟ ﻮﺑﺍ ﺪﻳﺎﻛ ﻲﻠﻋ ﻩﺰﻤﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ

representative of ﻡﺎﺘﻳﻻﺍ ﻝﺍﻮﻣﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ has resigned

ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﻡﺎﺘﻳﻻﺍ ﻝﺍﻮﻣﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ

from the Board of Director of NATIONAL CABLE & WIRE

ﻙﻼﺳﻷﺍﻭ ﻞﺑﺍﻮﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ

MANUFACTURING as of the date 31-01-2022

.2022-01-31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ

Date of submitting resignation: 31-01-2022

2022-01-31 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: reham zurqieh

reham zurqieh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

National Cable and Wire Manufacturing Company PSC published this content on 20 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 February 2022 11:30:00 UTC.


© Publicnow 2022
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Sales 2020 6,63 M 9,34 M 9,34 M
Net income 2020 -2,59 M -3,65 M -3,65 M
Net Debt 2020 7,48 M 10,6 M 10,6 M
P/E ratio 2020 -1,71x
Yield 2020 -
Capitalization 4,05 M 5,72 M 5,72 M
EV / Sales 2019 1,49x
EV / Sales 2020 1,80x
Nbr of Employees 142
Free-Float 37,9%
Chart NATIONAL CABLE AND WIRE MANUFACTURING COMPANY
Duration : Period :
National Cable And Wire Manufacturing Company Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Adnan Ata Redha Shamlawi General Manager & Director
Ayman Ismail Al-Jawabreh Director-Finance & Administration
Naim Mohammed Najm Al-Khamous Chairman
Eyad Ali Mustafa Al-Qurum Independent Non-Executive Director
Issam Ali Eid Al-Hawamdeh Vice Chairman
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
NATIONAL CABLE AND WIRE MANUFACTURING COMPANY0.00%6
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO., LTD.5.84%9 544
PRYSMIAN S.P.A.-12.90%8 609
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO.,LTD.12.78%6 273
NEXANS-4.08%4 081
NUODE INVESTMENT CO.,LTD-9.15%3 201