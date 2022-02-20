National Cable And Wire Manufacturing : Board Of Directors-(WIRE)-2022-02-20

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: NATIONAL CABLE & WIRE
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ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ ﻙﻼﺳﻷﺍﻭ ﻞﺑﺍﻮﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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MANUFACTURING
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AM 11:50:55 2022-02-20 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Date: 20-02-2022 11:50:55 AM
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Subject: Resignation of representative of Board member
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ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻮﻀﻋ ﻞﺜﻤﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ : ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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Kindly be informed that ﺱﻮﻣﺎﺟ ﻮﺑﺍ ﺪﻳﺎﻛ ﻲﻠﻋ ﻩﺰﻤﺣ A
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ﺱﻮﻣﺎﺟ ﻮﺑﺍ ﺪﻳﺎﻛ ﻲﻠﻋ ﻩﺰﻤﺣ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ /ﺪﻴﺴﻟﺍ ﻥﺄﺑ ﻢﻜﻣﻼﻋﺇ ﻮﺟﺭ
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representative of ﻡﺎﺘﻳﻻﺍ ﻝﺍﻮﻣﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ has resigned
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ﻦﻣ ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﺍ ﻡﺪﻗ ﺪﻗ ﻡﺎﺘﻳﻻﺍ ﻝﺍﻮﻣﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻦﻋ ﻞﺜﻤﻣ
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from the Board of Director of NATIONAL CABLE & WIRE
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ﻙﻼﺳﻷﺍﻭ ﻞﺑﺍﻮﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻛﺮﺷ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺲﻠﺠﻣ
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MANUFACTURING as of the date 31-01-2022
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.2022-01-31 ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻦﻣ ﺍﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ
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Date of submitting resignation: 31-01-2022
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2022-01-31 :ﺔﻟﺎﻘﺘﺳﻻﺍ ﻢﻳﺪﻘﺗ ﺦﻳﺭﺎﺗ
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: reham zurqieh
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reham zurqieh :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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