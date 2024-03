Date : March 30, 2024

2024 سرﺎﻣ 30 :ﺦﯾرﺎﺘﻟا

To: Boursa Kuwait Company KSCPSub: Results of Board of Directors Meeting of National Real Estate Company KPSC "NREC"

ﺖﯾﻮﻜﻟا ﺔﺻرﻮﺑ ﺔﻛﺮﺷ /ةدﺎـــــﺴﻟا

ﺔــــﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا ةرادإ ﺲــــﻠﺠﻣ عﺎــــﻤﺘﺟإ ﺞﺋﺎــــﺘﻧ :عﻮــــﺿﻮﻤﻟا ع.ك.م.ش ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا

We would like to inform you that the Board Meeting of ﺔــــﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔــــﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا ةرادإ ﺲــــﻠﺠﻣ نﺄــــﺑ ﻢــــﻠﻌﻟا ﻰــــﺟﺮﯾ National Real Estate Company KPSC is convened on سرﺎـ ــــﻣ 30 ﻖـــــﻓاﻮﻤﻟا ﺖﺒـــــﺴﻟا مﻮـــــﯾ ﻊـــــﻤﺘﺟإ ﺪـــــﻗ ع.ك.م.ش Saturday, March 30, 2024 at 1:00 pm and they discussed ﺖــــﻤﺗو ًاﺮــــﮭظ ةﺪــــﺣاﻮﻟا ﺔﻋﺎــــﺴﻟا مﺎــــﻤﺗ ﻲــــﻓ ﻚــــﻟذو ،2024

and approved the following items:

:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا دﻮﻨﺒﻟا دﺎﻤﺘﻋإو ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ

1- Approved the Annual consolidated financial statement ﺔـــﯿﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔـــﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻨـــﺴﻠﻟ ﺔـــﻌﻤﺠﻤﻟا ﺔـــﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎـــﻧﺎﯿﺒﻟا دﺎـــﻤﺘﻋإ -1

for the year ended on December 31st, 2023.

.2023 ﺮﺒﻤﺴﯾد 31 ﻲﻓ

2- Recommended to distribute 5% bonus shares dividends from the total share capital to the Company's Shareholders for the financial year ended on December 31st, 2023.

3- Approve the increase of the issued capital of the company from 198,128,194.900 KWD to 208,034,604.600 KWD by issuing 5% bonus shares.

ﺔﻛﺮـــﺸﻟا ﻲﻤھﺎـــﺴﻣ ﻰـــﻠﻋ حﺎـــﺑرأ ﻊـــﯾزﻮﺘﺑ ﺔﯿـــﺻﻮﺘﻟا دﺎـــﻤﺘﻋإ -2 ﺔﻨــــﺴﻠﻟ لﺎـــﻤﻟا سأر ﻲﻟﺎـــﻤﺟإ ﻦـــﻣ ﺔـــﺤﻨﻣ ﻢﮭـــﺳأ %5 ﻊـ ــﻗاﻮﺑ .2023 ﺮﺒﻤﺴﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯿﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا

ﻦــــﻣ رﺪــــﺼﻤﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا لﺎــــﻣ سأر ةدﺎــــﯾز ﻰــــﻠﻋ ﺔــــﻘﻓاﻮﻤﻟا -3 ﻰــــــــــــــﻟإ ﻲﺘﯾﻮــــــــــــــﻛ رﺎــــــــــــــﻨﯾد 198,128,194.900 %5 راﺪـــــــــﺻﺈﺑ ﻲﺘﯾﻮـــــــــﻛ رﺎـــــــــﻨﯾد 208,034,604.600 .ﺔﺤﻨﻣ ﻢﮭﺳأ

4- Approve the Amendment of the Article No. (6) from the ﺲﯿــــﺳﺄﺘﻟا ﺪــــﻘﻋ ﻦــــﻣ (6) ةدﺎــــﻤﻟا ﻞﯾﺪــــﻌﺗ ﻰــــﻠﻋ ﺔــــﻘﻓاﻮﻤﻟا -4

Memorandum of Association and Article No. (5) from the Article of Association of the Company.

.ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ (5) ةدﺎﻤﻟاو

Attached the Annual financial Statement Form.

.ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ صﺎﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻣ

Faisal Jamil Sultan Al Essa - ﻰس�عﻟا نﺎطﻠﺴ ﻞیمﺠ ﻞص�ف

Vice Chairman & CEO - يذیﻔنتﻟا س�ﺌرﻟاو ةرادﻹا سﻠجﻤ س�ﺌر بﺌﺎﻨ

Financial Results Form Kuwaiti Company (KWD) ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ (.ك.د) ﺔﻴت�ﻮﻜﻟا تﺎ�ﺮﺸﻟا

Company Name ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺳا National Real Estate Company K.P.S.C ع.ك.م.ش ﺔ�رﺎﻘﻌﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا

Financial Year Ended on 2023-12-31 �� ﺔﻴ��ﻨﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ

Board of Directors Meeting Date 2024-03-30 ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ عﺎﻤﺘﺟا ﺦ�رﺎﺗ

Required Documents جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎهﻗﺎﻓرإ ﺐﺟاﻮﻟا تاﺪﻨتﺴﳌا Approved financial statements. Approved auditor's report This form shall not be deemed to be complete unless the documents mentioned above are provided ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔخ�� ﺪﻤﺘﻌﳌا تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗاﺮﻣ ﺮ�ﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔخ�� ً تاﺪﻨتﺴﳌا ﻩﺬه قﺎﻓر�و ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻ

(%)��ﻴﻐﺘﻟا ﺔﻧرﺎﻘﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﻴﻟﺎح�ا ﺔﻨﺴﻟا نﺎﻴﺒﻟا Statement Change (%) Comparative Year Current Year 2022-12-31 2023-12-31 -296.1% 17,937,849 (35,183,672) مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company -294.6% 10.15 (19.75) ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر Basic & Diluted Earnings per Share -20.8% 45,769,468 36,265,696 ﺔﻟواﺪﺘﳌا تادﻮﺟﻮﳌا Current Assets -1.0% 538,750,320 533,172,077 تادﻮﺟﻮﳌا ��ﺎﻤﺟإ Total Assets 41.0% 20,313,853 28,632,571 ﺔﻟواﺪﺘﳌا تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا Current Liabilities 2.1% 179,020,647 182,694,045 تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا ��ﺎﻤﺟإ Total Liabilities -2.4% 354,729,319 346,275,679 مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻴﻜﻠﳌا قﻮﻘﺣ ��ﺎﻤﺟإ Total Equity attributable to the owners of the Parent Company -52.4% 26,043,427 12,383,721 ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ Total Operating Revenue -50.6% 14,499,599 7,168,248 ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ Net Operating Profit (Loss) ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ No accumulated losses ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ No accumulated losses عﻮﻓﺪﳌا لﺎﳌا سأر / ﺔﻤﻛا��ﳌا ﺮﺋﺎﺴخ�ا Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

(%)��ﻴﻐﺘﻟا نرﺎﻘﳌا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا ��ﺎح�ا ﻊ�ا ﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا نﺎﻴﺒﻟا Statement Change (%) Fourth quarter Comparative Year Fourth quarter Curren Year 2022-12-31 2023-12-31 -634.7% 6,302,943 (33,699,719) مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company -630.0% 3.57 (18.92) ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر Basic & Diluted Earnings per Share -64.4% 7,267,222 2,584,134 ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ Total Operating Revenue -67.2% 4,186,617 1,371,652 ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ Net Operating Profit (Loss)

• Not Applicable for first Quarter

لوﻷا ﻊ�ﺮﻟا ��ﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ •

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ ضﺎﻔﺨﻧا/عﺎﻔﺗرا ﺐبﺳ The reason for decrease in net profit is mainly due to the decrease in share of result from the Joint Venture ضﺎﻔﺨﻧا ��ا ي��ﺎﺳا ﻞ�ﺸ� ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ �� ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐبﺳ دﻮﻌ� ﺔﺻﺎح�ا ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻤﻋأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﺼح�ا

Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD) 150,139 فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ (.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ

Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD) 1,516,540 فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﻓوﺮﺼﳌا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ (.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ

Auditor Opinion تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ يأر 1. Unqualified Opinion ☐ ﻆﻔﺤﺘﻣ ��ﻏ يأر .1 2. Qualified Opinion ☒ ﻆﻔﺤﺘﻣ يأر .2 3. Disclaimer of Opinion ☐ يأﺮﻟا ءاﺪﺑإ مﺪﻋ .3 4. Adverse Opinion ☐ ﺲﻛﺎﻌﻣ يأر .4

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.

ﺔﺌﺒﻌ� ﺐﺠﻳ 4 وأ 3 وأ 2 ﻢﻗر ﺪﻨﺑ رﺎﻴﺘﺧا لﺎﺤﺑ ً ﮫﺘئﺒﻌ� ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻو ،��ﺎﺘﻟا لوﺪج�ا

ﺐﻗا ﺮﻣ يأر ﺺﻧ �� درو ﺎﻤﻛ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺮ�ﺮﻘﺘﻟا ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا ("ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا) ﺔﻌﺑﺎﺗﻟا ﺎﮭﺗﺎﻛرـﺷو ،(مﻻا ﺔﻛرـﺷﻟا) .ع.ك.م.ش - ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﻛرـﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺎﻧﻘﻗد دﻘﻟ لﻣﺎــﺷﻟا لﺧدﻟاو رﺋﺎــﺳﺧﻟا وأ حﺎﺑرﻷا تﺎﻧﺎﯾﺑو ،2023 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ نﻣــﺿﺗﺗ ﻲﺗﻟاو لوﺣ تﺎﺣﺎـﺿﯾﻹاو ،ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذ ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧـﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟاو رﺧﻵا .ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا نﺈﻓ ،ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا ســﺳأ ةرﻘﻓ ﻲﻓ ﺔﻧﯾﺑﻣﻟا روﻣﻸﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﺔﻠﻣﺗﺣﻣ تارﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾأ ءﺎﻧﺛﺗــﺳﺎﺑو ،ﺎﻧﯾأرﺑ 2023 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻠﻟ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﻲﺣاوﻧﻟا ﻊﯾﻣﺟ نﻣ ﺔﻟدﺎﻋ ةروــﺻﺑ رﮭظﺗ ﺔﻘﻓرﻣﻟا .ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا رﯾرﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذﺑ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺎﮭﺗﺎﻘﻓدﺗو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا ﺎﮭﺋادأو Qualified Opinion We have audited the consolidated financial statements of National Real Estate Company K.P.S.C (the "Parent Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statements of profit or loss, other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies information. In our opinion, except for the possible effect of the matter described in Basis for Qualified Opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs). ��ﻴﺼﻔﺗ حﺮﺷ ي�ﻟا ﺔﻟﺎح�ﺎﺑ ﺐﻗا ﺮﻣ ﺖﻋﺪﺘﺳا ءاﺪﺑﻹ تﺎﺑﺎﺴح�ا يأﺮﻟا ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا سﺳأ ﻎﻠﺑﻣﺑ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻋ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ىدﻟ دﺟوﯾ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ - ﻲھو (ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 279,216 :2022 رﺑﻣﺳﯾد 31) 2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 281,360 31) ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 191,172 ﻎﻠﺑﻣﺑ تارﺎﻘﻋ رﯾﺟﺄﺗ دوﻘﻋ ﺎﮭﻧﻣو ،تﯾوﻛﻟﺎﺑ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣ ﻲھو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺎﮭﻧﺎﯾرﺳ ﻰﮭﺗﻧا دﻗ (ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 190,635 :2022 رﺑﻣﺳﯾد نﺄﺷﺑ 2023 رﯾﺎﻧﯾ 18 ﻲﻓ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ًارﺎطﺧإ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا تردﺻأ ،ثﯾﺣ .ﻲﻧوﻧﺎﻘﻟا عازﻧﻟا دﯾﻗ نﻵا نﻣ عوﺑﺳأ نوﺿﻏ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺑﻣﻟا هذھ ءﻼﺧﺈﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا مﺎﯾﻗو ،هذھ رﺎﺟﯾﻹا دوﻘﻋ دﯾدﻣﺗ وأ دﯾدﺟﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺑﻏر مدﻋ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻧﻣ ﺔﯾﺗﯾوﻛﻟا مﻛﺎﺣﻣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﺑﻠط ،ﺔﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا تاءارﺟﻹا نﻣ ءزﺟﻛ .رﺎطﺧﻹا رادﺻإ قوﺛوﻣ رﯾدﻘﺗ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ ﺎﺿً ﯾأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا نﻛﻣﺗﺗ مﻟ .تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﻟ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا مادﺧﺗﺳا ﺔﻌطﺎﻘﻣ نﻣ ،تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﺑ طﺑﺗرﻣﻟا نﯾﻘﯾﻟا مدﻋ بﺑﺳﺑ ،ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻠﻟ ﮫﺑ لوﺣ ﺔﺑﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ كﻟذﻟ .ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ رﻣﺗﺳﻣﻟا ﻲﺿﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﻲﻓ لﯾﺻﻔﺗﻟﺎﺑ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺳﺎﺳﻷا رﯾﺟﺄﺗﻟا دوﻘﻋ نﺎﯾرﺳ ءﺎﮭﺗﻧا بﺑﺳﺑ ﺎﮭﻣﯾﯾﻘﺗو ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻟا هذھ دوﺟو ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﻊﯾﻣﺟﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا دﯾدﺣﺗ ﻰﻠﻋ ةرادﻹا ةردﻗ مدﻋو ،(أ) 4 حﺎﺿﯾﻹا ﺔﻣرﺑﻣﻟا رﯾﺟﺄﺗﻟا دوﻘﻋ ﻊﯾﻣﺟ دﯾدﺟﺗ لوﺣ نﯾﻘﯾﻟا مدﻋ نﻣ رﯾﺑﻛ ردﻗ كﺎﻧھ ،كﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ .2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﺣﺑرﻟاو ﺔﯾﻠﯾﻐﺷﺗﻟا تادارﯾﻹا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺄﺷﻧﺗ دﻗ ﻲﺗﻟا تﺎﻣازﺗﻟﻻا وأ قوﻘﺣﻟاو ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ،ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو .ﺔﯾرﺎﺟﻟا ﺔﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا تاءارﺟﻹا ﺔﺟﯾﺗﻧ ةرﺛﺄﺗﻣ نوﻛﺗ دﻗ ﻲﺗﻟا ﺔﻠﺻﻟا تاذ ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ يرورﺿﻟا نﻣ .2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا

دﺿ زﯾﯾﻣﺗﻟا ﺔﻣﻛﺣﻣ نﻋ ردﺎﺻﻟا مﻛﺣﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (5/أ - 9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ -ً

ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺋﺎﮭﻧﻟا ﺔﺟﯾﺗﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺟﺳﺗ مﻟ ،تﯾوﻛﻟا ﺔﻟود ﻲﻓ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا تﺎﯾﻧﺎﻛﻣإ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ةرادإ فﺷﻛﺗﺳﺗ ثﯾﺣ ،ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ 2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﮫﻠﯾﺟﺳﺗ ،ﺎﻧﯾأر ﻲﻓ ،ﻲﻐﺑﻧﯾ نﺎﻛ يذﻟاو ،حوﻧﻣﻣﻟا ضﯾوﻌﺗﻟا ﺔﯾوﺳﺗﻟ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ لوﺧدﻟا رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻟﺎﻣﺟاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ضﯾﻔﺧﺗ مﺗ ،كﻟذﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ .نﯾﻧﯾدﻣو تادارﯾﺈﻛ تﻘﺣﺗﺳا ،كﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﺻﺣﺑ ﻖﻠﻌﺗﻣﻟاو ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 7,728 ﻎﻠﺑﻣﺑ 2023 ﻲﻓ دﺋاوﻔﻟا كﻠﺗﻟ ﻲﻟﺎﻣﻟا رﺛﻷا بﺎﺳﺗﺣإ مﺗﯾ مﻟ ،ضﯾوﻌﺗﻟا ﻎﻠﺑﻣ ﻰﻠﻋ %7 ﻊﻗاوﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺢﻟﺎﺻﻟ ﺔﯾﻧوﻧﺎﻗ دﺋاوﻓ رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا

.2022

مﯾﻛﺣﺗ ىوﻋد ﻊﻓرﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﻣﺎﻗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (ب - 9) مﻗر حﺎﺿﯾﻹا ﻲﻓ درو ﺎﻣﻟ ﺎﻘﻓو نﻛﻣﺗﯾ مﻟ ،مﯾﻛﺣﺗﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻﺎﺑ طﯾﺣﻣﻟا يدﺎﻣﻟا دﻛﺄﺗﻟا مدﻋو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﻌﯾﺑطﻟ ًارظﻧ .ﺎﮭﺗارﺎﻣﺛﺗﺳا دﺣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺗﺗ دادرﺗﺳا ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا دﯾﺻر لوﺣ ﺔﺑﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﺎﺑﺎﺳﺣ ﻲﺑﻗارﻣ ءﺎﻧﺑو .2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠﺻﻟا تاذ ﺎﮭﯾﻓ رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻰﻟا ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺑﻗ نﻣ حوﻧﻣﻣﻟا ضرﻘﻟا

-

.ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻼﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣﻟا ىدﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ﺎﻧﻧﺈﻓ ،ﮫﯾﻠﻋ .2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ

ﻲﻓ لﯾـﺻﺎﻔﺗﻟا نﻣ دﯾزﻣﺑ ﺔﺣـﺿوﻣ رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا كﻠﺗﻟ ًﺎﻘﺑط ﺎﻧﺗﺎﯾﻟوؤـﺳﻣ نإ .ﺔﯾﻟودﻟا ﻖﯾﻗدﺗﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻟ ًﺎﻘﻓو ﻖﯾﻗدﺗﻟا لﺎﻣﻋﺄﺑ ﺎﻧﻣﻗ دﻘﻟ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا نﻋ نوﻠﻘﺗــﺳﻣ ﺎﻧﻧأ ﺎﻣﻛ ."ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻖﯾﻗدﺗ نﻋ تﺎﺑﺎــﺳﺣﻟا بﻗارﻣ تﺎﯾﻟوؤــﺳﻣ" مــﺳﻗ ﻲﻓ ﺎﻧرﯾرﻘﺗ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ) ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا ﺔﯾﻗﻼﺧﻷا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ﻲﻟودﻟا سﻠﺟﻣﻟا نﻋ ردﺎﺻﻟا نﯾﯾﻧﮭﻣﻟا نﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ قﻼﺧﻷا قﺎﺛﯾﻣ تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟ ﺎﻘﻓو .قﺎﺛﯾﻣﻟاو تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟا كﻠﺗ ﻊﻣ ﻖﻓاوﺗﯾ ﺎﻣﺑ ىرﺧﻷا ﺔﯾﻗﻼﺧﻷا ﺎﻧﺗﺎﯾﻟوؤــﺳﻣﺑ مازﺗﻟﻻﺎﺑ ﺎﻧﻣﻗ ﺎﻣﻛ ،(ﺔﯾﻟﻼﻘﺗــﺳﻺﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا .ظﻔﺣﺗﻣﻟا ﺎﻧﯾأر ءادﺑا ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ نوﻛﺗﻟ ﺔﻣﺋﻼﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﺎﮭﯾﻠﻋ ﺎﻧﻠﺻﺣ ﻲﺗﻟا ﻖﯾﻗدﺗﻟا ﺔﻟدأ نﺄﺑ دﻘﺗﻌﻧ ﺎﻧﻧأ

Basis for Qualified Opinion

1-As disclosed in Note (9) to the consolidated financial statements, the associate "Agility Public Warehousing Company - K.S.C.P" has investment properties amounting to KD 281,360 thousand as on December 31, 2023 (December 31, 2022: KD 279,216 thousand), which are leased from the Public Authority for Industry in Kuwait, including real estate lease contracts amounting to KD 191,172 thousand (December 31, 2022: KD 190,635 thousand). It has expired as of the date of the consolidated statement of financial position and is currently under legal dispute. Furthermore, the Public Authority for Industry issued a notice to the associate on January 18, 2023, regarding its unwillingness to renew or extend these leases, and for the associate to vacate these premises within a week of issuance of the notice. As part of the legal proceedings, the associate has requested the Kuwaiti courts to prevent the Public Authority for Industry from boycotting the associate's use of such real estate. The associate was also unable to obtain a reliable estimate of the fair value of the investment properties leased from the Public Authority for Industry, due to the uncertainty associated with these properties, as a result of the ongoing litigation with the Public Authority for Industry. Therefore, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the existence and valuation of these investment properties due to the expiration of some of the basic lease contracts as detailed in Note 4 (a), and the inability of the management to determine the fair value of all the real estate leased from the Public Authority for Industry as at December 31, 2023. Furthermore, there is significant uncertainty around the renewal of all lease contracts concluded with the Public Authority for Industry and the rights or obligations that may arise, in addition to operating revenues, profitability and related cash flows that may be affected as a result of the ongoing legal procedures. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments were necessary to the carrying value of these properties. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022.

2- As stated in Note (9 - a/5) to the consolidated financial statements and according to the judgment by the Court of Cassation against the General Administration of Customs for Kuwait ("GAC"), the associate has not recorded any adjustments related to the final outcome as at December 31, 2023 in the associate's consolidated financial statements, as the management of the associate is exploring the possibilities of entering into negotiations with GAC for settlement of awarded compensation, which in our view should have been recorded as an income and receivable. As a

result, Investment in associate and retained earnings as at December 31, 2023 are understated by KD 7,728 thousands related to the share of investment in associate. Further, the Associate is also eligible for 7% interest per annum on awarded compensation, the financial impact of interest has not been determined in the Associate consolidated financial statements. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022. 3- As stated in Note (9 - b) to the consolidated financial statements, an associate has filed an arbitration related to one of its investments. Due to the nature and significant uncertainty around the investment and outcome of the arbitration, the auditors of the associate were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the investment and the recoverability of the loan granted by the associate to the related investee as at December 31, 2023. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying value of the investment in associate was necessary. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our qualified opinion. .ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the qualification from the Associate's consolidated financial statements. ي�ﻟا تاﻮﻄخ�ا ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺎ�� مﻮﻘﺘﺳ يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ .ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the qualification from the Associate's consolidated financial statements. ي�ﻣﺰﻟا لوﺪج�ا تاﻮﻄخ�ا ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ

Corporate Actions (ﺔﻴﺴﺳﺆﳌا تاءاﺮﺟﻹا) ﻢهﺳﻷا تﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳا ﺔﺒﺴنﻟا ﺔﻤﻴﻘﻟا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺔﻳﺪﻘﻧ تﺎﻌيزﻮﺗ Cash Dividends %5 5% ﻢهﺳ 100 ﻞ�ﻟ ﻢهﺳأ 5 ﻊيزﻮﺗ Distribution of 5 shares for each 100 shares ﺔﺤﻨﻣ ﻢهﺳأ تﺎﻌيزﻮﺗ Bonus Share ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ىﺮﺧأ تﺎﻌيزﻮﺗ Other Dividend ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable حﺎ�رأ ﻊيزﻮﺗ مﺪﻋ No Dividends ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable راﺪﺻﻹا ةوﻼﻋ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable لﺎﳌا سأر ةدﺎ�ز Capital Increase Issue Premium ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable ﺪﺟﻮﻳ ﻻ Not applicable لﺎﳌا سأر ﺾﻴﻔﺨﺗ Capital Decrease

ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺘﺧ ﻊﻴﻗﻮﺘﻟا ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا ى�ﺴﳌا ﻢﺳﻻا Company Seal Signature Title Name ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ ﺲيﺋر ﺐﺋﺎﻧ يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﺲيﺋﺮﻟاو Vice Chairman & CEO ىى�يﻌﻟا نﺎﻄﻠﺳ ﻞﻴﻤﺟ ﻞﺼﻴﻓ Faisal Jamil Sultan Al Essa

لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت

نيمرتحملا نيمهاسملا ةداسلا .ع.ك.م.ش ةيراقعلا ةينطولا ةـكرشلا تـيوكلا ةـلود

ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت ظفحتملا يأرلا نايب نمــضتت يتلاو ) ة"ومجملا( ةعباتلا اهتاكرــشو ،)ما ةكرــشلا( .ع.ك.م.ش - ةيراقعلا ةينطولا ةكرــشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا انققد دقل تاقفدتلاو ةيكلملا قوقح يف تاريغتلاو رخا لماـشلا لخدلاو رئاـسخلا وأ حابرا تانايبو ،2023 ربمـسيد 31 يف امك عمجملا يلاملا زكرملا ةيبـساحملا تاـسايـسلا تامولعم كلذ يف امب ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاـضياو ،خيراتلا كلذ يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنـسلل ةعمجملا ةيدقنلا .ةيداملا

ةروــصب رهظت ةقفرملا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نإف ،ظفحتملا يأرلا ــسأ ةرقف يف ةنيبملا روم ل ةجيتن ةلمتحم تاريايت ةيأ أاناتــسابو ،انيأرب ةعمجملا ةيدقنلا اهتاقفدتو عمجملا يلاملا اهئادأو 2023 ربمــسيد 31 يف امك ة"ومجملل عمجملا يلاملا زكرملا ةيداملا يحاونلا عيمج نم ةلدا" .ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل

ظفحتملا يأرلا سسأ

رانيد فلأ 281,360 غلبمب ةيراماتسا تاراق" ةليمزلا ةكرشلا ىدل دجوي ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )9( مقر حاضيإ يف نيبم وه امك - ،تيوكلاب ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا نم ةرجيتسم يهو )يتيوك رانيد فلأ 279,216 :2022 ربمسيد 31( 2023 ربمسيد 31 يف امك يتيوك امك اهنايرس ىهتنا دق )يتيوك رانيد فلأ 190,635 :2022 ربمسيد 31( يتيوك رانيد فلأ 191,172 غلبمب تاراق" ريجيت دوق" اهنمو 18 يف ةليمزلا ةكرشلل اراطخإ ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا تردصأ ،ثيح .ينوناقلا عازنلا ديق نا يهو عمجملا يلاملا زكرملا نايب خيرات يف رادصإ نم عوبسأ نوضغ يف ينابملا هذه أخإب ةليمزلا ةكرشلا مايقو ،هذه راجيا دوق" ديدمت وأ ديدجت يف اهتبغر مد" نيشب 2023 رياني ةكرشلا مادختسا ةعطاقم نم ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عنم ةيتيوكلا مكاحملا نم ةليمزلا ةكرشلا تبلط ،ةينوناقلا تاأارجا نم أزجك .راطخا نم ةرجيتسملا ةيراماتسا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلل هب قواوم ريدقت ىل" لوصحلا نم اضيأ ةليمزلا ةكرشلا نكمتت مل .تاراقعلا هذهل ةليمزلا نم نكمتن مل كلذل .ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عم رمتسملا يضاقتلل ةجيتن ،تاراقعلا هذهب طبترملا نيقيلا مد" ببسب ،ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا وه امك ةيساسا ريجيتلا دوق" نايرس أاهتنا ببسب اهمييقتو ةيراماتسا تاراقعلا هذه دوجو لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىل" لوصحلا يف امك ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا نم ةرجيتسملا تاراقعلا عيمجل ةلداعلا ةميقلا ديدحت ىل" ةرادا ةردق مد"و ،)أ( 4 حاضيا يف ليصفتلاب نيبم ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عم ةمربملا ريجيتلا دوق" عيمج ديدجت لوح نيقيلا مد" نم ريبك ردق كانه ،كلذ ىل" ةو" .2023 ربمسيد 31 ةجيتن ةرايتم نوكت دق يتلا ةلصلا تاذ ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيحبرلاو ةيليغشتلا تاداريا ىلإ ةفاضاب ،يشنت دق يتلا تامازتلا وأ قوقحلاو .تاراقعلا هذهل ةيرتفدلا ةميقلا ىل" تيدعت يأ أارجإ يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدحت نم نكمتن مل ،يلاتلابو .ةيراجلا ةينوناقلا تاأارجا .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ

كرامجلل ةماعلا ةرادا دض زييمتلا ةمكحم ن" رداصلا مكحلل اقفوو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )5/أ - 9( مقر حاضيإ يف نيبم وه امك - ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف 2023 ربمسيد 31 يف امك ةيئاهنلا ةجيتنلاب ةلص تاذ تيدعت يأ ةليمزلا ةكرشلا لجست مل ،تيوكلا ةلود يف ،حونمملا ضيوعتلا ةيوستل كرامجلل ةماعلا ةرادا عم تاضوافم يف لوخدلا تايناكمإ ةليمزلا ةكرشلا ةرادإ فشكتست ثيح ،ةليمزلا ةكرشلل يف امك ةيكلملا قوقح يلامجاو ةليمزلا ةكرشلا يف راماتسا ضيفخت مت ،كلذل ةجيتن .نينيدمو تاداريإك هليجست ،انيأر يف ،يغبني ناك يذلاو ةينوناق دئاوف تقحتسا ،كلذ ىلإ ةفاضاب .ةليمزلا ةكرشلا يف راماتسا ةصحب قلعتملاو يتيوك رانيد فلأ 7,728 غلبمب 2023 ربمسيد 31 .ةليمزلا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف دئاوفلا كلتل يلاملا راا باستحإ متي مل ،ضيوعتلا غلبم ىل" %7 عقاوب ةليمزلا ةكرشلا حلاصل .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ

.اهتاراماتسا دحيب قلعتت ميكحت ىو"د عفرب ةليمزلا ةكرشلا تماق ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )ب - 9) مقر حاضيا يف درو امل اقفو - ىل" لوصحلا نم ةليمزلا ةكرشلا تاباسح يبقارم نكمتي مل ،ميكحتلا جئاتنو راماتساب طيحملا يداملا دكيتلا مد"و راماتسا ةعيبطل ارظن تاذ اهيف رماتسملا ةكرشلا ىلا ةليمزلا ةكرشلا لبق نم حونمملا ضرقلا دادرتسا ةيناكمإو راماتسا ديصر لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا ىل" تيدعت يأ أارجإ ىلإ ةجاحلا ىدم ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيل" أانبو .2023 ربمسيد 31 يف امك ةلصلا .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ .ةليمزلا ةكرشلا يف

-2-

مـــسق يف انريرقت يف ليـــصافتلا نم ديزمب ةحـــضوم ريياعملا كلتل اقبط انتايلواـــسم نإ .ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل اقفو قيقدتلا لام"يب انمق دقل نيبـساحملل قخا قاايم تابلطتمل اقفو ة"ومجملا ن" نولقتـسم اننأ امك . ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت ن" تاباـسحلا بقارم تايلواـسم انتايلواــسمب مازتلاب انمق امك ،)ةيلقتــسل ةيلودلا ريياعملا كلذ يف امب( ةيبــساحملا ةيقخا ريياعملل يلودلا لجملا ن" رداــصلا نيينهملا أادبا يف اــساــسأ نوكتل ةمئمو ةيفاك اهيل" انلــصح يتلا قيقدتلا ةلدأ نيب دقتعن اننأ .قاايملاو تابلطتملا كلت عم قفاوتي امب ىرخا ةيقخا .ظفحتملا انيأر

رمأ ديكأت هذهل ةيئاهنلا جئاتنلا نإ .ةليمزلا ةكرـشلاب ةـصاخلا ةيئاـضقلا ىوا"دلا نيبي يذلا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )أ( 9 حاـضيا ىلإ ريـشن نأ دون ريغ انيأر نإ .ةليمزلا ةكرـشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف اهل تاـصـصخم باـستحا متي مل كلذلو ،ايلاح اهراأ ديدحت نكمي  ةيئاـضقلا ىوا"دلا .رما اذهب قلعتي اميف ظفحتم

ةماهلا قيقدتلا رومأ .ةيلاحلا ةنـسلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت يف ىربكلا ةيمها اهل ناك يتلا روما كلت يه ،ةينهملا انتاريدقت بـسح ،ةماهلا قيقدتلا رومأ نإ يدبن  اننأو ،اهلوح ينهملا انيأر ىلإ لــصوتلا يفو ،لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح انريرقت نمــض روما كلت ضارعتــسا مت دقلو :هل انقيقدت راطإ يف روما هذه نم رمأ لكل انتجلاعم ليصافت يلي ام يف .روما كلت لوح صفنم ايأر

ريوطتلا ديق تاراق" مييقت ماكحأ بلطتي يذلاو لقأ امهيأ ةيعيبلا ةميقلا يفاص وأ ةفلكتلاب جردتو تادوجوملا يلامجا نم %6.62 ة"ومجملل ريوطتلا ديق تاراقعلا لامت فيلاكتلا اصقان ردقملا عيبلا رعس تاعقوت ىلا دنتست يتلاو ريوطتلا ديق تاراقعلا ةميقلا ضافخنإ صصخمو فيلاكتلا ريدقت اسأ ديدحتل ةرادا ةيقوسلا ةميقلا ضرتفت يتلا ةرادا تاريدقتو ماكحأ بلطتي اهقيقحت نكمملا ةميقلا يفاص ديدحت نإ .صصخملا ةيافك ةمئم ةدم مييقتو ةيعيبلا ةرادا موقت .ةيداصتقا ايازملاو مجحلاو عقوملاو راقعلا ةعيبطو ةقطنملا يف ةايدحلا عيبلا تماعمو عقوملا فن يف ةلاامم تاراقعل ةدئاسلا تاذ تاريدقتلا نم دكيتلا مد"و ماكحا ةيمهأ أوض يفو .نييجراخلا مييقتلا أاربخب ةناعتساب ةيعيبلا ةميقلا يفاص ريدقتب يونس اسأ ىل" ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 2 مقر حاضيا ضرعي .ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ نمض رما اذه ديدحتب انمق دق ،مييقتلا يف ةمدختسملا ةلصلا .ريوطتلا ديق تاراقعلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تاسايسلا

ةعجارمو مييقتلا ريراقت ىل" عطاب انمقو . ايقلا اسأ مييقتل ريوطتلا ديق تاراقعلا نم ةني" ةعجارم اهب انمق يتلا قيقدتلا تاأارجإ تنمضت

انمقو .ةرادا اهتعضو يتلا تاريدقتلاو تاضارتفا نم انققحتو عيبلا رعس ديدحت يف ةمدختسملا تانايبلا ةيلوقعمو مييقتلا بيلاسأ ةمئم ىدم رعس نم اهضيفخت مت يتلاو عيبلا ةيلم" مامت ةمزلاو ةلصلا تاذ فيلاكتلاو زاجنا ىتح ةردقملا ةفلكتلل ةيسيئرلا تادنتسملا ةعجارمب اضيأ .ةيعيبلا ةميقلا يفاص ديدحتل عيبلا

.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 11 مقر حاضيا يف ةدراولا ريوطتلا ديق تاراقعلاب ةقلعتملا تاحاصفا ةمئم مييقتب انمق دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ

ةصاحم تاكرشو ةليمز ةكرش يف راماتسا نأ امك ،ة"ومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل ةبسنلاب ةيرهوجلا روما دحأ ربتعت ةصاحملا تاكرشو ةليمز ةكرش يف راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا نإ جئاتن يف ةريبك ةروصب مهاست ة"ومجملا لبق نم راماتسا ةميق يف ضافخنا ك"و ةميقلا يف ضافخنا ،ةققحملا لام"ا جئاتن نم ةصحلا يف راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا يف ضافخنا تارشامل بايغ وأ دوجو يأ ديدحت ضرغل تاريدقتو ماكحأ مادختساب ة"ومجملا موقت .ة"ومجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 2 مقر حاضيا نمضتي .ةماهلا قيقدتلا رومأ دحأ نمض رما اذه ديدحتب انمق يلاتلابو .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا يف راماتساب ةقلعتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةعمجملا

تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا ةميق يف ضافخنا تارشامل بايغ وأ دوجو يأ ةرادا تددح دق اذإ ام ةعجارم اهب انمق يتلا قيقدتلا تاأارجإ تنمضت لام"أ ىل" رااي امب يسايسلا خانملا وا لام"ا عاطق وأ ةينوناقلا ةئيبلا وأ قوسلا وأ داصتقا يف ةقفاوتملا ريغ تاريغتلا كلذ يف امب ةصاحملا ةعجارمب انمق امك .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلل يلاملا عضولا يف تارييغت يأ رابت"ا يف ذخا عم ةصاحملا تاكرشلاو ةليمزلا ةكرشلا .ةرادا لبق نم ةدعملا ةميقلا يف ضافخنا ةسارد يف ةمدختسملا ةيسيئرلا تانايبلاو تاضارتفا ةيلوقعمو مييقتلا بولسأ ةمئم ىدم

لوح 9و 8 مقر يحاضيإ يف ةدراولا ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا تاحاصفا ةمئم نم ققحتلاب انمق دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا

ىرخأ تامولعم ةنـسل ة"ومجملل يونـسلا ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا نم ىرخا تامولعملا مـسق نوكتي .ىرخا تامولعملا ن" ةلواـسملا يه ةرادا نإ لجم ريرقت يف ةدراولا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ىل" انلــصح دقل .اهلوح تاباــسحلا يبقارم ريرقتو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا فخب ،2023 خيرات دعب 2023 ةنـسل ة"ومجملل يونـسلا ريرقتلا ماـسقأ يقاب ىل" لوـصحلا عقوتنو ،تاباـسحلا يبقارم ريرقت خيرات لبق ما ةكرـشلل ةرادا .اهلوح قيقدت ىأر يأ ن"ربعن  اننأ امك ،ىرخا تامولعملا لمشي  ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ .تاباسحلا يبقارم ريرقت

-3-

ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح ةمكوحلا نع نيلوؤسملاو ةرادا تايلوؤسم ماظن ن"و ،ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو لدا" لكشب ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت ضر"و داد"إ ن" ةلواسملا ةهجلا يه ةرادا نإ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوس ةيدام أاطخأ ةيأ نمضتت  ثيحب ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا داد"إ نم اهنيكمتل ابسانم هارت يذلا ةيلخادلا ةباقرلا .يطخلا وأ

ةجاحلا دن" حاصفاو ةيرارمتسا قيقحت ىل" ة"ومجملا ةردق مييقت ن" ةلواسم ما ةكرشلا ةرادإ نوكت ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت داد"و وأ اهتطشنأ فاقيإ وأ ة"ومجملا ةيفصت ةرادا ةينب نكي مل ام ،يبساحملا ةيرارمتسا أدبم قيبطتو ةيرارمتسا كلت قيقحتب ةقلعتملا روما ن" .كلذ قيقحتل ةيعقاو ىرخأ لئادب ةيأ رفوت مد"

.ة"ومجملل يلاملا ريرقتلا ةيلم" ةبقارم ن" ةلواسملا ةهجلا مه ةمكوحلا ن" نيلواسملا نإ

ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح تاباسحلا بقارم تايلوؤسم ،يطخلا وأ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوس ،ةيدام أاطخأ نم ةيلاخ ،لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نيب ةلوقعم تاديكيت ىل" لوصحلا وه انفده نإ ةذفنملا قيقدتلا ةمهم نيب نمضت  اهنكلو ،ىوتسملا ةيلا" تاديكيت يه ةلوقعملا تاديكيتلا نإ .انيأر ىل" يوتحي يذلا قيقدتلا ريرقت رادصإو ةعمتجم وأ ةدرفنم تناك أاوسو أاطخا نإ .اهدوجو ةلاح يف ةيداملا أاطخا فشكب امئاد موقت فوس ،قيقدتلل ةيلودلا ريياعملا تابلطتم قفو ىل" أانب ةذختملاو مدختسملل ةيداصتقا تارارقلا ىل" راات نأ عقوتملا نم نوكي امدن" ةيدام ربتعت يطخلا وأ لايتحا نم يشنت نأ نكمي يتلاو .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت يف درو ام

،قيقدتلا لام"أ ةليط ينهملا كشلا نم ىوتسمب ظافتحاو ةينهملا تاريدقتلا ةسراممب موقن ،قيقدتلل ةيلودلا ريياعملا قفو قيقدتلا ماهم نم أزجكو :يلاتلاب موقن اننأ امك

تاأارجإ ذيفنتو ميمــــصتو ،يطخلا وأ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوــــس ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيداملا أاطخا رطاخم مييقتو ديدحت • مد" رطاخم نإ .انيأر أادب اساسأ انل رفوتل ةمئملاو ةيفاكلا قيقدتلا ةلدأ ىل" لوصحلاو ،رطاخملا كلت عم بواجتت يتلا ةمئملا قيقدتلا وأ ،اطاوت لمــــشي دق لايتحا نأ ثيح ،يطخلا ن" ةجتانلا رطاخملا كلت نم ىل"أ ربتعت لايتحا ن" ةجتانلا ةيداملا تاقورفلا فاــــشتكا .ةيلخادلا ةباقرلا تاأارج زواجت وأ ئطاخ ضر" وأ ،ةدوصقم تافوذح وأ ،ريوزت

ضرغل يل نكلو ،فورظلا بـسح ةمئملا قيقدتلا تاأارجإ ميمـصت ضرغل قيقدتلاب ةق" اهل يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاأارجإ باعيتـسا • .ة"ومجملل ةيلخادلا ةباقرلا تاأارجإ ةيلاعف لوح يأرلا أادبا

.ةرادا لبق نم ةدعملاو اهب ةقلعتملا تاحاضياو ةقبطملا ةيبساحملا تاريدقتلا ةيلوقعمو ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةمئم مييقت •

ناك اذإ ام ريدقتو ،اهيل" انلـصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىل" أانبو ،يبـساحملا ةيرارمتـسا أدبمل ةرادا مادختـسا ةمأم ىدم لوح جاتنتـسا • اــسأ ىل" اهلام"أ ةلوازم ىل" ة"ومجملا ةردق لوح يرهوج كــش دوجو ىلإ ريــشت دق فورظ وأ ثادحيب قلعتم يدام دكيت مد" كانه ةقلعتملا تاحاـضيا ىلإ تاباـسحلا بقارم ريرقت نمـض ريـشن نأ انيل" نإف ،يدام دكيت مد" دوجو ىلإ انلـصوت ام اذإو .ةيرارمتـسا أدبم ةلدأ ىل" دمتعت انتاجاتنتـــسا نإ .ةمئم ريغ تاحاـــضيا كلت تناك اذإ ام ةلاح يف انيأر ليدعت وأ ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمـــض كلذب مد" ىلإ يدات دق ةيلبقتسم فورظ وأ ثادحأ كانه نوكي دق هنإف ،كلذ عمو ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات ىتح اهيل" انلصح يتلا قيقدتلا .ةيرارمتسا أدبم اسأ ىل" اهلام"أ ةلوازم ىل" ة"ومجملا ةردق

تاـناـيبلا كـلت تـناـك اذإ اـميفو ،تاـحاــــضيا كـلذ يف اـمب ،ىوحفلاو ميظنتلاو ضرعلا ةـيحاـن نم ةـعمجملا ةـيلاـملا تاـناـيبلل ماـعلا راـطا مييقت • .لدا" لكشب لماشلا ضرعلا ققحي لكشب اهب ةقلعتملا ثادحاو تماعملا كعت ةعمجملا ةيلاملا

أادبإ ضرغب ة"ومجملا لخ نم لام"ا ةطــشنأ وأ ما ةكرــشلل ةيلاملا تامولعملاب قلعتي اميف ةمئمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىل" لوــصحلا • نولواــسم اننأ امك .ة"ومجملا تاباــسح قيقدت ىل" أاداو فارــشا ،هيجوتلا ن" نولواــسم اننأ .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح يأرلا .قيقدتلا لوح انيأرب قلعتي اميف درفنم لكشب

ةيأ ةنمضتم ةماهلا قيقدتلا جئاتنو اهتيقوتو قيقدتلا لام" ططخملا قاطنلا اهنيب نم رومأ ةد" لوح ةمكوحلا ن" نيلواسملا عم لصاوتن اننإ .قيقدتلا ةيلم" أاناأ انهابتنا تتفل يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ يف ةيرهوج روصق هجوأ

روماو تاقعلا ةفاكب مهديوزتو ،ةيلقتساب ةقلعتملا ةنهملل ةيقخا تابلطتملاب انمازتلا ديفي امب ةمكوحلا ن" نيلواسملا ديوزتب انمق امك ىتم ،اهنم ةيامحلاو رطاخملا كلت نم دحلل ةذختملا تاأارجا ىلإ ةفاضاب انتيلقتسا يل" راات نأ ةلوقعم ةروصب لمتحملا نم يتلا ىرخا .ابسانم كلذ ناك

قيقدت يف ىربكلا ةيمها اهل نأ ىل" انلبق نم اهديدحت مت يتلا روما كلت ،ةمكوحلا ن" نيلواسملا عم اهب لصاوتلا مت يتلا روما نيب نمو ام قيقدتلا ريرقت نمض روما كلت ن" حاصفاب انمق دقلو ،ةماهلا قيقدتلا رومأ نم ،كلذب اهرابت"ا متو ةيلاحلا ةرتفلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ابنجت انريرقت نمض اهن" حاصفا مد" انررق ،ادج ةردان تاح يف وأ ،نيعم رمأ ن" حاصفا نم دحت ةيلحملا تاعيرشتلا وأ نيناوقلا نكت مل .ةماعلا ةحلصملا ىل" يغطت دق يتلاو اهن" حاصفا ةجيتن ثدحت دق ةيسك" جئاتنل