Date : March 30, 2024
2024 سرﺎﻣ 30 :ﺦﯾرﺎﺘﻟا
To: Boursa Kuwait Company KSCPSub: Results of Board of Directors Meeting of National Real Estate Company KPSC "NREC"
،،،ﻦﯿﻣﺮﺘﺤﻤﻟا
ﺖﯾﻮﻜﻟا ﺔﺻرﻮﺑ ﺔﻛﺮﺷ /ةدﺎـــــﺴﻟا
،،،ﺪﻌﺑو ﺔﺒﯿط ﺔﯿﺤﺗ
ﺔــــﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا ةرادإ ﺲــــﻠﺠﻣ عﺎــــﻤﺘﺟإ ﺞﺋﺎــــﺘﻧ :عﻮــــﺿﻮﻤﻟا ع.ك.م.ش ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا
We would like to inform you that the Board Meeting of ﺔــــﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔــــﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا ةرادإ ﺲــــﻠﺠﻣ نﺄــــﺑ ﻢــــﻠﻌﻟا ﻰــــﺟﺮﯾ National Real Estate Company KPSC is convened on سرﺎـ ــــﻣ 30 ﻖـــــﻓاﻮﻤﻟا ﺖﺒـــــﺴﻟا مﻮـــــﯾ ﻊـــــﻤﺘﺟإ ﺪـــــﻗ ع.ك.م.ش Saturday, March 30, 2024 at 1:00 pm and they discussed ﺖــــﻤﺗو ًاﺮــــﮭظ ةﺪــــﺣاﻮﻟا ﺔﻋﺎــــﺴﻟا مﺎــــﻤﺗ ﻲــــﻓ ﻚــــﻟذو ،2024
and approved the following items:
:ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا دﻮﻨﺒﻟا دﺎﻤﺘﻋإو ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
1- Approved the Annual consolidated financial statement ﺔـــﯿﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔـــﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻨـــﺴﻠﻟ ﺔـــﻌﻤﺠﻤﻟا ﺔـــﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎـــﻧﺎﯿﺒﻟا دﺎـــﻤﺘﻋإ -1
for the year ended on December 31st, 2023.
.2023 ﺮﺒﻤﺴﯾد 31 ﻲﻓ
2- Recommended to distribute 5% bonus shares dividends from the total share capital to the Company's Shareholders for the financial year ended on December 31st, 2023.
3- Approve the increase of the issued capital of the company from 198,128,194.900 KWD to 208,034,604.600 KWD by issuing 5% bonus shares.
ﺔﻛﺮـــﺸﻟا ﻲﻤھﺎـــﺴﻣ ﻰـــﻠﻋ حﺎـــﺑرأ ﻊـــﯾزﻮﺘﺑ ﺔﯿـــﺻﻮﺘﻟا دﺎـــﻤﺘﻋإ -2 ﺔﻨــــﺴﻠﻟ لﺎـــﻤﻟا سأر ﻲﻟﺎـــﻤﺟإ ﻦـــﻣ ﺔـــﺤﻨﻣ ﻢﮭـــﺳأ %5 ﻊـ ــﻗاﻮﺑ .2023 ﺮﺒﻤﺴﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯿﮭﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
ﻦــــﻣ رﺪــــﺼﻤﻟا ﺔﻛﺮــــﺸﻟا لﺎــــﻣ سأر ةدﺎــــﯾز ﻰــــﻠﻋ ﺔــــﻘﻓاﻮﻤﻟا -3 ﻰــــــــــــــﻟإ ﻲﺘﯾﻮــــــــــــــﻛ رﺎــــــــــــــﻨﯾد 198,128,194.900 %5 راﺪـــــــــﺻﺈﺑ ﻲﺘﯾﻮـــــــــﻛ رﺎـــــــــﻨﯾد 208,034,604.600 .ﺔﺤﻨﻣ ﻢﮭﺳأ
4- Approve the Amendment of the Article No. (6) from the ﺲﯿــــﺳﺄﺘﻟا ﺪــــﻘﻋ ﻦــــﻣ (6) ةدﺎــــﻤﻟا ﻞﯾﺪــــﻌﺗ ﻰــــﻠﻋ ﺔــــﻘﻓاﻮﻤﻟا -4
Memorandum of Association and Article No. (5) from the Article of Association of the Company.
.ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣ (5) ةدﺎﻤﻟاو
Attached the Annual financial Statement Form.
.ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ صﺎﺨﻟا جذﻮﻤﻨﻟا ﻢﻜﻟ ﻖﻓﺮﻣ
،،،مارتﺤﻻا قﺌﺎﻓ لوبﻘ� اوﻠضﻔﺘو
Faisal Jamil Sultan Al Essa - ﻰس�عﻟا نﺎطﻠﺴ ﻞیمﺠ ﻞص�ف
Vice Chairman & CEO - يذیﻔنتﻟا س�ﺌرﻟاو ةرادﻹا سﻠجﻤ س�ﺌر بﺌﺎﻨ
Financial Results Form Kuwaiti Company (KWD)
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ (.ك.د) ﺔﻴت�ﻮﻜﻟا تﺎ�ﺮﺸﻟا
Company Name
ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺳا
National Real Estate Company K.P.S.C
ع.ك.م.ش ﺔ�رﺎﻘﻌﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا
Financial Year Ended on
2023-12-31
�� ﺔﻴ��ﻨﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
Board of Directors Meeting Date
2024-03-30
ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ عﺎﻤﺘﺟا ﺦ�رﺎﺗ
Required Documents
جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎهﻗﺎﻓرإ ﺐﺟاﻮﻟا تاﺪﻨتﺴﳌا
Approved financial statements. Approved auditor's report
This form shall not be deemed to be complete unless the documents mentioned above are provided
ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔخ�� ﺪﻤﺘﻌﳌا تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗاﺮﻣ ﺮ�ﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔخ�� ً تاﺪﻨتﺴﳌا ﻩﺬه قﺎﻓر�و ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻ
(%)��ﻴﻐﺘﻟا
ﺔﻧرﺎﻘﳌا ﺔﻨﺴﻟا
ﺔﻴﻟﺎح�ا ﺔﻨﺴﻟا
نﺎﻴﺒﻟا
Statement
Change (%)
Comparative Year
Current Year
2022-12-31
2023-12-31
-296.1%
17,937,849
(35,183,672)
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-294.6%
10.15
(19.75)
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
-20.8%
45,769,468
36,265,696
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تادﻮﺟﻮﳌا
Current Assets
-1.0%
538,750,320
533,172,077
تادﻮﺟﻮﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Assets
41.0%
20,313,853
28,632,571
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا
Current Liabilities
2.1%
179,020,647
182,694,045
تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Liabilities
-2.4%
354,729,319
346,275,679
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻴﻜﻠﳌا قﻮﻘﺣ ��ﺎﻤﺟإ
Total Equity attributable to the owners of the Parent Company
-52.4%
26,043,427
12,383,721
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
-50.6%
14,499,599
7,168,248
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
No accumulated losses
ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
No accumulated losses
عﻮﻓﺪﳌا لﺎﳌا سأر / ﺔﻤﻛا��ﳌا ﺮﺋﺎﺴخ�ا
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
(%)��ﻴﻐﺘﻟا
نرﺎﻘﳌا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا
��ﺎح�ا ﻊ�ا ﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا
نﺎﻴﺒﻟا
Statement
Change (%)
Fourth quarter Comparative Year
Fourth quarter Curren Year
2022-12-31
2023-12-31
-634.7%
6,302,943
(33,699,719)
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Profit (Loss) represents the amount attributable to the owners of the parent Company
-630.0%
3.57
(18.92)
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
-64.4%
7,267,222
2,584,134
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
-67.2%
4,186,617
1,371,652
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
• Not Applicable for first Quarter
لوﻷا ﻊ�ﺮﻟا ��ﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ •
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
(ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ ضﺎﻔﺨﻧا/عﺎﻔﺗرا ﺐبﺳ
The reason for decrease in net profit is mainly due to the decrease in share of result from the Joint Venture
ضﺎﻔﺨﻧا ��ا ي��ﺎﺳا ﻞ�ﺸ� ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ �� ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐبﺳ دﻮﻌ� ﺔﺻﺎح�ا ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻤﻋأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﺼح�ا
Total Revenue realized from dealing with related parties (value, KWD)
150,139
فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ (.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ
Total Expenditures incurred from dealing with related parties (value, KWD)
1,516,540
فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﻓوﺮﺼﳌا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ (.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ
Auditor Opinion
تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ يأر
1.
Unqualified Opinion
☐
ﻆﻔﺤﺘﻣ ��ﻏ يأر
.1
2.
Qualified Opinion
☒
ﻆﻔﺤﺘﻣ يأر
.2
3.
Disclaimer of Opinion
☐
يأﺮﻟا ءاﺪﺑإ مﺪﻋ
.3
4.
Adverse Opinion
☐
ﺲﻛﺎﻌﻣ يأر
.4
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4, the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.
ﺔﺌﺒﻌ� ﺐﺠﻳ 4 وأ 3 وأ 2 ﻢﻗر ﺪﻨﺑ رﺎﻴﺘﺧا لﺎﺤﺑ ً ﮫﺘئﺒﻌ� ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻو ،��ﺎﺘﻟا لوﺪج�ا
ﺐﻗا ﺮﻣ يأر ﺺﻧ �� درو ﺎﻤﻛ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺮ�ﺮﻘﺘﻟا
ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا ("ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا) ﺔﻌﺑﺎﺗﻟا ﺎﮭﺗﺎﻛرـﺷو ،(مﻻا ﺔﻛرـﺷﻟا) .ع.ك.م.ش - ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﻛرـﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺎﻧﻘﻗد دﻘﻟ لﻣﺎــﺷﻟا لﺧدﻟاو رﺋﺎــﺳﺧﻟا وأ حﺎﺑرﻷا تﺎﻧﺎﯾﺑو ،2023 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ نﻣــﺿﺗﺗ ﻲﺗﻟاو لوﺣ تﺎﺣﺎـﺿﯾﻹاو ،ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذ ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧـﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟاو رﺧﻵا .ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا تﺎﻣوﻠﻌﻣ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا نﺈﻓ ،ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا ســﺳأ ةرﻘﻓ ﻲﻓ ﺔﻧﯾﺑﻣﻟا روﻣﻸﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﺔﻠﻣﺗﺣﻣ تارﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾأ ءﺎﻧﺛﺗــﺳﺎﺑو ،ﺎﻧﯾأرﺑ 2023 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻠﻟ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﻲﺣاوﻧﻟا ﻊﯾﻣﺟ نﻣ ﺔﻟدﺎﻋ ةروــﺻﺑ رﮭظﺗ ﺔﻘﻓرﻣﻟا .ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا رﯾرﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ًﺎﻘﻓو ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذﺑ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺎﮭﺗﺎﻘﻓدﺗو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا ﺎﮭﺋادأو
Qualified Opinion
We have audited the consolidated financial statements of National Real Estate Company K.P.S.C (the "Parent Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statements of profit or loss, other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies information.
In our opinion, except for the possible effect of the matter described in Basis for Qualified Opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).
��ﻴﺼﻔﺗ حﺮﺷ ي�ﻟا ﺔﻟﺎح�ﺎﺑ ﺐﻗا ﺮﻣ ﺖﻋﺪﺘﺳا ءاﺪﺑﻹ تﺎﺑﺎﺴح�ا يأﺮﻟا
ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا سﺳأ
ﻎﻠﺑﻣﺑ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻋ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ىدﻟ دﺟوﯾ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ - ﻲھو (ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 279,216 :2022 رﺑﻣﺳﯾد 31) 2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 281,360 31) ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 191,172 ﻎﻠﺑﻣﺑ تارﺎﻘﻋ رﯾﺟﺄﺗ دوﻘﻋ ﺎﮭﻧﻣو ،تﯾوﻛﻟﺎﺑ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣ ﻲھو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺎﮭﻧﺎﯾرﺳ ﻰﮭﺗﻧا دﻗ (ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 190,635 :2022 رﺑﻣﺳﯾد نﺄﺷﺑ 2023 رﯾﺎﻧﯾ 18 ﻲﻓ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ًارﺎطﺧإ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا تردﺻأ ،ثﯾﺣ .ﻲﻧوﻧﺎﻘﻟا عازﻧﻟا دﯾﻗ نﻵا نﻣ عوﺑﺳأ نوﺿﻏ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺑﻣﻟا هذھ ءﻼﺧﺈﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا مﺎﯾﻗو ،هذھ رﺎﺟﯾﻹا دوﻘﻋ دﯾدﻣﺗ وأ دﯾدﺟﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺑﻏر مدﻋ ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻧﻣ ﺔﯾﺗﯾوﻛﻟا مﻛﺎﺣﻣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﺑﻠط ،ﺔﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا تاءارﺟﻹا نﻣ ءزﺟﻛ .رﺎطﺧﻹا رادﺻإ قوﺛوﻣ رﯾدﻘﺗ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ ﺎﺿً ﯾأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا نﻛﻣﺗﺗ مﻟ .تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﻟ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا مادﺧﺗﺳا ﺔﻌطﺎﻘﻣ نﻣ ،تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﺑ طﺑﺗرﻣﻟا نﯾﻘﯾﻟا مدﻋ بﺑﺳﺑ ،ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻠﻟ ﮫﺑ لوﺣ ﺔﺑﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ كﻟذﻟ .ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ رﻣﺗﺳﻣﻟا ﻲﺿﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﻲﻓ لﯾﺻﻔﺗﻟﺎﺑ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺳﺎﺳﻷا رﯾﺟﺄﺗﻟا دوﻘﻋ نﺎﯾرﺳ ءﺎﮭﺗﻧا بﺑﺳﺑ ﺎﮭﻣﯾﯾﻘﺗو ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻟا هذھ دوﺟو ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﻊﯾﻣﺟﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا دﯾدﺣﺗ ﻰﻠﻋ ةرادﻹا ةردﻗ مدﻋو ،(أ) 4 حﺎﺿﯾﻹا ﺔﻣرﺑﻣﻟا رﯾﺟﺄﺗﻟا دوﻘﻋ ﻊﯾﻣﺟ دﯾدﺟﺗ لوﺣ نﯾﻘﯾﻟا مدﻋ نﻣ رﯾﺑﻛ ردﻗ كﺎﻧھ ،كﻟذ ﻰﻠﻋ ةوﻼﻋ .2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﺣﺑرﻟاو ﺔﯾﻠﯾﻐﺷﺗﻟا تادارﯾﻹا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺄﺷﻧﺗ دﻗ ﻲﺗﻟا تﺎﻣازﺗﻟﻻا وأ قوﻘﺣﻟاو ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ نﺎﻛ اذإ ﺎﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ،ﻲﻟﺎﺗﻟﺎﺑو .ﺔﯾرﺎﺟﻟا ﺔﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا تاءارﺟﻹا ﺔﺟﯾﺗﻧ ةرﺛﺄﺗﻣ نوﻛﺗ دﻗ ﻲﺗﻟا ﺔﻠﺻﻟا تاذ ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ يرورﺿﻟا نﻣ .2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا
دﺿ زﯾﯾﻣﺗﻟا ﺔﻣﻛﺣﻣ نﻋ ردﺎﺻﻟا مﻛﺣﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (5/أ - 9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ -ً
ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺋﺎﮭﻧﻟا ﺔﺟﯾﺗﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺟﺳﺗ مﻟ ،تﯾوﻛﻟا ﺔﻟود ﻲﻓ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا تﺎﯾﻧﺎﻛﻣإ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ةرادإ فﺷﻛﺗﺳﺗ ثﯾﺣ ،ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ 2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﮫﻠﯾﺟﺳﺗ ،ﺎﻧﯾأر ﻲﻓ ،ﻲﻐﺑﻧﯾ نﺎﻛ يذﻟاو ،حوﻧﻣﻣﻟا ضﯾوﻌﺗﻟا ﺔﯾوﺳﺗﻟ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ لوﺧدﻟا رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻟﺎﻣﺟاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ضﯾﻔﺧﺗ مﺗ ،كﻟذﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ .نﯾﻧﯾدﻣو تادارﯾﺈﻛ تﻘﺣﺗﺳا ،كﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﺻﺣﺑ ﻖﻠﻌﺗﻣﻟاو ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 7,728 ﻎﻠﺑﻣﺑ 2023 ﻲﻓ دﺋاوﻔﻟا كﻠﺗﻟ ﻲﻟﺎﻣﻟا رﺛﻷا بﺎﺳﺗﺣإ مﺗﯾ مﻟ ،ضﯾوﻌﺗﻟا ﻎﻠﺑﻣ ﻰﻠﻋ %7 ﻊﻗاوﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺢﻟﺎﺻﻟ ﺔﯾﻧوﻧﺎﻗ دﺋاوﻓ رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
.2022
مﯾﻛﺣﺗ ىوﻋد ﻊﻓرﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﻣﺎﻗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (ب - 9) مﻗر حﺎﺿﯾﻹا ﻲﻓ درو ﺎﻣﻟ ﺎﻘﻓو نﻛﻣﺗﯾ مﻟ ،مﯾﻛﺣﺗﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻﺎﺑ طﯾﺣﻣﻟا يدﺎﻣﻟا دﻛﺄﺗﻟا مدﻋو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﻌﯾﺑطﻟ ًارظﻧ .ﺎﮭﺗارﺎﻣﺛﺗﺳا دﺣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺗﺗ دادرﺗﺳا ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإو رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا دﯾﺻر لوﺣ ﺔﺑﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوﺻﺣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا تﺎﺑﺎﺳﺣ ﻲﺑﻗارﻣ ءﺎﻧﺑو .2023 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠﺻﻟا تاذ ﺎﮭﯾﻓ رﻣﺛﺗﺳﻣﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻰﻟا ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺑﻗ نﻣ حوﻧﻣﻣﻟا ضرﻘﻟا
-
.ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻼﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣﻟا ىدﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ﺎﻧﻧﺈﻓ ،ﮫﯾﻠﻋ .2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ
ﻲﻓ لﯾـﺻﺎﻔﺗﻟا نﻣ دﯾزﻣﺑ ﺔﺣـﺿوﻣ رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا كﻠﺗﻟ ًﺎﻘﺑط ﺎﻧﺗﺎﯾﻟوؤـﺳﻣ نإ .ﺔﯾﻟودﻟا ﻖﯾﻗدﺗﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻟ ًﺎﻘﻓو ﻖﯾﻗدﺗﻟا لﺎﻣﻋﺄﺑ ﺎﻧﻣﻗ دﻘﻟ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا نﻋ نوﻠﻘﺗــﺳﻣ ﺎﻧﻧأ ﺎﻣﻛ ."ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻖﯾﻗدﺗ نﻋ تﺎﺑﺎــﺳﺣﻟا بﻗارﻣ تﺎﯾﻟوؤــﺳﻣ" مــﺳﻗ ﻲﻓ ﺎﻧرﯾرﻘﺗ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ) ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا ﺔﯾﻗﻼﺧﻷا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ﻲﻟودﻟا سﻠﺟﻣﻟا نﻋ ردﺎﺻﻟا نﯾﯾﻧﮭﻣﻟا نﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ قﻼﺧﻷا قﺎﺛﯾﻣ تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟ ﺎﻘﻓو .قﺎﺛﯾﻣﻟاو تﺎﺑﻠطﺗﻣﻟا كﻠﺗ ﻊﻣ ﻖﻓاوﺗﯾ ﺎﻣﺑ ىرﺧﻷا ﺔﯾﻗﻼﺧﻷا ﺎﻧﺗﺎﯾﻟوؤــﺳﻣﺑ مازﺗﻟﻻﺎﺑ ﺎﻧﻣﻗ ﺎﻣﻛ ،(ﺔﯾﻟﻼﻘﺗــﺳﻺﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻟا .ظﻔﺣﺗﻣﻟا ﺎﻧﯾأر ءادﺑا ﻲﻓ ﺎﺳﺎﺳأ نوﻛﺗﻟ ﺔﻣﺋﻼﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﺎﮭﯾﻠﻋ ﺎﻧﻠﺻﺣ ﻲﺗﻟا ﻖﯾﻗدﺗﻟا ﺔﻟدأ نﺄﺑ دﻘﺗﻌﻧ ﺎﻧﻧأ
Basis for Qualified Opinion
1-As disclosed in Note (9) to the consolidated financial statements, the associate "Agility Public Warehousing Company - K.S.C.P" has investment properties amounting to KD 281,360 thousand as on December 31, 2023 (December 31, 2022: KD 279,216 thousand), which are leased from the Public Authority for Industry in Kuwait, including real estate lease contracts amounting to KD 191,172 thousand (December 31, 2022: KD 190,635 thousand). It has expired as of the date of the consolidated statement of financial position and is currently under legal dispute. Furthermore, the Public Authority for Industry issued a notice to the associate on January 18, 2023, regarding its unwillingness to renew or extend these leases, and for the associate to vacate these premises within a week of issuance of the notice. As part of the legal proceedings, the associate has requested the Kuwaiti courts to prevent the Public Authority for Industry from boycotting the associate's use of such real estate. The associate was also unable to obtain a reliable estimate of the fair value of the investment properties leased from the Public Authority for Industry, due to the uncertainty associated with these properties, as a result of the ongoing litigation with the Public Authority for Industry. Therefore, we were unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the existence and valuation of these investment properties due to the expiration of some of the basic lease contracts as detailed in Note 4 (a), and the inability of the management to determine the fair value of all the real estate leased from the Public Authority for Industry as at December 31, 2023. Furthermore, there is significant uncertainty around the renewal of all lease contracts concluded with the Public Authority for Industry and the rights or obligations that may arise, in addition to operating revenues, profitability and related cash flows that may be affected as a result of the ongoing legal procedures. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments were necessary to the carrying value of these properties. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022.
2- As stated in Note (9 - a/5) to the consolidated financial statements and according to the judgment by the Court of Cassation against the General Administration of Customs for Kuwait ("GAC"), the associate has not recorded any adjustments related to the final outcome as at December 31, 2023 in the associate's consolidated financial statements, as the management of the associate is exploring the possibilities of entering into negotiations with GAC for settlement of awarded compensation, which in our view should have been recorded as an income and receivable. As a
result, Investment in associate and retained earnings as at December 31, 2023 are understated by KD 7,728 thousands related to the share of investment in associate. Further, the Associate is also eligible for 7% interest per annum on awarded compensation, the financial impact of interest has not been determined in the Associate consolidated financial statements. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022.
3- As stated in Note (9 - b) to the consolidated financial statements, an associate has filed an arbitration related to one of its investments. Due to the nature and significant uncertainty around the investment and outcome of the arbitration, the auditors of the associate were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the investment and the recoverability of the loan granted by the associate to the related investee as at December 31, 2023. Consequently, we were unable to determine whether any adjustments to the carrying value of the investment in associate was necessary. Our opinion was also qualified on this matter for the prior year ended December 31, 2022.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our qualified opinion.
.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�
Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the qualification from the Associate's consolidated financial statements.
ي�ﻟا تاﻮﻄخ�ا ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺎ�� مﻮﻘﺘﺳ يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ
.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�
Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the qualification from the Associate's consolidated financial statements.
ي�ﻣﺰﻟا لوﺪج�ا تاﻮﻄخ�ا ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ
Corporate Actions
(ﺔﻴﺴﺳﺆﳌا تاءاﺮﺟﻹا) ﻢهﺳﻷا تﺎﻗﺎﻘﺤﺘﺳا
ﺔﺒﺴنﻟا
ﺔﻤﻴﻘﻟا
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺔﻳﺪﻘﻧ تﺎﻌيزﻮﺗ
Cash Dividends
%5 5%
ﻢهﺳ 100 ﻞ�ﻟ ﻢهﺳأ 5 ﻊيزﻮﺗ
Distribution of 5 shares for each 100 shares
ﺔﺤﻨﻣ ﻢهﺳأ تﺎﻌيزﻮﺗ
Bonus Share
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ىﺮﺧأ تﺎﻌيزﻮﺗ
Other Dividend
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
حﺎ�رأ ﻊيزﻮﺗ مﺪﻋ
No Dividends
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
راﺪﺻﻹا ةوﻼﻋ
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
لﺎﳌا سأر ةدﺎ�ز
Capital Increase
Issue Premium
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
Not applicable
لﺎﳌا سأر ﺾﻴﻔﺨﺗ
Capital Decrease
ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺘﺧ
ﻊﻴﻗﻮﺘﻟا
ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا ى�ﺴﳌا
ﻢﺳﻻا
Company Seal
Signature
Title
Name
ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ ﺲيﺋر ﺐﺋﺎﻧ يﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﺲيﺋﺮﻟاو
Vice Chairman & CEO
ىى�يﻌﻟا نﺎﻄﻠﺳ ﻞﻴﻤﺟ ﻞﺼﻴﻓ
Faisal Jamil Sultan Al Essa
لقتسملا تاباسحلا بقارم ريرقت
نيمرتحملا نيمهاسملا ةداسلا .ع.ك.م.ش ةيراقعلا ةينطولا ةـكرشلا تـيوكلا ةـلود
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح ريرقت ظفحتملا يأرلا نايب نمــضتت يتلاو ) ة"ومجملا( ةعباتلا اهتاكرــشو ،)ما ةكرــشلا( .ع.ك.م.ش - ةيراقعلا ةينطولا ةكرــشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا انققد دقل تاقفدتلاو ةيكلملا قوقح يف تاريغتلاو رخا لماـشلا لخدلاو رئاـسخلا وأ حابرا تانايبو ،2023 ربمـسيد 31 يف امك عمجملا يلاملا زكرملا ةيبـساحملا تاـسايـسلا تامولعم كلذ يف امب ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاـضياو ،خيراتلا كلذ يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنـسلل ةعمجملا ةيدقنلا .ةيداملا
ةروــصب رهظت ةقفرملا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نإف ،ظفحتملا يأرلا ــسأ ةرقف يف ةنيبملا روم ل ةجيتن ةلمتحم تاريايت ةيأ أاناتــسابو ،انيأرب ةعمجملا ةيدقنلا اهتاقفدتو عمجملا يلاملا اهئادأو 2023 ربمــسيد 31 يف امك ة"ومجملل عمجملا يلاملا زكرملا ةيداملا يحاونلا عيمج نم ةلدا" .ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو خيراتلا كلذب ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل
ظفحتملا يأرلا سسأ
رانيد فلأ 281,360 غلبمب ةيراماتسا تاراق" ةليمزلا ةكرشلا ىدل دجوي ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )9( مقر حاضيإ يف نيبم وه امك - ،تيوكلاب ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا نم ةرجيتسم يهو )يتيوك رانيد فلأ 279,216 :2022 ربمسيد 31( 2023 ربمسيد 31 يف امك يتيوك امك اهنايرس ىهتنا دق )يتيوك رانيد فلأ 190,635 :2022 ربمسيد 31( يتيوك رانيد فلأ 191,172 غلبمب تاراق" ريجيت دوق" اهنمو 18 يف ةليمزلا ةكرشلل اراطخإ ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا تردصأ ،ثيح .ينوناقلا عازنلا ديق نا يهو عمجملا يلاملا زكرملا نايب خيرات يف رادصإ نم عوبسأ نوضغ يف ينابملا هذه أخإب ةليمزلا ةكرشلا مايقو ،هذه راجيا دوق" ديدمت وأ ديدجت يف اهتبغر مد" نيشب 2023 رياني ةكرشلا مادختسا ةعطاقم نم ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عنم ةيتيوكلا مكاحملا نم ةليمزلا ةكرشلا تبلط ،ةينوناقلا تاأارجا نم أزجك .راطخا نم ةرجيتسملا ةيراماتسا تاراقعلل ةلداعلا ةميقلل هب قواوم ريدقت ىل" لوصحلا نم اضيأ ةليمزلا ةكرشلا نكمتت مل .تاراقعلا هذهل ةليمزلا نم نكمتن مل كلذل .ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عم رمتسملا يضاقتلل ةجيتن ،تاراقعلا هذهب طبترملا نيقيلا مد" ببسب ،ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا وه امك ةيساسا ريجيتلا دوق" نايرس أاهتنا ببسب اهمييقتو ةيراماتسا تاراقعلا هذه دوجو لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىل" لوصحلا يف امك ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا نم ةرجيتسملا تاراقعلا عيمجل ةلداعلا ةميقلا ديدحت ىل" ةرادا ةردق مد"و ،)أ( 4 حاضيا يف ليصفتلاب نيبم ة"انصلل ةماعلا ةئيهلا عم ةمربملا ريجيتلا دوق" عيمج ديدجت لوح نيقيلا مد" نم ريبك ردق كانه ،كلذ ىل" ةو" .2023 ربمسيد 31 ةجيتن ةرايتم نوكت دق يتلا ةلصلا تاذ ةيدقنلا تاقفدتلاو ةيحبرلاو ةيليغشتلا تاداريا ىلإ ةفاضاب ،يشنت دق يتلا تامازتلا وأ قوقحلاو .تاراقعلا هذهل ةيرتفدلا ةميقلا ىل" تيدعت يأ أارجإ يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدحت نم نكمتن مل ،يلاتلابو .ةيراجلا ةينوناقلا تاأارجا .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ
كرامجلل ةماعلا ةرادا دض زييمتلا ةمكحم ن" رداصلا مكحلل اقفوو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )5/أ - 9( مقر حاضيإ يف نيبم وه امك - ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف 2023 ربمسيد 31 يف امك ةيئاهنلا ةجيتنلاب ةلص تاذ تيدعت يأ ةليمزلا ةكرشلا لجست مل ،تيوكلا ةلود يف ،حونمملا ضيوعتلا ةيوستل كرامجلل ةماعلا ةرادا عم تاضوافم يف لوخدلا تايناكمإ ةليمزلا ةكرشلا ةرادإ فشكتست ثيح ،ةليمزلا ةكرشلل يف امك ةيكلملا قوقح يلامجاو ةليمزلا ةكرشلا يف راماتسا ضيفخت مت ،كلذل ةجيتن .نينيدمو تاداريإك هليجست ،انيأر يف ،يغبني ناك يذلاو ةينوناق دئاوف تقحتسا ،كلذ ىلإ ةفاضاب .ةليمزلا ةكرشلا يف راماتسا ةصحب قلعتملاو يتيوك رانيد فلأ 7,728 غلبمب 2023 ربمسيد 31 .ةليمزلا ةكرشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف دئاوفلا كلتل يلاملا راا باستحإ متي مل ،ضيوعتلا غلبم ىل" %7 عقاوب ةليمزلا ةكرشلا حلاصل .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ
.اهتاراماتسا دحيب قلعتت ميكحت ىو"د عفرب ةليمزلا ةكرشلا تماق ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )ب - 9) مقر حاضيا يف درو امل اقفو - ىل" لوصحلا نم ةليمزلا ةكرشلا تاباسح يبقارم نكمتي مل ،ميكحتلا جئاتنو راماتساب طيحملا يداملا دكيتلا مد"و راماتسا ةعيبطل ارظن تاذ اهيف رماتسملا ةكرشلا ىلا ةليمزلا ةكرشلا لبق نم حونمملا ضرقلا دادرتسا ةيناكمإو راماتسا ديصر لوح ةبسانمو ةيفاك قيقدت ةلدأ راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا ىل" تيدعت يأ أارجإ ىلإ ةجاحلا ىدم ديدحت نم نكمتن مل اننإف ،هيل" أانبو .2023 ربمسيد 31 يف امك ةلصلا .2022 ربمسيد 31 يف ةيهتنملا ةقباسلا ةنسلل رما اذه لوح ظفحتم اضيأ انيأر نإ .ةليمزلا ةكرشلا يف
-2-
مـــسق يف انريرقت يف ليـــصافتلا نم ديزمب ةحـــضوم ريياعملا كلتل اقبط انتايلواـــسم نإ .ةيلودلا قيقدتلا ريياعمل اقفو قيقدتلا لام"يب انمق دقل نيبـساحملل قخا قاايم تابلطتمل اقفو ة"ومجملا ن" نولقتـسم اننأ امك . ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت ن" تاباـسحلا بقارم تايلواـسم انتايلواــسمب مازتلاب انمق امك ،)ةيلقتــسل ةيلودلا ريياعملا كلذ يف امب( ةيبــساحملا ةيقخا ريياعملل يلودلا لجملا ن" رداــصلا نيينهملا أادبا يف اــساــسأ نوكتل ةمئمو ةيفاك اهيل" انلــصح يتلا قيقدتلا ةلدأ نيب دقتعن اننأ .قاايملاو تابلطتملا كلت عم قفاوتي امب ىرخا ةيقخا .ظفحتملا انيأر
رمأ ديكأت هذهل ةيئاهنلا جئاتنلا نإ .ةليمزلا ةكرـشلاب ةـصاخلا ةيئاـضقلا ىوا"دلا نيبي يذلا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح )أ( 9 حاـضيا ىلإ ريـشن نأ دون ريغ انيأر نإ .ةليمزلا ةكرـشلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف اهل تاـصـصخم باـستحا متي مل كلذلو ،ايلاح اهراأ ديدحت نكمي ةيئاـضقلا ىوا"دلا .رما اذهب قلعتي اميف ظفحتم
ةماهلا قيقدتلا رومأ .ةيلاحلا ةنـسلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت يف ىربكلا ةيمها اهل ناك يتلا روما كلت يه ،ةينهملا انتاريدقت بـسح ،ةماهلا قيقدتلا رومأ نإ يدبن اننأو ،اهلوح ينهملا انيأر ىلإ لــصوتلا يفو ،لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح انريرقت نمــض روما كلت ضارعتــسا مت دقلو :هل انقيقدت راطإ يف روما هذه نم رمأ لكل انتجلاعم ليصافت يلي ام يف .روما كلت لوح صفنم ايأر
ريوطتلا ديق تاراق" مييقت ماكحأ بلطتي يذلاو لقأ امهيأ ةيعيبلا ةميقلا يفاص وأ ةفلكتلاب جردتو تادوجوملا يلامجا نم %6.62 ة"ومجملل ريوطتلا ديق تاراقعلا لامت فيلاكتلا اصقان ردقملا عيبلا رعس تاعقوت ىلا دنتست يتلاو ريوطتلا ديق تاراقعلا ةميقلا ضافخنإ صصخمو فيلاكتلا ريدقت اسأ ديدحتل ةرادا ةيقوسلا ةميقلا ضرتفت يتلا ةرادا تاريدقتو ماكحأ بلطتي اهقيقحت نكمملا ةميقلا يفاص ديدحت نإ .صصخملا ةيافك ةمئم ةدم مييقتو ةيعيبلا ةرادا موقت .ةيداصتقا ايازملاو مجحلاو عقوملاو راقعلا ةعيبطو ةقطنملا يف ةايدحلا عيبلا تماعمو عقوملا فن يف ةلاامم تاراقعل ةدئاسلا تاذ تاريدقتلا نم دكيتلا مد"و ماكحا ةيمهأ أوض يفو .نييجراخلا مييقتلا أاربخب ةناعتساب ةيعيبلا ةميقلا يفاص ريدقتب يونس اسأ ىل" ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 2 مقر حاضيا ضرعي .ةيسيئرلا قيقدتلا رومأ نمض رما اذه ديدحتب انمق دق ،مييقتلا يف ةمدختسملا ةلصلا .ريوطتلا ديق تاراقعلاب ةقلعتملا ةيبساحملا تاسايسلا
ةعجارمو مييقتلا ريراقت ىل" عطاب انمقو . ايقلا اسأ مييقتل ريوطتلا ديق تاراقعلا نم ةني" ةعجارم اهب انمق يتلا قيقدتلا تاأارجإ تنمضت
انمقو .ةرادا اهتعضو يتلا تاريدقتلاو تاضارتفا نم انققحتو عيبلا رعس ديدحت يف ةمدختسملا تانايبلا ةيلوقعمو مييقتلا بيلاسأ ةمئم ىدم رعس نم اهضيفخت مت يتلاو عيبلا ةيلم" مامت ةمزلاو ةلصلا تاذ فيلاكتلاو زاجنا ىتح ةردقملا ةفلكتلل ةيسيئرلا تادنتسملا ةعجارمب اضيأ .ةيعيبلا ةميقلا يفاص ديدحتل عيبلا
.ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 11 مقر حاضيا يف ةدراولا ريوطتلا ديق تاراقعلاب ةقلعتملا تاحاصفا ةمئم مييقتب انمق دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
ةصاحم تاكرشو ةليمز ةكرش يف راماتسا نأ امك ،ة"ومجملل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلل ةبسنلاب ةيرهوجلا روما دحأ ربتعت ةصاحملا تاكرشو ةليمز ةكرش يف راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا نإ جئاتن يف ةريبك ةروصب مهاست ة"ومجملا لبق نم راماتسا ةميق يف ضافخنا ك"و ةميقلا يف ضافخنا ،ةققحملا لام"ا جئاتن نم ةصحلا يف راماتسل ةيرتفدلا ةميقلا يف ضافخنا تارشامل بايغ وأ دوجو يأ ديدحت ضرغل تاريدقتو ماكحأ مادختساب ة"ومجملا موقت .ة"ومجملا ةيلاملا تانايبلا لوح 2 مقر حاضيا نمضتي .ةماهلا قيقدتلا رومأ دحأ نمض رما اذه ديدحتب انمق يلاتلابو .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا يف راماتساب ةقلعتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةعمجملا
تاكرشو ةليمزلا ةكرشلا ةميق يف ضافخنا تارشامل بايغ وأ دوجو يأ ةرادا تددح دق اذإ ام ةعجارم اهب انمق يتلا قيقدتلا تاأارجإ تنمضت لام"أ ىل" رااي امب يسايسلا خانملا وا لام"ا عاطق وأ ةينوناقلا ةئيبلا وأ قوسلا وأ داصتقا يف ةقفاوتملا ريغ تاريغتلا كلذ يف امب ةصاحملا ةعجارمب انمق امك .ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلل يلاملا عضولا يف تارييغت يأ رابت"ا يف ذخا عم ةصاحملا تاكرشلاو ةليمزلا ةكرشلا .ةرادا لبق نم ةدعملا ةميقلا يف ضافخنا ةسارد يف ةمدختسملا ةيسيئرلا تانايبلاو تاضارتفا ةيلوقعمو مييقتلا بولسأ ةمئم ىدم
لوح 9و 8 مقر يحاضيإ يف ةدراولا ةصاحملا تاكرشو ةليمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا تاحاصفا ةمئم نم ققحتلاب انمق دقف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا
ىرخأ تامولعم ةنـسل ة"ومجملل يونـسلا ريرقتلا يف ةدراولا تامولعملا نم ىرخا تامولعملا مـسق نوكتي .ىرخا تامولعملا ن" ةلواـسملا يه ةرادا نإ لجم ريرقت يف ةدراولا ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ىل" انلــصح دقل .اهلوح تاباــسحلا يبقارم ريرقتو ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا فخب ،2023 خيرات دعب 2023 ةنـسل ة"ومجملل يونـسلا ريرقتلا ماـسقأ يقاب ىل" لوـصحلا عقوتنو ،تاباـسحلا يبقارم ريرقت خيرات لبق ما ةكرـشلل ةرادا .اهلوح قيقدت ىأر يأ ن"ربعن اننأ امك ،ىرخا تامولعملا لمشي ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح انيأر نإ .تاباسحلا يبقارم ريرقت
-3-
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح ةمكوحلا نع نيلوؤسملاو ةرادا تايلوؤسم ماظن ن"و ،ةيلاملا ريراقتلل ةيلودلا ريياعملل اقفو لدا" لكشب ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت ضر"و داد"إ ن" ةلواسملا ةهجلا يه ةرادا نإ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوس ةيدام أاطخأ ةيأ نمضتت ثيحب ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا داد"إ نم اهنيكمتل ابسانم هارت يذلا ةيلخادلا ةباقرلا .يطخلا وأ
ةجاحلا دن" حاصفاو ةيرارمتسا قيقحت ىل" ة"ومجملا ةردق مييقت ن" ةلواسم ما ةكرشلا ةرادإ نوكت ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت داد"و وأ اهتطشنأ فاقيإ وأ ة"ومجملا ةيفصت ةرادا ةينب نكي مل ام ،يبساحملا ةيرارمتسا أدبم قيبطتو ةيرارمتسا كلت قيقحتب ةقلعتملا روما ن" .كلذ قيقحتل ةيعقاو ىرخأ لئادب ةيأ رفوت مد"
.ة"ومجملل يلاملا ريرقتلا ةيلم" ةبقارم ن" ةلواسملا ةهجلا مه ةمكوحلا ن" نيلواسملا نإ
ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا قيقدت لوح تاباسحلا بقارم تايلوؤسم ،يطخلا وأ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوس ،ةيدام أاطخأ نم ةيلاخ ،لكك ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نيب ةلوقعم تاديكيت ىل" لوصحلا وه انفده نإ ةذفنملا قيقدتلا ةمهم نيب نمضت اهنكلو ،ىوتسملا ةيلا" تاديكيت يه ةلوقعملا تاديكيتلا نإ .انيأر ىل" يوتحي يذلا قيقدتلا ريرقت رادصإو ةعمتجم وأ ةدرفنم تناك أاوسو أاطخا نإ .اهدوجو ةلاح يف ةيداملا أاطخا فشكب امئاد موقت فوس ،قيقدتلل ةيلودلا ريياعملا تابلطتم قفو ىل" أانب ةذختملاو مدختسملل ةيداصتقا تارارقلا ىل" راات نأ عقوتملا نم نوكي امدن" ةيدام ربتعت يطخلا وأ لايتحا نم يشنت نأ نكمي يتلاو .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا كلت يف درو ام
،قيقدتلا لام"أ ةليط ينهملا كشلا نم ىوتسمب ظافتحاو ةينهملا تاريدقتلا ةسراممب موقن ،قيقدتلل ةيلودلا ريياعملا قفو قيقدتلا ماهم نم أزجكو :يلاتلاب موقن اننأ امك
تاأارجإ ذيفنتو ميمــــصتو ،يطخلا وأ لايتحا ن" ةجتان تناك أاوــــس ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا يف ةيداملا أاطخا رطاخم مييقتو ديدحت •
مد" رطاخم نإ .انيأر أادب اساسأ انل رفوتل ةمئملاو ةيفاكلا قيقدتلا ةلدأ ىل" لوصحلاو ،رطاخملا كلت عم بواجتت يتلا ةمئملا قيقدتلا وأ ،اطاوت لمــــشي دق لايتحا نأ ثيح ،يطخلا ن" ةجتانلا رطاخملا كلت نم ىل"أ ربتعت لايتحا ن" ةجتانلا ةيداملا تاقورفلا فاــــشتكا .ةيلخادلا ةباقرلا تاأارج زواجت وأ ئطاخ ضر" وأ ،ةدوصقم تافوذح وأ ،ريوزت
ضرغل يل نكلو ،فورظلا بـسح ةمئملا قيقدتلا تاأارجإ ميمـصت ضرغل قيقدتلاب ةق" اهل يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاأارجإ باعيتـسا • .ة"ومجملل ةيلخادلا ةباقرلا تاأارجإ ةيلاعف لوح يأرلا أادبا
.ةرادا لبق نم ةدعملاو اهب ةقلعتملا تاحاضياو ةقبطملا ةيبساحملا تاريدقتلا ةيلوقعمو ةعبتملا ةيبساحملا تاسايسلا ةمئم مييقت •
ناك اذإ ام ريدقتو ،اهيل" انلـصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىل" أانبو ،يبـساحملا ةيرارمتـسا أدبمل ةرادا مادختـسا ةمأم ىدم لوح جاتنتـسا • اــسأ ىل" اهلام"أ ةلوازم ىل" ة"ومجملا ةردق لوح يرهوج كــش دوجو ىلإ ريــشت دق فورظ وأ ثادحيب قلعتم يدام دكيت مد" كانه ةقلعتملا تاحاـضيا ىلإ تاباـسحلا بقارم ريرقت نمـض ريـشن نأ انيل" نإف ،يدام دكيت مد" دوجو ىلإ انلـصوت ام اذإو .ةيرارمتـسا أدبم ةلدأ ىل" دمتعت انتاجاتنتـــسا نإ .ةمئم ريغ تاحاـــضيا كلت تناك اذإ ام ةلاح يف انيأر ليدعت وأ ،ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا نمـــض كلذب مد" ىلإ يدات دق ةيلبقتسم فورظ وأ ثادحأ كانه نوكي دق هنإف ،كلذ عمو ،تاباسحلا بقارم ريرقت خيرات ىتح اهيل" انلصح يتلا قيقدتلا .ةيرارمتسا أدبم اسأ ىل" اهلام"أ ةلوازم ىل" ة"ومجملا ةردق
تاـناـيبلا كـلت تـناـك اذإ اـميفو ،تاـحاــــضيا كـلذ يف اـمب ،ىوحفلاو ميظنتلاو ضرعلا ةـيحاـن نم ةـعمجملا ةـيلاـملا تاـناـيبلل ماـعلا راـطا مييقت • .لدا" لكشب لماشلا ضرعلا ققحي لكشب اهب ةقلعتملا ثادحاو تماعملا كعت ةعمجملا ةيلاملا
أادبإ ضرغب ة"ومجملا لخ نم لام"ا ةطــشنأ وأ ما ةكرــشلل ةيلاملا تامولعملاب قلعتي اميف ةمئمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىل" لوــصحلا • نولواــسم اننأ امك .ة"ومجملا تاباــسح قيقدت ىل" أاداو فارــشا ،هيجوتلا ن" نولواــسم اننأ .ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا لوح يأرلا .قيقدتلا لوح انيأرب قلعتي اميف درفنم لكشب
ةيأ ةنمضتم ةماهلا قيقدتلا جئاتنو اهتيقوتو قيقدتلا لام" ططخملا قاطنلا اهنيب نم رومأ ةد" لوح ةمكوحلا ن" نيلواسملا عم لصاوتن اننإ .قيقدتلا ةيلم" أاناأ انهابتنا تتفل يتلا ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ يف ةيرهوج روصق هجوأ
روماو تاقعلا ةفاكب مهديوزتو ،ةيلقتساب ةقلعتملا ةنهملل ةيقخا تابلطتملاب انمازتلا ديفي امب ةمكوحلا ن" نيلواسملا ديوزتب انمق امك ىتم ،اهنم ةيامحلاو رطاخملا كلت نم دحلل ةذختملا تاأارجا ىلإ ةفاضاب انتيلقتسا يل" راات نأ ةلوقعم ةروصب لمتحملا نم يتلا ىرخا .ابسانم كلذ ناك
قيقدت يف ىربكلا ةيمها اهل نأ ىل" انلبق نم اهديدحت مت يتلا روما كلت ،ةمكوحلا ن" نيلواسملا عم اهب لصاوتلا مت يتلا روما نيب نمو ام قيقدتلا ريرقت نمض روما كلت ن" حاصفاب انمق دقلو ،ةماهلا قيقدتلا رومأ نم ،كلذب اهرابت"ا متو ةيلاحلا ةرتفلل ةعمجملا ةيلاملا تانايبلا ابنجت انريرقت نمض اهن" حاصفا مد" انررق ،ادج ةردان تاح يف وأ ،نيعم رمأ ن" حاصفا نم دحت ةيلحملا تاعيرشتلا وأ نيناوقلا نكت مل .ةماعلا ةحلصملا ىل" يغطت دق يتلاو اهن" حاصفا ةجيتن ثدحت دق ةيسك" جئاتنل
|Attention: This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
National International Holding Company KSCC published this content on 31 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2024 06:35:09 UTC.