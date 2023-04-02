National Real Estate K P S C : Financial Results for the period ended on December 31, 2022
Financial Results Form
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮﻜﻟا تﺎ�ﺮﺸﻟا
Company Name
National Real Estate Company K.P.S.C
ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺳا
ع.ك.م.ش ﺔ�رﺎﻘﻌﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا
Board of Directors Meeting Date
2023-03-30
ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ عﺎﻤﺘﺟا ﺦ�رﺎﺗ
Required Documents
جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎهﻗﺎﻓرإ ﺐﺟاﻮﻟا تاﺪﻨتﺴﳌا
Approved financial statements.
ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔخ��
Approved auditor's report
ﺪﻤﺘﻌﳌا تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗاﺮﻣ ﺮ�ﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔخ��
This form shall not be deemed to be complete unless the
ً
documents mentioned above are provided
تاﺪﻨتﺴﳌا ﻩﺬه قﺎﻓر�و ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻ
(%)��ﻴﻐﺘﻟا
ﺔﻧرﺎﻘﳌا ﺔﻨﺴﻟا
ﺔﻴﻟﺎح�ا ﺔﻨﺴﻟا
نﺎﻴﺒﻟا
Change (%)
Comparative Year
Current Year
2021-12-31
2022-12-31
Statement
-91.0%
199,625,443
17,937,849
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent Company
-91.0%
112.27
10.15
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
-25.7%
61,590,000
45,769,468
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تادﻮﺟﻮﳌا
Current Assets
-17.6%
654,150,704
538,750,320
تادﻮﺟﻮﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Assets
-49.5%
40,205,233
20,313,853
ﺔﻟواﺪﺘﳌا تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا
Current Liabilities
-10.6%
200,161,055
179,020,647
تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا ��ﺎﻤﺟإ
Total Liabilities
-20.9%
448,210,309
354,729,319
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻴﻜﻠﳌا قﻮﻘﺣ ��ﺎﻤﺟإ
Total Equity attributable to the owners of the
Parent Company
-19.7%
32,451,754
26,043,427
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
-12.3%
16,537,010
14,499,599
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ
عﻮﻓﺪﳌا لﺎﳌا سأر / ﺔﻤﻛا��ﳌا ﺮﺋﺎﺴخ�ا
No accumulated
No accumulated
Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital
losses
losses
Financial Results Form
1
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
(%)��ﻴﻐﺘﻟا
نرﺎﻘﳌا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا
��ﺎح�ا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا
نﺎﻴﺒﻟا
Fourth quarter
Fourth quarter Curre
n
Change (%)
Comparative Year
Year
Statement
2021-12-31
2022-12-31
مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
124.49%
(25,738,249)
6,302,943
Net Profit (Loss) represents the amount
attributable to the owners of the parent
Company
121.04%
(16.97)
3.57
ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر
Basic & Diluted Earnings per Share
-50.5%
14,679,223
7,267,222
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ
Total Operating Revenue
-34.9%
6,433,976
4,186,617
ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ
Net Operating Profit (Loss)
• Not Applicable for first Quarter
لوﻷا ﻊ�ﺮﻟا ��ﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ
•
Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to
(ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ ضﺎﻔﺨﻧا/عﺎﻔﺗرا ﺐبﺳ
The reason for decrease in net profit is mainly due to the decrease in share of result from the associate company.
ضﺎﻔﺨﻧا ��ا ي��ﺎﺳا ﻞ�ﺸ� ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ �� ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐبﺳ دﻮﻌ�
.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻤﻋأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﺼح�ا
Total Revenue realized from
فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ
dealing with related parties
720,437
(.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ
(value, KWD)
Total Expenditures incurred from
فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﻓوﺮﺼﳌا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ
dealing with related parties
1,837,934
(.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ
(value, KWD)
Financial Results Form
2
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
Auditor Opinion
تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ يأر
1.
Unqualified Opinion
☐
ﻆﻔﺤﺘﻣ ��ﻏ يأر
.
1
2.
Qualified Opinion
☒
ﻆﻔﺤﺘﻣ يأر
.
2
3.
Disclaimer of Opinion
☐
يأﺮﻟا ءاﺪﺑإ مﺪﻋ
.
3
4.
Adverse Opinion
☐
ﺲﻛﺎﻌﻣ يأر
.
4
In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,
the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.
ﺔﺌﺒﻌ� ﺐﺠﻳ
4 وأ 3 وأ 2 ﻢﻗر ﺪﻨﺑ رﺎﻴﺘﺧا لﺎﺤﺑ
ً
ل ﮫﺘئﺒﻌ� ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻو ،��ﺎﺘﻟا وﺪج�ا
ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا
ﺐﻗا ﺮﻣ يأر ﺺﻧ
("ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا) ﺔﻌﺑﺎﺗﻟا ﺎﮭﺗﺎﻛرـﺷو ،(مﻻا ﺔﻛرـﺷﻟا) .ع.ك.م.ش - ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﻛرـﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺎﻧﻘﻗد دﻘﻟ
�� درو ﺎﻤﻛ تﺎﺑﺎﺴح�ا
لﻣﺎــﺷﻟا لﺧدﻟاو رﺋﺎــﺳﺧﻟا وأ حﺎﺑرﻷا تﺎﻧﺎﯾﺑو ،2022 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ نﻣــﺿﺗﺗ ﻲﺗﻟاو
ﺮ�ﺮﻘﺘﻟا
لوﺣ تﺎﺣﺎـﺿﯾﻹاو ،ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذ ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧـﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟاو رﺧﻵا
.ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا صﺧﻠﻣ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا
ﺔﻘﻓرﻣﻟا ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا نﺄﻓ ،ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا سـﺳأ ﻲﻓ نﯾﺑﻣﻟا رﻣﻸﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﺔﻠﻣﺗﺣﻣ تارﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾأ ءﺎﻧﺛﺗـﺳﺎﺑو ،ﺎﻧﯾأرﺑ
ﺎﮭﺋادأو 2022 رﺑﻣـــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻠﻟ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﻲﺣاوﻧﻟا ﻊﯾﻣﺟ نﻣ ﺔﻟدﺎﻋ ةروـــﺻﺑ رﮭظﺗ
.ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا رﯾرﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذﺑ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺎﮭﺗﺎﻘﻓدﺗو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا
نزﺎﺧﻣﻠﻟ ﻲﺗﯾﻠﯾﺟأ ﺔﻛرﺷ" ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا كﻠﺗﻣﺗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ
-
��ﻴﺼﻔﺗ حﺮﺷ
ﻎﻠﺑﻣﺑ تﯾوﻛﻟا ﺔﻟودﺑ "ﺔﺋﯾﮭﻟا" ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻋ ".ع.ك.م.ش - ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا
ي�ﻟا ﺔﻟﺎح�ﺎﺑ
تﮭﺗﻧا ،ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 190,635 ﺔﻣﯾﻘﺑ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻌﻟ رﺎﺟﯾإ دوﻘﻋ ﺎﮭﻧﻣ ،ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 279,216
ﺐﻗا ﺮﻣ ﺖﻋﺪﺘﺳا
ً
ءاﺪﺑﻹ تﺎﺑﺎﺴح�ا
ﺔﻛرﺷﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ترطﺧأ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺦﯾرﺎﺗﻟ ﺎﻘﺣﻻ .ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺎھرﺎﺟﯾإ ةرﺗﻓ
ةرادإ نﻛﻣﺗﺗ مﻟ .تارﺎﻘﻌﻟا كﻠﺗ ءﻼﺧﺈﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺔﺑﻟﺎطﻣو رﺎﺟﯾﻹا دوﻘﻋ دﯾدﻣﺗ وأ دﯾدﺟﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺑﻏر مدﻌﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا
يأﺮﻟا
،تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﺑ طﺑﺗرﻣﻟا نﻘﯾﺗﻟا مدﻋ بﺑﺳﺑ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا رﯾدﻘﺗ نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا
ﻰﻠﻋ ﺔﯾرورﺿ نوﻛﺗ دﻗ تﻼﯾدﻌﺗ يأ رﺛأ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ،ﮫﯾﻠﻋو .رﻣﻷا لوﺣ ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ ﺔﯾﺋﺎﺿﻗ تﺎﻋازﻧ دوﺟوو
.ﺔﻘﻓرﻣﻟا ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا رﺎﻣﺛﺗﺳا ﺔﻣﯾﻗ
ً
-
دﺿ زﯾﯾﻣﺗﻟا ﺔﻣﻛﺣﻣ نﻋ ردﺎﺻﻟا مﻛﺣﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (أ - 9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ
ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺋﺎﮭﻧﻟا ﺔﺟﯾﺗﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺟﺳﺗ مﻟ ،تﯾوﻛﻟا ﺔﻟود ﻲﻓ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا
تﺎﯾﻧﺎﻛﻣإ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ةرادإ فﺷﻛﺗﺳﺗ ثﯾﺣ ،ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31
ﮫﻠﯾﺟﺳﺗ ،ﺎﻧﯾأر ﻲﻓ ،ﻲﻐﺑﻧﯾ نﺎﻛ يذﻟاو ،حوﻧﻣﻣﻟا ضﯾوﻌﺗﻟا ﺔﯾوﺳﺗﻟ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ لوﺧدﻟا
ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻاو 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻧﺳﻟا ﺢﺑر ضﯾﻔﺧﺗ مﺗ ،كﻟذﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ .ﺔﻧﯾدﻣ ةدﺻرأو تادارﯾﺈﻛ
رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﺻﺣﺑ ﻖﻠﻌﺗﻣﻟاو ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 13,816 ﻎﻠﺑﻣﺑ 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠﺣرﻣﻟا حﺎﺑرﻷاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا
،ضﯾوﻌﺗﻟا ﻎﻠﺑﻣ ﻰﻠﻋ %7 ﻊﻗاوﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺢﻟﺎﺻﻟ ﺔﯾﻧوﻧﺎﻗ دﺋاوﻓ تﻘﺣﺗﺳا ،كﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ
.ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ دﺋاوﻔﻟا كﻠﺗﻟ ﻲﻟﺎﻣﻟا رﺛﻷا بﺎﺳﺗﺣإ مﺗﯾ مﻟ
مﯾﻛﺣﺗ ىوﻋد ﻊﻓرﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا تﻣﺎﻗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (ب - 9) مﻗر حﺎــﺿﯾﻹا ﻲﻓ درو ﺎﻣﻟ ﺎﻘﻓو
-
ً
نﻛﻣﺗﯾ مﻟ ،مﯾﻛﺣﺗﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻﺎﺑ طﯾﺣﻣﻟا يدﺎﻣﻟا دﻛﺄﺗﻟا مدﻋو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻا ﺔﻌﯾﺑطﻟ ارظﻧ .ﺎﮭﺗارﺎﻣﺛﺗــﺳا دﺣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺗﺗ
ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻا دﯾــﺻر لوﺣ ﺔﺑــﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوــﺻﺣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا تﺎﺑﺎــﺳﺣ ﻲﺑﻗارﻣ
رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠــﺻﻟا تاذ ﺎﮭﯾﻓ رﻣﺛﺗــﺳﻣﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا ﻰﻟا ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا لﺑﻗ نﻣ حوﻧﻣﻣﻟا ضرﻘﻟا دادرﺗــﺳا
رﺎﻣﺛﺗــــﺳﻼﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣﻟا ىدﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ﺎﻧﻧﺈﻓ ،ﮫﯾﻠﻋ ءﺎﻧﺑو .2022
.2021 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ
.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�
ي�ﻟا تاﻮﻄخ�ا
ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺎ�� مﻮﻘﺘﺳ
Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the
يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ
qualification from the Associate's consolidated financial statements.
تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ
.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�
ي�ﻣﺰﻟا لوﺪج�ا
تاﻮﻄخ�ا ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ
Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the
يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ
qualification from the Associate's consolidated financial statements.
تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ
Financial Results Form
3
ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ
Kuwaiti Company (KWD)
(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ
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Disclaimer
NREC - National Real Estate Company KSC published this content on 02 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2023 07:08:09 UTC.
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All news about NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
Sales 2021
265 M
864 M
864 M
Net income 2021
200 M
651 M
651 M
Net Debt 2021
98,9 M
322 M
322 M
P/E ratio 2021
1,64x
Yield 2021
-
Capitalization
157 M
511 M
511 M
EV / Sales 2020
6,99x
EV / Sales 2021
1,67x
Nbr of Employees
325
Free-Float
49,0%
Chart NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
Duration :
Auto.
2 months
3 months
6 months
9 months
1 year
2 years
5 years
10 years
Max.
Period :
Day
Week
Technical analysis trends NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
Short Term Mid-Term Long Term Trends Neutral Bearish Bearish
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