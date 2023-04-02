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  7. Summary
    NRE   KW0EQ0400634

NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.

(NRE)
  Report
End-of-day quote Kuwait Stock Exchange  -  2023-03-29
0.0844 KWD   +1.93%
03:09aNational Real Estate K P S C : Financial Results for the period ended on December 31, 2022
PU
2022National Real Estate Company - K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2022
CI
2022National Real Estate Company - K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2022
CI
SummaryQuotesChartsNewsCalendarCompanyFinancialsFunds 
SummaryMost relevantAll NewsOther languagesPress ReleasesOfficial PublicationsSector news

National Real Estate K P S C : Financial Results for the period ended on December 31, 2022

04/02/2023 | 03:09am EDT
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Financial Results Form

ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ

Kuwaiti Company (KWD)

(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮﻜﻟا تﺎ�ﺮﺸﻟا

Company Name

National Real Estate Company K.P.S.C

ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻢﺳا

ع.ك.م.ش ﺔ�رﺎﻘﻌﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا

Select from the list

2022-12-31

ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻦﻣ��ﺧا

Board of Directors Meeting Date

2023-03-30

ةرادﻹا ﺲﻠﺠﻣ عﺎﻤﺘﺟا ﺦ�رﺎﺗ

Required Documents

جذﻮﻤﻨﻟﺎﺑ ﺎهﻗﺎﻓرإ ﺐﺟاﻮﻟا تاﺪﻨتﺴﳌا

Approved financial statements.

ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻦﻣ ﺔخ��

Approved auditor's report

ﺪﻤﺘﻌﳌا تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗاﺮﻣ ﺮ�ﺮﻘﺗ ﻦﻣ ﺔخ��

This form shall not be deemed to be complete unless the

ً

documents mentioned above are provided

تاﺪﻨتﺴﳌا ﻩﺬه قﺎﻓر�و ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻ

(%)��ﻴﻐﺘﻟا

ﺔﻧرﺎﻘﳌا ﺔﻨﺴﻟا

ﺔﻴﻟﺎح�ا ﺔﻨﺴﻟا

نﺎﻴﺒﻟا

Change (%)

Comparative Year

Current Year

2021-12-31

2022-12-31

Statement

-91.0%

199,625,443

17,937,849

مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent Company

-91.0%

112.27

10.15

ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر

Basic & Diluted Earnings per Share

-25.7%

61,590,000

45,769,468

ﺔﻟواﺪﺘﳌا تادﻮﺟﻮﳌا

Current Assets

-17.6%

654,150,704

538,750,320

تادﻮﺟﻮﳌا ��ﺎﻤﺟإ

Total Assets

-49.5%

40,205,233

20,313,853

ﺔﻟواﺪﺘﳌا تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا

Current Liabilities

-10.6%

200,161,055

179,020,647

تﺎ�ﻮﻠﻄﳌا ��ﺎﻤﺟإ

Total Liabilities

-20.9%

448,210,309

354,729,319

مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻴﻜﻠﳌا قﻮﻘﺣ ��ﺎﻤﺟإ

Total Equity attributable to the owners of the

Parent Company

-19.7%

32,451,754

26,043,427

ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ

Total Operating Revenue

-12.3%

16,537,010

14,499,599

ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ

Net Operating Profit (Loss)

ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

ﺔﻤﻛا��ﻣ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ

عﻮﻓﺪﳌا لﺎﳌا سأر / ﺔﻤﻛا��ﳌا ﺮﺋﺎﺴخ�ا

No accumulated

No accumulated

Accumulated Loss / Paid-Up Share Capital

losses

losses

Financial Results Form

1

ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ

Kuwaiti Company (KWD)

(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ

(%)��ﻴﻐﺘﻟا

نرﺎﻘﳌا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا

��ﺎح�ا ﻊ�اﺮﻟا ﻊ�ﺮﻟا

نﺎﻴﺒﻟا

Fourth quarter

Fourth quarter Curre

n

Change (%)

Comparative Year

Year

Statement

2021-12-31

2022-12-31

مﻷا ﺔﻛﺮﺸﻟا ي�هﺎﺴﻤﺑ صﺎخ�ا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ

124.49%

(25,738,249)

6,302,943

Net Profit (Loss) represents the amount

attributable to the owners of the parent

Company

121.04%

(16.97)

3.57

ﺔﻔﻔخ�او ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻢهﺴﻟا (ةرﺎﺴﺧ) ﺔﻴﺤ�ر

Basic & Diluted Earnings per Share

-50.5%

14,679,223

7,267,222

ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ

Total Operating Revenue

-34.9%

6,433,976

4,186,617

ﺔﻴﻠﻴﻐﺸتﻟا (ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ

Net Operating Profit (Loss)

Not Applicable for first Quarter

لوﻷا ﻊ�ﺮﻟا ��ﻋ ﻖﺒﻄﻨﻳ ﻻ

Increase/Decrease in Net Profit (Loss) is due to

(ةرﺎﺴخ�ا) ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ ضﺎﻔﺨﻧا/عﺎﻔﺗرا ﺐبﺳ

The reason for decrease in net profit is mainly due to the decrease in share of result from the associate company.

ضﺎﻔﺨﻧا ��ا ي��ﺎﺳا ﻞ�ﺸ� ﺢ�ﺮﻟا ��ﺎﺻ �� ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﺐبﺳ دﻮﻌ�

.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟا لﺎﻤﻋأ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﺔﺼح�ا

Total Revenue realized from

فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تاداﺮﻳﻹا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ

dealing with related parties

720,437

(.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ

(value, KWD)

Total Expenditures incurred from

فاﺮﻃﻷا ﻊﻣ تﻼﻣﺎﻌﺘﻟا ﻦﻣ تﺎﻓوﺮﺼﳌا ��ﺎﻤﺟإ ﻎﻠﺑ

dealing with related parties

1,837,934

(.ك.د ﻎﻠﺒﳌا) ﺔﻠﺼﻟا تاذ

(value, KWD)

Financial Results Form

2

ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ

Kuwaiti Company (KWD)

(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ

Auditor Opinion

تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ يأر

1.

Unqualified Opinion

ﻆﻔﺤﺘﻣ ��ﻏ يأر

.1

2.

Qualified Opinion

ﻆﻔﺤﺘﻣ يأر

.2

3.

Disclaimer of Opinion

يأﺮﻟا ءاﺪﺑإ مﺪﻋ

.3

4.

Adverse Opinion

ﺲﻛﺎﻌﻣ يأر

.4

In the event of selecting item No. 2, 3 or 4,

the following table must be filled out, and this form is not considered complete unless it is filled.

ﺔﺌﺒﻌ� ﺐﺠﻳ 4 وأ 3 وأ 2 ﻢﻗر ﺪﻨﺑ رﺎﻴﺘﺧا لﺎﺤﺑ

ًل ﮫﺘئﺒﻌ� ﻢﺘﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ﻼﻤﺘﻜﻣ جذﻮﻤﻨﻟا اﺬه ��ﺘﻌ� ﻻو ،��ﺎﺘﻟا وﺪج�ا

ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا

ﺐﻗا ﺮﻣ يأر ﺺﻧ

("ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا) ﺔﻌﺑﺎﺗﻟا ﺎﮭﺗﺎﻛرـﺷو ،(مﻻا ﺔﻛرـﺷﻟا) .ع.ك.م.ش - ﺔﯾرﺎﻘﻌﻟا ﺔﯾﻧطوﻟا ﺔﻛرـﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺎﻧﻘﻗد دﻘﻟ

�� درو ﺎﻤﻛ تﺎﺑﺎﺴح�ا

لﻣﺎــﺷﻟا لﺧدﻟاو رﺋﺎــﺳﺧﻟا وأ حﺎﺑرﻷا تﺎﻧﺎﯾﺑو ،2022 رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا نﺎﯾﺑ نﻣــﺿﺗﺗ ﻲﺗﻟاو

ﺮ�ﺮﻘﺘﻟا

لوﺣ تﺎﺣﺎـﺿﯾﻹاو ،ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذ ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧـﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا تﺎﻘﻓدﺗﻟاو ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣ ﻲﻓ تارﯾﻐﺗﻟاو رﺧﻵا

.ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺔﯾﺑﺳﺎﺣﻣﻟا تﺎﺳﺎﯾﺳﻟا صﺧﻠﻣ كﻟذ ﻲﻓ ﺎﻣﺑ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا

ﺔﻘﻓرﻣﻟا ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا نﺄﻓ ،ظﻔﺣﺗﻣﻟا يأرﻟا سـﺳأ ﻲﻓ نﯾﺑﻣﻟا رﻣﻸﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ ﺔﻠﻣﺗﺣﻣ تارﯾﺛﺄﺗ ﺔﯾأ ءﺎﻧﺛﺗـﺳﺎﺑو ،ﺎﻧﯾأرﺑ

ﺎﮭﺋادأو 2022 رﺑﻣـــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻠﻟ ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا زﻛرﻣﻟا ﺔﯾدﺎﻣﻟا ﻲﺣاوﻧﻟا ﻊﯾﻣﺟ نﻣ ﺔﻟدﺎﻋ ةروـــﺻﺑ رﮭظﺗ

.ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا رﯾرﺎﻘﺗﻠﻟ ﺔﯾﻟودﻟا رﯾﯾﺎﻌﻣﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺦﯾرﺎﺗﻟا كﻟذﺑ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾدﻘﻧﻟا ﺎﮭﺗﺎﻘﻓدﺗو ﻊﻣﺟﻣﻟا ﻲﻟﺎﻣﻟا

نزﺎﺧﻣﻠﻟ ﻲﺗﯾﻠﯾﺟأ ﺔﻛرﺷ" ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا كﻠﺗﻣﺗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ

-

��ﻴﺼﻔﺗ حﺮﺷ

ﻎﻠﺑﻣﺑ تﯾوﻛﻟا ﺔﻟودﺑ "ﺔﺋﯾﮭﻟا" ﺔﻋﺎﻧﺻﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا نﻣ ةرﺟﺄﺗﺳﻣ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻋ ".ع.ك.م.ش - ﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا

ي�ﻟا ﺔﻟﺎح�ﺎﺑ

تﮭﺗﻧا ،ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 190,635 ﺔﻣﯾﻘﺑ ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳا تارﺎﻘﻌﻟ رﺎﺟﯾإ دوﻘﻋ ﺎﮭﻧﻣ ،ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 279,216

ﺐﻗا ﺮﻣ ﺖﻋﺪﺘﺳا

ً

ءاﺪﺑﻹ تﺎﺑﺎﺴح�ا

ﺔﻛرﺷﻟا ﺔﺋﯾﮭﻟا ترطﺧأ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺦﯾرﺎﺗﻟ ﺎﻘﺣﻻ .ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺎھرﺎﺟﯾإ ةرﺗﻓ

ةرادإ نﻛﻣﺗﺗ مﻟ .تارﺎﻘﻌﻟا كﻠﺗ ءﻼﺧﺈﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺔﺑﻟﺎطﻣو رﺎﺟﯾﻹا دوﻘﻋ دﯾدﻣﺗ وأ دﯾدﺟﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺑﻏر مدﻌﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا

يأﺮﻟا

،تارﺎﻘﻌﻟا هذﮭﺑ طﺑﺗرﻣﻟا نﻘﯾﺗﻟا مدﻋ بﺑﺳﺑ ةرﺟﺄﺗﺳﻣﻟا ﺔﯾرﺎﻣﺛﺗﺳﻻا تارﺎﻘﻌﻠﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا رﯾدﻘﺗ نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا

ﻰﻠﻋ ﺔﯾرورﺿ نوﻛﺗ دﻗ تﻼﯾدﻌﺗ يأ رﺛأ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ،ﮫﯾﻠﻋو .رﻣﻷا لوﺣ ﺔﺋﯾﮭﻟا ﻊﻣ ﺔﯾﺋﺎﺿﻗ تﺎﻋازﻧ دوﺟوو

.ﺔﻘﻓرﻣﻟا ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ ﺔﻋوﻣﺟﻣﻟا رﺎﻣﺛﺗﺳا ﺔﻣﯾﻗ

ً

-

دﺿ زﯾﯾﻣﺗﻟا ﺔﻣﻛﺣﻣ نﻋ ردﺎﺻﻟا مﻛﺣﻠﻟ ﺎﻘﻓوو ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (أ - 9) مﻗر حﺎﺿﯾإ ﻲﻓ نﯾﺑﻣ وھ ﺎﻣﻛ

ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﯾﺋﺎﮭﻧﻟا ﺔﺟﯾﺗﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ تاذ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا لﺟﺳﺗ مﻟ ،تﯾوﻛﻟا ﺔﻟود ﻲﻓ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا

تﺎﯾﻧﺎﻛﻣإ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ةرادإ فﺷﻛﺗﺳﺗ ثﯾﺣ ،ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31

ﮫﻠﯾﺟﺳﺗ ،ﺎﻧﯾأر ﻲﻓ ،ﻲﻐﺑﻧﯾ نﺎﻛ يذﻟاو ،حوﻧﻣﻣﻟا ضﯾوﻌﺗﻟا ﺔﯾوﺳﺗﻟ كرﺎﻣﺟﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻣ ﻲﻓ لوﺧدﻟا

ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ رﺎﻣﺛﺗﺳﻻاو 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻧﺳﻟا ﺢﺑر ضﯾﻔﺧﺗ مﺗ ،كﻟذﻟ ﺔﺟﯾﺗﻧ .ﺔﻧﯾدﻣ ةدﺻرأو تادارﯾﺈﻛ

رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا ﺔﺻﺣﺑ ﻖﻠﻌﺗﻣﻟاو ﻲﺗﯾوﻛ رﺎﻧﯾد فﻟأ 13,816 ﻎﻠﺑﻣﺑ 2022 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠﺣرﻣﻟا حﺎﺑرﻷاو ﺔﻠﯾﻣزﻟا

،ضﯾوﻌﺗﻟا ﻎﻠﺑﻣ ﻰﻠﻋ %7 ﻊﻗاوﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﺢﻟﺎﺻﻟ ﺔﯾﻧوﻧﺎﻗ دﺋاوﻓ تﻘﺣﺗﺳا ،كﻟذ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ

.ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻠﻟ ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا ﻲﻓ دﺋاوﻔﻟا كﻠﺗﻟ ﻲﻟﺎﻣﻟا رﺛﻷا بﺎﺳﺗﺣإ مﺗﯾ مﻟ

مﯾﻛﺣﺗ ىوﻋد ﻊﻓرﺑ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا تﻣﺎﻗ ،ﺔﻌﻣﺟﻣﻟا ﺔﯾﻟﺎﻣﻟا تﺎﻧﺎﯾﺑﻟا لوﺣ (ب - 9) مﻗر حﺎــﺿﯾﻹا ﻲﻓ درو ﺎﻣﻟ ﺎﻘﻓو

-

ً

نﻛﻣﺗﯾ مﻟ ،مﯾﻛﺣﺗﻟا ﺞﺋﺎﺗﻧو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻﺎﺑ طﯾﺣﻣﻟا يدﺎﻣﻟا دﻛﺄﺗﻟا مدﻋو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻا ﺔﻌﯾﺑطﻟ ارظﻧ .ﺎﮭﺗارﺎﻣﺛﺗــﺳا دﺣﺄﺑ ﻖﻠﻌﺗﺗ

ﺔﯾﻧﺎﻛﻣإو رﺎﻣﺛﺗــﺳﻻا دﯾــﺻر لوﺣ ﺔﺑــﺳﺎﻧﻣو ﺔﯾﻓﺎﻛ ﻖﯾﻗدﺗ ﺔﻟدأ ﻰﻠﻋ لوــﺻﺣﻟا نﻣ ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا تﺎﺑﺎــﺳﺣ ﻲﺑﻗارﻣ

رﺑﻣــﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺎﻣﻛ ﺔﻠــﺻﻟا تاذ ﺎﮭﯾﻓ رﻣﺛﺗــﺳﻣﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا ﻰﻟا ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرــﺷﻟا لﺑﻗ نﻣ حوﻧﻣﻣﻟا ضرﻘﻟا دادرﺗــﺳا

رﺎﻣﺛﺗــــﺳﻼﻟ ﺔﯾرﺗﻓدﻟا ﺔﻣﯾﻘﻟا ﻰﻠﻋ تﻼﯾدﻌﺗ يأ ءارﺟإ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺣﻟا ىدﻣ دﯾدﺣﺗ نﻣ نﻛﻣﺗﻧ مﻟ ﺎﻧﻧﺈﻓ ،ﮫﯾﻠﻋ ءﺎﻧﺑو .2022

.2021 رﺑﻣﺳﯾد 31 ﻲﻓ ﺔﯾﮭﺗﻧﻣﻟا ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا ﺔﻧﺳﻠﻟ رﻣﻷا اذھ لوﺣ ظﻔﺣﺗﻣ ﺎﺿﯾأ ﺎﻧﯾأر نإ .ﺔﻠﯾﻣزﻟا ﺔﻛرﺷﻟا ﻲﻓ

.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�

ي�ﻟا تاﻮﻄخ�ا

ﺔﻛﺮﺸﻟا ﺎ�� مﻮﻘﺘﺳ

Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the

يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ

qualification from the Associate's consolidated financial statements.

تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ

.ﺔﻠﻴﻣﺰﻟا ﺔﻛﺮﺸﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخ�ا ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻨيﺒﻟا �� يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ� راﺮﻘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺔﻌﻤج�ا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻟا �� ﻆﻔﺤﺘﳌا يأﺮﻟا ﻞﻳﺪﻌ�

ي�ﻣﺰﻟا لوﺪج�ا

تاﻮﻄخ�ا ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ

Removal of the qualification is subject to a resolution towards the removal of the

يأر �� درو ﺎﻣ ﺔج�ﺎﻌﳌ

qualification from the Associate's consolidated financial statements.

تﺎﺑﺎﺴح�ا ﺐﻗا ﺮﻣ

Financial Results Form

3

ﺔﻴﻟﺎﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ جذﻮﻤﻧ

Kuwaiti Company (KWD)

(.ك.د) ﺔﻴت�ﻮ�ﻟا تﺎ�ﺮﺸﻠﻟ

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Disclaimer

NREC - National Real Estate Company KSC published this content on 02 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 April 2023 07:08:09 UTC.


© Publicnow 2023
All news about NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
03:09aNational Real Estate K P S C : Financial Results for the period ended on December 31, 2022
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2022National Real Estate Company - K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Third Quarter ..
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2022National Real Estate Company - K.P.S.C. Reports Earnings Results for the Second Quarter..
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Sales 2021 265 M 864 M 864 M
Net income 2021 200 M 651 M 651 M
Net Debt 2021 98,9 M 322 M 322 M
P/E ratio 2021 1,64x
Yield 2021 -
Capitalization 157 M 511 M 511 M
EV / Sales 2020 6,99x
EV / Sales 2021 1,67x
Nbr of Employees 325
Free-Float 49,0%
Chart NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
Duration : Period :
National Real Estate Company - K.P.S.C. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralBearishBearish
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Faisal Jamil Sultan Al-Essa Vice Chairman & Chief Executive Officer
Ahmed Yousri Helmy Group Chief Financial Officer
Hassan Bassam El-Houry Chairman
Robert Jonathan Lee Independent Director
Christopher Michael Gordon Independent Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
NATIONAL REAL ESTATE COMPANY - K.P.S.C.-32.48%511
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED3.00%40 606
CHINA RESOURCES LAND LIMITED0.14%32 521
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.-7.96%26 435
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.-6.61%24 623
CK ASSET HOLDINGS LIMITED-0.83%21 808
Stock markets for all
100% Free Registration
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