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    NAST   JO4101111014

NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.

(NAST)
  Report
End-of-day quote Amman Stock Exchange  -  2023-02-08
0.9500 JOD    0.00%
12:41aNational Steel Industry : Disclosure (NAST) 2023 02 26
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02/23National Steel Industry : G.a (nast) 2023 02 23
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PU
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National Steel Industry : Disclosure (NAST) 2023 02 26

02/26/2023 | 12:41am EST
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NATIONAL STEEL INDUSTRY

To: Jordan Securities Commission,

ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Amman Stock Exchange

ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

Company's Name: NATIONAL STEEL INDUSTRY

ﺐﻠﺼﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Date: 25-02-2023 10:00:45 AM

AM 10:00:45 2023-02-25 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ

Subject: ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ

ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ

ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ

ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ .

. ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ

ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻰﻠﻋ nationalsteel1979@gmail.com ﻰﻠﻋ ﻭﺍ

ﻰﻠﻋ ﻭﺍ nationalsteel1979@gmail.com ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻰﻠﻋ

ﺢﻴﺘﺗ ﺔﻴﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ 05/ 3653903 ﻢﻗﺭ ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ

ﺢﻴﺘﺗ ﺔﻴﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ 05/ 3653903 ﻢﻗﺭ ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ

ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﻦﻣ %5 ﻦﻋ ﻞﻘﻳﻻ ﺎﻣ ﻥﻮﻜﻠﻤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ

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ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﻢﻬﺗﺎﺣﺍﺮﺘﻗﺎﺑ ﺎﻳﻮﻨﺳ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻥﺍ

ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﻢﻬﺗﺎﺣﺍﺮﺘﻗﺎﺑ ﺎﻳﻮﻨﺳ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻥﺍ

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ

ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ

ﺡﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 2023/3/16

ﺡﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 2023/3/16

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ

ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ

25-02-2023

25-02-2023

Please accept our sincere thanks and appreciation.

.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ

Chairman of Board of Directors

ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ

User Name: tarik jamous

tarik jamous :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ

Page 1 of 1

Disclaimer

National Steel Industry Company PSC published this content on 26 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 February 2023 05:40:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Sales 2022 13,7 M 19,3 M 19,3 M
Net income 2022 -0,20 M -0,29 M -0,29 M
Net Debt 2022 0,43 M 0,60 M 0,60 M
P/E ratio 2022 -11,3x
Yield 2022 -
Capitalization 2,79 M 3,94 M 3,94 M
EV / Sales 2021 1,12x
EV / Sales 2022 0,20x
Nbr of Employees 54
Free-Float 10,4%
Chart NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.
Duration : Period :
National Steel Industry Co. Ltd. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Income Statement Evolution
Managers and Directors
Hisham Jamal Said Al-Mufleh General Manager
Ahmad Abdul Hafiz Ahmad Gheith Chief Financial Officer
Jamal Nasri Jamal Al-Mufleh Non-Independent Executive Chairman
Tariq Harb Abdul Qader Jamous Chief Administrative Officer
Amr Nizar Rashed Al-Halabi Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capi. (M$)
NATIONAL STEEL INDUSTRY CO. LTD.21.79%4
NUCOR CORPORATION23.31%41 120
ARCELORMITTAL13.37%23 662
STEEL DYNAMICS, INC,21.29%20 805
NIPPON STEEL CORPORATION33.94%20 744
POSCO HOLDINGS INC.16.46%18 554