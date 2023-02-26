National Steel Industry : Disclosure (NAST) 2023 02 26

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To: Jordan Securities Commission,
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ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Amman Stock Exchange
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ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ
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Company's Name: NATIONAL STEEL INDUSTRY
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ﺐﻠﺼﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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Date: 25-02-2023 10:00:45 AM
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AM 10:00:45 2023-02-25 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
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Subject: ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
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ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ
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ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ
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ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ
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ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ .
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. ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ
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ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻰﻠﻋ nationalsteel1979@gmail.com ﻰﻠﻋ ﻭﺍ
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ﻰﻠﻋ ﻭﺍ nationalsteel1979@gmail.com ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻰﻠﻋ
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ﺢﻴﺘﺗ ﺔﻴﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ 05/ 3653903 ﻢﻗﺭ ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ
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ﺢﻴﺘﺗ ﺔﻴﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ 05/ 3653903 ﻢﻗﺭ ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﻦﻣ %5 ﻦﻋ ﻞﻘﻳﻻ ﺎﻣ ﻥﻮﻜﻠﻤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ
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ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﻦﻣ %5 ﻦﻋ ﻞﻘﻳﻻ ﺎﻣ ﻥﻮﻜﻠﻤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ
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ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﻢﻬﺗﺎﺣﺍﺮﺘﻗﺎﺑ ﺎﻳﻮﻨﺳ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻥﺍ
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ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﻢﻬﺗﺎﺣﺍﺮﺘﻗﺎﺑ ﺎﻳﻮﻨﺳ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻥﺍ
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ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ
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ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ
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ﺡﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 2023/3/16
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ﺡﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 2023/3/16
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ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ
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ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ
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25-02-2023
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25-02-2023
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Please accept our sincere thanks and appreciation.
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.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ
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Chairman of Board of Directors
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ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
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User Name: tarik jamous
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tarik jamous :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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