NATIONAL STEEL INDUSTRY
To: Jordan Securities Commission,
Amman Stock Exchange
Company's Name: NATIONAL STEEL INDUSTRY Date: 31-03-2024 09:35:58 AM
Subject: ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻻﺍ ﺔﺌﻴﻫ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺔﺻﺭﻮﺑ ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ ﺐﻠﺼﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ :ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﺳﺍ
AM 09:35:58 2024-03-31 :ﺦﻳﺭﺎﺘﻟﺍ
ﺔﻤﻛﻮﺤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ :ﻉﻮﺿﻮﻤﻟﺍ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ . ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻞﻴﻤﻳﺍ ﻰﻠﻋ com.gmail@1979nationalsteel ﻰﻠﻋ ﻭﺍ
ﺢﻴﺘﺗ ﺔﻴﻟﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺍ ﺚﻴﺣ /05 3653903 ﻢﻗﺭ ﺲﻛﺎﻔﻟﺍ ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﻢﻬﺳﺍ ﻦﻣ 5% ﻦﻋ ﻞﻘﻳﻻ ﺎﻣ ﻥﻮﻜﻠﻤﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦﻴﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﻰﻠﻋ ﺩﻮﻨﺑ ﺔﻓﺎﺿﺎﺑ ﻢﻬﺗﺎﺣﺍﺮﺘﻗﺎﺑ ﺎﻳﻮﻨﺳ ﺎﻧﺪﻳﻭﺰﺗ ﻢﻬﻘﺣ ﻦﻣ ﻥﺍ ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺪﻘﻋ ﻱﻮﻨﻤﻟﺍ ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺡﻮﻤﺴﻤﻟﺍ ﺩﻮﻨﺒﻟﺍ ﻦﻤﺿ ﻦﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ 25/4/2024 ﻱﺩﺎﻌﻟﺍ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺸﻗﺎﻨﻣ
ﺕﺎﻛﺮﺸﻟﺍ ﺔﻤﻛﻮﺣ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻦﻣ (ﺭ) ﺪﻨﺒﻟﺍ (5) ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﺓﺭﺎﺷﺍ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﻡﺎﻬﻤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍﻭ 2017 ﺔﻨﺴﻟ ﺔﺟﺭﺪﻤﻟﺍ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ . ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﻬﻟﺍ ﻉﺎﻤﺘﺟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺍ ﻝﻭﺪﺟ ﺹﻮﺼﺨﺑ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺡﺮﺘﻘﻤﻟﺍ ﻝﺎﺳﺭﺍ ﺔﻴﻟﺍ ﺪﻤﺘﻋﺍ ﺪﻗ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﻥﺄﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻰﺟﺮﻳ
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25-04-2024
25-04-2024
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors
User Name: tarik jamous
.ﻡﺍﺮﺘﺣﻻﺍ ﻖﺋﺎﻓ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﺍﻮﻠﻀﻔﺗﻭ ﺓﺭﺍﺩﻹﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺲﻴﺋﺭ
tarik jamous :ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻢﺳﺍ
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National Steel Industry Company PSC published this content on 31 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2024 07:13:02 UTC.