Natura & S A : AGE - Ata

Assembleias Gerais poderem ser instaladas e presididas pelo Diretor de Governança Corporativa da Companhia em caso de ausência ou impedimento dos Copresidentes do Conselho de Administração e do Presidente Executivo do Conselho de Administração, com a consequente alteração do artigo 11 do Estatuto Social; e

"Artigo 11 - A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos Copresidentes do Conselho de Administração ou, em sua ausência ou impedimento, pelo Presidente Executivo do Conselho de Administração ou, ainda, na ausência ou impedimento dos Copresidentes do Conselho de Administração e do Presidente Executivo do Conselho de Administração, pelo Diretor de Governança Corporativa da Companhia ou por quem qualquer destes indicar. O Presidente da Assembleia Geral poderá indicar até 2 (dois) secretários."

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 920.397.194 votos a favor, 676.052 votos contrários e 9.541.834 abstenções, a alteração do limite do capital autorizado da Companhia, de modo que o capital social possa ser aumentado para até 1.500.000.000 (um bilhão e quinhentos milhões) ações ordinárias, sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, com a consequente alteração do

VII. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1° e 2°, da Lei das S.A., bem como dispensada a leitura do mapa sintético consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 26 de agosto de 2020 e colocado à disposição dos acionistas para consulta:

a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo Senhor Presidente e pelo Secretário. São Paulo, SP, 27 de agosto de 2020. Mesa: (aa) Moacir Salzstein, Presidente; Henrique da Silva Gordo Lang, Secretário.

