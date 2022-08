Voluntary Recall: Alexia Organic Yukon Gold Hashed Browns

Product Info:

Alexia Organic Yukon Gold Hashed Browns 16 oz

Article: 147766

UPC: 834183003035

Affected lot codes and best by dates below:

Lot Codes Best By Dates 6160136211 Jun 28 2023 61602064 5-Sep-22 61602068 9-Sep-22 61602071 12-Sep-22 61602072 13-Sep-22 61602075 16-Sep-22 61602125 5-Nov-22 61602160 9-Dec-22 61602161 10-Dec-22 61602162 11-Dec-22 61602163 12-Dec-22 61602251 20-Feb-23 61602252 23-Feb-23 61802232 26-Feb-23 61802235 8-Mar-23 61802238 9-Mar-23 61802257 14-Mar-23 61602252 9-Mar-23 61602257 14-Mar-23 61802030 30-Jul-23 61802054 23-Aug-23 61802074 15-Sep-23 61802075 16-Sep-23 61802076 17-Sep-23 61602253 10-Mar-23 61602254 11-Mar-23 61602255 12-Mar-23 61602256 13-Mar-23 61602258 15-Mar-23 61602259 16-Mar-23 61602260 17-Mar-23 61602261 18-Mar-23 61602262 19-Mar-23 61602362 28-Jun-23 61602363 29-Jun-23 61602364 30-Jun-23 61802025 25-Jul-23 61802026 26-Jul-23 61802027 27-Jul-23 61802028 28-Jul-23 61802077 18-Sep-23 61802078 19-Sep-23 61802146 26-Nov-23 61602063 4-Sep-22 61602251 8-Mar-23 61802029 29-Jul-23 61802032 1-Aug-23 61802052 21-Aug-23 61802053 22-Aug-23 61802055 24-Aug-23 61802056 25-Aug-23 61602250 7-Mar-23 61602361 27-Jun-23 61802031 31-Jul-23 61802057 26-Aug-23 61802147 27-Nov-23 61602136 9-Dec-22 61602160 10-Dec-22 61602161 29-Dec-22 61602180 9-Mar-23 61602252 10-Mar-23 61602253 11-Mar-23 61602254 12-Mar-23 61602255 13-Mar-23 61602256 14-Mar-23 61602257 15-Mar-23 61602258 16-Mar-23 61602259 17-Mar-23 61602260 20-Jul-23 61802020 27-Jul-23 61802027 31-Jul-23 61802031 24-Aug-23 61802055 16-Nov-23 61602219 29-Jan-23 61602251 7-Feb-23 61602254 8-Mar-23 61602259 11-Mar-23 61602260 16-Mar-23 61802031 17-Mar-23 61802055 31-Jul-23 61802056 24-Aug-23 61802073 25-Aug-23 61802074 14-Sep-23 61802075 15-Sep-23 61802146 16-Sep-23 61802210 26-Nov-23 61802166 15-Dec-23 61602076 17-Sep-22 61602251 29-Jan-23 61602252 30-Jan-23 61602254 22-Feb-23 61602258 8-Mar-23 61602259 9-Mar-23 61602260 11-Mar-23 61602261 15-Mar-23 61602361 16-Mar-23 61602363 17-Mar-23 61602364 18-Mar-23 61802030 27-Jun-23 61802031 29-Jun-23 61802055 30-Jun-23 61802074 30-Jul-23 61802075 31-Jul-23 61802077 24-Aug-23 61802078 15-Sep-23 61802210 18-Sep-23 61802211 19-Sep-23 61802234 26-Nov-23 61602254 11-Mar-23 61602255 12-Mar-23 61602256 13-Mar-23 61602257 14-Mar-23 61602258 15-Mar-23 61602362 28-Jun-23 61602363 29-Jun-23 61802028 28-Jul-23 61802031 31-Jul-23 61802077 18-Sep-23 61802078 19-Sep-23 61602161 10-Dec-22 61802075 16-Sep-23 61602162 11-Dec-22 61602261 18-Mar-23 61602262 19-Mar-23 61802054 23-Aug-23 61802056 25-Aug-23 61802057 26-Aug-23 61601035 4-Sep-22 61601036 5-Sep-22 61601041 10-Aug-22 61601068 9-Sep-22 61601238 26-Feb-23 61601251 5-Nov-22 61601252 9-Mar-23 61601313 13-Sep-22 61601255 12-Mar-23 61601257 14-Mar-23 61802053 22-Aug-23 61602250 7-Mar-23 61602251 8-Mar-23 61602252 9-Mar-23 61802027 27-Jul-23 61802055 24-Aug-23

Recall Reasoning:

This recall is being initiated for the potential presence of Listeria monocytogenes, which was discovered during sampling of the product. Lamb Weston is issuing this recall out of an abundance of care as we have not received any direct consumer reports of confirmed illness related to this product.