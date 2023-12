FORM 6-K

For December 21, 2023

NatWest Group plc

The following information was issued as Company announcements in London, England and is furnished pursuant to General Instruction B to the General Instructions to Form 6-K:

NatWest Group plc 21 December 2023 Transaction in Own Shares NatWest Group plc (the 'Company' or 'NWG') announces today that it has purchased the following number of ordinary shares in the Company with a nominal value of £1.0769* each ('Ordinary Shares') from UBS AG, London Branch ('UBS'). Aggregated information: Date of purchase Number of Ordinary Shares purchased Highest price paid: (GBp) Lowest price paid: (GBp) Volume weighted average price paid per share (GBp) Venue 21 December 2023 502,038 217.50 215.20 216.4870 LSE 21 December 2023 325,076 217.50 215.30 216.4327 CHIX 21 December 2023 709,707 217.40 215.10 216.4229 BATE * Note:the nominal value of Ordinary Shares without rounding is £1.076923076923077 per share Such purchases form part of the Company's existing share buyback programme and were effected pursuant to the instructions issued by the Company to UBS on 31 July 2023, as announced on 31 July 2023. The Company intends to cancel the repurchased Ordinary Shares. Following the settlement of the above transactions, NWG will hold 189,047,475 Ordinary Shares in treasury and have 8,803,670,453 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares). Further information: Investor Relations + 44 (0)207 672 1758 Media Relations +44 (0)131 523 4205 Legal Entity Identifier: 2138005O9XJIJN4JPN90 Transaction details In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No.596/2014 as it applies in the UK (Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme is detailed below: Transaction Date Time Time Zone Volume (shares) Price (GBp) Trading Venue MatchID 21 December 2023 08:05:28 BST 4856 216.10 BATE 1325699 21 December 2023 08:09:05 BST 4963 216.00 BATE 1330073 21 December 2023 08:09:06 BST 760 215.80 BATE 1330092 21 December 2023 08:09:06 BST 4372 215.80 BATE 1330090 21 December 2023 08:12:54 BST 5343 216.00 BATE 1332495 21 December 2023 08:16:23 BST 5556 216.90 BATE 1334360 21 December 2023 08:16:49 BST 132 216.70 BATE 1334611 21 December 2023 08:16:49 BST 1307 216.70 BATE 1334609 21 December 2023 08:16:49 BST 4152 216.70 BATE 1334607 21 December 2023 08:17:59 BST 5362 216.70 BATE 1335345 21 December 2023 08:18:55 BST 638 216.70 BATE 1335943 21 December 2023 08:18:55 BST 530 216.70 BATE 1335941 21 December 2023 08:18:57 BST 3924 216.70 BATE 1336011 21 December 2023 08:21:38 BST 4739 216.90 BATE 1337742 21 December 2023 08:25:14 BST 5238 216.40 BATE 1340074 21 December 2023 08:25:14 BST 401 216.40 BATE 1340076 21 December 2023 08:28:51 BST 5076 216.40 BATE 1342375 21 December 2023 08:30:10 BST 4705 216.30 BATE 1343552 21 December 2023 08:34:58 BST 4926 216.60 BATE 1346572 21 December 2023 08:36:30 BST 5210 216.80 BATE 1347551 21 December 2023 08:45:22 BST 5024 217.40 BATE 1353458 21 December 2023 08:47:36 BST 4717 217.10 BATE 1355396 21 December 2023 08:52:40 BST 668 216.70 BATE 1359232 21 December 2023 08:53:00 BST 4303 216.70 BATE 1359470 21 December 2023 08:53:00 BST 92 216.70 BATE 1359468 21 December 2023 08:57:55 BST 5499 216.50 BATE 1362773 21 December 2023 09:03:36 BST 98 216.70 BATE 1366569 21 December 2023 09:03:36 BST 813 216.70 BATE 1366567 21 December 2023 09:03:36 BST 1663 216.70 BATE 1366565 21 December 2023 09:03:36 BST 1103 216.70 BATE 1366563 21 December 2023 09:03:36 BST 901 216.70 BATE 1366561 21 December 2023 09:11:32 BST 4861 217.00 BATE 1371906 21 December 2023 09:15:40 BST 4792 217.00 BATE 1374403 21 December 2023 09:21:56 BST 2237 217.00 BATE 1378229 21 December 2023 09:21:56 BST 3053 217.00 BATE 1378227 21 December 2023 09:27:00 BST 4398 216.90 BATE 1381074 21 December 2023 09:27:00 BST 942 216.90 BATE 1381072 21 December 2023 09:34:07 BST 1188 216.80 BATE 1384974 21 December 2023 09:34:07 BST 3606 216.80 BATE 1384972 21 December 2023 09:39:45 BST 5076 216.70 BATE 1388798 21 December 2023 09:52:51 BST 4969 217.00 BATE 1395547 21 December 2023 09:55:53 BST 759 216.90 BATE 1397527 21 December 2023 09:56:07 BST 784 216.90 BATE 1397694 21 December 2023 09:56:08 BST 2398 216.90 BATE 1397713 21 December 2023 09:57:22 BST 951 216.90 BATE 1398373 21 December 2023 10:03:35 BST 4690 216.80 BATE 1402472 21 December 2023 10:06:32 BST 4177 216.80 BATE 1404352 21 December 2023 10:06:32 BST 1132 216.80 BATE 1404350 21 December 2023 10:11:19 BST 492 216.70 BATE 1407142 21 December 2023 10:11:19 BST 1663 216.70 BATE 1407140 21 December 2023 10:11:19 BST 1100 216.70 BATE 1407138 21 December 2023 10:11:19 BST 1302 216.70 BATE 1407136 21 December 2023 10:11:19 BST 993 216.70 BATE 1407134 21 December 2023 10:18:02 BST 4906 216.40 BATE 1411536 21 December 2023 10:24:23 BST 4494 216.30 BATE 1415608 21 December 2023 10:24:23 BST 258 216.30 BATE 1415606 21 December 2023 10:26:46 BST 4809 216.30 BATE 1416977 21 December 2023 10:31:43 BST 291 216.20 BATE 1419539 21 December 2023 10:34:34 BST 4667 216.30 BATE 1420900 21 December 2023 10:34:34 BST 36 216.30 BATE 1420904 21 December 2023 10:34:34 BST 365 216.30 BATE 1420906 21 December 2023 10:36:03 BST 4616 216.20 BATE 1421429 21 December 2023 10:36:03 BST 1003 216.20 BATE 1421427 21 December 2023 10:42:46 BST 4919 216.00 BATE 1424270 21 December 2023 10:48:42 BST 5248 216.20 BATE 1428215 21 December 2023 10:49:56 BST 981 216.10 BATE 1428967 21 December 2023 10:49:56 BST 3100 216.10 BATE 1428965 21 December 2023 10:49:56 BST 1438 216.10 BATE 1428963 21 December 2023 10:56:19 BST 720 216.40 BATE 1433471 21 December 2023 10:56:19 BST 1665 216.40 BATE 1433469 21 December 2023 10:56:19 BST 1300 216.40 BATE 1433467 21 December 2023 10:56:19 BST 871 216.40 BATE 1433465 21 December 2023 10:56:19 BST 5399 216.40 BATE 1433455 21 December 2023 11:04:43 BST 2637 216.10 BATE 1438972 21 December 2023 11:04:43 BST 2471 216.10 BATE 1438978 21 December 2023 11:08:03 BST 3427 216.00 BATE 1440483 21 December 2023 11:08:03 BST 2218 216.00 BATE 1440481 21 December 2023 11:14:13 BST 5412 216.10 BATE 1443970 21 December 2023 11:18:56 BST 3480 216.00 BATE 1446243 21 December 2023 11:18:56 BST 1613 216.00 BATE 1446241 21 December 2023 11:21:27 BST 5075 215.90 BATE 1447703 21 December 2023 11:32:07 BST 1775 215.90 BATE 1452827 21 December 2023 11:33:01 BST 5608 215.90 BATE 1453196 21 December 2023 11:33:01 BST 3679 215.90 BATE 1453194 21 December 2023 11:39:04 BST 3064 215.80 BATE 1456049 21 December 2023 11:39:04 BST 1761 215.80 BATE 1456047 21 December 2023 11:39:47 BST 5520 215.70 BATE 1456482 21 December 2023 11:50:27 BST 4699 215.50 BATE 1461021 21 December 2023 11:50:27 BST 488 215.50 BATE 1461025 21 December 2023 12:00:52 BST 214 215.70 BATE 1466393 21 December 2023 12:00:52 BST 4746 215.70 BATE 1466391 21 December 2023 12:05:43 BST 4867 215.70 BATE 1468747 21 December 2023 12:05:43 BST 5373 215.70 BATE 1468745 21 December 2023 12:07:08 BST 4778 215.60 BATE 1469381 21 December 2023 12:11:05 BST 79 215.70 BATE 1471632 21 December 2023 12:11:05 BST 4653 215.70 BATE 1471634 21 December 2023 12:13:26 BST 1631 215.60 BATE 1472644 21 December 2023 12:13:26 BST 2221 215.60 BATE 1472646 21 December 2023 12:13:26 BST 706 215.60 BATE 1472648 21 December 2023 12:16:43 BST 3495 215.60 BATE 1473946 21 December 2023 12:21:48 BST 5641 215.80 BATE 1476755 21 December 2023 12:26:07 BST 3844 215.60 BATE 1478886 21 December 2023 12:26:07 BST 1201 215.60 BATE 1478884 21 December 2023 12:29:12 BST 119 215.60 BATE 1480217 21 December 2023 12:29:12 BST 4677 215.60 BATE 1480215 21 December 2023 12:33:02 BST 4870 215.40 BATE 1482350 21 December 2023 12:33:53 BST 700 215.30 BATE 1482828 21 December 2023 12:34:00 BST 4152 215.30 BATE 1482901 21 December 2023 12:38:22 BST 3971 215.10 BATE 1485071 21 December 2023 12:44:08 BST 4840 215.30 BATE 1488013 21 December 2023 12:49:00 BST 189 215.40 BATE 1490548 21 December 2023 12:49:04 BST 5301 215.40 BATE 1490593 21 December 2023 12:51:02 BST 5962 215.30 BATE 1491616 21 December 2023 12:52:12 BST 1657 215.30 BATE 1492102 21 December 2023 12:52:43 BST 3716 215.30 BATE 1492337 21 December 2023 12:59:52 BST 5490 215.40 BATE 1496352 21 December 2023 13:02:52 BST 733 215.40 BATE 1498050 21 December 2023 13:02:52 BST 3026 215.40 BATE 1498052 21 December 2023 13:09:16 BST 5511 215.70 BATE 1501948 21 December 2023 13:12:06 BST 1127 215.70 BATE 1504077 21 December 2023 13:12:06 BST 1151 215.70 BATE 1504075 21 December 2023 13:12:06 BST 2000 215.70 BATE 1504073 21 December 2023 13:12:06 BST 1198 215.70 BATE 1504071 21 December 2023 13:12:06 BST 1198 215.70 BATE 1504069 21 December 2023 13:12:06 BST 813 215.70 BATE 1504067 21 December 2023 13:16:15 BST 2100 215.80 BATE 1506226 21 December 2023 13:16:15 BST 1198 215.80 BATE 1506224 21 December 2023 13:18:15 BST 1534 215.80 BATE 1507760 21 December 2023 13:22:13 BST 4696 215.90 BATE 1510762 21 December 2023 13:22:13 BST 5400 215.90 BATE 1510758 21 December 2023 13:32:12 BST 5524 216.10 BATE 1518614 21 December 2023 13:32:12 BST 4971 216.10 BATE 1518610 21 December 2023 13:36:16 BST 5201 216.20 BATE 1522108 21 December 2023 13:36:16 BST 4817 216.20 BATE 1522112 21 December 2023 13:40:16 BST 2200 216.20 BATE 1524814 21 December 2023 13:41:20 BST 2100 216.20 BATE 1525563 21 December 2023 13:42:52 BST 798 216.30 BATE 1526432 21 December 2023 13:43:31 BST 4849 216.30 BATE 1526853 21 December 2023 13:43:31 BST 4862 216.30 BATE 1526851 21 December 2023 13:48:52 BST 4654 216.30 BATE 1530680 21 December 2023 13:48:52 BST 5404 216.30 BATE 1530678 21 December 2023 13:50:44 BST 1216 216.20 BATE 1532183 21 December 2023 13:50:44 BST 1667 216.20 BATE 1532181 21 December 2023 13:50:44 BST 1600 216.20 BATE 1532179 21 December 2023 13:50:44 BST 1103 216.20 BATE 1532177 21 December 2023 13:50:44 BST 4996 216.20 BATE 1532171 21 December 2023 14:02:02 BST 5678 216.40 BATE 1541820 21 December 2023 14:02:02 BST 4066 216.40 BATE 1541818 21 December 2023 14:02:02 BST 3043 216.40 BATE 1541812 21 December 2023 14:04:03 BST 5061 216.40 BATE 1543241 21 December 2023 14:06:10 BST 1335 216.50 BATE 1545656 21 December 2023 14:06:10 BST 1103 216.50 BATE 1545654 21 December 2023 14:06:10 BST 1100 216.50 BATE 1545652 21 December 2023 14:06:10 BST 1665 216.50 BATE 1545650 21 December 2023 14:06:10 BST 5587 216.50 BATE 1545646 21 December 2023 14:09:39 BST 4978 216.40 BATE 1548252 21 December 2023 14:16:53 BST 1665 216.50 BATE 1554571 21 December 2023 14:16:53 BST 4073 216.50 BATE 1554569 21 December 2023 14:16:53 BST 899 216.50 BATE 1554567 21 December 2023 14:16:53 BST 813 216.50 BATE 1554565 21 December 2023 14:20:20 BST 5556 216.70 BATE 1558192 21 December 2023 14:26:07 BST 1078 216.70 BATE 1562334 21 December 2023 14:26:07 BST 813 216.70 BATE 1562332 21 December 2023 14:26:07 BST 813 216.70 BATE 1562330 21 December 2023 14:26:07 BST 2629 216.70 BATE 1562328 21 December 2023 14:26:07 BST 8628 216.70 BATE 1562324 21 December 2023 14:28:23 BST 5333 216.60 BATE 1564196 21 December 2023 14:32:58 BST 5027 217.00 BATE 1575344 21 December 2023 14:33:14 BST 813 216.90 BATE 1575851 21 December 2023 14:33:14 BST 375 216.90 BATE 1575849 21 December 2023 14:33:14 BST 813 216.90 BATE 1575853 21 December 2023 14:33:14 BST 2671 216.90 BATE 1575855 21 December 2023 14:33:14 BST 438 216.90 BATE 1575847 21 December 2023 14:33:14 BST 2493 216.90 BATE 1575845 21 December 2023 14:33:14 BST 500 216.90 BATE 1575843 21 December 2023 14:33:14 BST 1500 216.90 BATE 1575841 21 December 2023 14:33:14 BST 5347 216.90 BATE 1575833 21 December 2023 14:33:14 BST 4605 216.90 BATE 1575831 21 December 2023 14:37:02 BST 3035 217.00 BATE 1581035 21 December 2023 14:37:02 BST 2040 217.00 BATE 1581031 21 December 2023 14:37:27 BST 3160 216.90 BATE 1581482 21 December 2023 14:37:27 BST 2202 216.90 BATE 1581480 21 December 2023 14:40:10 BST 5492 217.20 BATE 1585186 21 December 2023 14:40:10 BST 5303 217.20 BATE 1585184 21 December 2023 14:41:42 BST 3200 217.10 BATE 1587376 21 December 2023 14:41:42 BST 1850 217.10 BATE 1587378 21 December 2023 14:43:51 BST 4952 216.90 BATE 1590168 21 December 2023 14:49:26 BST 1151 217.40 BATE 1599686 21 December 2023 14:49:26 BST 813 217.40 BATE 1599684 21 December 2023 14:49:26 BST 3719 217.40 BATE 1599682 21 December 2023 14:49:26 BST 2649 217.40 BATE 1599680 21 December 2023 14:50:09 BST 1927 217.30 BATE 1600918 21 December 2023 14:50:09 BST 250 217.30 BATE 1600916 21 December 2023 14:50:09 BST 906 217.30 BATE 1600914 21 December 2023 14:50:09 BST 1047 217.30 BATE 1600910 21 December 2023 14:50:09 BST 2136 217.30 BATE 1600906 21 December 2023 14:50:28 BST 5129 217.20 BATE 1601364 21 December 2023 14:51:28 BST 4980 217.10 BATE 1602714 21 December 2023 14:53:00 BST 3975 217.00 BATE 1604642 21 December 2023 14:53:00 BST 616 217.00 BATE 1604640 21 December 2023 14:54:59 BST 5078 217.00 BATE 1607688 21 December 2023 14:57:38 BST 5092 217.00 BATE 1611668 21 December 2023 14:59:01 BST 5048 216.90 BATE 1613585 21 December 2023 15:02:00 BST 4948 217.00 BATE 1621250 21 December 2023 15:02:25 BST 5346 216.90 BATE 1622104 21 December 2023 15:04:16 BST 5499 216.80 BATE 1624708 21 December 2023 15:06:31 BST 4862 216.60 BATE 1628489 21 December 2023 15:09:14 BST 704 216.60 BATE 1632379 21 December 2023 15:09:14 BST 4200 216.60 BATE 1632377 21 December 2023 15:09:14 BST 5255 216.60 BATE 1632373 21 December 2023 15:13:46 BST 1147 217.00 BATE 1639709 21 December 2023 15:13:51 BST 3685 217.00 BATE 1639818 21 December 2023 15:13:51 BST 183 217.00 BATE 1639813 21 December 2023 15:14:00 BST 2792 216.90 BATE 1640139 21 December 2023 15:14:00 BST 2700 216.90 BATE 1640137 21 December 2023 15:15:05 BST 401 216.80 BATE 1642026 21 December 2023 15:15:05 BST 4614 216.80 BATE 1642024 21 December 2023 15:18:35 BST 5423 216.90 BATE 1646665 21 December 2023 15:20:00 BST 4782 216.80 BATE 1648705 21 December 2023 15:23:52 BST 1540 216.80 BATE 1653789 21 December 2023 15:23:52 BST 5047 216.80 BATE 1653781 21 December 2023 15:26:22 BST 101 216.70 BATE 1658253 21 December 2023 15:26:22 BST 813 216.70 BATE 1658248 21 December 2023 15:26:22 BST 813 216.70 BATE 1658244 21 December 2023 15:26:22 BST 236 216.70 BATE 1658242 21 December 2023 15:26:22 BST 2365 216.70 BATE 1658237 21 December 2023 15:26:22 BST 813 216.70 BATE 1658235 21 December 2023 15:26:22 BST 5598 216.70 BATE 1658223 21 December 2023 15:29:56 BST 5404 216.40 BATE 1662592 21 December 2023 15:31:02 BST 4552 216.50 BATE 1664240 21 December 2023 15:33:38 BST 4754 216.50 BATE 1667893 21 December 2023 15:39:46 BST 2494 216.80 BATE 1675907 21 December 2023 15:39:46 BST 1767 216.80 BATE 1675905 21 December 2023 15:39:46 BST 1111 216.80 BATE 1675903 21 December 2023 15:40:20 BST 5475 216.70 BATE 1676837 21 December 2023 15:46:01 BST 4396 217.40 BATE 1684574 21 December 2023 15:46:01 BST 298 217.40 BATE 1684572 21 December 2023 15:46:01 BST 5954 217.40 BATE 1684568 21 December 2023 08:05:28 BST 5461 216.00 CHIX 1325703 21 December 2023 08:12:54 BST 4558 216.00 CHIX 1332497 21 December 2023 08:16:23 BST 4914 216.90 CHIX 1334358 21 December 2023 08:18:04 BST 3742 216.60 CHIX 1335393 21 December 2023 08:18:04 BST 1171 216.60 CHIX 1335391 21 December 2023 08:25:14 BST 401 216.40 CHIX 1340072 21 December 2023 08:25:14 BST 5213 216.40 CHIX 1340070 21 December 2023 08:34:58 BST 5664 216.60 CHIX 1346568 21 December 2023 08:45:22 BST 4663 217.50 CHIX 1353454 21 December 2023 08:48:39 BST 1652 216.90 CHIX 1356302 21 December 2023 08:48:39 BST 3577 216.90 CHIX 1356300 21 December 2023 09:03:36 BST 5071 216.70 CHIX 1366557 21 December 2023 09:18:51 BST 425 217.10 CHIX 1376125 21 December 2023 09:18:51 BST 4660 217.10 CHIX 1376121 21 December 2023 09:30:59 BST 92 216.70 CHIX 1383578 21 December 2023 09:34:07 BST 4730 216.80 CHIX 1384970 21 December 2023 09:49:37 BST 1475 216.90 CHIX 1393852 21 December 2023 09:52:41 BST 3200 217.00 CHIX 1395390 21 December 2023 09:52:51 BST 658 217.00 CHIX 1395549 21 December 2023 09:52:51 BST 1440 217.00 CHIX 1395545 21 December 2023 10:03:29 BST 679 216.80 CHIX 1402328 21 December 2023 10:03:35 BST 1849 216.80 CHIX 1402470 21 December 2023 10:03:35 BST 2230 216.80 CHIX 1402468 21 December 2023 10:18:02 BST 5127 216.40 CHIX 1411538 21 December 2023 10:24:23 BST 663 216.30 CHIX 1415604 21 December 2023 10:24:23 BST 3006 216.30 CHIX 1415610 21 December 2023 10:24:23 BST 1490 216.30 CHIX 1415612 21 December 2023 10:34:34 BST 37 216.30 CHIX 1420902 21 December 2023 10:34:34 BST 1973 216.30 CHIX 1420898 21 December 2023 10:34:34 BST 3240 216.30 CHIX 1420908 21 December 2023 10:48:42 BST 5248 216.20 CHIX 1428213 21 December 2023 10:56:19 BST 2944 216.40 CHIX 1433461 21 December 2023 10:56:19 BST 2101 216.40 CHIX 1433459 21 December 2023 10:56:19 BST 38 216.40 CHIX 1433457 21 December 2023 11:04:43 BST 4724 216.10 CHIX 1438980 21 December 2023 11:04:43 BST 538 216.10 CHIX 1438974 21 December 2023 11:04:43 BST 100 216.10 CHIX 1438976 21 December 2023 11:14:13 BST 5260 216.10 CHIX 1443968 21 December 2023 11:33:01 BST 3165 215.90 CHIX 1453192 21 December 2023 11:33:01 BST 1764 215.90 CHIX 1453190 21 December 2023 11:39:47 BST 5118 215.70 CHIX 1456480 21 December 2023 11:50:27 BST 4470 215.50 CHIX 1461019 21 December 2023 11:50:27 BST 401 215.50 CHIX 1461023 21 December 2023 12:05:43 BST 5571 215.70 CHIX 1468743 21 December 2023 12:07:08 BST 1784 215.60 CHIX 1469383 21 December 2023 12:07:08 BST 3265 215.60 CHIX 1469379 21 December 2023 12:21:48 BST 4633 215.80 CHIX 1476757 21 December 2023 12:24:36 BST 2086 215.70 CHIX 1478134 21 December 2023 12:24:36 BST 2792 215.70 CHIX 1478132 21 December 2023 12:32:58 BST 5138 215.40 CHIX 1482293 21 December 2023 12:44:08 BST 4693 215.30 CHIX 1488011 21 December 2023 12:49:04 BST 5558 215.40 CHIX 1490595 21 December 2023 12:59:52 BST 5007 215.40 CHIX 1496350 21 December 2023 13:09:29 BST 100 215.60 CHIX 1502104 21 December 2023 13:09:29 BST 980 215.60 CHIX 1502102 21 December 2023 13:10:57 BST 3200 215.60 CHIX 1503366 21 December 2023 13:11:11 BST 1119 215.60 CHIX 1503482 21 December 2023 13:12:20 BST 1600 215.60 CHIX 1504288 21 December 2023 13:16:49 BST 2939 215.70 CHIX 1506548 21 December 2023 13:17:18 BST 1371 215.70 CHIX 1506972 21 December 2023 13:22:13 BST 4805 215.90 CHIX 1510756 21 December 2023 13:32:12 BST 5214 216.10 CHIX 1518608 21 December 2023 13:33:51 BST 4651 216.20 CHIX 1520024 21 December 2023 13:41:20 BST 401 216.20 CHIX 1525561 21 December 2023 13:41:20 BST 5197 216.20 CHIX 1525559 21 December 2023 13:43:31 BST 5162 216.30 CHIX 1526849 21 December 2023 13:50:44 BST 5646 216.20 CHIX 1532173 21 December 2023 14:00:34 BST 100 216.30 CHIX 1540706 21 December 2023 14:00:34 BST 3198 216.30 CHIX 1540704 21 December 2023 14:02:02 BST 159 216.40 CHIX 1541816 21 December 2023 14:02:02 BST 746 216.40 CHIX 1541814 21 December 2023 14:02:02 BST 4552 216.40 CHIX 1541810 21 December 2023 14:08:13 BST 4181 216.50 CHIX 1547056 21 December 2023 14:08:13 BST 1314 216.50 CHIX 1547054 21 December 2023 14:20:20 BST 21 216.70 CHIX 1558206 21 December 2023 14:20:20 BST 980 216.70 CHIX 1558204 21 December 2023 14:20:20 BST 1186 216.70 CHIX 1558202 21 December 2023 14:20:20 BST 2400 216.70 CHIX 1558200 21 December 2023 14:20:20 BST 4790 216.70 CHIX 1558190 21 December 2023 14:26:07 BST 4937 216.70 CHIX 1562322 21 December 2023 14:33:14 BST 3861 216.90 CHIX 1575839 21 December 2023 14:33:14 BST 889 216.90 CHIX 1575837 21 December 2023 14:33:14 BST 4703 216.90 CHIX 1575829 21 December 2023 14:37:02 BST 5338 217.00 CHIX 1581033 21 December 2023 14:39:15 BST 3341 217.20 CHIX 1583855 21 December 2023 14:39:15 BST 1725 217.20 CHIX 1583853 21 December 2023 14:50:04 BST 1745 217.40 CHIX 1600711 21 December 2023 14:50:08 BST 1151 217.40 CHIX 1600810 21 December 2023 14:50:08 BST 1000 217.40 CHIX 1600807 21 December 2023 14:50:08 BST 2000 217.40 CHIX 1600803 21 December 2023 14:50:08 BST 1500 217.40 CHIX 1600805 21 December 2023 14:50:09 BST 1651 217.30 CHIX 1600912 21 December 2023 14:50:09 BST 931 217.30 CHIX 1600908 21 December 2023 14:50:09 BST 2410 217.30 CHIX 1600904 21 December 2023 14:51:28 BST 462 217.10 CHIX 1602712 21 December 2023 14:51:28 BST 5077 217.10 CHIX 1602716 21 December 2023 14:55:24 BST 5197 216.90 CHIX 1608251 21 December 2023 15:02:00 BST 2552 217.00 CHIX 1621248 21 December 2023 15:02:00 BST 2023 217.00 CHIX 1621252 21 December 2023 15:04:16 BST 3100 216.80 CHIX 1624706 21 December 2023 15:04:16 BST 2565 216.80 CHIX 1624704 21 December 2023 15:09:14 BST 4741 216.60 CHIX 1632371 21 December 2023 15:14:00 BST 5225 216.90 CHIX 1640133 21 December 2023 15:19:15 BST 100 216.80 CHIX 1647569 21 December 2023 15:19:15 BST 3236 216.80 CHIX 1647567 21 December 2023 15:19:15 BST 2117 216.80 CHIX 1647565 21 December 2023 15:20:00 BST 146 216.80 CHIX 1648703 21 December 2023 15:23:52 BST 5076 216.80 CHIX 1653779 21 December 2023 15:26:22 BST 1151 216.70 CHIX 1658246 21 December 2023 15:26:22 BST 1700 216.70 CHIX 1658239 21 December 2023 15:26:22 BST 1536 216.70 CHIX 1658233 21 December 2023 15:26:22 BST 915 216.70 CHIX 1658250 21 December 2023 15:33:38 BST 2441 216.50 CHIX 1667891 21 December 2023 15:33:38 BST 2617 216.50 CHIX 1667889 21 December 2023 15:40:20 BST 964 216.70 CHIX 1676835 21 December 2023 15:40:20 BST 4386 216.70 CHIX 1676832 21 December 2023 15:46:01 BST 5096 217.40 CHIX 1684570 21 December 2023 08:05:28 BST 5722 216.10 LSE 1325701 21 December 2023 08:05:42 BST 5070 215.80 LSE 1325855 21 December 2023 08:09:05 BST 8940 216.00 LSE 1330075 21 December 2023 08:09:06 BST 6886 215.90 LSE 1330088 21 December 2023 08:12:40 BST 5613 216.10 LSE 1332388 21 December 2023 08:12:40 BST 4897 216.10 LSE 1332386 21 December 2023 08:16:42 BST 5087 216.80 LSE 1334556 21 December 2023 08:20:10 BST 5191 217.00 LSE 1336752 21 December 2023 08:28:51 BST 5306 216.40 LSE 1342377 21 December 2023 08:34:58 BST 2110 216.60 LSE 1346570 21 December 2023 08:34:58 BST 3091 216.60 LSE 1346566 21 December 2023 08:38:45 BST 4926 217.10 LSE 1349095 21 December 2023 08:45:22 BST 5009 217.50 LSE 1353456 21 December 2023 08:46:05 BST 5709 217.30 LSE 1354105 21 December 2023 09:03:36 BST 5293 216.70 LSE 1366559 21 December 2023 09:15:42 BST 10 216.90 LSE 1374417 21 December 2023 09:18:51 BST 4329 217.10 LSE 1376127 21 December 2023 09:18:51 BST 1452 217.10 LSE 1376123 21 December 2023 09:34:07 BST 5059 216.80 LSE 1384976 21 December 2023 09:49:37 BST 5720 216.90 LSE 1393854 21 December 2023 09:58:09 BST 5612 216.90 LSE 1398847 21 December 2023 10:06:32 BST 5166 216.80 LSE 1404354 21 December 2023 10:11:19 BST 4971 216.80 LSE 1407132 21 December 2023 10:19:51 BST 5528 216.40 LSE 1412572 21 December 2023 10:24:23 BST 5014 216.30 LSE 1415614 21 December 2023 10:27:59 BST 3703 216.20 LSE 1417526 21 December 2023 10:27:59 BST 1229 216.20 LSE 1417524 21 December 2023 10:48:42 BST 36 216.20 LSE 1428211 21 December 2023 10:48:42 BST 5227 216.20 LSE 1428217 21 December 2023 10:56:19 BST 5248 216.40 LSE 1433463 21 December 2023 11:14:13 BST 1259 216.10 LSE 1443976 21 December 2023 11:14:13 BST 646 216.10 LSE 1443974 21 December 2023 11:14:13 BST 2547 216.10 LSE 1443972 21 December 2023 11:14:13 BST 445 216.10 LSE 1443966 21 December 2023 11:33:01 BST 3386 215.90 LSE 1453200 21 December 2023 11:33:01 BST 1967 215.90 LSE 1453198 21 December 2023 11:39:04 BST 5504 215.80 LSE 1456051 21 December 2023 11:42:42 BST 5104 215.60 LSE 1457737 21 December 2023 11:42:42 BST 748 215.60 LSE 1457735 21 December 2023 12:05:43 BST 5310 215.70 LSE 1468749 21 December 2023 12:07:08 BST 1330 215.60 LSE 1469387 21 December 2023 12:07:08 BST 3748 215.60 LSE 1469385 21 December 2023 12:16:43 BST 2125 215.60 LSE 1473944 21 December 2023 12:21:48 BST 5043 215.80 LSE 1476759 21 December 2023 12:26:07 BST 5850 215.60 LSE 1478888 21 December 2023 12:41:57 BST 8 215.20 LSE 1487183 21 December 2023 12:43:57 BST 318 215.40 LSE 1487926 21 December 2023 12:43:57 BST 11493 215.40 LSE 1487924 21 December 2023 12:43:57 BST 4853 215.40 LSE 1487922 21 December 2023 12:43:57 BST 1500 215.40 LSE 1487920 21 December 2023 12:43:57 BST 1103 215.40 LSE 1487918 21 December 2023 12:43:57 BST 1843 215.40 LSE 1487916 21 December 2023 12:43:57 BST 1536 215.40 LSE 1487914 21 December 2023 12:43:57 BST 1112 215.40 LSE 1487912 21 December 2023 12:46:29 BST 1884 215.50 LSE 1489115 21 December 2023 12:46:35 BST 3919 215.50 LSE 1489155 21 December 2023 12:47:53 BST 1536 215.50 LSE 1489781 21 December 2023 12:47:53 BST 1326 215.50 LSE 1489779 21 December 2023 12:47:53 BST 1813 215.50 LSE 1489783 21 December 2023 12:47:53 BST 1007 215.50 LSE 1489785 21 December 2023 12:49:04 BST 5146 215.40 LSE 1490599 21 December 2023 12:49:04 BST 5057 215.40 LSE 1490597 21 December 2023 12:51:02 BST 6109 215.30 LSE 1491618 21 December 2023 13:09:34 BST 201 215.60 LSE 1502224 21 December 2023 13:22:13 BST 6004 215.90 LSE 1510760 21 December 2023 13:32:12 BST 1937 216.10 LSE 1518618 21 December 2023 13:32:12 BST 527 216.10 LSE 1518616 21 December 2023 13:32:12 BST 3348 216.10 LSE 1518612 21 December 2023 13:33:51 BST 5838 216.20 LSE 1520026 21 December 2023 13:36:16 BST 427 216.20 LSE 1522110 21 December 2023 13:36:16 BST 5425 216.20 LSE 1522114 21 December 2023 13:39:40 BST 540 216.10 LSE 1524351 21 December 2023 13:48:52 BST 5244 216.30 LSE 1530682 21 December 2023 13:50:44 BST 5001 216.20 LSE 1532175 21 December 2023 14:06:10 BST 5844 216.50 LSE 1545648 21 December 2023 14:20:20 BST 224 216.70 LSE 1558188 21 December 2023 14:20:20 BST 1946 216.70 LSE 1558194 21 December 2023 14:20:20 BST 3017 216.70 LSE 1558196 21 December 2023 14:20:20 BST 5517 216.70 LSE 1558198 21 December 2023 14:26:07 BST 5350 216.70 LSE 1562326 21 December 2023 14:32:16 BST 1594 217.00 LSE 1574381 21 December 2023 14:32:27 BST 2100 217.00 LSE 1574795 21 December 2023 14:32:27 BST 1700 217.00 LSE 1574797 21 December 2023 14:32:58 BST 4912 217.00 LSE 1575348 21 December 2023 14:32:58 BST 5110 217.00 LSE 1575346 21 December 2023 14:33:14 BST 7082 216.90 LSE 1575835 21 December 2023 14:37:02 BST 5042 217.00 LSE 1581037 21 December 2023 14:40:12 BST 4920 217.10 LSE 1585294 21 December 2023 14:41:43 BST 6045 217.10 LSE 1587394 21 December 2023 14:49:34 BST 1622 217.40 LSE 1599881 21 December 2023 14:50:08 BST 2636 217.30 LSE 1600791 21 December 2023 14:50:08 BST 3214 217.30 LSE 1600789 21 December 2023 14:50:08 BST 7962 217.30 LSE 1600787 21 December 2023 14:50:28 BST 2084 217.20 LSE 1601374 21 December 2023 14:50:28 BST 1804 217.20 LSE 1601372 21 December 2023 14:50:28 BST 1993 217.20 LSE 1601370 21 December 2023 14:50:28 BST 5944 217.20 LSE 1601368 21 December 2023 14:50:28 BST 5671 217.20 LSE 1601366 21 December 2023 14:54:59 BST 3467 217.00 LSE 1607692 21 December 2023 14:54:59 BST 2258 217.00 LSE 1607690 21 December 2023 14:57:38 BST 5476 217.00 LSE 1611670 21 December 2023 15:02:00 BST 5532 217.00 LSE 1621254 21 December 2023 15:03:50 BST 5494 216.80 LSE 1624112 21 December 2023 15:04:50 BST 6005 216.70 LSE 1625512 21 December 2023 15:09:14 BST 5904 216.60 LSE 1632375 21 December 2023 15:10:23 BST 1887 216.60 LSE 1634331 21 December 2023 15:10:54 BST 5837 216.70 LSE 1635413 21 December 2023 15:14:00 BST 1835 216.90 LSE 1640135 21 December 2023 15:14:00 BST 2694 216.90 LSE 1640131 21 December 2023 15:14:00 BST 1551 216.90 LSE 1640129 21 December 2023 15:14:43 BST 2155 216.90 LSE 1641376 21 December 2023 15:14:43 BST 637 216.90 LSE 1641373 21 December 2023 15:14:43 BST 2544 216.90 LSE 1641371 21 December 2023 15:15:00 BST 5065 216.90 LSE 1641806 21 December 2023 15:15:00 BST 530 216.90 LSE 1641804 21 December 2023 15:15:00 BST 389 216.90 LSE 1641802 21 December 2023 15:18:02 BST 1813 216.90 LSE 1646001 21 December 2023 15:18:02 BST 1677 216.90 LSE 1645999 21 December 2023 15:18:35 BST 1669 216.90 LSE 1646674 21 December 2023 15:18:35 BST 1900 216.90 LSE 1646672 21 December 2023 15:18:35 BST 1993 216.90 LSE 1646670 21 December 2023 15:18:35 BST 1835 216.90 LSE 1646667 21 December 2023 15:21:49 BST 5160 216.80 LSE 1650926 21 December 2023 15:23:52 BST 5716 216.80 LSE 1653783 21 December 2023 15:25:55 BST 806 216.70 LSE 1657451 21 December 2023 15:26:22 BST 1277 216.70 LSE 1658228 21 December 2023 15:26:22 BST 3151 216.70 LSE 1658226 21 December 2023 15:29:55 BST 5506 216.40 LSE 1662588 21 December 2023 15:31:02 BST 5206 216.50 LSE 1664242 21 December 2023 15:31:15 BST 2807 216.40 LSE 1664650 21 December 2023 15:31:15 BST 2956 216.40 LSE 1664648 21 December 2023 15:33:47 BST 4474 216.40 LSE 1668105 21 December 2023 15:33:47 BST 1074 216.40 LSE 1668103 21 December 2023 15:37:03 BST 1993 216.70 LSE 1672503 21 December 2023 15:37:03 BST 1793 216.70 LSE 1672501 21 December 2023 15:40:07 BST 1993 216.80 LSE 1676422 21 December 2023 15:40:07 BST 1804 216.80 LSE 1676420 21 December 2023 15:40:07 BST 1161 216.80 LSE 1676424 21 December 2023 15:40:07 BST 1795 216.80 LSE 1676426 21 December 2023 15:40:20 BST 5340 216.70 LSE 1676843 21 December 2023 15:40:20 BST 5520 216.70 LSE 1676841 21 December 2023 15:46:01 BST 3709 217.40 LSE 1684580 21 December 2023 15:46:01 BST 1918 217.40 LSE 1684576 21 December 2023 15:46:01 BST 5178 217.40 LSE 1684578

Date: 21 December 2023

NATWEST GROUP plc (Registrant) By: /s/ Jan Cargill Name: Jan Cargill Title: Chief Governance Officer and Company Secretary

