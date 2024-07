FORM 6-K

NatWest Group plc 22 July 2024 Transaction in Own Shares NatWest Group plc (the 'Company') announces today that it has purchased the following number of ordinary shares in the Company with a nominal value of £1.0769* each ('Ordinary Shares') from UBS AG, London Branch ('UBS'). Aggregated information: Date of purchase Number of Ordinary Shares purchased Highest price paid: (GBp) Lowest price paid: (GBp) Volume weighted average price paid per share (GBp) Venue 22 July 2024 547,000 338.70 335.60 337.4228 LSE 22 July 2024 146,167 338.50 335.50 337.4113 CHIX 22 July 2024 423,096 338.70 336.00 337.4240 BATE * Note:the nominal value of Ordinary Shares without rounding is £1.076923076923077 per share Such purchases form part of the Company's existing share buyback programme and were effected pursuant to the instructions issued by the Company to UBS on 16 February 2024, as announced on 19 February 2024. The Company intends to cancel the repurchased Ordinary Shares. Following the settlement of the above transactions, NWG will hold 289,754,564 Ordinary Shares in treasury and have 8,306,299,376 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares). Further information: Investor Relations + 44 (0)207 672 1758 Media Relations +44 (0)131 523 4205 Legal Entity Identifier: 2138005O9XJIJN4JPN90 Transaction details: In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No.596/2014 as it applies in the UK (Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programmes relating to the Transactions is detailed below: Transaction Date Time Time Zone Volume (shares) Price (GBp) Trading Venue MatchID 22 July 2024 08:01:54 BST 1992 338.10 BATE 1212795 22 July 2024 08:01:55 BST 2946 338.10 BATE 1213022 22 July 2024 08:10:34 BST 5064 337.90 BATE 1221906 22 July 2024 08:10:34 BST 1175 337.90 BATE 1221908 22 July 2024 08:10:34 BST 4595 337.90 BATE 1221910 22 July 2024 08:12:49 BST 5407 337.50 BATE 1223961 22 July 2024 08:19:02 BST 5780 337.50 BATE 1228564 22 July 2024 08:19:02 BST 3137 337.50 BATE 1228562 22 July 2024 08:29:06 BST 5280 337.20 BATE 1236677 22 July 2024 08:32:18 BST 1460 336.70 BATE 1239555 22 July 2024 08:32:18 BST 1067 336.70 BATE 1239553 22 July 2024 08:32:18 BST 3120 336.70 BATE 1239551 22 July 2024 08:36:12 BST 3184 336.00 BATE 1242594 22 July 2024 08:37:09 BST 5036 336.20 BATE 1243288 22 July 2024 08:50:35 BST 1306 336.10 BATE 1256362 22 July 2024 08:50:35 BST 3987 336.10 BATE 1256364 22 July 2024 09:04:31 BST 5737 336.80 BATE 1268997 22 July 2024 09:04:31 BST 179 336.80 BATE 1268999 22 July 2024 09:04:31 BST 4797 336.80 BATE 1269001 22 July 2024 09:10:59 BST 5588 337.30 BATE 1274799 22 July 2024 09:20:27 BST 3551 336.90 BATE 1280915 22 July 2024 09:24:13 BST 5738 336.60 BATE 1283577 22 July 2024 09:28:13 BST 2912 336.00 BATE 1287052 22 July 2024 09:41:22 BST 2987 336.10 BATE 1297203 22 July 2024 09:41:22 BST 1753 336.10 BATE 1297201 22 July 2024 09:41:22 BST 5735 336.10 BATE 1297199 22 July 2024 09:51:05 BST 5034 336.10 BATE 1303920 22 July 2024 10:03:32 BST 5696 336.10 BATE 1312341 22 July 2024 10:14:40 BST 160 336.30 BATE 1320062 22 July 2024 10:14:40 BST 4754 336.30 BATE 1320060 22 July 2024 10:15:30 BST 5557 336.10 BATE 1320668 22 July 2024 10:41:05 BST 5719 336.50 BATE 1338667 22 July 2024 10:47:49 BST 5869 336.50 BATE 1343452 22 July 2024 10:47:49 BST 5091 336.50 BATE 1343450 22 July 2024 10:47:49 BST 3511 336.50 BATE 1343448 22 July 2024 10:59:54 BST 5125 336.70 BATE 1352058 22 July 2024 11:11:02 BST 5350 336.40 BATE 1359880 22 July 2024 11:33:12 BST 5664 336.40 BATE 1375601 22 July 2024 11:33:12 BST 5906 336.40 BATE 1375599 22 July 2024 11:47:26 BST 5363 337.10 BATE 1384821 22 July 2024 12:01:38 BST 5264 337.30 BATE 1394247 22 July 2024 12:15:48 BST 5353 337.10 BATE 1403882 22 July 2024 12:17:41 BST 5589 337.10 BATE 1405418 22 July 2024 12:23:58 BST 152 337.20 BATE 1409195 22 July 2024 12:24:32 BST 1454 337.20 BATE 1409630 22 July 2024 12:24:32 BST 1454 337.20 BATE 1409628 22 July 2024 12:24:32 BST 43 337.20 BATE 1409626 22 July 2024 12:29:55 BST 2602 337.10 BATE 1413439 22 July 2024 12:30:37 BST 2752 337.10 BATE 1413837 22 July 2024 12:51:14 BST 2465 337.60 BATE 1428658 22 July 2024 12:51:14 BST 2465 337.60 BATE 1428656 22 July 2024 13:08:13 BST 3446 337.90 BATE 1439956 22 July 2024 13:08:13 BST 1974 337.90 BATE 1439954 22 July 2024 13:08:13 BST 4940 337.90 BATE 1439952 22 July 2024 13:17:20 BST 1623 337.80 BATE 1445986 22 July 2024 13:17:20 BST 1623 337.80 BATE 1445984 22 July 2024 13:17:20 BST 1700 337.80 BATE 1445982 22 July 2024 13:32:18 BST 765 338.30 BATE 1458501 22 July 2024 13:32:18 BST 2561 338.30 BATE 1458499 22 July 2024 13:32:18 BST 1796 338.30 BATE 1458497 22 July 2024 13:35:23 BST 5723 338.10 BATE 1460930 22 July 2024 13:43:20 BST 3772 337.90 BATE 1468266 22 July 2024 13:43:20 BST 3487 337.90 BATE 1468270 22 July 2024 13:43:20 BST 2137 337.90 BATE 1468268 22 July 2024 13:51:21 BST 188 338.00 BATE 1475685 22 July 2024 13:56:01 BST 3832 338.00 BATE 1479293 22 July 2024 13:56:01 BST 862 338.00 BATE 1479291 22 July 2024 13:57:08 BST 437 337.90 BATE 1480331 22 July 2024 13:57:30 BST 4947 337.90 BATE 1480762 22 July 2024 14:12:23 BST 2046 338.20 BATE 1495738 22 July 2024 14:12:23 BST 2745 338.20 BATE 1495736 22 July 2024 14:12:23 BST 281 338.20 BATE 1495734 22 July 2024 14:22:01 BST 1888 338.20 BATE 1506073 22 July 2024 14:22:01 BST 1526 338.20 BATE 1506071 22 July 2024 14:22:01 BST 1606 338.20 BATE 1506069 22 July 2024 14:22:01 BST 2261 338.20 BATE 1506067 22 July 2024 14:22:01 BST 3366 338.20 BATE 1506065 22 July 2024 14:29:31 BST 5708 337.80 BATE 1515151 22 July 2024 14:34:48 BST 1109 338.10 BATE 1529439 22 July 2024 14:35:21 BST 3317 338.10 BATE 1530463 22 July 2024 14:37:58 BST 4973 338.40 BATE 1534808 22 July 2024 14:37:58 BST 5628 338.40 BATE 1534806 22 July 2024 14:38:49 BST 2306 338.20 BATE 1536241 22 July 2024 14:38:50 BST 1392 338.20 BATE 1536256 22 July 2024 14:44:55 BST 255 337.60 BATE 1546728 22 July 2024 14:45:13 BST 5651 337.60 BATE 1547266 22 July 2024 14:50:42 BST 5077 337.00 BATE 1557202 22 July 2024 14:50:42 BST 695 337.00 BATE 1557200 22 July 2024 14:50:42 BST 4382 337.00 BATE 1557198 22 July 2024 14:50:42 BST 613 337.00 BATE 1557196 22 July 2024 14:57:18 BST 3126 336.70 BATE 1567807 22 July 2024 14:57:18 BST 87 336.70 BATE 1567803 22 July 2024 14:57:18 BST 2000 336.70 BATE 1567805 22 July 2024 15:04:52 BST 4799 337.10 BATE 1582672 22 July 2024 15:08:37 BST 5564 336.90 BATE 1588863 22 July 2024 15:11:04 BST 3466 337.20 BATE 1593785 22 July 2024 15:11:04 BST 1200 337.20 BATE 1593779 22 July 2024 15:11:04 BST 99 337.20 BATE 1593777 22 July 2024 15:14:02 BST 5785 337.70 BATE 1598554 22 July 2024 15:20:32 BST 5633 337.50 BATE 1608768 22 July 2024 15:22:32 BST 3814 337.50 BATE 1611384 22 July 2024 15:29:19 BST 5765 337.60 BATE 1624222 22 July 2024 15:30:11 BST 106 337.60 BATE 1625648 22 July 2024 15:30:11 BST 5187 337.70 BATE 1625635 22 July 2024 15:36:09 BST 200 337.70 BATE 1635270 22 July 2024 15:36:09 BST 99 337.70 BATE 1635268 22 July 2024 15:36:32 BST 4542 337.70 BATE 1635875 22 July 2024 15:41:18 BST 3682 338.00 BATE 1644627 22 July 2024 15:41:18 BST 1185 338.00 BATE 1644629 22 July 2024 15:46:04 BST 4979 337.80 BATE 1652217 22 July 2024 15:47:40 BST 400 337.90 BATE 1654787 22 July 2024 15:48:38 BST 4870 338.00 BATE 1656233 22 July 2024 15:48:38 BST 942 338.00 BATE 1656235 22 July 2024 15:56:58 BST 5300 338.30 BATE 1667484 22 July 2024 16:01:15 BST 4394 338.60 BATE 1677806 22 July 2024 16:01:15 BST 496 338.60 BATE 1677808 22 July 2024 16:03:16 BST 4911 338.70 BATE 1680597 22 July 2024 16:07:54 BST 1924 338.50 BATE 1687003 22 July 2024 16:07:54 BST 4848 338.50 BATE 1687005 22 July 2024 16:11:35 BST 5656 338.60 BATE 1694320 22 July 2024 16:15:03 BST 548 338.50 BATE 1700254 22 July 2024 16:15:03 BST 5516 338.50 BATE 1700251 22 July 2024 16:15:03 BST 4747 338.50 BATE 1700257 22 July 2024 16:19:15 BST 2775 338.30 BATE 1707157 22 July 2024 16:21:48 BST 5027 338.40 BATE 1711232 22 July 2024 16:23:42 BST 5015 338.30 BATE 1714248 22 July 2024 16:24:51 BST 3760 338.30 BATE 1716079 22 July 2024 16:27:25 BST 1201 338.30 BATE 1719574 22 July 2024 16:27:25 BST 956 338.30 BATE 1719572 22 July 2024 16:27:56 BST 1259 338.30 BATE 1720345 22 July 2024 16:28:00 BST 2690 338.30 BATE 1720439 22 July 2024 08:10:34 BST 5771 337.90 CHIX 1221904 22 July 2024 08:22:16 BST 4012 337.10 CHIX 1231310 22 July 2024 08:25:55 BST 2837 337.30 CHIX 1234285 22 July 2024 08:35:13 BST 5405 336.30 CHIX 1241775 22 July 2024 09:10:59 BST 5265 337.20 CHIX 1274801 22 July 2024 09:32:38 BST 2817 335.50 CHIX 1291012 22 July 2024 09:41:22 BST 3835 336.10 CHIX 1297197 22 July 2024 09:51:05 BST 4743 336.10 CHIX 1303918 22 July 2024 10:25:17 BST 5178 336.30 CHIX 1327763 22 July 2024 10:53:20 BST 3020 336.60 CHIX 1347584 22 July 2024 10:59:54 BST 3613 336.70 CHIX 1352056 22 July 2024 11:04:45 BST 5822 336.80 CHIX 1355859 22 July 2024 11:57:30 BST 5757 337.10 CHIX 1391300 22 July 2024 12:30:37 BST 462 337.10 CHIX 1413835 22 July 2024 12:30:37 BST 2638 337.10 CHIX 1413839 22 July 2024 12:30:37 BST 3487 337.10 CHIX 1413841 22 July 2024 12:48:49 BST 330 337.60 CHIX 1426611 22 July 2024 12:51:14 BST 4892 337.60 CHIX 1428654 22 July 2024 13:32:18 BST 5695 338.30 CHIX 1458495 22 July 2024 13:51:21 BST 3693 338.00 CHIX 1475683 22 July 2024 13:56:01 BST 3348 338.00 CHIX 1479289 22 July 2024 14:04:32 BST 3422 338.40 CHIX 1488334 22 July 2024 14:04:32 BST 2471 338.40 CHIX 1488332 22 July 2024 14:32:24 BST 5265 338.10 CHIX 1525133 22 July 2024 14:41:48 BST 3878 338.20 CHIX 1541589 22 July 2024 14:50:17 BST 5351 337.00 CHIX 1556516 22 July 2024 14:50:17 BST 2990 337.00 CHIX 1556514 22 July 2024 14:50:17 BST 191 337.00 CHIX 1556512 22 July 2024 15:11:04 BST 1877 337.20 CHIX 1593775 22 July 2024 15:11:04 BST 1686 337.20 CHIX 1593773 22 July 2024 15:11:04 BST 1902 337.20 CHIX 1593771 22 July 2024 15:20:32 BST 3332 337.50 CHIX 1608770 22 July 2024 15:30:11 BST 5202 337.70 CHIX 1625637 22 July 2024 15:36:32 BST 2864 337.70 CHIX 1635877 22 July 2024 15:49:09 BST 84 337.90 CHIX 1657102 22 July 2024 15:49:34 BST 1515 337.90 CHIX 1658023 22 July 2024 15:50:33 BST 38 337.90 CHIX 1659715 22 July 2024 15:50:33 BST 3347 337.90 CHIX 1659713 22 July 2024 15:56:58 BST 3277 338.30 CHIX 1667486 22 July 2024 16:07:54 BST 3130 338.50 CHIX 1687001 22 July 2024 16:07:54 BST 2635 338.50 CHIX 1687009 22 July 2024 16:19:15 BST 2873 338.30 CHIX 1707155 22 July 2024 16:21:48 BST 3059 338.40 CHIX 1711234 22 July 2024 16:27:56 BST 3158 338.30 CHIX 1720347 22 July 2024 08:01:55 BST 2380 338.10 LSE 1213024 22 July 2024 08:01:55 BST 3138 338.10 LSE 1213020 22 July 2024 08:02:25 BST 5443 337.60 LSE 1213581 22 July 2024 08:03:28 BST 5292 337.30 LSE 1214496 22 July 2024 08:06:50 BST 3656 337.60 LSE 1218420 22 July 2024 08:06:50 BST 1686 337.60 LSE 1218418 22 July 2024 08:11:19 BST 3987 337.50 LSE 1222747 22 July 2024 08:11:19 BST 976 337.50 LSE 1222745 22 July 2024 08:13:20 BST 3000 337.50 LSE 1224326 22 July 2024 08:13:20 BST 786 337.50 LSE 1224328 22 July 2024 08:18:32 BST 654 337.50 LSE 1228157 22 July 2024 08:18:32 BST 2279 337.50 LSE 1228155 22 July 2024 08:18:32 BST 1684 337.50 LSE 1228153 22 July 2024 08:18:32 BST 4652 337.40 LSE 1228147 22 July 2024 08:18:32 BST 2046 337.40 LSE 1228145 22 July 2024 08:18:32 BST 2848 337.40 LSE 1228149 22 July 2024 08:18:32 BST 1212 337.40 LSE 1228151 22 July 2024 08:29:06 BST 5282 337.20 LSE 1236679 22 July 2024 08:36:12 BST 5018 336.00 LSE 1242596 22 July 2024 08:41:05 BST 4992 336.30 LSE 1247429 22 July 2024 08:44:26 BST 234 336.20 LSE 1250646 22 July 2024 08:45:05 BST 4982 336.20 LSE 1251191 22 July 2024 08:50:35 BST 495 336.10 LSE 1256366 22 July 2024 08:52:41 BST 117 336.00 LSE 1258315 22 July 2024 08:54:54 BST 5710 336.00 LSE 1260335 22 July 2024 09:02:47 BST 665 336.90 LSE 1267944 22 July 2024 09:02:47 BST 1684 336.90 LSE 1267942 22 July 2024 09:04:26 BST 414 336.90 LSE 1268916 22 July 2024 09:04:26 BST 4849 336.90 LSE 1268914 22 July 2024 09:04:26 BST 5388 336.90 LSE 1268912 22 July 2024 09:08:02 BST 4989 337.10 LSE 1271114 22 July 2024 09:18:21 BST 5769 336.90 LSE 1279441 22 July 2024 09:25:44 BST 5204 336.00 LSE 1284742 22 July 2024 09:32:23 BST 5378 335.60 LSE 1290807 22 July 2024 09:34:42 BST 4884 335.60 LSE 1292532 22 July 2024 09:43:09 BST 3430 336.00 LSE 1298490 22 July 2024 09:43:09 BST 2398 336.00 LSE 1298488 22 July 2024 09:57:27 BST 5228 336.00 LSE 1308063 22 July 2024 10:03:32 BST 5735 336.20 LSE 1312339 22 July 2024 10:05:07 BST 5677 336.00 LSE 1313540 22 July 2024 10:15:15 BST 4993 336.30 LSE 1320403 22 July 2024 10:17:46 BST 5126 336.10 LSE 1322221 22 July 2024 10:25:17 BST 5192 336.30 LSE 1327765 22 July 2024 10:34:11 BST 3275 336.50 LSE 1334033 22 July 2024 10:35:20 BST 4931 336.50 LSE 1334747 22 July 2024 10:41:05 BST 1957 336.50 LSE 1338671 22 July 2024 10:41:05 BST 3606 336.50 LSE 1338669 22 July 2024 10:53:20 BST 5844 336.60 LSE 1347596 22 July 2024 11:03:50 BST 1773 336.90 LSE 1355257 22 July 2024 11:04:06 BST 3622 336.90 LSE 1355412 22 July 2024 11:04:06 BST 5767 336.90 LSE 1355410 22 July 2024 11:17:08 BST 303 336.50 LSE 1363978 22 July 2024 11:17:29 BST 5368 336.50 LSE 1364243 22 July 2024 11:33:12 BST 4936 336.40 LSE 1375603 22 July 2024 11:39:49 BST 5850 336.30 LSE 1380015 22 July 2024 11:42:17 BST 581 336.70 LSE 1381600 22 July 2024 11:42:17 BST 133 336.70 LSE 1381598 22 July 2024 11:47:26 BST 5264 337.10 LSE 1384823 22 July 2024 11:57:30 BST 5088 337.10 LSE 1391304 22 July 2024 11:57:30 BST 5531 337.10 LSE 1391302 22 July 2024 12:04:59 BST 5256 337.10 LSE 1396482 22 July 2024 12:12:20 BST 5045 337.20 LSE 1401581 22 July 2024 12:15:48 BST 5048 337.10 LSE 1403884 22 July 2024 12:30:37 BST 5713 337.10 LSE 1413843 22 July 2024 12:46:59 BST 4747 337.60 LSE 1425130 22 July 2024 12:46:59 BST 86 337.60 LSE 1425128 22 July 2024 12:46:59 BST 5399 337.60 LSE 1425126 22 July 2024 12:54:24 BST 5043 337.50 LSE 1430558 22 July 2024 13:08:13 BST 5719 337.90 LSE 1439958 22 July 2024 13:20:03 BST 258 337.90 LSE 1448393 22 July 2024 13:20:03 BST 5213 337.90 LSE 1448391 22 July 2024 13:20:03 BST 5145 337.90 LSE 1448389 22 July 2024 13:32:18 BST 5422 338.30 LSE 1458505 22 July 2024 13:32:18 BST 5045 338.30 LSE 1458503 22 July 2024 13:38:43 BST 4448 338.10 LSE 1464448 22 July 2024 13:38:43 BST 958 338.10 LSE 1464446 22 July 2024 13:51:40 BST 2504 338.10 LSE 1475914 22 July 2024 13:51:40 BST 2504 338.10 LSE 1475912 22 July 2024 13:55:07 BST 5470 338.10 LSE 1478624 22 July 2024 14:02:06 BST 580 338.00 LSE 1486005 22 July 2024 14:04:32 BST 4833 338.40 LSE 1488338 22 July 2024 14:04:32 BST 5502 338.40 LSE 1488336 22 July 2024 14:12:23 BST 4899 338.20 LSE 1495740 22 July 2024 14:20:52 BST 68 338.20 LSE 1504965 22 July 2024 14:20:52 BST 5249 338.20 LSE 1504967 22 July 2024 14:23:17 BST 5671 338.30 LSE 1507671 22 July 2024 14:28:04 BST 5552 338.00 LSE 1513135 22 July 2024 14:30:38 BST 3732 337.80 LSE 1521475 22 July 2024 14:31:25 BST 2006 338.00 LSE 1523059 22 July 2024 14:31:25 BST 679 338.00 LSE 1523061 22 July 2024 14:32:21 BST 5818 338.20 LSE 1524973 22 July 2024 14:37:12 BST 100 338.40 LSE 1533700 22 July 2024 14:37:12 BST 100 338.40 LSE 1533698 22 July 2024 14:37:58 BST 5393 338.40 LSE 1534810 22 July 2024 14:37:58 BST 5112 338.40 LSE 1534812 22 July 2024 14:41:48 BST 5824 338.20 LSE 1541591 22 July 2024 14:42:33 BST 1246 337.80 LSE 1542781 22 July 2024 14:42:33 BST 451 337.80 LSE 1542779 22 July 2024 14:46:58 BST 2352 337.40 LSE 1550276 22 July 2024 14:47:02 BST 2349 337.40 LSE 1550389 22 July 2024 14:47:02 BST 1109 337.40 LSE 1550387 22 July 2024 14:48:25 BST 5452 337.20 LSE 1553049 22 July 2024 14:51:58 BST 139 336.80 LSE 1559434 22 July 2024 14:51:58 BST 5276 336.80 LSE 1559432 22 July 2024 14:58:04 BST 5340 336.60 LSE 1569167 22 July 2024 14:58:04 BST 35 336.60 LSE 1569165 22 July 2024 15:03:14 BST 4607 337.00 LSE 1580105 22 July 2024 15:03:14 BST 5494 337.00 LSE 1580103 22 July 2024 15:03:14 BST 615 337.00 LSE 1580101 22 July 2024 15:07:28 BST 4913 337.00 LSE 1586961 22 July 2024 15:07:28 BST 5547 337.00 LSE 1586959 22 July 2024 15:14:02 BST 2300 337.80 LSE 1598552 22 July 2024 15:14:02 BST 2968 337.80 LSE 1598550 22 July 2024 15:15:57 BST 5627 337.30 LSE 1601216 22 July 2024 15:15:57 BST 4777 337.30 LSE 1601218 22 July 2024 15:20:32 BST 5622 337.50 LSE 1608772 22 July 2024 15:29:19 BST 5900 337.60 LSE 1624220 22 July 2024 15:32:56 BST 3979 337.70 LSE 1630165 22 July 2024 15:32:56 BST 5447 337.70 LSE 1630167 22 July 2024 15:36:32 BST 957 337.70 LSE 1635879 22 July 2024 15:37:11 BST 3313 337.70 LSE 1636985 22 July 2024 15:37:11 BST 1818 337.70 LSE 1636983 22 July 2024 15:41:18 BST 5309 338.00 LSE 1644631 22 July 2024 15:46:04 BST 1136 337.80 LSE 1652230 22 July 2024 15:46:04 BST 3981 337.80 LSE 1652228 22 July 2024 15:46:04 BST 1481 337.80 LSE 1652223 22 July 2024 15:46:04 BST 4112 337.80 LSE 1652221 22 July 2024 15:46:04 BST 5663 337.80 LSE 1652219 22 July 2024 15:52:08 BST 228 337.90 LSE 1661677 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661675 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661671 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661669 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661667 22 July 2024 15:52:08 BST 200 337.90 LSE 1661665 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661663 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661661 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661659 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661657 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661655 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661653 22 July 2024 15:52:08 BST 400 337.90 LSE 1661651 22 July 2024 15:56:58 BST 5478 338.30 LSE 1667488 22 July 2024 16:01:07 BST 5100 338.70 LSE 1677610 22 July 2024 16:01:07 BST 5416 338.70 LSE 1677608 22 July 2024 16:03:16 BST 5671 338.70 LSE 1680599 22 July 2024 16:07:54 BST 4219 338.50 LSE 1687015 22 July 2024 16:07:54 BST 281 338.50 LSE 1686997 22 July 2024 16:07:54 BST 210 338.50 LSE 1686999 22 July 2024 16:07:54 BST 184 338.50 LSE 1687011 22 July 2024 16:07:54 BST 350 338.50 LSE 1687007 22 July 2024 16:07:54 BST 203 338.50 LSE 1687013 22 July 2024 16:11:35 BST 5406 338.60 LSE 1694324 22 July 2024 16:11:35 BST 5203 338.60 LSE 1694322 22 July 2024 16:15:03 BST 5746 338.50 LSE 1700259 22 July 2024 16:16:35 BST 4757 338.30 LSE 1702707 22 July 2024 16:18:13 BST 65 338.40 LSE 1705367 22 July 2024 16:18:13 BST 4980 338.40 LSE 1705365 22 July 2024 16:18:47 BST 5763 338.40 LSE 1706088 22 July 2024 16:20:52 BST 1305 338.40 LSE 1709709 22 July 2024 16:20:52 BST 1800 338.40 LSE 1709707 22 July 2024 16:22:36 BST 4889 338.30 LSE 1712519 22 July 2024 16:24:51 BST 5108 338.30 LSE 1716081 22 July 2024 16:26:08 BST 2410 338.20 LSE 1717908 22 July 2024 16:27:22 BST 4791 338.30 LSE 1719525

