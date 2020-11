Financials EUR USD Sales 2020 593 M 704 M 704 M Net income 2020 93,1 M 111 M 111 M Net cash 2020 9,43 M 11,2 M 11,2 M P/E ratio 2020 82,3x Yield 2020 0,44% Capitalization 7 675 M 9 080 M 9 113 M EV / Sales 2020 12,9x EV / Sales 2021 11,4x Nbr of Employees 3 067 Free-Float 48,4% Chart NEMETSCHEK SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends NEMETSCHEK SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Neutral Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus HOLD Number of Analysts 13 Average target price 65,42 € Last Close Price 66,45 € Spread / Highest target 21,1% Spread / Average Target -1,55% Spread / Lowest Target -21,7% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Axel Kaufmann Chief Operating & Financial Officer Georg Nemetschek Deputy Chairman-Supervisory Board Rüdiger Herzog Member-Supervisory Board William Krouch Member-Supervisory Board Viktor Várkonyi Chief Division Officer-Planning & Design Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) NEMETSCHEK SE 13.01% 9 080 ORACLE CORPORATION 6.95% 170 597 SAP SE -18.38% 138 354 SERVICENOW INC. 88.11% 103 587 INTUIT INC. 33.99% 91 884 DOCUSIGN, INC. 219.48% 43 841