NEOLIFE annonce son résultat semestriel 2023

7,5 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de +15%

2,2 M€ de marge, en croissance de +25%

Réuni le 27 septembre 2023, le Directoire a arrêté les comptes sociaux du 1er semestre 2023 (les « Comptes ») de l’entité NEOLIFE (la « Société »), qu’il a soumis le jour même au Conseil de Surveillance pour vérification et contrôle. Ces comptes semestriels ne donnent pas lieu à audit par le commissaire aux comptes.

Compte de résultat

(données statutaires en K€) 30/06/2023

(non audités) 30/06/2022

(non audités) Ventes Matériaux de construction 5 121 4 090 Ventes Eco-matériaux 2 269 2 381 Ventes Frais de port et Autres 114 120 Chiffre d'affaires 7 504 6 591 Achats consommés -5 329 -4 850 Marge 2 175 1 741 Taux de marge 29,0% 26,4% Autres coûts variables -249 -194 Autres produits d'exploitation 219 216 Autres charges d'exploitation -2 497 -2 364 Dont charges externes -998 -890 Dont charges de personnel -1 077 -1 019 Dont dotation aux amortissements, dépréciations et provisions -408 -308 Résultat d'exploitation -352 -601 Reprise provision exploitation 61 36 Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -408 -309 EBITDA -5 -328 Résultat financier -12 -12 Résultat exceptionnel 0 -24 Crédit d'impôt innovation / recherche -11 22 Résultat net -375 -615

Il est rappelé en préambule que l’entité NEOCO a été fusionné au sein de l’entité NEOLIFE par transmission universelle de patrimoine (TUP) en date du 30 décembre 2022. Dès lors, l’entité NEOLIFE n’a plus vocation à établir de comptes consolidés, et ce depuis l’arrêté des comptes clos le 31 décembre 2022.

Les comptes présentés ci-dessus sont donc les comptes sociaux de l’entité NEOLIFE, et ce tant pour le 1er semestre 2023 que pour le 1er semestre 2022. Les produits et charges anciennement rattachés à l’entité NEOCO sont désormais directement pris en compte au sein de l’entité NEOLIFE depuis le 1er janvier 2023. En revanche, ce n’est pas le cas sur le 1er semestre 2022 dans la mesure où la TUP n’a pas d’effet comptable et juridique rétroactif. Un compte de résultat pro-forma des données combinées NEOLIFE et NEOCO sur le 1er semestre 2022 est ainsi présenté en annexe. Le présent communiqué fera le lien avec ces comptes pro-forma, quand cela sera nécessaire, et ce afin d’analyser des données comparables entre le 1er semestre 2023 et le 1er semestre 2022.

Chiffre d’affaires





La Société présente un chiffre d’affaires de 7,5 M€ au titre du premier semestre de l’exercice 2023, soit une croissance de près de +15% par rapport au premier semestre 2022.

Le chiffre d’affaires au titre des matériaux de construction s’affiche à 5,1 M€ , en progression de +25% par rapport au premier semestre 2022. Cette croissance est tirée par l’Export (+1,3 M€) du fait du renforcement de la stratégie et notamment la poursuite du développement du marché Hollandais ainsi qu’un démarrage très prometteur en Suisse. Le marché français est quant à lui en retrait de -0,3 M€ du fait de glissements d’affaires du premier semestre vers le second semestre et de décalages de démarrages chantiers liés à des arbitrages financiers. Ces coupes budgétaires ont entrainé des baisses de quantités vendues sur certains chantiers.

Le chiffre d’affaires au titre de la vente d’ éco-matériaux s’élève à 2,3 M€ , en recul de -5% par rapport au premier semestre 2022, lié au fait que la Société a opéré un changement de process vis-à-vis de l’un de ses principaux extrudeurs. Afin d’améliorer la gestion des chutes et des délais, la matière première (ie, compound), lui est désormais mise à disposition depuis le 1er mai 2023 (cette matière lui était préalablement vendue). L’extrudeur se chargeant toujours de transformer la matière première en produits finis. Ce chiffre d’affaires éco-matériaux aurait été de 2,9 M€ à business model équivalent, soit +23% par rapport à 2022.

Un chiffre d’affaires global qui s’affiche ainsi à 7,5 M€, soit près de +15% par rapport au premier semestre 2022. Un chiffre d’affaires global qui aurait été en croissance de +1,6 M€, soit près de +25%, à business model équivalent.

La poursuite de cette croissance au global démontre une fois de plus l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Ces performances sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction très tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

Marge





Les différentes actions réalisées en 2022 et sur le premier semestre 2023 permettent à la Société d’afficher une marge de près de 2,2 M€ qu i progresse de +25 % par rapport au premier semestre 2022 et un taux de marge de 2 9 % qui s’améliore de plus de 2 ,5 points à période comparable.

Les efforts mis en œuvre en interne pour réduire les prix d’achats des matières premières, couplés aux tendances de marché constatées à partir du second semestre 2022, ont permis de redresser la marge. La Société continue de travailler sur le sourcing de ses matières premières et sur des pistes d’optimisation de ses produits.

Le budget établi pour l’année 2023 tenait compte de tous ces constats pour s’établir dans la continuité des efforts engagés sur 2022. A ce titre, la Société a fait mieux que les hypothèses budgétaires au niveau des matières premières et coûts variables, permettant ainsi de dégager un taux de marge meilleur que celui budgété . La marge en valeur est toutefois en retrait par rapport à ce qui était budgété , du fait d’un retard au niveau du chiffre d’affaires, expliqué par le contexte global du marché de la construction.

Résultat d’exploitation





Pour rappel, sur le premier semestre 2022, la Société avait fait face à des hausses significatives sur certains postes, du fait d’évènements spécifiques et ponctuels. La forte croissance de la Société avait également engendré une augmentation des postes de charges externes variables ainsi que de certains postes de charges fixes afin de soutenir cette croissance.

La Société a donc pu constater une baisse normative sur certains postes, tout en devant subir encore quelques aléas exceptionnels sur le premier semestre 2023.

Les autres coûts variables, tels que les emballages et la logistique et stockage ont été maitrisés grâce une meilleure gestion et optimisation des process et des flux.

L es charges de personnel sont en baisse de -6% vs les données combinés NEOLIFE et NEOCO du 1er semestre 2022. Cette baisse était attendue du fait des évènements ponctuels connus sur le 1er semestre 2022. Les effectifs moyens restent stables à 19 salariés.

Les charges externes , bien qu’en augmentation de +70 K€ vs les données combinés NEOLIFE et NEOCO du 1er semestre 2022, sont majoritairement stables ou en baisse par rapport au 1 er semestre 2022 , à quelques exceptions près, et appellent les commentaires suivants :

Assurances professionnelles : +7 K€ lié à la hausse de l’assurance dommage ouvrage, directement indexé à la croissance du chiffre d’affaires. Evolution vs 2022 minimisé du fait d’une régularisation de prime d’assurance début 2022 au titre de 2021 et non provisionné en 2021.

+7 K€ lié à la hausse de l’assurance dommage ouvrage, directement indexé à la croissance du chiffre d’affaires. Evolution vs 2022 minimisé du fait d’une régularisation de prime d’assurance début 2022 au titre de 2021 et non provisionné en 2021. Informatique : +23 K€ lié à des dépenses de mise à niveau de l’environnement informatique global de la Société (mise à niveau de l’ERP, implémentation d’une solution BI, formation des utilisateurs, assistance technique et opérationnelle).

+23 K€ lié à des dépenses de mise à niveau de l’environnement informatique global de la Société (mise à niveau de l’ERP, implémentation d’une solution BI, formation des utilisateurs, assistance technique et opérationnelle). Recherche et développement / Labellisation et avis techniques : -23 K€ expliqué par de nombreuses dépenses de certification engagées en 2022. Evolution vs 2022 minimisé du fait de prestations de recherche et développement engagées au titre de l’amélioration des matériaux intégrés aux produits finis.

-23 K€ expliqué par de nombreuses dépenses de certification engagées en 2022. Evolution vs 2022 minimisé du fait de prestations de recherche et développement engagées au titre de l’amélioration des matériaux intégrés aux produits finis. Honoraires juridique s : +92 K€ du fait de dépenses exceptionnelles que la Société a dû engager dans le cadre de son assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023, et ce du fait d’un contexte hostile formé par un certain nombre d’actionnaires concertistes. Ces dépenses exceptionnelles ont été étalées sur l’année 2023.

+92 K€ du fait de dépenses exceptionnelles que la Société a dû engager dans le cadre de son assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023, et ce du fait d’un contexte hostile formé par un certain nombre d’actionnaires concertistes. Ces dépenses exceptionnelles ont été étalées sur l’année 2023. Honoraires divers : -44 K€ du fait de d’accompagnements ponctuels sur divers sujets au cours du premier semestre 2022 (cabinets de recrutement, accompagnement développement export, communication marché).





Les performances du premier semestre 2023 sont globalement meilleures que les hypothèses budgétaires retenues . Cela s’explique par une bonne maitrise des différents postes de charges d’exploitation couplé à des hypothèses budgétaires conservatrices par mesure de prudence.

Pour autant, cela n’aura pas suffi à couvrir les dépenses non budgétées au titre des honoraires juridiques en lien avec l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023.

Résultat financier





Le résultat financier est stable et n’appelle pas de commentaires particuliers.

Résultat exceptionnel





Le résultat exceptionnel ne présente aucun élément.

Pour rappel, le premier semestre 2022 était marqué par une provision de 25 K€ faisant suite à un contrôle URSSAF au titre des exercices 2019 et 2020. Bien que certaines thématiques aient été contestées par la Société, la procédure devant la Commission de Recours Amiable n’a pas abouti favorablement. La Société a décidé de ne pas faire appel et de classer le dossier.

Crédit d’impôt innovation / recherche





Les projets entrepris par la Société sur l’année 2023 sont éligibles au crédit d’impôt innovation. A ce titre, la Société constate une provision de 39 K€ sur le premier semestre 2023 (produit à recevoir).

A noter que le solde débiteur de 11 K€ s’explique par une perte de 50 K€ constatée au titre du crédit d’impôt recherche 2022 de l’entité NEOCO, rejeté par l’Administration fiscale, au motif principal que l’entité ne répondait pas aux critères de nouveauté et de créativité. La Société a décidé en l’état de ne pas faire appel de cette décision. En revanche, la Société se réserve le droit de soumettre en temps voulu une liasse fiscale rectificative permettant de solliciter le crédit d’impôt innovation au titre des projets entrepris par l’entité NEOCO sur 2022, et ce dès lors que les projets paraissent éligibles à ce dispositif.

Bilan





Outre les principales variations bilantielles qui sont directement commentées dans la partie « Flux de trésorerie » ci-dessous, la Société précise quelques opérations intervenues sur le premier semestre 2023.

La Société rappelle, suite à son communiqué du 14 avril 2023 au titre de la partie sur le programme de rachat d’actions de la Société, avoir confié à TSAF – Tradition Securities And Futures, un mandat de rachats d’actions signé en date du 30 mars 2023 . A ce titre, une enveloppe de 125 K€ a été allouée et investie sur le premier semestre 2023 . Il en ressort une plus-value latente au 30 juin 2023 de 45 K€.

Ce mandat est complémentaire au contrat de liquidité, qui avait également été confié à TSAF – Tradition Securities And Futures en juin 2022, avec une enveloppe de 50 K€. Ce contrat de liquidité se décompose au 30 juin 2023 en 6 K€ d’actions propres et 45 K€ de liquidités.

Suite à l’adoption de la sixième résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2023, la Société a imputé le Report à nouveau » déficitaire de -7.965 K€ (après affectation du résultat de l’exercice 2022) sur les comptes « Autres réserves » s’élevant à 1.441 K€ et « Prime d’émission » s’élevant à 1.712 K€. Ainsi, le « Report à nouveau » déficitaire s’élève au 30 juin 2023 à -4.813 K€.

Il est par ailleurs précisé et rappelé que le Directoire de la Société, en date du 20 juillet 2023, faisant usage de la treizième résolution approuvée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société réunie le 26 juin 2023, a décidé de réduire le capital social de la Société de 9.637 K€ à 4.828 K€, par voie de diminution de la valeur nominale des actions composant le capital social à 0,0501 euro, par affectation d’un montant de 4.809 K€ au compte « Report à nouveau » déficitaire. Ainsi, au 20 juillet 2023, le « Report à nouveau » déficitaire s’élève à -4 K€.

Le capital social de la Société s'élève désormais à 4.828.179,5349 euros, composé de 96.370.849 actions de 0,0501 euro de valeur nominale chacune.

Flux de t résorerie





Tableau de flux de trésorerie

(données statutaires en K€) 30/06/2023

(non audités) Résultat d'exploitation NEOLIFE -352 Amortissements et provisions 369 Charges d'exploitation non décaissées 0 Variation du BFR d'exploitation (provisions incluses) 156 Financier, exceptionnel, impôts -23 Flux nets d'exploitation 151 Flux nets d'investissement -85 Flux nets de financement -386 Variation de trésorerie -320 Trésorerie à l'ouverture 1 365 Trésorerie à la clôture 1 045

Au 30 juin 2023, la trésorerie s’élève à 1.045 K€, quand elle s’affichait à 1.365 K€ à fin 2022, soit une variation sur le premier semestre 2023 d’environ -320 K€.

Cette variation négative de trésorerie s’explique en premier lieu par un EBITDA break-even, impacté positivement par la variation du besoin en fonds de roulement (environ +160 K€), qui permet ainsi d’afficher des flux nets d’exploitation positifs à +150 K€.

Les flux nets liés à l’investissement s’élèvent à -85 K€ et se décomposent en des flux sortants et entrants.

Les investissements du premier semestre 2023 sont des acquisitions d’immobilisations pour 120 K€ (principalement de nouvelles filières) et l’activation de frais de recherche et développement pour 120 K€.

En parallèle, le prêt octroyé aux Toques Blanches du Monde en 2021 ayant un terme prévu en aout 2024, a été intégralement remboursé de façon anticipée sur le premier semestre 2023, soit un flux entrant de +155 K€.

Enfin, les flux nets liés au financement s’élèvent à -385 K€ et sont exclusivement composés des remboursements d’emprunts (dont les PGE souscrits lors du COVID). Près de 700 K€ de remboursements sont prévus sur l’année 2023.

Bernard VOISIN – Co-Fondateur et Président du Directoire

Compte de résultat pro-forma des données combinées NEOLIFE et NEOCO

Compte de résultat pro-forma

( données combinées en K€ ) 30/06/2023

(non audités) 30/06/2022

(non audités) Ventes Matériaux de construction 5 121 4 090 Ventes Eco-matériaux 2 269 2 381 Ventes Frais de port et Autres 114 120 Chiffre d'affaires 7 504 6 591 Achats consommés -5 329 -4 850 Marge 2 175 1 741 Taux de marge 29,0% 26,4% Autres coûts variables -249 -202 Autres produits d'exploitation 219 272 Autres charges d'exploitation -2 497 -2 567 Dont charges externes -998 -931 Dont charges de personnel -1 077 -1 141 Dont dotation aux amortissements, dépréciations et provisions -408 -488 Résultat d'exploitation -352 -756 Reprise provision exploitation 61 36 Dotation aux amortissements, dépréciation et provisions -408 -488 EBITDA -5 -304 Résultat financier -12 -12 Résultat exceptionnel 0 -24 Crédit d'impôt innovation / recherche -11 42 Résultat net -375 -750

