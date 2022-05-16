May 16 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:
* FDA ISSUES STATEMENT REGARDING BABY FORMULA IMPORTS
* FDA SAYS IT PROVIDES NEW UPDATES ON ACTIVITIES TO MITIGATE
INFANT FORMULA SUPPLY CHALLENGES
* FDA - ABBOTT NUTRITION AGREES TO TAKE CORRECTIVE ACTIONS
AT
FACILITY TO PRODUCE SAFE INFANT FORMULA
* FDA - ALSO CONTINUING TO IMPLEMENT SEVERAL IMPORTANT STEPS
TO
IMPROVE THE SUPPLY OF INFANT AND SPECIALTY FORMULA PRODUCTS IN
THE U.S
* FDA - HAS BEEN IN ONGOING DISCUSSIONS WITH ALL INFANT
FORMULA
MANUFACTURERS WHO ARE REPORTING THAT THEY ARE ALL PRODUCING AT
AN EXPANDED CAPACITY
* FDA - TAKING LOOK AT SUPPLY OF INFANT FORMULAS DEVELOPED
BY
MANUFACTURERS ACROSS U.S. & AROUND WORLD TO DETERMINE IF
REALLOCATION OF DISTRIBUTION CAN BE MADE
* FDA - PROPOSED CONSENT DECREE OBLIGES ABBOTT TO TAKE
ACTIONS
THAT ARE EXPECTED TO ULTIMATELY RESULT IN AN INCREASE OF INFANT
FORMULA PRODUCTS
* FDA - LOOKING AT WAYS TO MITIGATE FUTURE, POTENTIAL SUPPLY
ISSUES INCLUDING BUILDING ON WORK TO DATE WITH ITS 21 FORWARD
SUPPLY CHAIN CONTINUITY SYSTEM
* FDA - MADE REQUESTS FOR NEW AUTHORITIES FROM CONGRESS TO
ALLOW
FDA TO REGULARLY COLLECT IMPORTANT SUPPLY DATA FROM BROADER
INFANT FORMULA INDUSTRY
* FDA - PROPOSED CONSENT DECREE ENSURES ABBOTT UNDERTAKES
CERTAIN
ACTIONS THAT WOULD ENSURE SAFE POWDERED INFANT FORMULA PRODUCED
AT STURGIS FACILITY
* FDA - HAS ALREADY TAKEN STEPS WITH ABBOTT NUTRITION TO
MAKE
PRODUCT AVAILABLE TO THOSE WITH LIFE-THREATENING CONDITIONS ON A
CASE-BY-CASE BASIS
* FDA - AS A RESULT OF RECALL AND WORK WITH THE FDA, OTHER
MANUFACTURERS HAVE INCREASED PRODUCTION OF COMPARABLE PRODUCT
LINES
* FDA - AS A RESULT OF RECALL AND WORK WITH FDA, OTHER
MANUFACTURERS HAVE IN SOME CASES EXPEDITED IMPORTATION OF BABY
FORMULA PRODUCTS WHERE THEY EXIST
* FDA - EXPECTS SUPPLY OF INFANT FORMULA PRODUCTS TO
CONTINUE TO
IMPROVE OVER THE NEXT COUPLE OF MONTHS
* FDA - GERBER HAS REPORTED THAT IT INCREASED THE AMOUNT OF
THEIR
INFANT FORMULA AVAILABLE TO CONSUMERS BY APPROXIMATELY 50% IN
MARCH AND APRIL
* FDA - RECKITT IS SUPPLYING MORE THAN 30% MORE INFANT
FORMULA
PRODUCT YEAR TO DATE
* FDA - WORKING WITH FEDERAL PARTNERS TO BETTER UNDERSTAND
WHERE
SHORTAGES OF CERTAIN INFANT FORMULAS EXIST AT A MORE LOCAL LEVEL
* FDA - EXPLORING FURTHER WAYS TO ALLEVIATE MORE IMMEDIATE
AND
GEOGRAPHICAL SUPPLY CHALLENGES THROUGH BETTER DISTRIBUTION OF
INFANT FORMULA PRODUCTS
Source text for Eikon: [https://bit.ly/3sFhZQl]
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