Netex Knowledge Factory S A : Convocatoria de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE NETEX KNOWLEDGE FACTORY. S.A. 27 de agosto de 2020 En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB"), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, "NETEX"): En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 8 de mayo de 2020, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día 30 de septiembre de 2020 a las 17.00 horas en el domicilio social, C/ Icaro 44, Oleiros, A Coruña, con el siguiente Orden del Día: Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión. Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión. Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Individuales. Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Consolidadas. Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Sexto.- Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales. El ejercicio social comenzará el 1 de octubre de cada año natural, terminando el 30 de septiembre del año natural siguiente. Séptimo.- Aprobación de dos ejercicios sociales de la Sociedad en el año natural 2020. Derivado de la adopción del Acuerdo Anterior, el Consejo de Administración decide proponer a la Junta General de Accionistas la aprobación, con carácter excepcional, de dos ejercicios sociales en el año natural 2020. La fecha de inicio del primer ejercicio será el día 1 de enero de 2020 y la fecha de cierre del mismo será el 30 de septiembre de 2020. La fecha de inicio del segundo ejercicio social será el día 1 de octubre de 2020 y la fecha de cierre del mismo 30 de septiembre de 2021. Octavo.- Ratificación del Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de enero de 2020 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2020. Noveno.- Delegación de facultades. Décimo.-. Ruegos y Preguntas Decimoprimero.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. En A Coruña, a 27 de agosto de 2020. D. José Carlos López Ezquerro Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original. Attachments Original document

