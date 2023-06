Visit Discovery | Visit Yammer | Newmont.com | Contact us

Date: June 22, 2023 To: All Newmont Employees and Contractors From: Dean Gehring, Chief Integration Officer Subject: Establishment of Integration Management Office

[English]

As we work towards our potential acquisition of Newcrest, I want to share an update on the integration planning. To recap, Newmont has entered into a definitive agreement to acquire Newcrest. Once complete, the combined company will have an industry-leading portfolio of world-class assets and will continue to lead the industry in safe, profitable and responsible gold and copper mining.

Integration is focused on the activities required to safely set up the organization for ongoing success. We are progressing planning in two phases - the key activities to ensure we are ready for "Day 1" of the integrated company, and the priority work for the first three months after the transaction is completed.

Building a strong culture that is based on Newmont's values will also be a key focus during integration. In line with our values, we are taking a people-centric approach to ensure the workforce of both companies have clarity and support to work safely.

We have established a small cross-functional team to coordinate integration activities and will engage an external partner to support the work. We have also reviewed the approach we took for the Goldcorp integration four years ago, and are applying the learnings to ensure a safe and smooth transition.

I am pleased to share the high-level structure and team members for the integration work.

The Integration Management Office (IMO) will define the program roadmap and oversee related key activities and deliverables. Four workstreams that are critical to a safe integration process have been identified:

● People: Facilitate assessment, placement and retention of talent.

● Culture and Change Management: Oversee and coordinate change management activities across both companies.

● Location Strategy: Identify and determine the optimal locations for hubs to support operations and projects.

● Synergies: Reconcile, track and deliver the synergy commitments.

The Transformation Office, which coordinates the Organization Design and Commercial work focused on our $50 all-in sustaining cost challenge, will also work closely with the IMO.

We have selected workstream leads, who will transition to the Integration Team in late June and be dedicated to this work for the coming months. Please join me in congratulating the leads and provide your support.

The cross-functional workstreams will also be complemented with teams focused on individual disciplines, such as Finance, Information Technology and Legal. In the coming weeks, I will share more details on the functional workstreams and team members.

As a reminder, the agreement with Newcrest is subject to Newmont stockholder and Newcrest shareholder and regulatory approvals, and until that time, we must continue to operate as two separate companies. Please do not reach out directly to any Newcrest employees without first discussing and seeking approval of the IMO.

Successfully integrating the two companies while minimizing disruption and ensuring we support and care for people through this transition is our key focus over the coming months.

Please stay safe and healthy

Dean

[ Spanish ]

Establecimiento de la Oficina de Gestión de Integración

A medida que trabajamos hacia nuestra potencial adquisición de Newcrest, quiero compartir una actualización sobre la planificación de la integración. Para recapitular, Newmont ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Newcrest. Una vez finalizada la adquisición, la empresa combinada tendrá una cartera líder en la industria de activos de primer nivel, y continuará liderando la industria en minería segura, rentable y responsable de oro y cobre.

La integración se centra en las actividades necesarias a fin de preparar de manera segura la organización para un éxito continuo. Estamos progresando en la planificación en dos fases: Las actividades clave para garantizar que estamos listos para el "Día 1" de la empresa integrada y el trabajo prioritario para los primeros tres meses después de que se complete la transacción.

Construir una cultura sólida basada en los valores de Newmont también será un enfoque clave durante la integración. De acuerdo con nuestros valores, estamos adoptando un enfoque centrado en las personas para garantizar que la fuerza de trabajo de ambas empresas tenga la claridad y el apoyo para trabajar de forma segura.

Hemos establecido un pequeño equipo interfuncional para coordinar las actividades de integración y contaremos con un socio externo para apoyar el trabajo. También revisamos el enfoque que tomamos en la integración de Goldcorp hace cuatro años y estamos aplicando lo aprendido para garantizar una transición segura y fluida.

Me complace compartir la estructura de alto nivel y los miembros del equipo para el trabajo de integración.

La Oficina de Gestión de Integración (IMO, del inglés Integration Management Office) definirá la hoja de ruta del programa y supervisará las actividades clave y los resultados. Se han identificado cuatro flujos de trabajo que son esenciales para un proceso de integración seguro:

● Personas: facilitar la evaluación, la colocación y la retención de talento.

● Cultura y gestión de cambios: supervisar y coordinar las actividades de gestión de cambios en ambas empresas.

● Estrategia de ubicación: identificar y determinar las ubicaciones óptimas de centros para respaldar las operaciones y los proyectos.

● Sinergias: conciliar los compromisos de sinergia, hacerles un seguimiento y cumplirlos.

La Oficina de Transformación, que coordina el trabajo comercial y de diseño organizacional enfocado en nuestro desafío de costos de mantenimiento totales de $50, también trabajará estrechamente con la IMO.

Hemos seleccionado líderes de flujo de trabajo, que pasarán al equipo de Integración a finales de junio y se dedicarán a este trabajo para los próximos meses. Felicitemos a los líderes y brindémosles el apoyo necesario.

Los flujos de trabajo interfuncionales también se complementarán con equipos centrados en disciplinas individuales, como Finanzas, Tecnologías de la Información y Asuntos Legales. En las próximas semanas, compartiré más detalles sobre los flujos de trabajo funcionales y los miembros del equipo.

Como recordatorio, el acuerdo con Newcrest está sujeto a las aprobaciones regulatorias y de accionistas de Newmont y Newcrest y, hasta ese momento, debemos seguir operando como dos empresas separadas. No se comunique directamente con ningún empleado de Newcrest sin antes consultarlo con la IMO y buscar su aprobación.

Nuestro enfoque clave en los próximos meses es integrar con éxito a las dos empresas y, al mismo tiempo, minimizar las interrupciones y garantizar que apoyamos y cuidamos a las personas durante la transición.

Manténgase sano y salvo,

Dean

[Dutch]

Oprichting van het Integration Management Office

Terwijl we toewerken naar onze mogelijke overname van Newcrest, wil ik graag een update geven over de integratieplanning. Kort samengevat: Newmont heeft een definitieve overeenkomst gesloten om Newcrest over te nemen . Na voltooiing beschikt het gecombineerde bedrijf over een toonaangevende portefeuille van activa van wereldklasse en zal het de industrie blijven leiden op het gebied van veilige, winstgevende en verantwoorde goud- en kopermijnbouw.

De integratie is gericht op de activiteiten die nodig zijn om de organisatie veilig op te zetten voor blijvend succes. De planning verloopt in twee fasen: de belangrijkste activiteiten om ervoor te zorgen dat we voorbereid zijn op "dag 1" van het geïntegreerde bedrijf, en de werkzaamheden met prioriteit gedurende de eerste drie maanden nadat de transactie is afgerond.

Het opbouwen van een sterke cultuur die is gebaseerd op de waarden van Newmont zal ook een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de integratie. In lijn met onze waarden hanteren we een mensgerichte benadering om ervoor te zorgen dat het personeel van beide bedrijven duidelijkheid en ondersteuning krijgt om veilig te werken.

We hebben een klein functieoverschrijdend team samengesteld om integratieactiviteiten te coördineren en een externe partner aangesteld om het werk te ondersteunen. We hebben tevens de benadering van de integratie van Goldcorp vier jaar geleden opnieuw bekeken en we passen de lessen toe om een veilige en soepele overgang te garanderen.

Ik ben verheugd om de structuur op hoog niveau en de teamleden voor de integratiewerkzaamheden met u te delen.

Het Integration Management Office (IMO) zal het programma opstellen en toezicht houden op de belangrijkste activiteiten en resultaten. Er zijn vier werkstromen vastgesteld die essentieel zijn voor een veilig integratieproces:

● Mensen: de beoordeling, werving en het behoud van talent mogelijk maken.

● Cultuur- en veranderingsbeheer: toezicht houden op en coördineren van activiteiten op het gebied van veranderingsbeheer in beide bedrijven.

● Locatiestrategie: de optimale locaties voor hubs vaststellen en in kaart brengen om activiteiten en projecten te ondersteunen.

● Synergieën: synergietoezeggingen afstemmen, volgen en leveren.

Het Transformatiekantoor, dat het werk van Organisatieontwerp en commercie coördineert dat gericht is op onze totale ondersteunende kostenuitdaging van $50, zal ook nauw samenwerken met het IMO.

We hebben werkstroomleidinggevenden geselecteerd die eind juni overgaan naar het integratieteam en zich de komende maanden op dit werk zullen richten. Laten we de leidinggevenden feliciteren en hun onze ondersteuning bieden.

De functieoverschrijdende werkstromen zullen ook worden aangevuld met teams die zich richten op individuele disciplines, zoals financiën, informatietechnologie en juridische zaken. In de komende weken zal ik meer informatie geven over de functionele werkstromen en teamleden.

Ter herinnering: de overeenkomst met Newcrest is onderworpen aan goedkeuring door de aandeelhouders en de toezichthoudende instanties van Newcrest, en in afwachting daarvan moeten we als twee afzonderlijke bedrijven blijven fungeren. Neem niet rechtstreeks contact op met werknemers van Newcrest zonder dit eerst te bespreken met en om goedkeuring te vragen bij het IMO.

Ons belangrijkste aandachtspunt voor de komende maanden is de succesvolle integratie van de twee bedrijven, waarbij we de verstoring tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat we de mensen tijdens deze overgang ondersteunen en voor hen zorgen.

Blijf veilig en gezond

Dean

[French]

Création du Bureau de gestion de l'intégration

Alors que nous travaillons à l'acquisition potentielle de Newcrest, je souhaite faire le point sur la planification de l'intégration. Pour résumer, Newmont a conclu une entente définitive pour acquérir Newcrest. Une fois l'acquisition terminée, l'entreprise combinée aura un portefeuille d'actifs de calibre mondial de premier rang et continuera à dominer l'industrie dans les mines d'or et de cuivre sécuritaires, rentables et responsables.

L'intégration se concentre sur les activités nécessaires pour assurer le succès continu de l'organisation. La planification se déroulera en deux phases : les activités clés qui nous assureront d'être prêts pour le « Jour 1 » de l'entreprise intégrée, et les travaux prioritaires pour les trois premiers mois après la finalisation de la transaction.

La mise en place d'une culture solide, fondée sur les valeurs de Newmont, sera également un élément clé de l'intégration. Conformément à nos valeurs, nous adoptons une approche centrée sur les personnes afin de garantir que la main-d'œuvre des deux entreprises dispose de la clarté et du soutien nécessaires pour travailler en toute sécurité.

Nous avons mis en place une petite équipe interfonctionnelle pour coordonner les activités d'intégration et nous ferons appel à un partenaire externe pour appuyer les démarches. Nous avons également revu l'approche adoptée pour l'intégration de Goldcorp il y a quatre ans, et nous appliquons les enseignements tirés pour assurer une transition fluide et efficace.

J'ai le plaisir de vous présenter la structure hiérarchique et les membres de l'équipe pour le travail d'intégration.

Le Bureau de gestion de l'intégration (BGI) définira la feuille de route du programme et supervisera les activités clés et les résultats attendus. Quatre axes de travail essentiels à un processus d'intégration réussi ont été identifiés :

● Personnes : Faciliter l'évaluation, le placement et la conservation des talents.

● Gestion de la culture et du changement : Superviser et coordonner les activités de gestion du changement au sein des deux entreprises.

● Stratégie de localisation : Identifier et déterminer les emplacements optimaux pour les centres afin de soutenir les opérations et les projets.

● Synergies : Rapprocher, suivre et respecter les engagements en matière de synergie.

Le Bureau de la transformation, qui coordonne les travaux des équipes Conception organisationnelle et Commercial axés sur le défi des coûts de maintien tout inclus de 50 $, travaillera également en étroite collaboration avec le BGI.

Nous avons sélectionné des leaders pour les axes de travail, qui rejoindront l'équipe d'intégration à la fin du mois de juin et se consacreront à ce travail au cours des mois à venir. Je vous invite à vous joindre à moi pour féliciter les leaders et leur apporter votre soutien.

Les axes de travail interfonctionnels seront également complétés par des équipes axées sur des disciplines particulières, telles que les finances, les technologies de l'information et les affaires juridiques. Au cours des prochaines semaines, je vous fournirai plus de détails sur les axes de travail fonctionnels et les membres de l'équipe.

À titre de rappel, l'entente avec Newcrest est soumise à l'approbation des actionnaires de Newmont et de Newcrest, ainsi qu'à l'approbation des autorités réglementaires, et jusqu'à ce moment-là, nous devons continuer à fonctionner comme deux sociétés distinctes. Veuillez ne pas contacter directement les employés de Newcrest sans en avoir d'abord discuté avec le BGI et lui avoir demandé son accord.

Réussir l'intégration des deux entreprises en minimisant les perturbations et en veillant à soutenir et à prendre soin des employés pendant cette transition est notre principal objectif pour les mois à venir.

Restez en sécurité et en bonne santé.

Dean

Créer de la valeur et améliorer des vies grâce à une exploitation minière durable et responsable