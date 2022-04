Disclosure of trading in own shares from April 11, 2022 to April 12, 2022 04/20/2022 | 10:16am EDT Send by mail :

NEXANS



Head Officel : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com a French Société Anonyme with a share capital of € 43 755 627 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From April 11, 2022 to April 12, 2022 Issuer : Nexans Category : treasury shares Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from April 11, 2022 to April 12, 2022 The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 29, 2021, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased. Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-04-11 FR0000044448 10,000.00 82.54695 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-04-12 FR0000044448 10,000.00 81.54593 XPAR TOTAL 20,000 Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:27:03Z FR0000044448 83.35 EUR 50 XPAR OD_6onIA06-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:29:27Z FR0000044448 84 EUR 48 XPAR OD_6onIlJt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:30:30Z FR0000044448 83.85 EUR 34 XPAR OD_6onJ1dq-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:30:30Z FR0000044448 83.85 EUR 27 XPAR OD_6onJ1dr-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:30:30Z FR0000044448 83.85 EUR 77 XPAR OD_6onJ1ds-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:30:30Z FR0000044448 83.85 EUR 101 XPAR OD_6onJ1ds-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:31:09Z FR0000044448 83.65 EUR 89 XPAR OD_6onJBsm-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:43:17Z FR0000044448 83.7 EUR 14 XPAR OD_6onMFJB-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:43:17Z FR0000044448 83.7 EUR 222 XPAR OD_6onMFJC-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:50:07Z FR0000044448 83.7 EUR 87 XPAR OD_6onNxq8-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:50:07Z FR0000044448 83.7 EUR 47 XPAR OD_6onNxq9-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:55:24Z FR0000044448 83.55 EUR 134 XPAR OD_6onPIJR-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:55:24Z FR0000044448 83.55 EUR 17 XPAR OD_6onPIJR-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:56:51Z FR0000044448 83.35 EUR 34 XPAR OD_6onPexb-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:58:07Z FR0000044448 83.35 EUR 4 XPAR OD_6onPypc-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T07:59:35Z FR0000044448 83.1 EUR 38 XPAR OD_6onQLm7-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:02:47Z FR0000044448 83.05 EUR 47 XPAR OD_6onR9c0-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:05:06Z FR0000044448 82.9 EUR 50 XPAR OD_6onRjga-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:07:51Z FR0000044448 82.9 EUR 56 XPAR OD_6onSQgP-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:07:51Z FR0000044448 82.9 EUR 11 XPAR OD_6onSQgQ-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:13:59Z FR0000044448 82.85 EUR 89 XPAR OD_6onTyPi-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:20:21Z FR0000044448 82.9 EUR 71 XPAR OD_6onVZod-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:20:21Z FR0000044448 82.9 EUR 14 XPAR OD_6onVZod-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:44:17Z FR0000044448 83.3 EUR 241 XPAR OD_6onbbWL-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:44:17Z FR0000044448 83.3 EUR 77 XPAR OD_6onbbWM-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:44:17Z FR0000044448 83.3 EUR 85 XPAR OD_6onbbWM-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:44:17Z FR0000044448 83.3 EUR 84 XPAR OD_6onbbWN-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:44:18Z FR0000044448 83.25 EUR 221 XPAR OD_6onbbjr-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:46:17Z FR0000044448 83.05 EUR 1 XPAR OD_6onc6Ye-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:49:28Z FR0000044448 83.05 EUR 18 XPAR OD_6oncuFX-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:51:01Z FR0000044448 83 EUR 132 XPAR OD_6ondIU3-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:51:01Z FR0000044448 83 EUR 1 XPAR OD_6ondIUA-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T08:52:26Z FR0000044448 82.9 EUR 42 XPAR OD_6ondeYp-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:06:35Z FR0000044448 82.95 EUR 50 XPAR OD_6onhDRt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:06:35Z FR0000044448 82.95 EUR 59 XPAR OD_6onhDRu-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:08:59Z FR0000044448 82.7 EUR 118 XPAR OD_6onhopa-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:08:59Z FR0000044448 82.7 EUR 64 XPAR OD_6onhopa-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:08:59Z FR0000044448 82.7 EUR 98 XPAR OD_6onhopb-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:12:48Z FR0000044448 82.6 EUR 72 XPAR OD_6onimZi-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:35:42Z FR0000044448 82.85 EUR 33 XPAR OD_6onoXxQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:35:42Z FR0000044448 82.85 EUR 104 XPAR OD_6onoXxR-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:44:09Z FR0000044448 82.85 EUR 51 XPAR OD_6onqfnK-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:44:09Z FR0000044448 82.85 EUR 14 XPAR OD_6onqfnK-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:44:09Z FR0000044448 82.85 EUR 29 XPAR OD_6onqfnL-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:44:09Z FR0000044448 82.85 EUR 16 XPAR OD_6onqfnM-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:47:15Z FR0000044448 83.1 EUR 45 XPAR OD_6onrSHO-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:47:15Z FR0000044448 83.1 EUR 11 XPAR OD_6onrSHO-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:47:24Z FR0000044448 83.05 EUR 208 XPAR OD_6onrUYU-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T09:57:18Z FR0000044448 82.85 EUR 91 XPAR OD_6ontzDm-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:10:42Z FR0000044448 82.95 EUR 51 XPAR OD_6onxML1-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:10:42Z FR0000044448 82.95 EUR 128 XPAR OD_6onxML2-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:10:42Z FR0000044448 82.95 EUR 13 XPAR OD_6onxML2-03 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:34:35Z FR0000044448 83.2 EUR 109 XPAR OD_6oo3Mwe-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:34:35Z FR0000044448 83.2 EUR 102 XPAR OD_6oo3Mwe-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:34:35Z FR0000044448 83.25 EUR 154 XPAR OD_6oo3MvF-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:41:08Z FR0000044448 83 EUR 75 XPAR OD_6oo51Cf-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:42:41Z FR0000044448 82.85 EUR 36 XPAR OD_6oo5PP1-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:50:14Z FR0000044448 82.6 EUR 2 XPAR OD_6oo7JGx-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T10:51:27Z FR0000044448 82.6 EUR 67 XPAR OD_6oo7cL9-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:03:38Z FR0000044448 82.4 EUR 13 XPAR OD_6ooAgOb-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:11:00Z FR0000044448 82.4 EUR 52 XPAR OD_6ooCXUH-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:11:00Z FR0000044448 82.4 EUR 169 XPAR OD_6ooCXUI-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:17:00Z FR0000044448 82.3 EUR 59 XPAR OD_6ooE3FD-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:17:00Z FR0000044448 82.3 EUR 21 XPAR OD_6ooE3FE-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:35:43Z FR0000044448 82.3 EUR 5 XPAR OD_6ooIlEQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:35:43Z FR0000044448 82.3 EUR 23 XPAR OD_6ooIlER-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:40:34Z FR0000044448 82.15 EUR 54 XPAR OD_6ooJyvs-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:40:34Z FR0000044448 82.15 EUR 5 XPAR OD_6ooJyvt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:40:34Z FR0000044448 82.15 EUR 2 XPAR OD_6ooJyvt-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:42:59Z FR0000044448 82.1 EUR 82 XPAR OD_6ooKaYy-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T11:42:59Z FR0000044448 82.1 EUR 112 XPAR OD_6ooKaYy-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:03:58Z FR0000044448 82.05 EUR 125 XPAR OD_6ooPsHd-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:03:58Z FR0000044448 82.05 EUR 126 XPAR OD_6ooPsHd-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:09:21Z FR0000044448 81.8 EUR 85 XPAR OD_6ooRE9b-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:25:48Z FR0000044448 81.75 EUR 1 XPAR OD_6ooVN7P-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:25:48Z FR0000044448 81.75 EUR 113 XPAR OD_6ooVN7Q-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:25:48Z FR0000044448 81.75 EUR 50 XPAR OD_6ooVN7Q-03 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:25:48Z FR0000044448 81.75 EUR 10 XPAR OD_6ooVN7R-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T12:58:56Z FR0000044448 82 EUR 14 XPAR OD_6oodi8g-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:06:58Z FR0000044448 82.15 EUR 17 XPAR OD_6oofjWv-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:06:58Z FR0000044448 82.15 EUR 47 XPAR OD_6oofjWw-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:06:58Z FR0000044448 82.15 EUR 30 XPAR OD_6oofjWw-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:06:58Z FR0000044448 82.15 EUR 29 XPAR OD_6oofjWx-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:09:53Z FR0000044448 82.05 EUR 2 XPAR OD_6oogT77-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:09:53Z FR0000044448 82.05 EUR 75 XPAR OD_6oogT77-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:09:53Z FR0000044448 82.05 EUR 300 XPAR OD_6oogT78-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:09:53Z FR0000044448 82.05 EUR 164 XPAR OD_6oogT78-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:19:18Z FR0000044448 82 EUR 88 XPAR OD_6ooiq0Z-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:19:20Z FR0000044448 82 EUR 26 XPAR OD_6ooiqaz-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:19:20Z FR0000044448 82 EUR 40 XPAR OD_6ooiqb0-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:30:31Z FR0000044448 82.2 EUR 57 XPAR OD_6oolf6j-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:31:40Z FR0000044448 82.1 EUR 101 XPAR OD_6oolx3M-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:31:40Z FR0000044448 82.1 EUR 242 XPAR OD_6oolx3N-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:31:49Z FR0000044448 81.85 EUR 7 XPAR OD_6oolzKx-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:31:53Z FR0000044448 81.85 EUR 51 XPAR OD_6oom0Zr-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:38:38Z FR0000044448 81.75 EUR 143 XPAR OD_6oonhuV-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:44:32Z FR0000044448 81.8 EUR 68 XPAR OD_6oopBrl-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:50:53Z FR0000044448 82.25 EUR 116 XPAR OD_6ooqmyu-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:50:53Z FR0000044448 82.25 EUR 63 XPAR OD_6ooqmyu-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:51:48Z FR0000044448 82.2 EUR 3 XPAR OD_6oor1II-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:51:48Z FR0000044448 82.2 EUR 98 XPAR OD_6oor1IJ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:51:48Z FR0000044448 82.2 EUR 12 XPAR OD_6oor1IJ-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T13:51:48Z FR0000044448 82.2 EUR 186 XPAR OD_6oor1IK-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:05:00Z FR0000044448 82.2 EUR 175 XPAR OD_6oouLKw-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:05:17Z FR0000044448 82.15 EUR 278 XPAR OD_6oouPju-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:18:10Z FR0000044448 82.3 EUR 233 XPAR OD_6ooxetE-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:18:10Z FR0000044448 82.3 EUR 67 XPAR OD_6ooxetE-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:18:10Z FR0000044448 82.35 EUR 83 XPAR OD_6ooxetA-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:25:57Z FR0000044448 82.2 EUR 22 XPAR OD_6oozcLt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:25:57Z FR0000044448 82.2 EUR 203 XPAR OD_6oozcLu-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:26:42Z FR0000044448 81.95 EUR 34 XPAR OD_6oozo0s-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:27:04Z FR0000044448 81.95 EUR 91 XPAR OD_6oozthY-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:38:51Z FR0000044448 82.15 EUR 38 XPAR OD_6op2rqs-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:38:51Z FR0000044448 82.15 EUR 219 XPAR OD_6op2rqs-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:51:45Z FR0000044448 82.15 EUR 23 XPAR OD_6op674m-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:55:46Z FR0000044448 82.25 EUR 24 XPAR OD_6op77lC-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:55:46Z FR0000044448 82.25 EUR 63 XPAR OD_6op77lC-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T14:55:46Z FR0000044448 82.25 EUR 26 XPAR OD_6op77lF-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:01:23Z FR0000044448 82.2 EUR 137 XPAR OD_6op8XZ2-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:01:23Z FR0000044448 82.2 EUR 42 XPAR OD_6op8XZ2-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:01:23Z FR0000044448 82.2 EUR 100 XPAR OD_6op8XZ3-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:01:23Z FR0000044448 82.25 EUR 363 XPAR OD_6op8XZ1-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:06:58Z FR0000044448 82 EUR 145 XPAR OD_6op9wfJ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:12:28Z FR0000044448 81.9 EUR 1 XPAR OD_6opBKUs-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:13:28Z FR0000044448 81.9 EUR 27 XPAR OD_6opBZxS-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:13:28Z FR0000044448 81.9 EUR 23 XPAR OD_6opBZxT-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:13:43Z FR0000044448 81.95 EUR 204 XPAR OD_6opBe4G-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:13:43Z FR0000044448 81.95 EUR 228 XPAR OD_6opBe4H-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-11T15:13:43Z FR0000044448 81.95 EUR 2 XPAR OD_6opBe4H-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:00:18Z FR0000044448 80.9 EUR 130 XPAR OD_6ot1wqe-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:00:18Z FR0000044448 80.9 EUR 75 XPAR OD_6ot1wqe-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:00:18Z FR0000044448 80.9 EUR 147 XPAR OD_6ot1wqf-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:00:18Z FR0000044448 80.9 EUR 75 XPAR OD_6ot1wqg-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:04:08Z FR0000044448 80.5 EUR 125 XPAR OD_6ot2ugA-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:04:59Z FR0000044448 80.15 EUR 103 XPAR OD_6ot37xg-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:06:59Z FR0000044448 80.25 EUR 91 XPAR OD_6ot3dEC-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:07:06Z FR0000044448 80.25 EUR 17 XPAR OD_6ot3f1c-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:09:02Z FR0000044448 79.9 EUR 39 XPAR OD_6ot49BW-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:13:43Z FR0000044448 79.9 EUR 60 XPAR OD_6ot5KRQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:13:43Z FR0000044448 79.9 EUR 85 XPAR OD_6ot5KRR-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:15:25Z FR0000044448 79.65 EUR 92 XPAR OD_6ot5ko4-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:30:50Z FR0000044448 80.3 EUR 32 XPAR OD_6ot9dan-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:30:50Z FR0000044448 80.3 EUR 75 XPAR OD_6ot9dan-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:30:50Z FR0000044448 80.3 EUR 287 XPAR OD_6ot9dao-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:32:46Z FR0000044448 80.3 EUR 71 XPAR OD_6otA7j4-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:32:46Z FR0000044448 80.3 EUR 8 XPAR OD_6otA7j5-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:44:40Z FR0000044448 80.25 EUR 227 XPAR OD_6otD7Tb-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T07:44:40Z FR0000044448 80.3 EUR 71 XPAR OD_6otD7Ta-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:05:12Z FR0000044448 80.95 EUR 20 XPAR OD_6otIHql-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:06:23Z FR0000044448 80.8 EUR 18 XPAR OD_6otIaYN-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:06:23Z FR0000044448 80.8 EUR 25 XPAR OD_6otIaYO-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:06:23Z FR0000044448 80.8 EUR 73 XPAR OD_6otIaYO-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:17:22Z FR0000044448 81.25 EUR 39 XPAR OD_6otLLkv-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:17:22Z FR0000044448 81.25 EUR 62 XPAR OD_6otLLkw-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:17:51Z FR0000044448 81.1 EUR 226 XPAR OD_6otLTK4-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:17:51Z FR0000044448 81.15 EUR 204 XPAR OD_6otLTJy-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:31:19Z FR0000044448 81.1 EUR 7 XPAR OD_6otOrV0-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:31:19Z FR0000044448 81.1 EUR 31 XPAR OD_6otOrV1-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:31:19Z FR0000044448 81.1 EUR 16 XPAR OD_6otOrV1-03 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:36:40Z FR0000044448 81.2 EUR 32 XPAR OD_6otQCyp-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:45:59Z FR0000044448 81.8 EUR 209 XPAR OD_6otSYTc-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:45:59Z FR0000044448 81.85 EUR 250 XPAR OD_6otSYTa-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:53:23Z FR0000044448 81.6 EUR 51 XPAR OD_6otUQ1q-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:53:23Z FR0000044448 81.6 EUR 12 XPAR OD_6otUQ1r-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:53:23Z FR0000044448 81.6 EUR 80 XPAR OD_6otUQ1r-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T08:53:23Z FR0000044448 81.6 EUR 27 XPAR OD_6otUQ1s-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:11:52Z FR0000044448 81.45 EUR 75 XPAR OD_6otZ4fK-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:11:52Z FR0000044448 81.45 EUR 28 XPAR OD_6otZ4fK-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:12:25Z FR0000044448 81.4 EUR 77 XPAR OD_6otZD1L-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:25:45Z FR0000044448 81.35 EUR 63 XPAR OD_6otcZJ2-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:25:45Z FR0000044448 81.35 EUR 315 XPAR OD_6otcZJ3-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T09:31:38Z FR0000044448 81.1 EUR 85 XPAR OD_6ote35K-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:07:02Z FR0000044448 81.05 EUR 34 XPAR OD_6otmxUi-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:07:02Z FR0000044448 81.05 EUR 62 XPAR OD_6otmxUj-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:07:02Z FR0000044448 81.05 EUR 146 XPAR OD_6otmxUk-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:13:29Z FR0000044448 81 EUR 10 XPAR OD_6otoaEs-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:37:30Z FR0000044448 81.5 EUR 94 XPAR OD_6otud6I-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:37:30Z FR0000044448 81.5 EUR 28 XPAR OD_6otud6J-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:37:30Z FR0000044448 81.5 EUR 251 XPAR OD_6otud6K-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:37:39Z FR0000044448 81.45 EUR 23 XPAR OD_6otufNQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:38:02Z FR0000044448 81.45 EUR 24 XPAR OD_6otulMg-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:38:55Z FR0000044448 81.45 EUR 104 XPAR OD_6otuzO0-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:38:55Z FR0000044448 81.45 EUR 49 XPAR OD_6otuzO0-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T10:43:38Z FR0000044448 81.4 EUR 43 XPAR OD_6otwAwQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:10:14Z FR0000044448 81.4 EUR 3 XPAR OD_6ou2rzL-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:10:14Z FR0000044448 81.4 EUR 105 XPAR OD_6ou2rzM-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:14:53Z FR0000044448 81.3 EUR 102 XPAR OD_6ou42k6-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.85 EUR 49 XPAR OD_6ou9hAv-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.85 EUR 13 XPAR OD_6ou9hAw-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.85 EUR 47 XPAR OD_6ou9hAx-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.85 EUR 28 XPAR OD_6ou9hAx-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.85 EUR 44 XPAR OD_6ou9hAy-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.9 EUR 6 XPAR OD_6ou9hAs-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.9 EUR 28 XPAR OD_6ou9hAt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.9 EUR 21 XPAR OD_6ou9hAt-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.9 EUR 21 XPAR OD_6ou9hAu-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:37:20Z FR0000044448 81.9 EUR 75 XPAR OD_6ou9hAv-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:48:46Z FR0000044448 81.8 EUR 111 XPAR OD_6ouCZUE-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T11:59:42Z FR0000044448 81.6 EUR 1 XPAR OD_6ouFKCK-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:17:47Z FR0000044448 81.95 EUR 32 XPAR OD_6ouJsMR-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:17:47Z FR0000044448 81.95 EUR 82 XPAR OD_6ouJsMS-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:18:38Z FR0000044448 81.9 EUR 158 XPAR OD_6ouK5jI-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:25:37Z FR0000044448 81.85 EUR 76 XPAR OD_6ouLqkn-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:30:13Z FR0000044448 82.15 EUR 1 XPAR OD_6ouN0YV-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:30:13Z FR0000044448 82.15 EUR 116 XPAR OD_6ouN0YV-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:55:15Z FR0000044448 82.25 EUR 207 XPAR OD_6ouTJOQ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T12:55:15Z FR0000044448 82.25 EUR 23 XPAR OD_6ouTJOR-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:07:48Z FR0000044448 82.1 EUR 71 XPAR OD_6ouWT3b-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:08:55Z FR0000044448 82 EUR 120 XPAR OD_6ouWka8-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:08:55Z FR0000044448 82 EUR 84 XPAR OD_6ouWka8-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:20:51Z FR0000044448 82 EUR 44 XPAR OD_6ouZkjH-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:20:51Z FR0000044448 82 EUR 23 XPAR OD_6ouZkjI-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:20:51Z FR0000044448 82 EUR 84 XPAR OD_6ouZkjJ-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:30:51Z FR0000044448 81.8 EUR 126 XPAR OD_6oucH3h-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:30:51Z FR0000044448 81.8 EUR 159 XPAR OD_6oucH3j-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:33:58Z FR0000044448 81.8 EUR 121 XPAR OD_6oud3ZO-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:50:35Z FR0000044448 81.95 EUR 102 XPAR OD_6ouhExx-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:50:35Z FR0000044448 81.95 EUR 166 XPAR OD_6ouhExy-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:57:42Z FR0000044448 82.25 EUR 40 XPAR OD_6ouj1vp-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T13:59:21Z FR0000044448 82.25 EUR 223 XPAR OD_6oujRop-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:01:45Z FR0000044448 82.35 EUR 3 XPAR OD_6ouk39A-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:01:45Z FR0000044448 82.35 EUR 41 XPAR OD_6ouk39B-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:05:52Z FR0000044448 82.5 EUR 268 XPAR OD_6oul5ZC-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:05:52Z FR0000044448 82.55 EUR 41 XPAR OD_6oul5ZA-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:05:52Z FR0000044448 82.55 EUR 95 XPAR OD_6oul5ZB-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:08:02Z FR0000044448 82.3 EUR 50 XPAR OD_6ouldIf-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:10:11Z FR0000044448 82.15 EUR 4 XPAR OD_6oumAtr-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:10:11Z FR0000044448 82.15 EUR 126 XPAR OD_6oumAts-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:19:39Z FR0000044448 82.2 EUR 55 XPAR OD_6ouoYlk-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:19:39Z FR0000044448 82.2 EUR 193 XPAR OD_6ouoYll-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:19:51Z FR0000044448 82.1 EUR 46 XPAR OD_6ouobt4-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:30:15Z FR0000044448 82.05 EUR 8 XPAR OD_6ourE20-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:30:15Z FR0000044448 82.05 EUR 12 XPAR OD_6ourE21-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:30:15Z FR0000044448 82.05 EUR 11 XPAR OD_6ourE22-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:30:15Z FR0000044448 82.05 EUR 67 XPAR OD_6ourE24-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:30:15Z FR0000044448 82.05 EUR 178 XPAR OD_6ourE25-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:35:50Z FR0000044448 82.15 EUR 135 XPAR OD_6ousdHh-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:37:14Z FR0000044448 81.85 EUR 38 XPAR OD_6ousz3Y-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:48:20Z FR0000044448 81.65 EUR 35 XPAR OD_6ouvmS4-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:48:20Z FR0000044448 81.65 EUR 75 XPAR OD_6ouvmS5-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:48:20Z FR0000044448 81.65 EUR 14 XPAR OD_6ouvmSC-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:48:20Z FR0000044448 81.65 EUR 75 XPAR OD_6ouvmSD-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T14:48:20Z FR0000044448 81.65 EUR 80 XPAR OD_6ouvmSD-02 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:00:19Z FR0000044448 81.95 EUR 50 XPAR OD_6ouynIm-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:00:19Z FR0000044448 81.95 EUR 26 XPAR OD_6ouynIn-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:08:21Z FR0000044448 82 EUR 34 XPAR OD_6ov0ogr-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:08:21Z FR0000044448 82 EUR 35 XPAR OD_6ov0ogs-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:08:21Z FR0000044448 82 EUR 78 XPAR OD_6ov0ogt-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:08:22Z FR0000044448 82 EUR 103 XPAR OD_6ov0ox6-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:12:32Z FR0000044448 82.1 EUR 28 XPAR OD_6ov1rzK-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:15:41Z FR0000044448 82.2 EUR 26 XPAR OD_6ov2f9h-00 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:15:41Z FR0000044448 82.2 EUR 91 XPAR OD_6ov2f9i-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:15:41Z FR0000044448 82.2 EUR 37 XPAR OD_6ov2f9j-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:18:35Z FR0000044448 82.35 EUR 3 XPAR OD_6ov3OPV-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:18:35Z FR0000044448 82.35 EUR 37 XPAR OD_6ov3OPW-01 MAR Art.5 §2a) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-04-12T15:18:35Z FR0000044448 82.35 EUR 387 XPAR OD_6ov3OPX-00 MAR Art.5 §2a)



Attachment Weekly disclosure April 11 to 12 2022

