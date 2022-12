Homepage Equities France Euronext Paris Nexans News Summary NEX FR0000044448 NEXANS (NEX) Add to my list Report Report Real-time Euronext Paris - 11:35 2022-12-23 am EST 86.10 EUR +0.35% 05:10a Disclosure of trading in own shares from December 19, 2022 to December 23, 2022 GL 12/19 Nexans : partners with the Circular Plastics Alliance as part of its move to a circular business model PU 12/19 Disclosure of trading in own shares from December 12, 2022 to December 16, 2022 GL Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Funds Summary Most relevant All News Analyst Reco. Other languages Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies Disclosure of trading in own shares from December 19, 2022 to December 23, 2022 12/26/2022 | 05:11am EST Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields



Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com a French Société Anonyme with a share capital of € 43,753,380 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From December 19, 2022 to December 23, 2022 Issuer : Nexans Category : Treasury shares Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from December 19, 2022 to December 23, 2022 The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25, 2022, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased. Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-19 FR0000044448 2500 86.826820 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-20 FR0000044448 2500 86.044960 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-21 FR0000044448 2500 86.860820 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-22 FR0000044448 2500 86.773320 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-23 FR0000044448 2500 85.869940 XPAR TOTAL 12,500 Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:03:02Z FR0000044448 85.600000 EUR 72 XPAR OD_7CYvfXn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:10:13Z FR0000044448 86.100000 EUR 34 XPAR OD_7CYxTTB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:12:23Z FR0000044448 86.200000 EUR 80 XPAR OD_7CYy1Uw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:12:23Z FR0000044448 86.200000 EUR 1 XPAR OD_7CYy1Uw-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:16:40Z FR0000044448 86.300000 EUR 30 XPAR OD_7CYz67v-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:21:20Z FR0000044448 86.400000 EUR 54 XPAR OD_7CZ0Gxo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:30:02Z FR0000044448 86.350000 EUR 41 XPAR OD_7CZ2SsG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:45:45Z FR0000044448 86.250000 EUR 17 XPAR OD_7CZ6Q5b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:48:33Z FR0000044448 86.250000 EUR 10 XPAR OD_7CZ77wa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:48:33Z FR0000044448 86.250000 EUR 24 XPAR OD_7CZ77wa-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:55:14Z FR0000044448 86.250000 EUR 100 XPAR OD_7CZ8oK1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:55:14Z FR0000044448 86.250000 EUR 7 XPAR OD_7CZ8oK2-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T08:55:15Z FR0000044448 86.250000 EUR 2 XPAR OD_7CZ8oSs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:28:43Z FR0000044448 86.650000 EUR 70 XPAR OD_7CZHEqv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:32:36Z FR0000044448 86.550000 EUR 42 XPAR OD_7CZIDOC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:32:36Z FR0000044448 86.600000 EUR 12 XPAR OD_7CZIDO7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:39:26Z FR0000044448 86.700000 EUR 38 XPAR OD_7CZJw24-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:39:45Z FR0000044448 86.750000 EUR 16 XPAR OD_7CZK0zM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T09:54:05Z FR0000044448 87.050000 EUR 50 XPAR OD_7CZNcnZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:02:46Z FR0000044448 86.950000 EUR 25 XPAR OD_7CZPoKM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:09:04Z FR0000044448 86.900000 EUR 31 XPAR OD_7CZROgZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:21:49Z FR0000044448 87.100000 EUR 44 XPAR OD_7CZUbZd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:31:11Z FR0000044448 87.100000 EUR 16 XPAR OD_7CZWxvX-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:31:11Z FR0000044448 87.100000 EUR 16 XPAR OD_7CZWxvY-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:34:41Z FR0000044448 87.500000 EUR 24 XPAR OD_7CZXqc4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:38:49Z FR0000044448 87.300000 EUR 11 XPAR OD_7CZYt0R-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:43:30Z FR0000044448 87.150000 EUR 11 XPAR OD_7CZa47S-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:51:05Z FR0000044448 87.100000 EUR 25 XPAR OD_7CZbyXC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T10:55:29Z FR0000044448 87.100000 EUR 10 XPAR OD_7CZd59O-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T11:26:03Z FR0000044448 87.400000 EUR 16 XPAR OD_7CZkmNg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T11:26:03Z FR0000044448 87.450000 EUR 75 XPAR OD_7CZkmNc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T11:30:08Z FR0000044448 87.400000 EUR 11 XPAR OD_7CZlnwe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T11:37:42Z FR0000044448 87.250000 EUR 11 XPAR OD_7CZniDf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T12:25:34Z FR0000044448 87.600000 EUR 22 XPAR OD_7CZzlFR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T12:28:54Z FR0000044448 87.450000 EUR 35 XPAR OD_7Ca0bMi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T12:28:54Z FR0000044448 87.450000 EUR 32 XPAR OD_7Ca0bMj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T12:45:31Z FR0000044448 87.500000 EUR 60 XPAR OD_7Ca4mly-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T12:45:31Z FR0000044448 87.500000 EUR 20 XPAR OD_7Ca4mlz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:06:46Z FR0000044448 87.550000 EUR 15 XPAR OD_7CaA8KQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:06:46Z FR0000044448 87.550000 EUR 12 XPAR OD_7CaA8KQ-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:09:00Z FR0000044448 87.450000 EUR 44 XPAR OD_7CaAh4o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:13:57Z FR0000044448 87.350000 EUR 11 XPAR OD_7CaBwMW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:42:04Z FR0000044448 87.500000 EUR 9 XPAR OD_7CaJ1Ji-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:42:04Z FR0000044448 87.500000 EUR 14 XPAR OD_7CaJ1Ji-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:46:04Z FR0000044448 87.300000 EUR 48 XPAR OD_7CaK1mt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:46:04Z FR0000044448 87.350000 EUR 62 XPAR OD_7CaK1mV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T13:58:04Z FR0000044448 87.250000 EUR 16 XPAR OD_7CaN33t-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:06:05Z FR0000044448 87.250000 EUR 22 XPAR OD_7CaP4By-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:06:05Z FR0000044448 87.250000 EUR 17 XPAR OD_7CaP4Bz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:10:07Z FR0000044448 87.250000 EUR 18 XPAR OD_7CaQ58y-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:11:51Z FR0000044448 87.050000 EUR 46 XPAR OD_7CaQW8P-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:14:42Z FR0000044448 86.850000 EUR 11 XPAR OD_7CaREh5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:31:31Z FR0000044448 86.850000 EUR 32 XPAR OD_7CaVT3j-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:33:00Z FR0000044448 86.900000 EUR 34 XPAR OD_7CaVqO5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:34:27Z FR0000044448 86.750000 EUR 26 XPAR OD_7CaWCtl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:34:27Z FR0000044448 86.750000 EUR 56 XPAR OD_7CaWCtm-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:46:18Z FR0000044448 86.750000 EUR 20 XPAR OD_7CaZBoF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:47:18Z FR0000044448 86.700000 EUR 40 XPAR OD_7CaZRPU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:50:26Z FR0000044448 86.550000 EUR 26 XPAR OD_7CaaEKG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:56:56Z FR0000044448 86.500000 EUR 22 XPAR OD_7Cabru2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T14:56:56Z FR0000044448 86.500000 EUR 11 XPAR OD_7Cabru3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:05:36Z FR0000044448 86.700000 EUR 70 XPAR OD_7Cae35j-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:05:36Z FR0000044448 86.750000 EUR 82 XPAR OD_7Cae35b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:11:18Z FR0000044448 86.850000 EUR 32 XPAR OD_7CafU4j-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:16:13Z FR0000044448 86.850000 EUR 12 XPAR OD_7Cagisc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:16:13Z FR0000044448 86.850000 EUR 20 XPAR OD_7Cagisd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:25:33Z FR0000044448 86.950000 EUR 88 XPAR OD_7Caj4Wo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:30:28Z FR0000044448 86.950000 EUR 32 XPAR OD_7CakJIw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:32:12Z FR0000044448 86.850000 EUR 67 XPAR OD_7CakkHZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:40:12Z FR0000044448 86.700000 EUR 4 XPAR OD_7CamlEJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:40:12Z FR0000044448 86.700000 EUR 21 XPAR OD_7CamlEK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:44:19Z FR0000044448 86.550000 EUR 26 XPAR OD_7CannOc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:49:21Z FR0000044448 86.600000 EUR 66 XPAR OD_7Cap41Y-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:49:36Z FR0000044448 86.550000 EUR 2 XPAR OD_7Cap7rX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T15:49:37Z FR0000044448 86.550000 EUR 20 XPAR OD_7Cap86i-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T16:04:05Z FR0000044448 86.600000 EUR 25 XPAR OD_7Casm1A-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T16:04:05Z FR0000044448 86.600000 EUR 16 XPAR OD_7Casm1B-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T16:14:57Z FR0000044448 86.800000 EUR 25 XPAR OD_7CavVdI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T16:26:27Z FR0000044448 86.800000 EUR 70 XPAR OD_7CayPEY-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-19T16:26:27Z FR0000044448 86.800000 EUR 15 XPAR OD_7CayPEZ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:01:05Z FR0000044448 85.800000 EUR 169 XPAR OD_7CelhWM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:03:38Z FR0000044448 85.800000 EUR 29 XPAR OD_7CemLPP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:03:39Z FR0000044448 85.500000 EUR 47 XPAR OD_7CemLdZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:05:01Z FR0000044448 85.150000 EUR 12 XPAR OD_7CemgwU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:07:46Z FR0000044448 85.250000 EUR 51 XPAR OD_7CenNmz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:13:22Z FR0000044448 85.450000 EUR 58 XPAR OD_7CeonCR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:13:22Z FR0000044448 85.450000 EUR 4 XPAR OD_7CeonCv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:14:13Z FR0000044448 85.300000 EUR 11 XPAR OD_7Cep0hJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:14:13Z FR0000044448 85.300000 EUR 10 XPAR OD_7Cep0hK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:19:10Z FR0000044448 85.200000 EUR 19 XPAR OD_7CeqFjj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:19:10Z FR0000044448 85.200000 EUR 44 XPAR OD_7CeqFjk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:24:53Z FR0000044448 84.950000 EUR 11 XPAR OD_7CerhA5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:24:53Z FR0000044448 84.950000 EUR 21 XPAR OD_7CerhA6-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:24:53Z FR0000044448 84.950000 EUR 8 XPAR OD_7CerhAL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:26:54Z FR0000044448 84.800000 EUR 11 XPAR OD_7CesCVv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:30:43Z FR0000044448 84.700000 EUR 1 XPAR OD_7CetA68-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:30:43Z FR0000044448 84.700000 EUR 10 XPAR OD_7CetA69-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:32:11Z FR0000044448 84.800000 EUR 26 XPAR OD_7CetX44-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:38:27Z FR0000044448 84.750000 EUR 30 XPAR OD_7Cev6lf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T08:57:13Z FR0000044448 85.350000 EUR 40 XPAR OD_7Cezpdc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:04:13Z FR0000044448 85.500000 EUR 39 XPAR OD_7Cf1b79-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:18:17Z FR0000044448 85.750000 EUR 65 XPAR OD_7Cf58g7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:33:47Z FR0000044448 85.850000 EUR 50 XPAR OD_7Cf92aA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:33:47Z FR0000044448 85.850000 EUR 19 XPAR OD_7Cf92aB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:34:31Z FR0000044448 85.800000 EUR 56 XPAR OD_7Cf9Dtu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:37:08Z FR0000044448 85.650000 EUR 2 XPAR OD_7Cf9so9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:37:08Z FR0000044448 85.650000 EUR 7 XPAR OD_7Cf9soA-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:37:08Z FR0000044448 85.650000 EUR 2 XPAR OD_7Cf9soB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:47:09Z FR0000044448 85.650000 EUR 38 XPAR OD_7CfCP90-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T09:49:09Z FR0000044448 85.350000 EUR 11 XPAR OD_7CfCuNr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:03:36Z FR0000044448 85.550000 EUR 30 XPAR OD_7CfGY1S-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:03:36Z FR0000044448 85.550000 EUR 12 XPAR OD_7CfGY1S-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:18:19Z FR0000044448 85.800000 EUR 50 XPAR OD_7CfKFk0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:22:40Z FR0000044448 85.800000 EUR 1 XPAR OD_7CfLLXR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:39:55Z FR0000044448 85.900000 EUR 15 XPAR OD_7CfPgnA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:57:59Z FR0000044448 86.250000 EUR 61 XPAR OD_7CfUErn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T10:59:59Z FR0000044448 86.150000 EUR 48 XPAR OD_7CfUk7p-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T11:05:12Z FR0000044448 86.100000 EUR 11 XPAR OD_7CfW3J2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T11:16:11Z FR0000044448 86.150000 EUR 30 XPAR OD_7CfYoq5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T11:41:32Z FR0000044448 86.350000 EUR 19 XPAR OD_7CffCcq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T11:45:03Z FR0000044448 86.300000 EUR 49 XPAR OD_7Cfg5SY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T12:03:44Z FR0000044448 86.200000 EUR 36 XPAR OD_7Cfkn21-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T12:25:20Z FR0000044448 86.400000 EUR 29 XPAR OD_7CfqEAh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T12:28:15Z FR0000044448 86.350000 EUR 17 XPAR OD_7CfqxfB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:00:19Z FR0000044448 86.350000 EUR 12 XPAR OD_7Cfz2Fe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:00:19Z FR0000044448 86.350000 EUR 6 XPAR OD_7Cfz2Ff-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:00:19Z FR0000044448 86.350000 EUR 50 XPAR OD_7Cfz2Ff-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:00:19Z FR0000044448 86.350000 EUR 4 XPAR OD_7Cfz2Fg-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:19:51Z FR0000044448 86.650000 EUR 14 XPAR OD_7Cg3x8b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:31:13Z FR0000044448 86.550000 EUR 23 XPAR OD_7Cg6oSO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:31:40Z FR0000044448 86.500000 EUR 16 XPAR OD_7Cg6vWR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:35:41Z FR0000044448 86.500000 EUR 16 XPAR OD_7Cg7wMb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:40:06Z FR0000044448 86.500000 EUR 10 XPAR OD_7Cg93Fh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:40:06Z FR0000044448 86.500000 EUR 6 XPAR OD_7Cg93Fi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:46:02Z FR0000044448 86.500000 EUR 18 XPAR OD_7CgAXx0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:46:02Z FR0000044448 86.500000 EUR 16 XPAR OD_7CgAXx1-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:47:55Z FR0000044448 86.450000 EUR 53 XPAR OD_7CgB1J3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:59:52Z FR0000044448 86.300000 EUR 15 XPAR OD_7CgE1lJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T13:59:52Z FR0000044448 86.300000 EUR 33 XPAR OD_7CgE1lK-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:02:47Z FR0000044448 86.200000 EUR 11 XPAR OD_7CgElIg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:20:05Z FR0000044448 86.250000 EUR 4 XPAR OD_7CgJ7OP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:20:05Z FR0000044448 86.250000 EUR 8 XPAR OD_7CgJ7OQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:24:06Z FR0000044448 86.250000 EUR 22 XPAR OD_7CgK85W-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:24:06Z FR0000044448 86.250000 EUR 3 XPAR OD_7CgK85X-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:30:55Z FR0000044448 86.150000 EUR 54 XPAR OD_7CgLqX3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:30:55Z FR0000044448 86.150000 EUR 30 XPAR OD_7CgLqX4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:40:35Z FR0000044448 86.300000 EUR 13 XPAR OD_7CgOHKj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:40:36Z FR0000044448 86.250000 EUR 51 XPAR OD_7CgOHbm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:40:36Z FR0000044448 86.250000 EUR 17 XPAR OD_7CgOHbn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:42:38Z FR0000044448 86.200000 EUR 10 XPAR OD_7CgOnHe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:42:38Z FR0000044448 86.200000 EUR 23 XPAR OD_7CgOnHf-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:51:25Z FR0000044448 86.350000 EUR 11 XPAR OD_7CgR0Sz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:51:25Z FR0000044448 86.350000 EUR 4 XPAR OD_7CgR0T0-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T14:59:41Z FR0000044448 86.550000 EUR 59 XPAR OD_7CgT5JM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:03:11Z FR0000044448 86.700000 EUR 1 XPAR OD_7CgTy83-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:03:11Z FR0000044448 86.700000 EUR 41 XPAR OD_7CgTy84-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:03:39Z FR0000044448 86.550000 EUR 78 XPAR OD_7CgU5DP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:15:07Z FR0000044448 86.450000 EUR 69 XPAR OD_7CgWyEb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:15:07Z FR0000044448 86.500000 EUR 21 XPAR OD_7CgWyEW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:27:05Z FR0000044448 86.450000 EUR 37 XPAR OD_7CgZyzU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:27:05Z FR0000044448 86.450000 EUR 27 XPAR OD_7CgZyzU-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:27:05Z FR0000044448 86.500000 EUR 27 XPAR OD_7CgZyzP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:40:51Z FR0000044448 86.600000 EUR 36 XPAR OD_7CgdS03-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:50:33Z FR0000044448 86.550000 EUR 18 XPAR OD_7CgftHV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T15:53:28Z FR0000044448 86.650000 EUR 50 XPAR OD_7CggcmJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:00:07Z FR0000044448 86.650000 EUR 14 XPAR OD_7CgiIaL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:00:07Z FR0000044448 86.650000 EUR 1 XPAR OD_7CgiIaP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:00:07Z FR0000044448 86.650000 EUR 19 XPAR OD_7CgiIaQ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:05:33Z FR0000044448 86.650000 EUR 8 XPAR OD_7CgjfYu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:05:33Z FR0000044448 86.650000 EUR 31 XPAR OD_7CgjfYu-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:11:08Z FR0000044448 86.600000 EUR 28 XPAR OD_7Cgl4bf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:17:51Z FR0000044448 86.350000 EUR 13 XPAR OD_7CgmlZH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:18:03Z FR0000044448 86.350000 EUR 23 XPAR OD_7CgmodQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:18:03Z FR0000044448 86.350000 EUR 23 XPAR OD_7CgmoYE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-20T16:18:10Z FR0000044448 86.350000 EUR 14 XPAR OD_7CgmqPu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:03:53Z FR0000044448 86.650000 EUR 54 XPAR OD_7Ckcw0m-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:06:24Z FR0000044448 86.850000 EUR 62 XPAR OD_7CkdZD3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:06:54Z FR0000044448 86.750000 EUR 138 XPAR OD_7Ckdh2f-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:10:42Z FR0000044448 86.600000 EUR 55 XPAR OD_7CkeeA5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:12:34Z FR0000044448 86.400000 EUR 66 XPAR OD_7Ckf7Rz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:26:22Z FR0000044448 86.200000 EUR 52 XPAR OD_7CkianP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:26:22Z FR0000044448 86.200000 EUR 23 XPAR OD_7CkianQ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:26:22Z FR0000044448 86.200000 EUR 3 XPAR OD_7CkianR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:26:22Z FR0000044448 86.250000 EUR 25 XPAR OD_7CkianJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:26:22Z FR0000044448 86.250000 EUR 41 XPAR OD_7CkianK-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:30:38Z FR0000044448 85.900000 EUR 11 XPAR OD_7CkjfKj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T08:31:02Z FR0000044448 85.800000 EUR 14 XPAR OD_7CkjlaW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:01:34Z FR0000044448 86.300000 EUR 58 XPAR OD_7CkrSCU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:01:34Z FR0000044448 86.300000 EUR 38 XPAR OD_7CkrSCV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:22:36Z FR0000044448 86.750000 EUR 45 XPAR OD_7Ckwkfh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:22:36Z FR0000044448 86.800000 EUR 13 XPAR OD_7CkwkfR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:22:36Z FR0000044448 86.800000 EUR 80 XPAR OD_7CkwkfS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:23:40Z FR0000044448 86.750000 EUR 10 XPAR OD_7Ckx1E6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:36:58Z FR0000044448 86.650000 EUR 64 XPAR OD_7Cl0Mrk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:36:58Z FR0000044448 86.650000 EUR 8 XPAR OD_7Cl0Mrl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:38:13Z FR0000044448 86.550000 EUR 11 XPAR OD_7Cl0gKc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:48:25Z FR0000044448 86.400000 EUR 6 XPAR OD_7Cl3FPy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:49:26Z FR0000044448 86.400000 EUR 22 XPAR OD_7Cl3VUn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T09:57:51Z FR0000044448 86.400000 EUR 19 XPAR OD_7Cl5cpp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T10:14:24Z FR0000044448 86.500000 EUR 13 XPAR OD_7Cl9nCw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T10:14:24Z FR0000044448 86.500000 EUR 64 XPAR OD_7Cl9nCx-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T10:24:22Z FR0000044448 86.550000 EUR 3 XPAR OD_7ClCIeK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T10:31:37Z FR0000044448 86.600000 EUR 53 XPAR OD_7ClE7hD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T10:38:19Z FR0000044448 86.500000 EUR 23 XPAR OD_7ClFoTV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:24:17Z FR0000044448 86.800000 EUR 24 XPAR OD_7ClRNqs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:24:17Z FR0000044448 86.800000 EUR 20 XPAR OD_7ClRNqs-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:24:17Z FR0000044448 86.800000 EUR 21 XPAR OD_7ClRNqt-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:24:17Z FR0000044448 86.800000 EUR 54 XPAR OD_7ClRNqu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:48:57Z FR0000044448 86.900000 EUR 15 XPAR OD_7ClXb1A-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T11:58:07Z FR0000044448 87.000000 EUR 17 XPAR OD_7ClZtqe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:06:07Z FR0000044448 87.000000 EUR 18 XPAR OD_7ClbuyB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:14:22Z FR0000044448 86.750000 EUR 16 XPAR OD_7CldzVu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:19:58Z FR0000044448 86.800000 EUR 30 XPAR OD_7ClfP1w-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:19:58Z FR0000044448 86.800000 EUR 23 XPAR OD_7ClfP7s-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:42:24Z FR0000044448 86.950000 EUR 7 XPAR OD_7Cll3E7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T12:42:24Z FR0000044448 86.950000 EUR 46 XPAR OD_7Cll3E8-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:06:06Z FR0000044448 87.350000 EUR 14 XPAR OD_7Clr1Ec-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:30:00Z FR0000044448 87.250000 EUR 47 XPAR OD_7Clx2A0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:30:00Z FR0000044448 87.250000 EUR 3 XPAR OD_7Clx2A1-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:31:07Z FR0000044448 87.150000 EUR 50 XPAR OD_7ClxJcv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:37:18Z FR0000044448 87.000000 EUR 49 XPAR OD_7ClysCU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:51:01Z FR0000044448 87.300000 EUR 13 XPAR OD_7Cm2K5F-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:52:20Z FR0000044448 87.200000 EUR 1 XPAR OD_7Cm2ehh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T13:52:20Z FR0000044448 87.200000 EUR 46 XPAR OD_7Cm2ehi-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:24:46Z FR0000044448 87.100000 EUR 24 XPAR OD_7CmAp0L-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:24:46Z FR0000044448 87.100000 EUR 47 XPAR OD_7CmAp0M-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:37:09Z FR0000044448 87.050000 EUR 45 XPAR OD_7CmDwIa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:37:09Z FR0000044448 87.050000 EUR 16 XPAR OD_7CmDwIa-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:37:09Z FR0000044448 87.050000 EUR 16 XPAR OD_7CmDwIP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:37:09Z FR0000044448 87.050000 EUR 31 XPAR OD_7CmDwPO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:39:41Z FR0000044448 87.050000 EUR 6 XPAR OD_7CmEZx4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:39:41Z FR0000044448 87.050000 EUR 3 XPAR OD_7CmEZx5-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:39:41Z FR0000044448 87.050000 EUR 10 XPAR OD_7CmEZx5-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:40:33Z FR0000044448 86.950000 EUR 71 XPAR OD_7CmEnEK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:50:38Z FR0000044448 86.700000 EUR 52 XPAR OD_7CmHKdH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T14:50:38Z FR0000044448 86.700000 EUR 30 XPAR OD_7CmHKdI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:04:36Z FR0000044448 86.900000 EUR 40 XPAR OD_7CmKqcA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:04:36Z FR0000044448 86.900000 EUR 25 XPAR OD_7CmKqcB-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:15:26Z FR0000044448 87.000000 EUR 1 XPAR OD_7CmNZxt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:30:12Z FR0000044448 87.200000 EUR 76 XPAR OD_7CmRIEP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:30:12Z FR0000044448 87.200000 EUR 120 XPAR OD_7CmRIEQ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:37:53Z FR0000044448 87.400000 EUR 61 XPAR OD_7CmTE8F-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:40:43Z FR0000044448 87.400000 EUR 23 XPAR OD_7CmTwbp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:40:43Z FR0000044448 87.400000 EUR 1 XPAR OD_7CmTwbq-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:45:28Z FR0000044448 87.350000 EUR 75 XPAR OD_7CmV8bD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:58:26Z FR0000044448 87.550000 EUR 42 XPAR OD_7CmYOzL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T15:58:26Z FR0000044448 87.600000 EUR 21 XPAR OD_7CmYOyx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T16:08:50Z FR0000044448 87.500000 EUR 16 XPAR OD_7Cmb1Pv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T16:14:46Z FR0000044448 87.500000 EUR 31 XPAR OD_7CmcW0a-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-21T16:14:46Z FR0000044448 87.500000 EUR 29 XPAR OD_7CmcW0Z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:01:13Z FR0000044448 87.500000 EUR 75 XPAR OD_7CqSmxv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:01:13Z FR0000044448 87.500000 EUR 95 XPAR OD_7CqSmxw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:03:44Z FR0000044448 87.300000 EUR 26 XPAR OD_7CqTQ6j-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:04:32Z FR0000044448 87.050000 EUR 51 XPAR OD_7CqTcdc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:11:50Z FR0000044448 86.900000 EUR 10 XPAR OD_7CqVSZ7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:11:50Z FR0000044448 86.900000 EUR 72 XPAR OD_7CqVSZ8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:12:16Z FR0000044448 86.800000 EUR 20 XPAR OD_7CqVZEJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:12:47Z FR0000044448 86.800000 EUR 22 XPAR OD_7CqVhIT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:26:52Z FR0000044448 86.800000 EUR 22 XPAR OD_7CqZFAL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:26:52Z FR0000044448 86.800000 EUR 40 XPAR OD_7CqZFAM-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:27:58Z FR0000044448 86.700000 EUR 25 XPAR OD_7CqZWHL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:27:58Z FR0000044448 86.700000 EUR 14 XPAR OD_7CqZWJP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:27:58Z FR0000044448 86.750000 EUR 17 XPAR OD_7CqZWGt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:28:15Z FR0000044448 86.700000 EUR 9 XPAR OD_7CqZagO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:28:15Z FR0000044448 86.700000 EUR 14 XPAR OD_7CqZagP-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:34:28Z FR0000044448 86.650000 EUR 30 XPAR OD_7Cqb9lx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:36:52Z FR0000044448 86.550000 EUR 16 XPAR OD_7CqblKn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:46:19Z FR0000044448 86.900000 EUR 40 XPAR OD_7Cqe8jb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T08:48:58Z FR0000044448 86.900000 EUR 26 XPAR OD_7CqeoBY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:05:10Z FR0000044448 87.300000 EUR 13 XPAR OD_7Cqit0P-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:05:10Z FR0000044448 87.300000 EUR 15 XPAR OD_7Cqit0P-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:09:12Z FR0000044448 87.250000 EUR 11 XPAR OD_7Cqjtry-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:14:10Z FR0000044448 87.250000 EUR 10 XPAR OD_7Cql9RB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:14:10Z FR0000044448 87.250000 EUR 72 XPAR OD_7Cql9RC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:19:09Z FR0000044448 87.050000 EUR 23 XPAR OD_7CqmPCY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:44:24Z FR0000044448 87.050000 EUR 6 XPAR OD_7CqslUk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:44:24Z FR0000044448 87.050000 EUR 30 XPAR OD_7CqslUk-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:44:24Z FR0000044448 87.050000 EUR 19 XPAR OD_7CqslUl-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:47:08Z FR0000044448 87.000000 EUR 16 XPAR OD_7CqtRxO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:47:52Z FR0000044448 86.950000 EUR 5 XPAR OD_7CqtdVq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:54:04Z FR0000044448 86.950000 EUR 11 XPAR OD_7CqvCF5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:54:18Z FR0000044448 86.950000 EUR 14 XPAR OD_7CqvFrl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T09:54:44Z FR0000044448 86.900000 EUR 35 XPAR OD_7CqvMea-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T10:03:23Z FR0000044448 86.900000 EUR 37 XPAR OD_7CqxXbY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T10:12:35Z FR0000044448 86.850000 EUR 2 XPAR OD_7CqzrMW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T10:12:35Z FR0000044448 86.850000 EUR 27 XPAR OD_7CqzrMX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T10:32:42Z FR0000044448 87.300000 EUR 65 XPAR OD_7Cr4vQa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T10:42:16Z FR0000044448 87.200000 EUR 40 XPAR OD_7Cr7KbQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:08:23Z FR0000044448 87.350000 EUR 48 XPAR OD_7CrDuJe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:08:23Z FR0000044448 87.400000 EUR 19 XPAR OD_7CrDuJb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:18:32Z FR0000044448 87.250000 EUR 22 XPAR OD_7CrGSdy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:22:33Z FR0000044448 87.250000 EUR 11 XPAR OD_7CrHTL5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:30:34Z FR0000044448 87.150000 EUR 11 XPAR OD_7CrJUTF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:31:10Z FR0000044448 87.150000 EUR 15 XPAR OD_7CrJdps-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:41:26Z FR0000044448 87.150000 EUR 4 XPAR OD_7CrME22-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T11:41:26Z FR0000044448 87.150000 EUR 7 XPAR OD_7CrME2D-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:10:41Z FR0000044448 87.250000 EUR 15 XPAR OD_7CrTadc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:13:02Z FR0000044448 87.200000 EUR 6 XPAR OD_7CrUBV1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:13:02Z FR0000044448 87.200000 EUR 39 XPAR OD_7CrUBV2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:17:03Z FR0000044448 87.100000 EUR 15 XPAR OD_7CrVC0w-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:21:04Z FR0000044448 87.100000 EUR 11 XPAR OD_7CrWCi9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:25:01Z FR0000044448 87.200000 EUR 12 XPAR OD_7CrXCP0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:35:36Z FR0000044448 87.200000 EUR 13 XPAR OD_7CrZrcQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:50:10Z FR0000044448 87.200000 EUR 9 XPAR OD_7CrdWtD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T12:50:10Z FR0000044448 87.200000 EUR 6 XPAR OD_7CrdWtN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:24:41Z FR0000044448 87.400000 EUR 37 XPAR OD_7CrmDny-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:24:41Z FR0000044448 87.400000 EUR 19 XPAR OD_7CrmDnz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:27:45Z FR0000044448 87.400000 EUR 31 XPAR OD_7CrmzYT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:30:06Z FR0000044448 87.350000 EUR 40 XPAR OD_7CrnaLq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:30:23Z FR0000044448 87.300000 EUR 23 XPAR OD_7Crneeu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:36:04Z FR0000044448 87.050000 EUR 11 XPAR OD_7Crp5Mm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:44:27Z FR0000044448 87.150000 EUR 16 XPAR OD_7CrrCHO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T13:44:27Z FR0000044448 87.250000 EUR 35 XPAR OD_7CrrCAK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:01:11Z FR0000044448 87.000000 EUR 42 XPAR OD_7CrvPQv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:16:16Z FR0000044448 86.950000 EUR 62 XPAR OD_7CrzCqF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:20:56Z FR0000044448 86.900000 EUR 34 XPAR OD_7Cs0Neu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:25:29Z FR0000044448 86.900000 EUR 13 XPAR OD_7Cs1WqU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:26:49Z FR0000044448 86.800000 EUR 12 XPAR OD_7Cs1rWw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:30:11Z FR0000044448 86.900000 EUR 17 XPAR OD_7Cs2i9o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:35:05Z FR0000044448 86.650000 EUR 23 XPAR OD_7Cs3wUV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:35:05Z FR0000044448 86.650000 EUR 39 XPAR OD_7Cs3wUZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:40:11Z FR0000044448 86.550000 EUR 16 XPAR OD_7Cs5EGy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:40:11Z FR0000044448 86.550000 EUR 6 XPAR OD_7Cs5EGz-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:40:44Z FR0000044448 86.450000 EUR 23 XPAR OD_7Cs5MpY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:54:43Z FR0000044448 86.450000 EUR 40 XPAR OD_7Cs8szs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:58:44Z FR0000044448 86.400000 EUR 23 XPAR OD_7Cs9tgd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T14:58:44Z FR0000044448 86.400000 EUR 17 XPAR OD_7Cs9tgd-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:01:44Z FR0000044448 86.250000 EUR 78 XPAR OD_7CsAeYV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:02:08Z FR0000044448 86.200000 EUR 33 XPAR OD_7CsAkvc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:04:20Z FR0000044448 86.250000 EUR 15 XPAR OD_7CsBJ9I-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:05:31Z FR0000044448 86.100000 EUR 13 XPAR OD_7CsBbWX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:06:48Z FR0000044448 86.000000 EUR 6 XPAR OD_7CsBveL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:06:48Z FR0000044448 86.000000 EUR 6 XPAR OD_7CsBveL-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:08:33Z FR0000044448 85.950000 EUR 11 XPAR OD_7CsCN0f-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:10:52Z FR0000044448 85.850000 EUR 8 XPAR OD_7CsCx93-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:10:52Z FR0000044448 85.850000 EUR 5 XPAR OD_7CsCx93-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:12:52Z FR0000044448 85.700000 EUR 18 XPAR OD_7CsDSIh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:14:07Z FR0000044448 85.650000 EUR 15 XPAR OD_7CsDlqp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:15:42Z FR0000044448 85.550000 EUR 11 XPAR OD_7CsEAYx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:28:33Z FR0000044448 85.850000 EUR 9 XPAR OD_7CsHP5n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:28:33Z FR0000044448 85.850000 EUR 6 XPAR OD_7CsHP5o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:28:33Z FR0000044448 85.850000 EUR 20 XPAR OD_7CsHP5o-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:31:10Z FR0000044448 85.650000 EUR 67 XPAR OD_7CsI3xz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:45:27Z FR0000044448 85.800000 EUR 61 XPAR OD_7CsLerg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:46:01Z FR0000044448 85.750000 EUR 49 XPAR OD_7CsLnih-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:51:00Z FR0000044448 85.900000 EUR 15 XPAR OD_7CsN3YH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:52:52Z FR0000044448 85.850000 EUR 19 XPAR OD_7CsNWaI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T15:56:02Z FR0000044448 85.750000 EUR 11 XPAR OD_7CsOKEs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:00:31Z FR0000044448 85.700000 EUR 8 XPAR OD_7CsPS69-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:00:40Z FR0000044448 85.700000 EUR 5 XPAR OD_7CsPUTv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:10:22Z FR0000044448 85.800000 EUR 26 XPAR OD_7CsRvnE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:11:45Z FR0000044448 85.650000 EUR 45 XPAR OD_7CsSHPO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:11:45Z FR0000044448 85.650000 EUR 17 XPAR OD_7CsSHPP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:11:45Z FR0000044448 85.650000 EUR 2 XPAR OD_7CsSHPt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-22T16:22:42Z FR0000044448 85.750000 EUR 4 XPAR OD_7CsV2Ld-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:07:40Z FR0000044448 85.600000 EUR 87 XPAR OD_7CwKw61-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:07:40Z FR0000044448 85.600000 EUR 89 XPAR OD_7CwKw62-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:07:40Z FR0000044448 85.600000 EUR 23 XPAR OD_7CwKw62-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:15:03Z FR0000044448 85.400000 EUR 79 XPAR OD_7CwMnKc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:15:11Z FR0000044448 85.350000 EUR 30 XPAR OD_7CwMpKq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:15:11Z FR0000044448 85.350000 EUR 60 XPAR OD_7CwMpKr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:33:01Z FR0000044448 85.450000 EUR 16 XPAR OD_7CwRJud-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:33:01Z FR0000044448 85.450000 EUR 45 XPAR OD_7CwRJue-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:33:01Z FR0000044448 85.500000 EUR 92 XPAR OD_7CwRJuT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:33:01Z FR0000044448 85.500000 EUR 26 XPAR OD_7CwRJuU-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-23T08:44:49Z FR0000044448 85.700000 EUR 46 XPAR OD_7CwUHrr-00