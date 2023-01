Disclosure of trading in own shares from December 27, 2022 to December 30, 2022 01/03/2023 | 10:16am EST Send by mail :

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields



Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com a French Société Anonyme with a share capital of € 43,753,380 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From December 27, 2022 to December 30, 2022 Issuer : Nexans Category : Treasury shares Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from December 27, 2022 to December 30, 2022 The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25, 2022, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased. Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-27 FR0000044448 2500 86.108080 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-28 FR0000044448 2500 85.825300 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-29 FR0000044448 2500 85.515600 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-12-30 FR0000044448 2500 85.524520 XPAR TOTAL 10,000 Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:10:54Z FR0000044448 86.550000 EUR 343 XPAR OD_7DJjr2r-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:14:58Z FR0000044448 86.500000 EUR 36 XPAR OD_7DJksRh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:29:34Z FR0000044448 86.550000 EUR 32 XPAR OD_7DJoYJq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:29:34Z FR0000044448 86.550000 EUR 5 XPAR OD_7DJoYJr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:29:34Z FR0000044448 86.550000 EUR 25 XPAR OD_7DJoYJr-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:29:34Z FR0000044448 86.600000 EUR 58 XPAR OD_7DJoYJh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:29:34Z FR0000044448 86.600000 EUR 11 XPAR OD_7DJoYJi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:34:23Z FR0000044448 86.500000 EUR 10 XPAR OD_7DJplOi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:34:37Z FR0000044448 86.500000 EUR 7 XPAR OD_7DJpozZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:35:20Z FR0000044448 86.500000 EUR 19 XPAR OD_7DJq0NR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:39:19Z FR0000044448 86.450000 EUR 22 XPAR OD_7DJr0b8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:41:55Z FR0000044448 86.250000 EUR 15 XPAR OD_7DJrexF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:42:07Z FR0000044448 86.100000 EUR 5 XPAR OD_7DJri3o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T08:56:41Z FR0000044448 86.050000 EUR 68 XPAR OD_7DJvNTN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:04:17Z FR0000044448 85.900000 EUR 15 XPAR OD_7DJxI6Q-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:04:17Z FR0000044448 85.900000 EUR 20 XPAR OD_7DJxI6R-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:07:02Z FR0000044448 85.750000 EUR 18 XPAR OD_7DJxz2u-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:20:19Z FR0000044448 85.850000 EUR 5 XPAR OD_7DK1KPh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:32:19Z FR0000044448 85.850000 EUR 15 XPAR OD_7DK4Lig-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:49:09Z FR0000044448 86.100000 EUR 40 XPAR OD_7DK8aT0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:49:09Z FR0000044448 86.100000 EUR 21 XPAR OD_7DK8aT1-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:49:10Z FR0000044448 86.050000 EUR 40 XPAR OD_7DK8aiz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:49:10Z FR0000044448 86.050000 EUR 21 XPAR OD_7DK8aj0-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T09:51:10Z FR0000044448 86.100000 EUR 56 XPAR OD_7DK962F-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:10:32Z FR0000044448 86.100000 EUR 6 XPAR OD_7DKDyEK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:14:35Z FR0000044448 86.100000 EUR 22 XPAR OD_7DKEzS2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:14:35Z FR0000044448 86.100000 EUR 5 XPAR OD_7DKEzS3-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:31:28Z FR0000044448 86.050000 EUR 4 XPAR OD_7DKJEup-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:34:48Z FR0000044448 86.050000 EUR 45 XPAR OD_7DKK57K-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T10:34:48Z FR0000044448 86.050000 EUR 17 XPAR OD_7DKK57K-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T11:03:31Z FR0000044448 86.100000 EUR 138 XPAR OD_7DKRJ8r-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T11:13:55Z FR0000044448 85.950000 EUR 20 XPAR OD_7DKTvid-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T11:41:41Z FR0000044448 85.900000 EUR 50 XPAR OD_7DKauuP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T11:51:39Z FR0000044448 85.950000 EUR 6 XPAR OD_7DKdQXA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:03:37Z FR0000044448 86.100000 EUR 43 XPAR OD_7DKgRJy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:06:01Z FR0000044448 86.000000 EUR 16 XPAR OD_7DKh2tJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:30:01Z FR0000044448 86.050000 EUR 31 XPAR OD_7DKn5I1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:30:01Z FR0000044448 86.050000 EUR 14 XPAR OD_7DKn5I1-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:41:25Z FR0000044448 85.900000 EUR 10 XPAR OD_7DKpxNd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:48:45Z FR0000044448 85.900000 EUR 1 XPAR OD_7DKrnuZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T12:54:04Z FR0000044448 85.900000 EUR 36 XPAR OD_7DKt8gg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:20:04Z FR0000044448 85.900000 EUR 13 XPAR OD_7DKzgkL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:20:04Z FR0000044448 85.900000 EUR 29 XPAR OD_7DKzgkM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:20:04Z FR0000044448 85.900000 EUR 11 XPAR OD_7DKzgkM-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:20:04Z FR0000044448 85.900000 EUR 13 XPAR OD_7DKzgkN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:30:37Z FR0000044448 85.950000 EUR 52 XPAR OD_7DL2LHd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:39:45Z FR0000044448 85.900000 EUR 23 XPAR OD_7DL4dxt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:39:45Z FR0000044448 85.900000 EUR 17 XPAR OD_7DL4dxt-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:42:15Z FR0000044448 85.800000 EUR 13 XPAR OD_7DL5H0p-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T13:57:57Z FR0000044448 85.850000 EUR 2 XPAR OD_7DL9DwG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:05:03Z FR0000044448 85.950000 EUR 41 XPAR OD_7DLB0rc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:11:00Z FR0000044448 85.950000 EUR 15 XPAR OD_7DLCVVu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:28:36Z FR0000044448 85.900000 EUR 21 XPAR OD_7DLGwJk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:28:36Z FR0000044448 85.900000 EUR 8 XPAR OD_7DLGwJu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:28:36Z FR0000044448 85.900000 EUR 71 XPAR OD_7DLGwJv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:28:36Z FR0000044448 85.900000 EUR 1 XPAR OD_7DLGwJw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:30:14Z FR0000044448 85.850000 EUR 50 XPAR OD_7DLHLvN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:45:20Z FR0000044448 85.800000 EUR 21 XPAR OD_7DLL9RQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:45:20Z FR0000044448 85.800000 EUR 6 XPAR OD_7DLL9RR-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:45:20Z FR0000044448 85.800000 EUR 34 XPAR OD_7DLL9RS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:49:18Z FR0000044448 85.750000 EUR 36 XPAR OD_7DLM9Y9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:58:14Z FR0000044448 85.900000 EUR 40 XPAR OD_7DLOOri-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:58:14Z FR0000044448 85.900000 EUR 15 XPAR OD_7DLOOri-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:58:15Z FR0000044448 85.900000 EUR 16 XPAR OD_7DLOP7n-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:59:20Z FR0000044448 85.750000 EUR 68 XPAR OD_7DLOg3C-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T14:59:20Z FR0000044448 85.750000 EUR 16 XPAR OD_7DLOg3D-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:13:36Z FR0000044448 85.750000 EUR 24 XPAR OD_7DLSGeM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:13:36Z FR0000044448 85.750000 EUR 1 XPAR OD_7DLSGeM-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:32:23Z FR0000044448 85.950000 EUR 24 XPAR OD_7DLWzsJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:32:23Z FR0000044448 85.950000 EUR 28 XPAR OD_7DLWzsK-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:32:23Z FR0000044448 85.950000 EUR 97 XPAR OD_7DLWzsK-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:51:06Z FR0000044448 86.100000 EUR 75 XPAR OD_7DLbi5z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T15:51:06Z FR0000044448 86.100000 EUR 45 XPAR OD_7DLbi60-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T16:01:48Z FR0000044448 86.100000 EUR 146 XPAR OD_7DLeP26-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-27T16:06:06Z FR0000044448 86.100000 EUR 57 XPAR OD_7DLfUGa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:00:18Z FR0000044448 85.850000 EUR 166 XPAR OD_7DPXhwI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:06:19Z FR0000044448 85.900000 EUR 14 XPAR OD_7DPZE0m-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:06:19Z FR0000044448 85.900000 EUR 90 XPAR OD_7DPZE0n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:17:10Z FR0000044448 86.000000 EUR 69 XPAR OD_7DPbxIC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:24:10Z FR0000044448 86.200000 EUR 161 XPAR OD_7DPdicn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:47:29Z FR0000044448 86.150000 EUR 22 XPAR OD_7DPjaUx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:47:29Z FR0000044448 86.150000 EUR 6 XPAR OD_7DPjaUx-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:47:29Z FR0000044448 86.150000 EUR 23 XPAR OD_7DPjaUy-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:49:30Z FR0000044448 86.050000 EUR 17 XPAR OD_7DPk67I-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:50:05Z FR0000044448 86.000000 EUR 12 XPAR OD_7DPkF80-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:50:05Z FR0000044448 86.000000 EUR 46 XPAR OD_7DPkF81-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T08:50:35Z FR0000044448 85.850000 EUR 14 XPAR OD_7DPkN19-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:00:00Z FR0000044448 85.750000 EUR 14 XPAR OD_7DPmjtN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:00:00Z FR0000044448 85.750000 EUR 20 XPAR OD_7DPmjtO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:10:05Z FR0000044448 85.650000 EUR 7 XPAR OD_7DPpHIy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:10:05Z FR0000044448 85.650000 EUR 12 XPAR OD_7DPpHPK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:10:05Z FR0000044448 85.650000 EUR 38 XPAR OD_7DPpHPK-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:19:26Z FR0000044448 85.500000 EUR 21 XPAR OD_7DPrdFr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:20:00Z FR0000044448 85.500000 EUR 11 XPAR OD_7DPrlyk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T09:25:29Z FR0000044448 85.450000 EUR 43 XPAR OD_7DPt9gP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T10:17:44Z FR0000044448 85.750000 EUR 8 XPAR OD_7DQ6JBV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T10:43:45Z FR0000044448 86.000000 EUR 226 XPAR OD_7DQCrCP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T10:46:20Z FR0000044448 86.050000 EUR 55 XPAR OD_7DQDVjS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T11:10:41Z FR0000044448 86.250000 EUR 24 XPAR OD_7DQJdfT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T11:26:44Z FR0000044448 86.200000 EUR 3 XPAR OD_7DQNgBh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:19:21Z FR0000044448 86.300000 EUR 21 XPAR OD_7DQavTS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:27:31Z FR0000044448 86.300000 EUR 30 XPAR OD_7DQcz4p-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:34:05Z FR0000044448 86.300000 EUR 49 XPAR OD_7DQedU5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:34:05Z FR0000044448 86.300000 EUR 16 XPAR OD_7DQedU6-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:35:23Z FR0000044448 86.250000 EUR 19 XPAR OD_7DQexjX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:35:23Z FR0000044448 86.250000 EUR 24 XPAR OD_7DQexjY-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:35:23Z FR0000044448 86.250000 EUR 19 XPAR OD_7DQexjZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:35:24Z FR0000044448 86.200000 EUR 20 XPAR OD_7DQexzq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:41:00Z FR0000044448 86.200000 EUR 4 XPAR OD_7DQgNQQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T12:41:00Z FR0000044448 86.200000 EUR 20 XPAR OD_7DQgNQQ-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:04:10Z FR0000044448 86.350000 EUR 16 XPAR OD_7DQmD02-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:07:25Z FR0000044448 86.200000 EUR 19 XPAR OD_7DQn1jV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:07:25Z FR0000044448 86.200000 EUR 30 XPAR OD_7DQn1jW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:09:42Z FR0000044448 86.100000 EUR 17 XPAR OD_7DQnbTQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:34:20Z FR0000044448 86.250000 EUR 40 XPAR OD_7DQtnrY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:34:20Z FR0000044448 86.250000 EUR 1 XPAR OD_7DQtnrZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:38:21Z FR0000044448 86.250000 EUR 13 XPAR OD_7DQuoYh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:38:21Z FR0000044448 86.250000 EUR 6 XPAR OD_7DQuoYh-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:42:21Z FR0000044448 86.250000 EUR 16 XPAR OD_7DQvozg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T13:46:22Z FR0000044448 86.200000 EUR 16 XPAR OD_7DQwpgi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:03:24Z FR0000044448 86.300000 EUR 40 XPAR OD_7DR17Ya-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:03:24Z FR0000044448 86.300000 EUR 24 XPAR OD_7DR17Yb-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:10:23Z FR0000044448 86.200000 EUR 17 XPAR OD_7DR2sYr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:12:21Z FR0000044448 86.150000 EUR 15 XPAR OD_7DR3NJH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:24:27Z FR0000044448 86.150000 EUR 97 XPAR OD_7DR6QE2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:25:10Z FR0000044448 86.150000 EUR 6 XPAR OD_7DR6bJf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:30:52Z FR0000044448 85.900000 EUR 53 XPAR OD_7DR82Eh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:37:06Z FR0000044448 85.750000 EUR 19 XPAR OD_7DR9bay-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:37:06Z FR0000044448 85.750000 EUR 17 XPAR OD_7DR9bay-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:37:06Z FR0000044448 85.750000 EUR 13 XPAR OD_7DR9baz-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:40:50Z FR0000044448 85.700000 EUR 23 XPAR OD_7DRAXpn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:46:30Z FR0000044448 85.850000 EUR 30 XPAR OD_7DRByDo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:46:30Z FR0000044448 85.850000 EUR 10 XPAR OD_7DRByDp-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:51:13Z FR0000044448 85.700000 EUR 27 XPAR OD_7DRD9vq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:51:13Z FR0000044448 85.700000 EUR 21 XPAR OD_7DRD9vq-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:51:13Z FR0000044448 85.700000 EUR 8 XPAR OD_7DRD9vr-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:52:08Z FR0000044448 85.550000 EUR 12 XPAR OD_7DRDOMu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T14:54:26Z FR0000044448 85.450000 EUR 12 XPAR OD_7DRDyG6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:00:05Z FR0000044448 85.500000 EUR 22 XPAR OD_7DRFOFK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:02:55Z FR0000044448 85.550000 EUR 48 XPAR OD_7DRG6aC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:02:55Z FR0000044448 85.550000 EUR 16 XPAR OD_7DRG6aD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:10:22Z FR0000044448 85.450000 EUR 12 XPAR OD_7DRHyyz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:10:22Z FR0000044448 85.450000 EUR 1 XPAR OD_7DRHyyz-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:10:22Z FR0000044448 85.450000 EUR 35 XPAR OD_7DRHyz6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:17:23Z FR0000044448 85.450000 EUR 15 XPAR OD_7DRJkTL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:17:23Z FR0000044448 85.450000 EUR 48 XPAR OD_7DRJkTM-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:25:03Z FR0000044448 85.450000 EUR 27 XPAR OD_7DRLg2T-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:25:03Z FR0000044448 85.450000 EUR 26 XPAR OD_7DRLg2T-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:26:30Z FR0000044448 85.200000 EUR 11 XPAR OD_7DRM2kc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:34:22Z FR0000044448 85.100000 EUR 11 XPAR OD_7DRO1NC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:34:22Z FR0000044448 85.100000 EUR 32 XPAR OD_7DRO1ND-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:36:23Z FR0000044448 85.050000 EUR 20 XPAR OD_7DROWvd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:36:52Z FR0000044448 84.950000 EUR 13 XPAR OD_7DROeQM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:51:04Z FR0000044448 84.950000 EUR 62 XPAR OD_7DRSE6Y-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:52:33Z FR0000044448 84.700000 EUR 1 XPAR OD_7DRSbBA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:52:33Z FR0000044448 84.700000 EUR 12 XPAR OD_7DRSbBA-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T15:52:33Z FR0000044448 84.700000 EUR 8 XPAR OD_7DRSbE4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T16:05:07Z FR0000044448 84.700000 EUR 62 XPAR OD_7DRVlU2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T16:07:12Z FR0000044448 84.650000 EUR 11 XPAR OD_7DRWI4e-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T16:08:34Z FR0000044448 84.650000 EUR 11 XPAR OD_7DRWdEx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-28T16:13:22Z FR0000044448 84.650000 EUR 34 XPAR OD_7DRXq6u-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:00:28Z FR0000044448 84.400000 EUR 75 XPAR OD_7DVOH9g-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:00:28Z FR0000044448 84.400000 EUR 31 XPAR OD_7DVOH9i-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:00:28Z FR0000044448 84.400000 EUR 56 XPAR OD_7DVOH9j-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:11:03Z FR0000044448 84.850000 EUR 75 XPAR OD_7DVQwSP-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:11:03Z FR0000044448 84.850000 EUR 26 XPAR OD_7DVQwSQ-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:11:03Z FR0000044448 84.900000 EUR 84 XPAR OD_7DVQwSP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:20:02Z FR0000044448 84.800000 EUR 40 XPAR OD_7DVTCbR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:20:43Z FR0000044448 84.550000 EUR 53 XPAR OD_7DVTNJY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:20:43Z FR0000044448 84.550000 EUR 24 XPAR OD_7DVTNJZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:20:43Z FR0000044448 84.600000 EUR 15 XPAR OD_7DVTNJS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:42:29Z FR0000044448 84.900000 EUR 114 XPAR OD_7DVYr1h-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T08:57:36Z FR0000044448 85.300000 EUR 19 XPAR OD_7DVceyJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:00:35Z FR0000044448 85.050000 EUR 8 XPAR OD_7DVdPid-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:00:35Z FR0000044448 85.100000 EUR 15 XPAR OD_7DVdPic-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:05:57Z FR0000044448 85.150000 EUR 27 XPAR OD_7DVelJP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:28:19Z FR0000044448 85.400000 EUR 107 XPAR OD_7DVkOQw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:28:19Z FR0000044448 85.400000 EUR 1 XPAR OD_7DVkOQx-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T09:31:03Z FR0000044448 85.350000 EUR 56 XPAR OD_7DVl56r-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T10:30:32Z FR0000044448 85.550000 EUR 139 XPAR OD_7DW03Uq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T10:30:32Z FR0000044448 85.550000 EUR 22 XPAR OD_7DW03Uq-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T10:31:27Z FR0000044448 85.500000 EUR 13 XPAR OD_7DW0HrN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T10:31:35Z FR0000044448 85.350000 EUR 56 XPAR OD_7DW0K0q-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T10:50:08Z FR0000044448 85.700000 EUR 51 XPAR OD_7DW4zXe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T11:17:01Z FR0000044448 85.500000 EUR 20 XPAR OD_7DWBl1x-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T11:21:10Z FR0000044448 85.400000 EUR 58 XPAR OD_7DWCnoz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T12:16:51Z FR0000044448 85.550000 EUR 74 XPAR OD_7DWQoyh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T12:16:51Z FR0000044448 85.550000 EUR 37 XPAR OD_7DWQoyi-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T12:25:35Z FR0000044448 85.500000 EUR 25 XPAR OD_7DWT1TF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:29:56Z FR0000044448 85.550000 EUR 31 XPAR OD_7DWjDgj-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:29:56Z FR0000044448 85.550000 EUR 15 XPAR OD_7DWjDgk-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:29:56Z FR0000044448 85.550000 EUR 15 XPAR OD_7DWjDgk-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:29:56Z FR0000044448 85.600000 EUR 20 XPAR OD_7DWjDgi-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:29:56Z FR0000044448 85.600000 EUR 85 XPAR OD_7DWjDgj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T13:38:42Z FR0000044448 85.900000 EUR 44 XPAR OD_7DWlQeM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:01:44Z FR0000044448 86.050000 EUR 37 XPAR OD_7DWrE4o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:14:59Z FR0000044448 85.900000 EUR 51 XPAR OD_7DWuYw6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:14:59Z FR0000044448 85.950000 EUR 26 XPAR OD_7DWuYw4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:14:59Z FR0000044448 85.950000 EUR 28 XPAR OD_7DWuYw5-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:29:24Z FR0000044448 85.950000 EUR 38 XPAR OD_7DWyC6k-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:29:24Z FR0000044448 85.950000 EUR 17 XPAR OD_7DWyC6l-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:32:42Z FR0000044448 85.850000 EUR 33 XPAR OD_7DWz1SY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:32:42Z FR0000044448 85.850000 EUR 14 XPAR OD_7DWz1SY-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:37:32Z FR0000044448 85.800000 EUR 25 XPAR OD_7DX0EvP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:39:17Z FR0000044448 85.750000 EUR 29 XPAR OD_7DX0gHP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:45:55Z FR0000044448 85.950000 EUR 53 XPAR OD_7DX2Lp2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:51:17Z FR0000044448 86.000000 EUR 44 XPAR OD_7DX3hak-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:51:17Z FR0000044448 86.000000 EUR 1 XPAR OD_7DX3hal-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T14:52:20Z FR0000044448 85.850000 EUR 16 XPAR OD_7DX3y4x-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:03:40Z FR0000044448 85.900000 EUR 31 XPAR OD_7DX6oqr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:17:12Z FR0000044448 86.150000 EUR 16 XPAR OD_7DXAE34-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:17:12Z FR0000044448 86.150000 EUR 45 XPAR OD_7DXAE35-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:17:13Z FR0000044448 86.150000 EUR 27 XPAR OD_7DXAEJE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:17:46Z FR0000044448 86.050000 EUR 27 XPAR OD_7DXAMtD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:17:46Z FR0000044448 86.050000 EUR 13 XPAR OD_7DXAMtE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:18:20Z FR0000044448 86.000000 EUR 65 XPAR OD_7DXAVr2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:27:24Z FR0000044448 86.100000 EUR 41 XPAR OD_7DXCnJO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:41:07Z FR0000044448 86.150000 EUR 28 XPAR OD_7DXGFIJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:41:07Z FR0000044448 86.150000 EUR 25 XPAR OD_7DXGFIK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T15:44:44Z FR0000044448 86.100000 EUR 58 XPAR OD_7DXH9sD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-29T16:08:22Z FR0000044448 86.200000 EUR 181 XPAR OD_7DXN6oe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:05:13Z FR0000044448 86.000000 EUR 75 XPAR OD_7DbFzvC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:05:13Z FR0000044448 86.000000 EUR 5 XPAR OD_7DbFzvD-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:05:44Z FR0000044448 85.850000 EUR 71 XPAR OD_7DbG84E-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:05:44Z FR0000044448 85.850000 EUR 89 XPAR OD_7DbG84E-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:10:12Z FR0000044448 85.850000 EUR 24 XPAR OD_7DbHFfV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:11:14Z FR0000044448 85.800000 EUR 95 XPAR OD_7DbHVnA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:26:56Z FR0000044448 85.900000 EUR 99 XPAR OD_7DbLT05-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:33:20Z FR0000044448 85.850000 EUR 25 XPAR OD_7DbN4nI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:56:15Z FR0000044448 85.650000 EUR 39 XPAR OD_7DbSqbe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:56:15Z FR0000044448 85.650000 EUR 99 XPAR OD_7DbSqbf-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:56:26Z FR0000044448 85.600000 EUR 31 XPAR OD_7DbStPz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T08:56:26Z FR0000044448 85.600000 EUR 25 XPAR OD_7DbStQ0-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:09:42Z FR0000044448 85.550000 EUR 14 XPAR OD_7DbWEav-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:13:42Z FR0000044448 85.550000 EUR 17 XPAR OD_7DbXF1u-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:17:42Z FR0000044448 85.550000 EUR 9 XPAR OD_7DbYFSs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:17:42Z FR0000044448 85.550000 EUR 9 XPAR OD_7DbYFSt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:21:43Z FR0000044448 85.550000 EUR 19 XPAR OD_7DbZG9z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:25:43Z FR0000044448 85.450000 EUR 19 XPAR OD_7DbaGay-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T09:49:27Z FR0000044448 85.550000 EUR 56 XPAR OD_7DbgF2i-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:11:00Z FR0000044448 85.750000 EUR 3 XPAR OD_7DblfPV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:15:01Z FR0000044448 85.750000 EUR 40 XPAR OD_7Dbmg6c-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:15:01Z FR0000044448 85.750000 EUR 80 XPAR OD_7Dbmg6d-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:15:01Z FR0000044448 85.750000 EUR 6 XPAR OD_7Dbmg6d-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:40:40Z FR0000044448 86.000000 EUR 51 XPAR OD_7Dbt8QQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:40:40Z FR0000044448 86.050000 EUR 81 XPAR OD_7Dbt8Pr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:44:02Z FR0000044448 85.850000 EUR 11 XPAR OD_7Dbtyme-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T10:51:20Z FR0000044448 85.750000 EUR 11 XPAR OD_7Dbvou9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T11:11:21Z FR0000044448 85.650000 EUR 19 XPAR OD_7Dc0rOm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T11:24:59Z FR0000044448 85.800000 EUR 29 XPAR OD_7Dc4ICI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T11:37:00Z FR0000044448 85.800000 EUR 32 XPAR OD_7Dc7JlK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T11:41:49Z FR0000044448 85.650000 EUR 48 XPAR OD_7Dc8WlW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:29:06Z FR0000044448 85.750000 EUR 49 XPAR OD_7DcKQsL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:44:07Z FR0000044448 85.800000 EUR 13 XPAR OD_7DcODMz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:44:07Z FR0000044448 85.800000 EUR 16 XPAR OD_7DcODN0-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:44:07Z FR0000044448 85.800000 EUR 6 XPAR OD_7DcODN0-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:46:44Z FR0000044448 85.600000 EUR 46 XPAR OD_7DcOsBp-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T12:59:27Z FR0000044448 85.550000 EUR 38 XPAR OD_7DcS4iL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T13:46:44Z FR0000044448 85.700000 EUR 33 XPAR OD_7Dcdyji-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T13:46:44Z FR0000044448 85.700000 EUR 53 XPAR OD_7Dcdyjj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T13:46:44Z FR0000044448 85.700000 EUR 33 XPAR OD_7Dcdyjj-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T13:46:54Z FR0000044448 85.500000 EUR 41 XPAR OD_7Dce1Lu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:39:16Z FR0000044448 85.500000 EUR 97 XPAR OD_7DcrCVt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:39:16Z FR0000044448 85.500000 EUR 81 XPAR OD_7DcrCVu-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:39:16Z FR0000044448 85.500000 EUR 31 XPAR OD_7DcrCVu-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:40:29Z FR0000044448 85.450000 EUR 18 XPAR OD_7DcrVgH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:40:29Z FR0000044448 85.450000 EUR 49 XPAR OD_7DcrVgI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:46:46Z FR0000044448 85.200000 EUR 51 XPAR OD_7Dct5mg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:48:02Z FR0000044448 85.100000 EUR 22 XPAR OD_7DctPV8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T14:58:16Z FR0000044448 85.100000 EUR 17 XPAR OD_7DcvzHZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:05:35Z FR0000044448 85.050000 EUR 51 XPAR OD_7DcxpUM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:19:17Z FR0000044448 85.100000 EUR 50 XPAR OD_7Dd1HKF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:33:11Z FR0000044448 85.000000 EUR 75 XPAR OD_7Dd4m6l-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:33:11Z FR0000044448 85.000000 EUR 14 XPAR OD_7Dd4m6m-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:33:11Z FR0000044448 85.000000 EUR 78 XPAR OD_7Dd4m6n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:41:42Z FR0000044448 85.000000 EUR 44 XPAR OD_7Dd6vBG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:41:42Z FR0000044448 85.000000 EUR 17 XPAR OD_7Dd6vBH-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:41:42Z FR0000044448 85.000000 EUR 8 XPAR OD_7Dd6vBI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:44:22Z FR0000044448 84.950000 EUR 1 XPAR OD_7Dd7al4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:44:22Z FR0000044448 84.950000 EUR 12 XPAR OD_7Dd7al5-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:44:22Z FR0000044448 84.950000 EUR 2 XPAR OD_7Dd7alD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:44:22Z FR0000044448 84.950000 EUR 47 XPAR OD_7Dd7alE-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:49:14Z FR0000044448 84.900000 EUR 5 XPAR OD_7Dd8okN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:49:40Z FR0000044448 84.900000 EUR 12 XPAR OD_7Dd8vQs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:51:01Z FR0000044448 84.900000 EUR 13 XPAR OD_7Dd9Gc9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:51:43Z FR0000044448 84.900000 EUR 8 XPAR OD_7Dd9RKW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:56:51Z FR0000044448 84.850000 EUR 25 XPAR OD_7DdAjYP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:59:02Z FR0000044448 84.850000 EUR 18 XPAR OD_7DdBHY8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:59:02Z FR0000044448 84.850000 EUR 4 XPAR OD_7DdBHYR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T15:59:02Z FR0000044448 84.850000 EUR 3 XPAR OD_7DdBHYS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T16:13:22Z FR0000044448 84.850000 EUR 41 XPAR OD_7DdEtRU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T16:15:36Z FR0000044448 84.850000 EUR 14 XPAR OD_7DdFSFh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-12-30T16:16:06Z FR0000044448 84.850000 EUR 33 XPAR OD_7DdFZxQ-00 MAR Art.5 §2c)



Verification Quantité PMP 10,000 0 #REF! #REF! #REF! #REF!







Attachment Weekly disclosure December 27 - December 30



ę GlobeNewswire 2023 All news about NEXANS 10:16a Disclosure of trading in own shares from December 27, 2022 to December 30, 2022 GL 10:16a Disclosure of trading in own shares from December 27, 2022 to December 30, 2022 GL 2022 Disclosure of trading in own shares from December 19, 2022 to December 23, 2022 GL 2022 Disclosure of trading in own shares from December 19, 2022 to December 23, 2022 GL 2022 Nexans : partners with the Circular Plastics Alliance as part of its move to a circular bu.. PU 2022 Disclosure of trading in own shares from December 12, 2022 to December 16, 2022 GL 2022 Disclosure of trading in own shares from December 12, 2022 to December 16, 2022 GL 2022 Disclosure of trading in own shares from December 5, 2022 to December 9, 2022 GL 2022 Disclosure of trading in own shares from December 5, 2022 to December 9, 2022 GL 2022 Renewable Energies : Nexans confirms its commitment from its plant in Mohammedia in Morocc.. PU Analyst Recommendations on NEXANS 2022 S&P Lifts Nexans' Long-Term Rating on Improved Performance; Shares Up 8% MT 2021 Nexans : S&P Revises Nexans Outlook to Positive from Negative, Affirms BB Rating MT 2012 Íslandsbanki Announces Board Changes CI