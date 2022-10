Homepage Equities France Euronext Paris Nexans News Summary NEX FR0000044448 NEXANS (NEX) Add to my list Report Report Real-time Euronext Paris - 11:35 2022-10-25 am EDT 101.00 EUR +2.23% 01:01a Nexans : Continued strong momentum, 2022 guidance upgraded GL 01:01a Nexans signed a 800 million euros Revolving Credit Facility GL 01:00a Nexans signed a 800 million euros Revolving Credit Facility AQ Summary Quotes Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions Funds Summary Most relevant All News Analyst Reco. Other languages Press Releases Official Publications Sector news MarketScreener Strategies Disclosure of trading in own shares from October 17, 2022 to October 21, 2022 10/26/2022 | 12:46am EDT Send by mail :

Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com a French Société Anonyme with a share capital of € 43,753,380 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From October 17, 2022 to October 21, 2022 Issuer : Nexans Category : treasury shares Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from October 17, 2022 to October 21, 2022 The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25, 2022, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased. Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-10-17 FR0000044448 2612 95.216769 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-10-18 FR0000044448 2612 98.304939 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-10-19 FR0000044448 2612 97.240295 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-10-20 FR0000044448 2612 95.784552 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-10-21 FR0000044448 2612 94.878101 XPAR TOTAL 13,060 Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:01:35Z FR0000044448 94.350000 EUR 181 XPAR OD_76cJ5Jq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:03:28Z FR0000044448 94.900000 EUR 34 XPAR OD_76cJYjL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:03:28Z FR0000044448 94.900000 EUR 11 XPAR OD_76cJYjM-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:04:01Z FR0000044448 94.650000 EUR 10 XPAR OD_76cJhFC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:07:56Z FR0000044448 94.550000 EUR 11 XPAR OD_76cKgMz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:10:40Z FR0000044448 94.550000 EUR 74 XPAR OD_76cLN9n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:16:58Z FR0000044448 94.350000 EUR 34 XPAR OD_76cMxXm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:16:58Z FR0000044448 94.350000 EUR 48 XPAR OD_76cMxXn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:18:23Z FR0000044448 94.150000 EUR 17 XPAR OD_76cNJWe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:19:15Z FR0000044448 94.000000 EUR 14 XPAR OD_76cNWyQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:19:32Z FR0000044448 93.750000 EUR 12 XPAR OD_76cNbTz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:22:23Z FR0000044448 93.750000 EUR 10 XPAR OD_76cOJsK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:22:23Z FR0000044448 93.750000 EUR 6 XPAR OD_76cOJsL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:24:12Z FR0000044448 93.600000 EUR 18 XPAR OD_76cOmST-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:32:54Z FR0000044448 93.900000 EUR 33 XPAR OD_76cQyD9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:32:54Z FR0000044448 93.900000 EUR 17 XPAR OD_76cQyDA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:35:42Z FR0000044448 93.550000 EUR 10 XPAR OD_76cRfwj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:35:48Z FR0000044448 93.400000 EUR 13 XPAR OD_76cRhO0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:39:25Z FR0000044448 93.250000 EUR 10 XPAR OD_76cSbuN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:52:35Z FR0000044448 94.050000 EUR 20 XPAR OD_76cVvIB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:58:40Z FR0000044448 94.300000 EUR 19 XPAR OD_76cXSC6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:58:40Z FR0000044448 94.300000 EUR 14 XPAR OD_76cXSC6-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:58:40Z FR0000044448 94.300000 EUR 24 XPAR OD_76cXSCD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T07:58:40Z FR0000044448 94.350000 EUR 26 XPAR OD_76cXSC2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:01:12Z FR0000044448 94.200000 EUR 19 XPAR OD_76cY5uf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:09:26Z FR0000044448 94.050000 EUR 10 XPAR OD_76caAMj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:09:26Z FR0000044448 94.050000 EUR 18 XPAR OD_76caAMk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:10:23Z FR0000044448 94.050000 EUR 14 XPAR OD_76caPF5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:15:06Z FR0000044448 93.850000 EUR 18 XPAR OD_76cbah4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:18:47Z FR0000044448 93.650000 EUR 13 XPAR OD_76ccWOU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:22:13Z FR0000044448 93.750000 EUR 10 XPAR OD_76cdNtS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:25:02Z FR0000044448 93.650000 EUR 15 XPAR OD_76ce5kx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:27:07Z FR0000044448 93.650000 EUR 20 XPAR OD_76cecO8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:36:04Z FR0000044448 93.450000 EUR 17 XPAR OD_76cgs2K-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:36:04Z FR0000044448 93.450000 EUR 17 XPAR OD_76cgs2s-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:48:18Z FR0000044448 93.750000 EUR 43 XPAR OD_76cjwwf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:51:14Z FR0000044448 93.900000 EUR 4 XPAR OD_76ckgmL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T08:52:20Z FR0000044448 93.900000 EUR 8 XPAR OD_76cky66-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:01:40Z FR0000044448 93.800000 EUR 30 XPAR OD_76cnJdV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:04:10Z FR0000044448 93.800000 EUR 12 XPAR OD_76cnwg5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:07:04Z FR0000044448 93.750000 EUR 12 XPAR OD_76coftK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:21:44Z FR0000044448 93.950000 EUR 53 XPAR OD_76csMyv-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:31:50Z FR0000044448 94.550000 EUR 41 XPAR OD_76cuudn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:52:22Z FR0000044448 94.950000 EUR 59 XPAR OD_76d04wd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T09:56:22Z FR0000044448 95.100000 EUR 14 XPAR OD_76d15T0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:04:36Z FR0000044448 95.050000 EUR 10 XPAR OD_76d39rh-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:04:36Z FR0000044448 95.050000 EUR 13 XPAR OD_76d39rh-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:06:14Z FR0000044448 94.950000 EUR 12 XPAR OD_76d3ZRS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:11:44Z FR0000044448 94.900000 EUR 11 XPAR OD_76d4xPJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:19:04Z FR0000044448 94.950000 EUR 23 XPAR OD_76d6nr0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:35:41Z FR0000044448 94.850000 EUR 28 XPAR OD_76dAzGE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:35:41Z FR0000044448 94.850000 EUR 2 XPAR OD_76dAzGF-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:39:34Z FR0000044448 94.900000 EUR 11 XPAR OD_76dBxge-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T10:47:14Z FR0000044448 94.850000 EUR 2 XPAR OD_76dDtWb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:00:05Z FR0000044448 95.100000 EUR 15 XPAR OD_76dH80J-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:07:58Z FR0000044448 95.100000 EUR 29 XPAR OD_76dJ72v-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:07:58Z FR0000044448 95.100000 EUR 20 XPAR OD_76dJ72w-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:16:52Z FR0000044448 95.100000 EUR 21 XPAR OD_76dLLro-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:22:29Z FR0000044448 95.100000 EUR 10 XPAR OD_76dMlac-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:26:44Z FR0000044448 95.150000 EUR 16 XPAR OD_76dNpqe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:31:52Z FR0000044448 95.000000 EUR 10 XPAR OD_76dP82h-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:36:19Z FR0000044448 94.850000 EUR 12 XPAR OD_76dQFRw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:43:06Z FR0000044448 94.700000 EUR 10 XPAR OD_76dRxL3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:50:13Z FR0000044448 94.600000 EUR 19 XPAR OD_76dTkXd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T11:59:26Z FR0000044448 94.700000 EUR 22 XPAR OD_76dW4SC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:10:00Z FR0000044448 94.750000 EUR 26 XPAR OD_76dYjEO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:13:14Z FR0000044448 94.700000 EUR 10 XPAR OD_76dZXqz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:19:06Z FR0000044448 94.800000 EUR 15 XPAR OD_76db1OA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:23:54Z FR0000044448 94.950000 EUR 10 XPAR OD_76dcEAR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:27:35Z FR0000044448 94.900000 EUR 13 XPAR OD_76dd9hP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:31:06Z FR0000044448 94.900000 EUR 30 XPAR OD_76de2hP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:38:36Z FR0000044448 94.950000 EUR 21 XPAR OD_76dfvkr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:44:47Z FR0000044448 95.250000 EUR 21 XPAR OD_76dhUBd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:45:45Z FR0000044448 95.350000 EUR 16 XPAR OD_76dhjMQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T12:59:40Z FR0000044448 95.500000 EUR 11 XPAR OD_76dlEPz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:05:30Z FR0000044448 95.650000 EUR 54 XPAR OD_76dmhbE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:20:03Z FR0000044448 95.650000 EUR 11 XPAR OD_76dqMja-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:20:03Z FR0000044448 95.650000 EUR 4 XPAR OD_76dqMjb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:22:52Z FR0000044448 95.550000 EUR 12 XPAR OD_76dr4bi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:22:52Z FR0000044448 95.550000 EUR 47 XPAR OD_76dr4bi-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:26:14Z FR0000044448 95.650000 EUR 4 XPAR OD_76drvGU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:34:02Z FR0000044448 96.100000 EUR 87 XPAR OD_76dtsrt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:43:02Z FR0000044448 96.650000 EUR 31 XPAR OD_76dw9Vl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:43:02Z FR0000044448 96.650000 EUR 17 XPAR OD_76dw9Vm-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:43:02Z FR0000044448 96.650000 EUR 32 XPAR OD_76dw9Vn-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:48:05Z FR0000044448 96.800000 EUR 61 XPAR OD_76dxQGP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:48:05Z FR0000044448 96.800000 EUR 5 XPAR OD_76dxQHa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:51:49Z FR0000044448 96.700000 EUR 11 XPAR OD_76dyMVr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:52:30Z FR0000044448 96.650000 EUR 28 XPAR OD_76dyX8O-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:54:31Z FR0000044448 96.550000 EUR 19 XPAR OD_76dz2la-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T13:57:10Z FR0000044448 96.500000 EUR 11 XPAR OD_76dzi27-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:05:45Z FR0000044448 96.650000 EUR 12 XPAR OD_76e1s1g-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:06:19Z FR0000044448 96.600000 EUR 79 XPAR OD_76e20yH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:08:08Z FR0000044448 96.650000 EUR 33 XPAR OD_76e2TDU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:09:31Z FR0000044448 96.550000 EUR 10 XPAR OD_76e2ohF-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:16:02Z FR0000044448 96.700000 EUR 32 XPAR OD_76e4SWB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:19:36Z FR0000044448 96.600000 EUR 25 XPAR OD_76e5M8o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:22:04Z FR0000044448 96.650000 EUR 24 XPAR OD_76e5yed-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:23:00Z FR0000044448 96.550000 EUR 31 XPAR OD_76e6D96-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:25:47Z FR0000044448 96.450000 EUR 10 XPAR OD_76e6uo0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:28:27Z FR0000044448 96.450000 EUR 34 XPAR OD_76e7aKU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:31:49Z FR0000044448 96.550000 EUR 10 XPAR OD_76e8QnD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:39:24Z FR0000044448 96.700000 EUR 71 XPAR OD_76eALK1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:43:13Z FR0000044448 96.650000 EUR 19 XPAR OD_76eBIvu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:47:49Z FR0000044448 96.550000 EUR 42 XPAR OD_76eCSiY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:47:49Z FR0000044448 96.550000 EUR 8 XPAR OD_76eCSiZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:50:22Z FR0000044448 96.300000 EUR 10 XPAR OD_76eD6PU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T14:51:09Z FR0000044448 96.250000 EUR 10 XPAR OD_76eDIbH-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:07:45Z FR0000044448 96.600000 EUR 20 XPAR OD_76eHTfG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:07:45Z FR0000044448 96.600000 EUR 11 XPAR OD_76eHTfG-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:08:56Z FR0000044448 96.550000 EUR 18 XPAR OD_76eHmIl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:08:56Z FR0000044448 96.550000 EUR 10 XPAR OD_76eHmIm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:08:56Z FR0000044448 96.550000 EUR 37 XPAR OD_76eHmIm-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-17T15:15:05Z FR0000044448 96.650000 EUR 40 XPAR OD_76eJKJr-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:03:09Z FR0000044448 98.250000 EUR 32 XPAR OD_76iA0LR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:04:32Z FR0000044448 98.150000 EUR 160 XPAR OD_76iAM0b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:04:32Z FR0000044448 98.150000 EUR 6 XPAR OD_76iAM0c-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:06:21Z FR0000044448 97.850000 EUR 49 XPAR OD_76iAoL1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:06:21Z FR0000044448 97.850000 EUR 15 XPAR OD_76iAoL3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:07:11Z FR0000044448 97.650000 EUR 20 XPAR OD_76iB1F9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:10:06Z FR0000044448 97.500000 EUR 14 XPAR OD_76iBklE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:14:31Z FR0000044448 97.650000 EUR 50 XPAR OD_76iCreT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:14:31Z FR0000044448 97.650000 EUR 10 XPAR OD_76iCreT-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:19:50Z FR0000044448 97.950000 EUR 80 XPAR OD_76iECkX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:20:58Z FR0000044448 97.650000 EUR 11 XPAR OD_76iEUNZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:26:05Z FR0000044448 97.900000 EUR 7 XPAR OD_76iFmQ5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:36:11Z FR0000044448 98.350000 EUR 35 XPAR OD_76iIK4h-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:36:13Z FR0000044448 98.250000 EUR 50 XPAR OD_76iIKaz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:36:13Z FR0000044448 98.250000 EUR 11 XPAR OD_76iIKaz-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:45:13Z FR0000044448 97.950000 EUR 27 XPAR OD_76iKasM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:45:22Z FR0000044448 97.800000 EUR 20 XPAR OD_76iKdGK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:49:46Z FR0000044448 97.750000 EUR 12 XPAR OD_76iLjvK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T07:59:09Z FR0000044448 97.950000 EUR 57 XPAR OD_76iO6Jq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:06:49Z FR0000044448 98.250000 EUR 42 XPAR OD_76iQ29o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:16:12Z FR0000044448 98.100000 EUR 10 XPAR OD_76iSOVd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:21:02Z FR0000044448 98.200000 EUR 34 XPAR OD_76iTc2D-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:21:02Z FR0000044448 98.200000 EUR 21 XPAR OD_76iTc2E-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:27:11Z FR0000044448 98.150000 EUR 21 XPAR OD_76iV9tu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:34:42Z FR0000044448 98.500000 EUR 28 XPAR OD_76iX3GR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:37:55Z FR0000044448 98.250000 EUR 12 XPAR OD_76iXrVP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:39:45Z FR0000044448 98.100000 EUR 10 XPAR OD_76iYK28-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:46:27Z FR0000044448 98.050000 EUR 10 XPAR OD_76ia0cP-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:57:25Z FR0000044448 98.250000 EUR 46 XPAR OD_76icluU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T08:57:53Z FR0000044448 98.400000 EUR 12 XPAR OD_76ictFb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:02:29Z FR0000044448 98.150000 EUR 10 XPAR OD_76ie34A-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:05:08Z FR0000044448 98.200000 EUR 14 XPAR OD_76ieiRc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:08:43Z FR0000044448 98.050000 EUR 10 XPAR OD_76ifcFU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:20:59Z FR0000044448 98.250000 EUR 36 XPAR OD_76iihoA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:20:59Z FR0000044448 98.250000 EUR 7 XPAR OD_76iihoB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:22:16Z FR0000044448 98.200000 EUR 10 XPAR OD_76ij1mD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:32:43Z FR0000044448 98.200000 EUR 27 XPAR OD_76iles6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:32:50Z FR0000044448 98.050000 EUR 14 XPAR OD_76ilgmf-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:39:04Z FR0000044448 97.900000 EUR 10 XPAR OD_76inFyc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:41:07Z FR0000044448 97.850000 EUR 5 XPAR OD_76inm6h-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:41:07Z FR0000044448 97.850000 EUR 7 XPAR OD_76inm6o-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:50:20Z FR0000044448 97.800000 EUR 29 XPAR OD_76iq5vR-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:56:38Z FR0000044448 98.000000 EUR 18 XPAR OD_76irgCW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T09:58:25Z FR0000044448 97.950000 EUR 10 XPAR OD_76is84p-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:24:41Z FR0000044448 98.150000 EUR 26 XPAR OD_76iyk5S-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:25:07Z FR0000044448 98.100000 EUR 6 XPAR OD_76iyqmx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:25:07Z FR0000044448 98.100000 EUR 35 XPAR OD_76iyqmz-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:27:40Z FR0000044448 98.100000 EUR 15 XPAR OD_76izUh8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:37:13Z FR0000044448 98.250000 EUR 20 XPAR OD_76j1tcO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:57:00Z FR0000044448 98.050000 EUR 5 XPAR OD_76j6sPa-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:57:00Z FR0000044448 98.050000 EUR 15 XPAR OD_76j6sPb-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T10:57:00Z FR0000044448 98.050000 EUR 28 XPAR OD_76j6sPb-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:01:25Z FR0000044448 98.000000 EUR 10 XPAR OD_76j7zHc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:22:25Z FR0000044448 98.200000 EUR 37 XPAR OD_76jDH5N-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:22:25Z FR0000044448 98.200000 EUR 11 XPAR OD_76jDH74-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:29:02Z FR0000044448 98.700000 EUR 15 XPAR OD_76jEwR5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:33:47Z FR0000044448 98.600000 EUR 10 XPAR OD_76jG8cC-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:48:11Z FR0000044448 98.850000 EUR 32 XPAR OD_76jJlQg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:54:21Z FR0000044448 98.750000 EUR 10 XPAR OD_76jLJWK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T11:56:53Z FR0000044448 98.700000 EUR 12 XPAR OD_76jLxAJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:00:10Z FR0000044448 98.600000 EUR 10 XPAR OD_76jMmTH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:03:15Z FR0000044448 98.850000 EUR 10 XPAR OD_76jNYcs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:11:43Z FR0000044448 98.950000 EUR 16 XPAR OD_76jPgaO-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:17:16Z FR0000044448 99.000000 EUR 20 XPAR OD_76jR5EL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:23:33Z FR0000044448 98.800000 EUR 10 XPAR OD_76jSfWN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:23:33Z FR0000044448 98.900000 EUR 10 XPAR OD_76jSfK1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:30:55Z FR0000044448 99.050000 EUR 34 XPAR OD_76jUWPq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:34:23Z FR0000044448 98.900000 EUR 10 XPAR OD_76jVOQu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:45:38Z FR0000044448 98.850000 EUR 15 XPAR OD_76jYECk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:45:38Z FR0000044448 98.850000 EUR 17 XPAR OD_76jYECl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:49:16Z FR0000044448 99.000000 EUR 8 XPAR OD_76jZ8on-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:53:30Z FR0000044448 98.950000 EUR 18 XPAR OD_76jaCyl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T12:53:30Z FR0000044448 98.950000 EUR 13 XPAR OD_76jaCym-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:19:35Z FR0000044448 99.100000 EUR 50 XPAR OD_76jgm67-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:20:26Z FR0000044448 99.000000 EUR 60 XPAR OD_76jgzCS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:31:48Z FR0000044448 98.900000 EUR 68 XPAR OD_76jjqnE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:33:56Z FR0000044448 98.950000 EUR 39 XPAR OD_76jkNsI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:34:52Z FR0000044448 98.850000 EUR 14 XPAR OD_76jkccc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:36:37Z FR0000044448 98.900000 EUR 12 XPAR OD_76jl3rl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:37:23Z FR0000044448 98.850000 EUR 11 XPAR OD_76jlFsj-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:40:17Z FR0000044448 98.900000 EUR 11 XPAR OD_76jlyz3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:44:34Z FR0000044448 98.950000 EUR 52 XPAR OD_76jn3zy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:49:32Z FR0000044448 99.050000 EUR 29 XPAR OD_76joJU7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:52:04Z FR0000044448 98.950000 EUR 41 XPAR OD_76jox7K-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:54:09Z FR0000044448 98.700000 EUR 11 XPAR OD_76jpTVB-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:57:34Z FR0000044448 98.650000 EUR 42 XPAR OD_76jqKpc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T13:59:18Z FR0000044448 98.500000 EUR 10 XPAR OD_76jqlrA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:00:32Z FR0000044448 98.500000 EUR 21 XPAR OD_76jr5Ap-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:05:35Z FR0000044448 98.550000 EUR 46 XPAR OD_76jsM4H-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:12:00Z FR0000044448 98.500000 EUR 20 XPAR OD_76jtyI4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:15:38Z FR0000044448 98.550000 EUR 57 XPAR OD_76jusnD-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:19:24Z FR0000044448 98.400000 EUR 10 XPAR OD_76jvpaM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:22:39Z FR0000044448 98.250000 EUR 29 XPAR OD_76jweT8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:23:09Z FR0000044448 98.200000 EUR 27 XPAR OD_76jwmEQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:29:49Z FR0000044448 98.000000 EUR 45 XPAR OD_76jySN5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:33:50Z FR0000044448 98.000000 EUR 1 XPAR OD_76jzSqU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:36:18Z FR0000044448 97.800000 EUR 18 XPAR OD_76k05Lc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:36:18Z FR0000044448 97.800000 EUR 35 XPAR OD_76k05Ld-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:37:14Z FR0000044448 97.750000 EUR 23 XPAR OD_76k0K5K-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:43:37Z FR0000044448 97.750000 EUR 35 XPAR OD_76k1vZw-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:46:01Z FR0000044448 97.900000 EUR 6 XPAR OD_76k2X0d-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:46:01Z FR0000044448 97.900000 EUR 18 XPAR OD_76k2X0Z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:51:56Z FR0000044448 98.200000 EUR 6 XPAR OD_76k41Md-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:56:19Z FR0000044448 98.050000 EUR 10 XPAR OD_76k57mY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:59:57Z FR0000044448 98.200000 EUR 14 XPAR OD_76k62Uo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T14:59:59Z FR0000044448 98.150000 EUR 15 XPAR OD_76k639n-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:00:11Z FR0000044448 98.100000 EUR 40 XPAR OD_76k668Z-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:01:10Z FR0000044448 97.850000 EUR 2 XPAR OD_76k6Lar-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:01:10Z FR0000044448 97.850000 EUR 8 XPAR OD_76k6Lar-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:02:20Z FR0000044448 97.750000 EUR 10 XPAR OD_76k6dis-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:07:10Z FR0000044448 97.700000 EUR 10 XPAR OD_76k7rGQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:07:28Z FR0000044448 97.650000 EUR 21 XPAR OD_76k7vzH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:12:23Z FR0000044448 97.650000 EUR 37 XPAR OD_76k9AaN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-18T15:14:40Z FR0000044448 97.550000 EUR 1 XPAR OD_76k9kCc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:01:24Z FR0000044448 97.700000 EUR 50 XPAR OD_76o05Yj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:01:24Z FR0000044448 97.700000 EUR 129 XPAR OD_76o05Yj-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:02:04Z FR0000044448 97.450000 EUR 4 XPAR OD_76o0G9N-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:02:04Z FR0000044448 97.450000 EUR 6 XPAR OD_76o0G9O-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:05:17Z FR0000044448 97.300000 EUR 38 XPAR OD_76o14J7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:08:03Z FR0000044448 97.050000 EUR 36 XPAR OD_76o1lO9-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:10:19Z FR0000044448 96.800000 EUR 43 XPAR OD_76o2KgX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:12:56Z FR0000044448 97.050000 EUR 60 XPAR OD_76o2zeg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:14:30Z FR0000044448 97.000000 EUR 10 XPAR OD_76o3OCN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:16:33Z FR0000044448 97.000000 EUR 34 XPAR OD_76o3u6g-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:20:45Z FR0000044448 97.150000 EUR 22 XPAR OD_76o4xh0-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:21:31Z FR0000044448 97.050000 EUR 24 XPAR OD_76o59Yo-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:25:08Z FR0000044448 96.750000 EUR 10 XPAR OD_76o63yK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:27:31Z FR0000044448 96.700000 EUR 23 XPAR OD_76o6fH3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:29:09Z FR0000044448 96.600000 EUR 12 XPAR OD_76o74lJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:32:23Z FR0000044448 96.550000 EUR 21 XPAR OD_76o7tHr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:40:55Z FR0000044448 96.800000 EUR 47 XPAR OD_76oA2YK-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:45:05Z FR0000044448 96.650000 EUR 3 XPAR OD_76oB5Sk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:58:09Z FR0000044448 97.050000 EUR 50 XPAR OD_76oENPT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T07:58:09Z FR0000044448 97.050000 EUR 42 XPAR OD_76oENPU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:01:02Z FR0000044448 96.950000 EUR 10 XPAR OD_76oF6Ph-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:02:03Z FR0000044448 97.000000 EUR 15 XPAR OD_76oFMDJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:08:50Z FR0000044448 96.850000 EUR 29 XPAR OD_76oH48H-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:11:02Z FR0000044448 96.750000 EUR 10 XPAR OD_76oHcTs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:15:03Z FR0000044448 96.650000 EUR 13 XPAR OD_76oIdDI-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:21:02Z FR0000044448 96.700000 EUR 33 XPAR OD_76oK8b7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:35:56Z FR0000044448 97.150000 EUR 65 XPAR OD_76oNtAs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:46:02Z FR0000044448 97.400000 EUR 28 XPAR OD_76oQQlr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T08:46:02Z FR0000044448 97.400000 EUR 13 XPAR OD_76oQQlr-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:05:03Z FR0000044448 97.900000 EUR 28 XPAR OD_76oVDjM-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:05:03Z FR0000044448 97.900000 EUR 33 XPAR OD_76oVDjN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:11:39Z FR0000044448 97.950000 EUR 15 XPAR OD_76oWsb5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:21:59Z FR0000044448 97.950000 EUR 24 XPAR OD_76oZTqd-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:21:59Z FR0000044448 97.950000 EUR 13 XPAR OD_76oZTqd-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:29:34Z FR0000044448 98.100000 EUR 26 XPAR OD_76obONc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:44:05Z FR0000044448 98.300000 EUR 16 XPAR OD_76of30M-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:44:13Z FR0000044448 98.250000 EUR 2 XPAR OD_76of55Y-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:52:49Z FR0000044448 98.400000 EUR 19 XPAR OD_76ohFJu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T09:59:53Z FR0000044448 98.750000 EUR 63 XPAR OD_76oj1ZX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:01:03Z FR0000044448 98.650000 EUR 12 XPAR OD_76ojJna-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:03:36Z FR0000044448 98.650000 EUR 11 XPAR OD_76ojxQJ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:07:02Z FR0000044448 98.400000 EUR 10 XPAR OD_76okpCt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:11:39Z FR0000044448 98.300000 EUR 10 XPAR OD_76olz7K-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:14:16Z FR0000044448 98.000000 EUR 6 XPAR OD_76ome80-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:14:16Z FR0000044448 98.000000 EUR 4 XPAR OD_76ome81-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:21:40Z FR0000044448 98.000000 EUR 10 XPAR OD_76ooVYm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:35:22Z FR0000044448 98.100000 EUR 5 XPAR OD_76orxOk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:37:15Z FR0000044448 98.100000 EUR 20 XPAR OD_76osQsg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:37:15Z FR0000044448 98.100000 EUR 13 XPAR OD_76osQsg-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:41:52Z FR0000044448 97.900000 EUR 10 XPAR OD_76otaj7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:52:50Z FR0000044448 98.050000 EUR 27 XPAR OD_76owLuT-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T10:54:28Z FR0000044448 97.950000 EUR 10 XPAR OD_76owlPe-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:12:55Z FR0000044448 97.950000 EUR 31 XPAR OD_76p1PZ6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:13:02Z FR0000044448 97.950000 EUR 5 XPAR OD_76p1RFx-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:16:24Z FR0000044448 97.700000 EUR 10 XPAR OD_76p2HrN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:29:09Z FR0000044448 97.800000 EUR 10 XPAR OD_76p5UyQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:29:12Z FR0000044448 97.800000 EUR 16 XPAR OD_76p5VaG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:30:34Z FR0000044448 97.750000 EUR 10 XPAR OD_76p5r53-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:46:23Z FR0000044448 97.850000 EUR 21 XPAR OD_76p9px4-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:47:18Z FR0000044448 97.900000 EUR 16 XPAR OD_76pA4Az-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T11:53:43Z FR0000044448 97.650000 EUR 10 XPAR OD_76pBgG6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:03:29Z FR0000044448 97.550000 EUR 13 XPAR OD_76pE8hH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:03:29Z FR0000044448 97.550000 EUR 12 XPAR OD_76pE8hI-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:07:07Z FR0000044448 97.550000 EUR 14 XPAR OD_76pF3Yl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:15:46Z FR0000044448 97.450000 EUR 22 XPAR OD_76pHEXY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:28:41Z FR0000044448 97.400000 EUR 6 XPAR OD_76pKU3F-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:28:41Z FR0000044448 97.400000 EUR 4 XPAR OD_76pKU3G-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:28:41Z FR0000044448 97.400000 EUR 26 XPAR OD_76pKU3G-03 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:30:50Z FR0000044448 97.400000 EUR 10 XPAR OD_76pL1gj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:31:44Z FR0000044448 97.250000 EUR 5 XPAR OD_76pLFaU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:31:44Z FR0000044448 97.250000 EUR 12 XPAR OD_76pLFaX-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:36:46Z FR0000044448 97.300000 EUR 13 XPAR OD_76pMWKi-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:43:50Z FR0000044448 97.250000 EUR 34 XPAR OD_76pOIYg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T12:59:57Z FR0000044448 97.400000 EUR 53 XPAR OD_76pSM2w-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:03:43Z FR0000044448 97.250000 EUR 12 XPAR OD_76pTJ2a-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:08:21Z FR0000044448 97.150000 EUR 10 XPAR OD_76pUTLN-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:08:31Z FR0000044448 97.100000 EUR 14 XPAR OD_76pUVz8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:13:07Z FR0000044448 96.950000 EUR 10 XPAR OD_76pVfYu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:13:29Z FR0000044448 96.850000 EUR 12 XPAR OD_76pVlPU-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:40:25Z FR0000044448 97.150000 EUR 66 XPAR OD_76pcXqt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:40:25Z FR0000044448 97.150000 EUR 108 XPAR OD_76pcXqu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:40:37Z FR0000044448 96.950000 EUR 31 XPAR OD_76pcarW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:42:29Z FR0000044448 96.650000 EUR 11 XPAR OD_76pd43b-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:46:03Z FR0000044448 96.600000 EUR 32 XPAR OD_76pdxoE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:46:38Z FR0000044448 96.500000 EUR 5 XPAR OD_76pe6s2-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:46:38Z FR0000044448 96.500000 EUR 5 XPAR OD_76pe6s3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:48:40Z FR0000044448 96.450000 EUR 10 XPAR OD_76pecf1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:49:50Z FR0000044448 96.350000 EUR 15 XPAR OD_76peuiW-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T13:50:00Z FR0000044448 96.250000 EUR 9 XPAR OD_76pexTs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:04:21Z FR0000044448 96.500000 EUR 31 XPAR OD_76piZHa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:10:46Z FR0000044448 96.650000 EUR 78 XPAR OD_76pkBd7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:13:49Z FR0000044448 96.750000 EUR 36 XPAR OD_76pkxD7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:14:52Z FR0000044448 96.850000 EUR 8 XPAR OD_76plDNr-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:14:52Z FR0000044448 96.850000 EUR 35 XPAR OD_76plDNs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:14:52Z FR0000044448 96.850000 EUR 39 XPAR OD_76plDNs-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:16:50Z FR0000044448 96.900000 EUR 10 XPAR OD_76pliJZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:21:37Z FR0000044448 97.050000 EUR 50 XPAR OD_76pmulZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:25:06Z FR0000044448 97.150000 EUR 26 XPAR OD_76pnn9N-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:31:25Z FR0000044448 97.100000 EUR 39 XPAR OD_76ppNqk-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:31:25Z FR0000044448 97.100000 EUR 8 XPAR OD_76ppNql-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:32:23Z FR0000044448 97.000000 EUR 1 XPAR OD_76ppcpa-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:32:23Z FR0000044448 97.000000 EUR 1 XPAR OD_76ppcpZ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:32:23Z FR0000044448 97.000000 EUR 10 XPAR OD_76ppcr3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:43:36Z FR0000044448 96.850000 EUR 63 XPAR OD_76psRwg-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:54:14Z FR0000044448 96.850000 EUR 27 XPAR OD_76pv83Y-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T14:55:11Z FR0000044448 96.700000 EUR 56 XPAR OD_76pvMtA-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T15:01:51Z FR0000044448 96.450000 EUR 10 XPAR OD_76px2no-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T15:01:51Z FR0000044448 96.450000 EUR 32 XPAR OD_76px2np-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-19T15:22:38Z FR0000044448 96.650000 EUR 82 XPAR OD_76q2HId-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:00:41Z FR0000044448 95.200000 EUR 159 XPAR OD_76tqQue-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:03:13Z FR0000044448 95.350000 EUR 57 XPAR OD_76tr4a6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:05:12Z FR0000044448 95.250000 EUR 14 XPAR OD_76trZR6-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:05:37Z FR0000044448 95.150000 EUR 39 XPAR OD_76trfyc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:06:15Z FR0000044448 95.000000 EUR 12 XPAR OD_76trpp5-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:10:02Z FR0000044448 95.200000 EUR 33 XPAR OD_76tsmud-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:10:02Z FR0000044448 95.200000 EUR 5 XPAR OD_76tsmue-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:10:02Z FR0000044448 95.200000 EUR 4 XPAR OD_76tsmue-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:13:00Z FR0000044448 95.500000 EUR 19 XPAR OD_76ttXNG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:13:00Z FR0000044448 95.500000 EUR 17 XPAR OD_76ttXNH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:15:00Z FR0000044448 95.150000 EUR 9 XPAR OD_76tu2U1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:15:00Z FR0000044448 95.150000 EUR 11 XPAR OD_76tu2Uu-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:17:20Z FR0000044448 95.200000 EUR 43 XPAR OD_76tud24-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:27:10Z FR0000044448 95.250000 EUR 68 XPAR OD_76tx6Ms-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:30:43Z FR0000044448 95.250000 EUR 30 XPAR OD_76txzvY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:35:16Z FR0000044448 95.150000 EUR 11 XPAR OD_76tz8x3-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:35:16Z FR0000044448 95.150000 EUR 23 XPAR OD_76tz8x3-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:40:30Z FR0000044448 94.700000 EUR 14 XPAR OD_76u0SPG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T07:48:58Z FR0000044448 94.650000 EUR 36 XPAR OD_76u2afl-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:09:23Z FR0000044448 95.350000 EUR 114 XPAR OD_76u7jL7-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:10:05Z FR0000044448 95.300000 EUR 14 XPAR OD_76u7uJH-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:12:58Z FR0000044448 95.150000 EUR 10 XPAR OD_76u8dGS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:17:19Z FR0000044448 95.300000 EUR 24 XPAR OD_76u9j8t-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:28:02Z FR0000044448 95.400000 EUR 50 XPAR OD_76uCQZj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:40:02Z FR0000044448 95.400000 EUR 41 XPAR OD_76uFRoc-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:51:03Z FR0000044448 95.300000 EUR 16 XPAR OD_76uIDkS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:51:03Z FR0000044448 95.300000 EUR 27 XPAR OD_76uIDkT-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:53:38Z FR0000044448 95.100000 EUR 10 XPAR OD_76uIrxY-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:55:46Z FR0000044448 94.950000 EUR 10 XPAR OD_76uJPNQ-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T08:57:59Z FR0000044448 94.550000 EUR 10 XPAR OD_76uJxnt-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:07:04Z FR0000044448 94.800000 EUR 24 XPAR OD_76uMFfs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:07:04Z FR0000044448 94.800000 EUR 12 XPAR OD_76uMFfy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:10:22Z FR0000044448 94.950000 EUR 11 XPAR OD_76uN5AG-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:17:21Z FR0000044448 95.150000 EUR 23 XPAR OD_76uOqFj-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:23:56Z FR0000044448 95.000000 EUR 24 XPAR OD_76uQUu8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:35:13Z FR0000044448 95.150000 EUR 25 XPAR OD_76uTL0V-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:43:26Z FR0000044448 95.350000 EUR 9 XPAR OD_76uVPJS-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:51:05Z FR0000044448 95.550000 EUR 30 XPAR OD_76uXKfL-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:51:05Z FR0000044448 95.550000 EUR 30 XPAR OD_76uXKfM-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T09:57:45Z FR0000044448 95.550000 EUR 18 XPAR OD_76uZ0ju-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:00:04Z FR0000044448 95.400000 EUR 10 XPAR OD_76uZayy-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:03:40Z FR0000044448 95.300000 EUR 10 XPAR OD_76uaVAs-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:24:40Z FR0000044448 95.450000 EUR 47 XPAR OD_76ufn29-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:24:40Z FR0000044448 95.450000 EUR 10 XPAR OD_76ufn2A-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:31:25Z FR0000044448 95.450000 EUR 15 XPAR OD_76uhUCa-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:45:16Z FR0000044448 95.750000 EUR 10 XPAR OD_76ukyMq-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:45:16Z FR0000044448 95.750000 EUR 13 XPAR OD_76ukyMq-02 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T10:55:29Z FR0000044448 95.900000 EUR 32 XPAR OD_76unXwm-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T11:00:01Z FR0000044448 95.600000 EUR 10 XPAR OD_76uogmV-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T11:09:02Z FR0000044448 95.700000 EUR 20 XPAR OD_76uqxR1-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T11:31:30Z FR0000044448 95.850000 EUR 54 XPAR OD_76uwc9X-01 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T11:38:19Z FR0000044448 96.000000 EUR 10 XPAR OD_76uyKQE-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T12:06:05Z FR0000044448 95.950000 EUR 71 XPAR OD_76v5Jq8-00 MAR Art.5 §2c) Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-10-20T12:12:41Z FR0000044448 95.850000 EUR 19 XPAR OD_76v6z18-00