NEXANS (NEX)
Disclosure of trading in own shares from September 19, 2022 to September 23, 2022
09/26/2022 | 09:31am EDT

Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com a French Société Anonyme with a share capital of € 43,753,380 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852 Disclosure of trading in own shares From September 19, 2022 to September 23, 2022 Issuer : Nexans Category : treasury shares Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from September 19, 2022 to September 23, 2022 The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 25, 2022, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased. Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code) Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-19 FR0000044448 2612 93.280953 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-20 FR0000044448 2612 93.349081 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-21 FR0000044448 2612 93.488725 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-22 FR0000044448 2612 93.490946 XPAR Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-09-23 FR0000044448 2612 90.092611 XPAR TOTAL 13,060 Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-09-19T07:01:20Z FR0000044448 94.250000 EUR 149 XPAR 