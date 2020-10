Financials EUR USD Sales 2020 1 033 M 1 211 M 1 211 M Net income 2020 200 M 234 M 234 M Net Debt 2020 2 047 M 2 398 M 2 398 M P/E ratio 2020 53,3x Yield 2020 0,15% Capitalization 10 600 M 12 417 M 12 419 M EV / Sales 2020 12,2x EV / Sales 2021 10,9x Nbr of Employees 1 945 Free-Float 66,5% Chart NEXI S.P.A Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends NEXI S.P.A Short Term Mid-Term Long Term Trends Bullish Bullish Bullish Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 16 Average target price 16,43 € Last Close Price 16,89 € Spread / Highest target 18,4% Spread / Average Target -2,72% Spread / Lowest Target -23,0% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers Name Title Paolo Bertoluzzo Chief Executive Officer, Executive Director & GM Michaela Castelli Chairman Federico Ferlenghi Head-Operations & Help Line Bernardo Mingrone Chief Financial Officer Giuseppe Dallona Chief Information Officer Sector and Competitors 1st jan. Capitalization (M$) NEXI S.P.A 36.39% 12 417 SQUARE, INC. 171.12% 75 227 FISERV, INC. -12.09% 68 070 GLOBAL PAYMENTS INC. -2.26% 53 394 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. -18.51% 19 707 AFTERPAY LIMITED 172.03% 16 224