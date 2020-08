NIBE Industrier : Delårsrapport 2 2020, Q2 0 08/19/2020 | 02:07am EDT Send by mail :

uppgick till 12.572 Mkr (11.856 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.222 Mkr (1.128 Mkr)

uppgick till 1.222 Mkr (1.128 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 926 Mkr (864 Mkr)

uppgick till 926 Mkr (864 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning, beräknad på genomsnitt- ligt antal utestående aktier under perioden, uppgick till 1,79 kr (1,71 kr)

per aktie före och efter utspädning, beräknad på genomsnitt- ligt antal utestående aktier under perioden, uppgick till 1,79 kr (1,71 kr) FÖRVÄRV AV

det serbiska varmvattenberedarbolaget TIKI Group 50% av aktierna i turkiska ventilations- och luftkonditionerings- gruppen Üntes 51% av aktierna i nederländska värmepumpsdistributören Nathan Holding B.V. det tyska värmepumpsbolaget WATERKOTTE GmbH 60% av aktierna i svenska processvärmeföretaget VEÅ AB 87,5% av aktierna i italienska elementbolaget Termotech s.r.l. (juli)

Slutligt ställningstagande till eventuell utdelning för 2019 kommer att tas av styrelsen efter utgången av kvartal tre Delårsrapport 2 · 2020 VD Gerteric Lindquist har ordet Fortsatt stabil utveckling - effekterna av Covid-19 har kunnat pareras relativt väl Koncernens omsättningstillväxt under första halvåret uppgick till 6,0% (15,9%). Rent organiskt sjönk omsättningen med 1,4% medan för- värven motsvarade en tillväxt med 7,4%. Under motsvarande period i fjol uppgick den organiska tillväxten till 10,7% och den förvärvade tillväxten till 5,2%. Omsättningen har endast till ringa del påverkats av den svenska valutan. Andra kvartalets omsättning uppvisar, tack vare förvärv, en tillväxt på 2,2% men den rent organiska omsättningen uppvisar en tillbakagång med 7,6%. Den totala efterfrågebilden har präglats av ganska stora variationer. Liksom tidigare är det produkter med tydlig anknytning till hållbarhet som har haft en stabil efterfrågan. De marknadssegment som uppvisat den svagaste utvecklingen under perioden är fordons- samt olje- och gasindustrin. Under senare delen av kvartal ett samt under större delen av kvartal två har i stort sett hela världen påverkats av konsekvenserna av Covid-19. Även våra verksamheter har av naturliga skäl påverkats men med ganska stora variationer. Ett mindre antal enheter har temporärt fått stänga helt eller delvis men det stora flertalet har kunnat fortsätta sina verksamheter under relativt normala förhållanden. Genomgående har de lokala ledningarna varit framgångsrika med att parera effekterna av den varierande efterfrågan. Affärsområdet NIBE Climate Solutions har under åren byggt upp sin verksamhet i helt rätt marknadssegment, vilket tydligt framgår när nu omställningen till ett mera hållbart synsätt och samhälle snabbt vin- ner mark. Arbetet med att ytterligare stärka positionen som marknadsledan- de leverantör av klimatiseringslösningar avsedda för alla typer av fast- igheter fortgår metodiskt och med stor målmedvetenhet. Den ständiga strävan är att kontinuerligt utveckla ännu effektivare produkter där hög kvalitet, miljövänliga köldmedier, intelligenta styrningar och uppkopp- lingsbarhet är tydliga ledstjärnor. Under perioden har fem förvärv genomförts med en sammanlagd omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Förvärven förstärker såväl af- färsområdets marknadsandelar som dess geografiska närvaro och tek- nologibas. Såväl omsättning som rörelseresultat har haft en stabil utveckling under perioden. De förvärvade verksamheterna har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till denna utveckling men även affärsområdets rent orga- niska utveckling har varit positiv. Under kvartal två ägde visserligen en smärre organisk tillbakagång i omsättningen rum men utan att påver- ka rörelseresultatet negativt. De totalt sett relativt goda marknadsför- utsättningarna, den goda geografiska närvaron samt ett heltäckande och avancerat produktsortiment är de huvudsakliga förklaringarna till att en stabil utveckling av omsättning och rörelseresultat kunnat upp- rätthållas. Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras framför allt av förbättrad produktivitet, strikt kostnadskontroll och fortsatt omsätt- ningstillväxt. Affärsområdet NIBE Element är fortsatt det affärsområde som upplevt de största variationerna mellan olika marknadssegment. Segment med tydlig hållbarhetsprofil har haft en relativt gynnsam utveckling medan fordonsindustrin gått kraftigt tillbaka liksom gas- och oljeindustrin. Även vitvaruindustrin har haft en svagare utveck- ling. Vad som däremot är glädjande är att halvledarindustrin kommit tillbaka med kraft och uppvisar en god tillväxt. Vår satsning på att bli större inom just detta marknadssegment har därmed burit frukt. Under perioden har tre mindre och ett lite större kompletterings- förvärv genomförts. Strategin bakom dessa förvärv är att realisera synergier mellan större befintliga verksamheter och mindre, oftast entreprenörsdrivna, företag med ett relativt smalt och specialiserat produktsortiment. Arbetet med att utveckla nya produkter för att sä- kerställa den framtida tillväxten fortgår med oförminskad intensitet, trots de besvärliga marknadsförhållandena. Affärsområdets omsättning har under perioden trots allt kunnat uppvisa en viss tillväxt tack vare genomförda förvärv. Rörelseresultatet har däremot försvagats på grund av en avsevärd organisk tillbakagång i omsättning under kvartal två. Genom ett rigoröst anpassningspro- gram till den rådande marknadsutvecklingen och en strikt kostnads- kontroll har rörelsemarginalen kunnat behållas på en, under rådande omständigheter, acceptabel nivå. Omsättning Koncernens nettoomsättning uppgick­ till 12.572 Mkr (11.856 Mkr), vilket motsvarar en tillväxt på 6,0%. Av den totala omsättningsökning- en på 716 Mkr var 882 Mkr förvärvad vilket innebär att omsättningen organiskt minskat med 1,4%. Resultat Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 1.222 Mkr, vilket inne- bär en resultattillväxt på 8,3% jämfört med samma period 2019. Re- sultatet efter finansnetto uppgick då till 1.128 Mkr. Huvudanledningarna till den lägre omsättningen är dels den långa nedstängningen av såväl våra två tillverkningsenheter som återförsäljarnät i Storbritannien dels ned- stängningen av vårt återförsäljarnät i vissa regioner i Nordamerika. Nedstängningarna är konsekvenser av lokala myndighetsbeslut. I likhet med de två övriga affärsområdena läggs fortsatt stora re- surser på produktutveckling för att säkerställa att vi alltid ska kunna ligga i framkant vad gäller såväl teknologi som design. Den lägre omsättningen under perioden är den huvudsakliga an- ledningen till det försämrade rörelseresultatet. För att kompensera för den stora tillbakagången i omsättning under framför allt kvartal två, har kraftfulla besparingsprogram genomförts och härigenom har rö- relsemarginalen kunnat behållas på en anständig nivå. Investeringsnivån i de befintliga verksamheterna uppgick under årets sex första månader till 597 Mkr att jämföras med fjolårets 619 Mkr och avskrivningstakten på 632 Mkr jämfört 503 Mkr i fjol. På grund av fortsatt kapacitetsutbyggnad samt behovet av ytterligare rationa- liseringsinvesteringar kommer investeringsnivån under de närmaste åren att ligga minst i nivå med eller strax över avskrivningstakten, ex- klusive leasingkontrakt. Rörelseresultatet förbättrades under första halvåret med 7,0% jäm- fört med motsvarande period under föregående år och rörelsemargi- nalen förbättrades från 10,4% till 10,5%. Glädjande är att såväl kvartal ett som kvartal två härmed kunnat uppvisa rörelsemarginaler som varit något bättre än under motsvarande kvartal i fjol. I rörelseresultaten in- går inga sökta permitteringsstöd i Sverige till följd av Covid-19. Resultatet efter finansnetto förbättrades under första halvåret med 8,3% jämfört med motsvarande period i fjol. Utsikter för 2020 Vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram med fokusering på energieffektivitet och hållbarhet ligger rätt i tiden.

Vi har god beredskap för att kunna vara fortsatt offensiva på förvärvs- sidan.

Vårt interna effektivitetsarbete kombinerat med noggrann kostnads- kontroll borgar för fortsatt goda marginaler.

Alla våra tre affärsområden har en god geografisk spridning, vilket gör oss mindre sårbara för lokala svackor i efterfrågan.

Vår decentraliserade organisation, byggd på självständiga enheter, skapar förutsättningar för ökad motivation och flexibilitet.

I likhet med tidigare år är effekterna av konjunkturutvecklingen, valu- taoron och de volatila energipriserna, kombinerat med den politiska turbulensen på flera håll i världen, svåra att förutse.

Till dessa osäkerhetsfaktorer kan utbrottet av Covid-19 läggas, vil- ket på bred basis förändrat situationen för de allra flesta av världens samhällen och företag, inklusive vårt eget. Medan vi under första kvartalet påverkats i relativt liten omfattning av utbrottet har vi un- der kvartal två visserligen påverkats i större omfattning men situa- tionen har ändå varit hanterbar. Vi antar att de flesta länder under andra halvåret kommer att försöka återgå till ett något mer normalt tillstånd. Detta tillsammans med att våra produkter i stor utsträckning är av såväl nödvändighets- som hållbarhetskaraktär gör oss, trots alla osäkerhetsfaktorer, försiktigt positiva till vår utveckling under andra halvåret. Markaryd den 19 augusti 2020 Gerteric Lindquist Verkställande Direktör NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 3 NIBE Koncern 2020 2019 senaste 2019 Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår Nettoomsättning Mkr 12.572 11.856 26.058 25.342 Tillväxt % 6,0 15,9 7,9 12,5 varav förvärvad % 7,4 5,2 5,7 4,6 Rörelseresultat Mkr 1.320 1.234 3.125 3.038 Rörelsemarginal % 10,5 10,4 12,0 12,0 Resultat efter finansnetto Mkr 1.222 1.128 2.930 2.836 Vinstmarginal % 9,7 9,5 11,2 11,2 Soliditet % 45,6 45,1 45,6 47,0 Avkastning på eget kapital % 12,7 13,7 13,1 13,5 Omsättning Koncernens nettoomsättning uppgick­ till 12.572 Mkr (11.856 Mkr), vilket motsvarar en tillväxt på 6,0%. Av den totala omsättningsökning- en på 716 Mkr var 882 Mkr förvärvad vilket innebär att omsättningen organiskt minskat med 1,4%. Resultat Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 1.222 Mkr, vilket inne- bär en resultattillväxt på 8,3% jämfört med samma period 2019. Re- sultatet efter finansnetto uppgick då till 1.128 Mkr. På grund av pan- demin, och de restriktioner som följaktligen införts i vissa länder, har några av koncernens produktionsanläggningar stått stilla under delar av perioden. Alla tre affärsområdena har påverkats men mest påtaglig har inverkan varit på affärsområdet NIBE Stoves som har relativt få produktionsanläggningar jämfört med de båda andra. Periodens re- sultat är belastat med förvärvskostnader på 17 Mkr (29 Mkr). Avkast- ningen på det egna kapitalet uppgick till 12,7% (13,7%). Förvärv I januari genomfördes förvärvet av den serbiska varmvattenberedar- tillverkaren TIKI Group som har en stark marknadsposition i östra Eu- ropa och omsätter cirka 35 MEUR med ett EBITDA på cirka 10%. Bo- laget har konsoliderats i NIBE Climate Solutions från och med januari 2020. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär. I februari genomfördes förvärvet av 50% av aktierna i den turkis- ka företagsgruppen Üntes med en överenskommelse om att förvärva resterande 50% senast år 2024. Bolaget, som utvecklar och tillverkar ventilations- och luftkonditioneringsprodukter för kommersiella fast- igheter, har en omsättning på cirka 38 MEUR och en rörelsemarginal som klart överstiger 10%. Bolaget har konsoliderats i NIBE Climate Solutions från och med mars 2020. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär. I april förvärvades 51% av aktierna i nederländska Nathan Holding B.V. med överenskommelse om att senare förvärva resterande aktier i två steg. Nathan är bland annat importör av vårt tyska dotterbolag AITs värmepumpar men säljer även helhetslösningar inkluderande såväl borrning av energibrunnar som golvvärmesystem. Bolaget har en årsomsättning på cirka 50 MEUR med en rörelsemarginal på drygt 6% och har konsoliderats i NIBE Climate Solutions från och med april 2020. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär. I april förvärvades värmepumpsbolaget WATERKOTTE GmbH som är en ledande tillverkare i Tyskland av värmepumpar avsedda för fram- för allt kommersiella fastigheter. Bolaget, som omsätter cirka 26 MEUR med en rörelsemarginal på cirka 5%, har konsoliderats i affärsområdet NIBE Climate Solutions från och med april 2020. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär. I maj förvärvades 60% av aktierna i svenska bolaget VEÅ AB med option på att förvärva resterande del inom en fyraårsperiod. Bolaget utvecklar och tillverkar ång- och hetvattenpannor, tryckkärl samt kom- pletta anläggningar för industriellt bruk. Bolaget kommer att konsolide- ras i affärsområdet NIBE Climate Solutions från och med 1 juli 2020. Väsentliga händelser efter periodens utgång I början av juli förvärvades 87,5% av aktierna i det italienska elementbo- laget Termotech s.r.l. med avtal om att förvärva resterande aktier inom en femårsperiod. Bolaget, som har en omsättning på cirka 5 MEUR och en rörelsemarginal som överstiger 10%, kommer att konsolideras i af- färsområdet NIBE Element från och med 1 juli 2020. Omsättning per geografisk region 6% 23% Norden 29% Europa (exkl Norden) Nordamerika 42% Övriga länder Nettoomsättning senaste nio kvartalen (Mkr) 8.000 27.000 4.000 13.500 Kvartal0 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 0 Senaste 2018 2019 2020 12 mån Resultat efter finansiella poster senaste nio kvartalen (Mkr) 1.000 3.000 500 1.500 Kvartal0 0 Senaste K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 2018 2019 2020 12 mån Investeringar Koncernen har under perioden investerat 2.849 Mkr (986 Mkr). Av investeringarna avser 2.252 Mkr (367 Mkr) förvärv av verksamheter. Resterande 597 Mkr (619 Mkr) avser i huvudsak investeringar i maski- ner och inventarier i befintliga verksamheter. Det investeringsbelopp som avser förvärv omfattar såväl initiala köpeskillingar som bedömda framtida tilläggsköpeskillingar. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörel- sekapital uppgick till 1.540 Mkr (1.590 Mkr). Kassaflödet efter föränd- ring av rörelsekapital uppgick till 1.549 Mkr (1.061 Mkr). Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 11.237 Mkr. Vid årets ingång uppgick motsvarande­ skulder till 10.654 Mkr. Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4.534 Mkr mot 4.703 Mkr vid årets ingång­. Soliditeten uppgick vid pe- riodens utgång till 45,6%, att jämföras med 47,0% vid årets ingång och 45,1% vid motsvarande tid i fjol. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncern- gemensamma funktioner samt finansiering. Omsättningen uppgick under perioden till 14 Mkr (12 Mkr) med ett resultat efter finansiella poster på 248 Mkr (964 Mkr). Det försämrade resultatet beror på att en del dotterbolag senarelagt sina utdelningar. 4 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 Affärsområdenas utveckling Kvartalsdata Resultaträkning koncern 2020 2019 2018 (Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning 6.345 6.227 5.763 6.093 6.349 7.137 5.371 5.785 6.498 Rörelsekostnader - 5.707 - 5.545 - 5.188 - 5.434 - 5.498 - 6.184 - 4.739 - 4.990 - 5.593 Rörelseresultat 638 682 575 659 851 953 632 795 905 Finansiellt netto - 64 - 34 - 43 - 63 - 29 - 67 - 44 - 36 - 28 Resultat efter finansiellt netto 574 648 532 596 822 886 588 759 877 Skatt - 140 - 156 - 116 - 148 - 187 - 201 - 148 - 152 - 188 Nettoresultat 434 492 416 448 635 685 440 607 689 Nettoomsättning affärsområden NIBE Climate Solutions 4.035 4.310 3.593 4.027 4.220 4.590 3.384 3.752 4.148 NIBE Element 1.895 1.664 1.710 1.718 1.688 1.855 1.652 1.576 1.638 NIBE Stoves 573 406 593 498 580 832 471 563 821 Koncernelimineringar - 158 - 153 - 133 - 150 - 139 - 140 - 136 - 106 - 109 Totalt koncernen 6.345 6.227 5.763 6.093 6.349 7.137 5.371 5.785 6.498 Rörelseresultat affärsområden NIBE Climate Solutions 449 585 385 523 678 691 436 590 628 NIBE Element 179 117 161 159 145 157 198 164 134 NIBE Stoves 32 1 50 14 46 142 23 59 138 Koncernelimineringar - 22 - 21 - 21 - 37 - 18 - 37 - 25 - 18 5 Totalt koncernen 638 682 575 659 851 953 632 795 905 Omsättning per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr) Respektive affärsområdes andel av omsättningen (Kv 1-2 2020) Omsättning per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr) 4.800 2.400 NIBE Climate Solutions NIBE Element 0 NIBE Stoves K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 2018 2019 2020 7% 28% 65% NIBE Climate Solutions NIBE Element NIBE Stoves Rörelseresultat per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr) senaste nio kvartalen (Mkr) 700 350 NIBE Climate Solutions NIBE Element 0 NIBE Stoves K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 2018 2019 2020 Respektive affärsområdes resultatandel (Kv 1-2 2020) 2% 22% 22% NIBE Climate Solutions 68% NIBE Element 76%69% NIBE Stoves NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 5 Affärsområde NIBE Climate Solutions Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 8.345 Mkr att jämföras med 7.620 Mkr för motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 725 Mkr hänför sig 502 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten uppgick till 2,9%. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 1.034 Mkr att jämfö- ras med 908 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 12,4% jämfört med 11,9% föregående år. Rörelsemarginalen under den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 14,0%. Marknaden Den internationella efterfrågan på olika värmepumpslösningar har fortsatt att öka samtidigt som vi fortsätter att stärka vår marknads- position, framför allt i Europa. Värme, kyla, varmvatten och ventilation för inomhuskomfort är väsentliga funktioner i samhället som det alltid finns ett behov av oavsett konjunkturläge. Vi har en stark plattform för vidare expansion genom att vara hel- hetsleverantör av hållbara, energieffektiva och intelligenta lösningar med fokus på inomhuskomfort för alla typer av fastigheter. Slutkon- sumenternas intresse för produkter som både sparar energi och an- vänder förnybar energi ökar och är en av de främsta anledningarna till marknadstillväxten. Politiska beslut tas också i allt fler länder för att påskynda konverteringen och långsiktigt fasa ut produkter som använ- der fossila energislag som olja och gas, vilket gynnar vår bransch både på kort och lång sikt. Sammantaget har detta inneburit att efterfrågan endast i begränsad omfattning drabbats av effekterna av Covid-19. I Norden men framför allt i västra Europa uppvisar våra bearbetade marknader fortsatt tillväxt. Huvudanledningen är ett ökat intresse hos såväl slutkonsumenterna som de politiska beslutsfattarna att försöka lösa klimatförändringsfrågan genom att bland annat fasa ut olja och gas för uppvärmning. I till exempel Nederländerna, där politikerna ti- digare tagit beslut om att fasa ut fossila bränslen, är marknadsutveck- lingen fortsatt stark och vi stärker samtidigt vår marknadsposition. När nu Tyskland inleder en liknande utfasning erbjuds verkningsfulla sti- mulanser för utbyte av värmekällor utnyttjande fossila bränslen, vilket också visar sig i en god tillväxt på denna viktiga marknad. Den positiva utvecklingen på den nordamerikanska värmepumps- marknaden för enfamiljshus har mattats av under andra kvartalet på grund av den rådande situationen men de statliga stimulanserna för installation av berg-/markvärmepumpar bidrar till ett fortsatt intresse hos slutkonsumenterna. Flera länder i östra Europa har också infört stimulanspaket för installation av mer energieffektiva lösningar och våra enheter upplever en god expansion vad gäller produktkoncept för inomhuskomfort, främst vad gäller värmepumpar men också varmvattenberedare. Tillväxten på den svenska hemmamarknaden för värmepumpar har fortsatt, där en växande utbytesmarknad kompenserat för en viss nedåtgående trend i nybyggnation av småhus, vilken dock stabilise- rats under senare delen av perioden. Vi har en stark marknadsposition inom båda segmenten, vilket ger oss en god följsamhet till denna typ av marknadsförändringar. Såväl den amerikanska som kanadensiska marknaden för klimatise- ringsprodukter avsedda för kommersiella fastigheter har haft en stabil utveckling. Nedstängningarna av de större städerna i USA har dock tillfälligt påverkat orderingången. Vi är väl etablerade i Nordamerika och har också genom förvärvet av Rhoss och turkiska Üntes, skapat en plattform för såväl södra Europa som Mellanöstern och Nordafrika. Målsättningen är att ytterligare förstärka vår position i Europa inom detta segment och vi intensifierar därför våra satsningar med nya de- dikerade resurser, för att kunna expandera genom såväl offensiv pro- duktutveckling som fortsatta förvärv. Verksamheten Löpande produktutveckling och introduktion av nya prestandastarka produkter inom samtliga applikationsområden utgör en grundförut- sättning för fortsatt expansion och för att stärka vår profil som mark- nadsledare inom intelligenta, energieffektiva och miljövänliga pro- NIBE Climate Solutions Nyckeltal 2020 2019 senaste 2019 Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår Nettoomsättning Mkr 8.345 7.620 17.155 16.430 Tillväxt % 9,5 19,9 10,5 15,3 varav förvärvad % 6,6 7,0 5,6 5,7 Rörelseresultat Mkr 1.034 908 2.403 2.277 Rörelsemarginal % 12,4 11,9 14,0 13,9 Tillgångar Mkr 26.377 23.332 26.377 23.191 Skulder Mkr 3.548 3.049 3.548 2.987 Investeringar i anläggningstillg. Mkr 361 353 647 639 Avskrivningar Mkr 365 304 688 626 duktlösningar för inomhuskomfort baserade på förnybar energi. Med Europalanseringen av vår NIBE S-serie har vi tagit ett viktigt steg i att bli marknadsledande för uppkopplingsbara värmepumpar med intel- ligenta styrningar. Detta ger både installatörer och slutkonsumenter nya möjligheter att effektivisera installationen, minska energianvänd- ningen, fjärrstyra värmepumpen samt möjliggör för slutkunden att kunna ta del av programutvecklingar. Vi genomför ett antal olika marknadsaktiviteter i Nordamerika, både lokalt och regionalt i olika delstater, för att öka konsumenternas med- vetenhet om värmepumpar som en ekonomiskt försvarbar och hållbar lösning för kyla och värme i enfamiljshus. Dessa aktiviteter bedöms stärka marknadsexpansionen och på sikt minska beroendet av subven- tioner på den amerikanska marknaden. Inom koncernen pågår ett antal projekt för att leva upp till våra inter- na hållbarhetsmål vad gäller såväl god arbetsmiljö som minskad ener- giförbrukning. NIBE Climate Solutions bidrar aktivt med både kunskap och produkter när dessa klimatiseringsprojekt genomförs i koncernens verksamheter världen över. Den europeiska värmepumpsbranschen fortsätter att utveckla olika lösningar för att möta det av EU införda F-gasdirektivet. För oss inne- bär det ett intensivt arbete med att ställa om till mer miljövänliga köld- medier med låg klimatpåverkan men med fortsatt höga krav på ener- gieffektivitet och kvalitet, vilket är en förutsättning för att långsiktigt behålla en stark marknadsposition. Integrationen av de nyförvärvade bolagen pågår. För den turkiska ventilations- och luftkonditioneringskoncernen Üntes fortsätter inte- grationen i samarbete med italienska Rhoss. Nederländska importö- ren Nathan, som förvärvades under första kvartalet, utvecklas positivt och satsar på värmepumpslösningar till större projekt i Nederländerna tillsammans med vår tyska värmepumpstillverkare AIT. Tyska WATER- KOTTE, som förvärvades under andra kvartalet, är en ledande tillverka- re av större värmepumpar med högre effekt. Eftersom dessa produkter är väl lämpade för kommersiella fastigheter finns en god tillväxtpotenti- al även på andra marknader i Europa. WATERKOTTE har ett nära sam- arbete med vår svenska värmepumpstillverkare CTC. Covid-19 har påverkat våra bolag i olika omfattning. Gemensamt för alla är att man anpassat sina verksamheter till de restriktioner som gällt i respektive land och att alla föreskrivna försiktighetsåtgärder har vid- tagits. De flesta tillverkande bolag har helt eller delvis kunnat upprätt- hålla sin verksamhet, undantaget italienska Rhoss som tvingats stänga ner sin verksamhet helt under en längre period. Av försiktighetsskäl har betydande kostnadsbesparande åtgärder genomförts i hela organisationen under första halvåret för att motverka effekterna av Covid-19, dock utan att dra ner på ambitionerna vad gäl- ler framtida marknadsexpansion och tillväxt. Vi fortsätter även att lö- pande genomföra kostnadseffektiviseringar i såväl produktion som i övrig verksamhet för att vidmakthålla vår underliggande goda rörel- semarginal. 6 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 NIBE SKAPAR NYTTA NIBE bygger för framtiden Första etappen i NIBEs fastighetsinvesteringar som påbörjas under hösten 2020. Bilden är en idéskiss. Nytt Innovationscenter planeras. Bilden är en idéskiss. Nytt Marknadscenter. Bilden är en idéskiss. Med början i höst kommer delar av NIBE i Markaryd att förvandlas till en byggarbetsplats. Ledning och styrelse i NIBE Industrier har fattat principbeslut om investeringar i nya lokaler för att möjliggöra ytterliga- re internationell expansion. Nya kontorsfastigheter, ett nytt Innovationscenter och en större tillbyggnad av Marknadscenter ligger på ritbordet. De nuvarande lokalerna räcker inte till, det behövs nya effektivare fastigheter för att kunna fortsätta expandera. Redan i höst kommer nya kontorslokaler att börja byggas. Totalt handlar dessa första fastighetsprojekt om cirka 100 nya kontors- platser som ska stå klara under hösten 2021. I nästa etapp ska ett nytt Innovationscenter för utveckling och testning av morgondagens klimatiseringsproduker förverkligas. Detta är en komplicerad projektering då lokalerna kräver special- lösningar för klimatrum, testriggar, experimentverkstäder, labora- torier, ljudrum med mera. Byggstarten är planerad till 2021. Parallellt med kontorsbyggnationerna kommer även Marknads- och Utbildningscenter att renoveras och utökas. I takt med en ökad närvaro på den europeiska marknaden ökar också behovet av att skapa utrymmen för större kundträffar och ytterligare produktut- bildningar för alltmer avancerade klimatiseringsprodukter. Framåt hösten 2022 beräknas de nya lokalerna stå klara. Med de här investeringarna befäster NIBE sin närvaro i Sverige och Markaryd samtidigt som nya förutsättningar för ytterligare in- ternationell expansion med produkter som möjliggör det framtida hållbara samhället säkerställs. NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 7 Affärsområde NIBE Element Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 3.559 Mkr att jämföras med 3.428 Mkr för motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen på 131 Mkr hänför sig 380 Mkr till förvärv, vilket innebär att omsättningen or- ganiskt minskat med 7,3%. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 296 Mkr att jämföras med 320 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 8,3% jäm- fört med 9,3% föregående år. Rörelsemarginalen under den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 8,4%. Marknaden Den internationella marknaden för våra produkter, som under inled- ning av året låg på en stabil efterfrågenivå, har kraftigt påverkats av Covid-19 sedan slutet av första kvartalet. Utvecklingen skiljer sig dock markant mellan olika marknadssegment och regioner. Vi noterade den första påverkan i efterfrågan under februari i samband med att många verksamheter i Kina stängde ner. Denna påverkan har sedan ökat suc- cessivt under inledningen av andra kvartalet i takt med att viruset spri- dits över världen men har stabiliserats i slutet av perioden. Både slut- konsumenternas lägre efterfrågan på våra kunders produkter och våra kunders minskade produktionskapacitet har påverkat utvecklingen. Konsumentprodukter till vitvaruindustrin har haft en kraftig ned- gång under andra kvartalet men vi kan konstatera en viss återhämning under slutet av perioden. Även kommersiella produkter som exempel- vis storköksutrustning har haft en kraftig nedgång. Marknadssegment som är kopplade till förnybar energi och hållbara energilösningar har en fortsatt god utveckling. Detta gäller både ut- rustning för produktion av energi och energieffektiva lösningar för kli- matisering, som exempelvis värmepumpar. Fordonsindustrin, som redan i inledningen av året hade en under- liggande vikande efterfrågan, har gått tillbaka kraftigt under andra kvartalet och många av våra kunder inom detta segment har haft sina produktionsenheter stängda sedan slutet av första kvartalet. Antalet projekt för el- och hybridfordon fortsätter att öka, både vad gäller pro- duktleveranser och intressanta utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Vi kan dock notera att dessa projekt i många fall fördröjts då flera kunder har permitterat sina utvecklingsavdelningar under pe- rioden. Leveranserna till den del av energisektorn som är kopplade till olje- och gasindustrin har minskat kraftigt på grund av de exceptionellt låga oljepriserna och senarelagda investeringsprojekt. Vi kan däremot kon- statera en ökning av efterfrågan för vissa segment inom såväl medi- cinsk utrustning som laboratorieutrustning sedan slutet av första kvar- talet, vilket huvudsakligen är kopplat till Covid-19. Vi har under de senaste åren byggt upp en substantiell verksamhet för värme- och styrutrustning till halvledarindustrin. Genom en kombi- nation av förvärv och organisk tillväxt är avsikten att bli en global le- dande leverantör i branschen. Efterfrågan inom halvledarindustrin har traditionellt avsevärda cykliska svängningar i efterfrågan som inte föl- jer den normala industrikonjunkturen. Efter en kraftig nedgång började NIBE Element Nyckeltal 2020 2019 senaste 2019 Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår Nettoomsättning Mkr 3.559 3.428 7.102 6.971 Tillväxt % 3,8 9,4 6,9 9,8 varav förvärvad % 11,1 3,1 8,1 4,0 Rörelseresultat Mkr 296 320 598 622 Rörelsemarginal % 8,3 9,3 8,4 8,9 Tillgångar Mkr 9.638 8.387 9.638 9.314 Skulder Mkr 1.758 1.317 1.758 1.406 Investeringar i anläggningstillg. Mkr 157 153 307 303 Avskrivningar Mkr 199 138 345 285 efterfrågan öka under andra halvåret 2019 och har därefter förstärkts under första halvåret 2020. Efterfrågan drivs av utbyggnaden av 5G, omställningen av fordonsindustrin till ökad elektrifiering samt ökade behov av datalagring. Verksamheten Vi fortsätter vårt intensiva arbete med att förbättra våra enheters kon- kurrenskraft inom respektive marknadssegment. Det innebär bland annat ytterligare satsningar på robotisering och automation samt tra- ditionella övriga produktivitetsförbättrande åtgärder. Detta är nödvän- digt för att vi ska kunna upprätthålla rörelsemarginalnivån på målsatta 10%. Valutautvecklingen är fortsatt turbulent och påverkar prisbildning och konkurrenskraft i betydande omfattning. Vår globalisering och våra produktionsenheter i olika valutaområden ger oss en klar fördel i denna situation. Myndighetsbesluten vad gäller nedstängning av verksamheter på grund av Covid-19 har varierat kraftigt mellan olika länder. Med pro- duktionsenheter på flera kontinenter har vår verksamhet påverkats sedan februari månad då våra kinesiska enheter stängdes ner. Denna utveckling har sedan spridit sig till ett antal av våra marknader och pro- duktionsplatser. Fokus har legat på att säkerställa vår personals hälsa och säkerhet och verksamheterna har successivt anpassats till utveck- lingen i respektive land. Vissa enheter är tillbaka i nästan full produk- tion medan andra fortfarande är påverkade av lokala nedstängningar. För samtliga enheter inom affärsområdet gäller strikt kostnadskon- troll samt program för att minska kostnaderna och anpassa verksam- heten till den lägre efterfrågan. Vår ambition är samtidigt att bibehålla tempot i pågående utvecklingsprojekt för framtida tillväxt. Digitaliseringen skapar stort behov av datalagring, vilket i sin tur driver efterfrågan inom halvledarindustrin. 8 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 Affärsområde NIBE Stoves Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 979 Mkr att jämföras med 1.091 Mkr under motsvarande period föregående år. Då inga förvärv påverkar jämförel- sen är omsättningsminskningen på 112 Mkr helt organisk och uppgick till 10,2%. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 33 Mkr att jämföras med 64 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 3,4% jämfört med 5,9% föregående år. Rörelsemarginalen under den senaste 12-må- nadersperioden uppgår därmed till 9,2%. Marknaden Efter en förhållandevis stabil efterfrågenivå för brasvärmeprodukter under inledningen av året, har situationen kraftigt förändrats sedan slutet av första kvartalet på grund av Covid-19. Under inledningen av andra kvartalet var efterfrågan på brasvärmeprodukter mycket svag på i princip alla marknader men har återhämtat sig igen i slutet av pe- rioden. Trots den förbättrade marknadssituationen under senare tid har efterfrågan totalt sett minskat under första halvåret i såväl Europa som i Nordamerika. I Skandinavien har efterfrågan på brasvärmeprodukter efter den in- ledande oron kring pandemins effekter återhämtat sig avsevärt under slutet av andra kvartalet. Detta kan huvudsakligen förklaras av ett ökat intresse för renoveringar och investeringar i det egna hemmet. Denna effekt har varit speciellt påtaglig på den norska marknaden som hade en svag inledning på året. I Sverige har återförsäljarnätet varit öppet och nybyggnationen av enfamiljshus varit igång, vilket har stimulerat efterfrågan trots rådande situation. Vi fortsätter att stärka vår mark- nadsledande position ytterligare i Skandinavien. Den långa nedstängningen av i princip alla verksamheter i Storbri- tannien och dessutom hela återförsäljarnätet för brasvärmeprodukter har inneburit att efterfrågan av naturliga skäl minskat kraftigt under första halvåret, även om situationen förbättrats sedan verksamheter- na öppnats upp igen under juni månad. Framför allt har marknaden för ved- och gaseldade produkter minskat men även efterfrågan på elek- triska produkter har påverkats negativt under det senaste kvartalet. I Tyskland har efterfrågan på brasvärmeprodukter legat på un- gefär samma nivå som i fjol under första halvåret trots rådande om- världssituation. Detta kan förklaras av att återförsäljarnätet inte varit helt nedstängt samtidigt som intresset ökat för att investera i en trygg värmekälla. Efter en stark inledning på året har den generella efterfrå- gan under andra kvartalet minskat kraftigt inom alla produktsegment i Frankrike. I Nordamerika har efterfrågan på brasvärmeprodukter legat på en stabil nivå under en längre period, drivet av en god konjunktur men även här har efterfrågan minskat under andra kvartalet då delar av återförsäljarnätet tidvis och i olika omfattning varit nedstängt i ett an- tal regioner. Verksamheten Första halvåret och i synnerhet andra kvartalet är normalt sett den bästa perioden att lansera nya produkter och genomföra olika kundar- rangemang. På grund av den rådande omvärldssituationen har om- NIBE Stoves Nyckeltal 2020 2019 senaste 2019 Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår Nettoomsättning Mkr 979 1.091 2.391 2.503 Tillväxt % - 10,2 9,6 - 3,4 5,2 varav förvärvad % 0,0 3,8 0,0 1,6 Rörelseresultat Mkr 33 64 221 252 Rörelsemarginal % 3,4 5,9 9,2 10,1 Tillgångar Mkr 3.465 3.545 3.465 3.614 Skulder Mkr 609 418 609 442 Investeringar i anläggningstillg. Mkr 42 36 79 73 Avskrivningar Mkr 68 61 131 124 fattningen varit mindre än tidigare år men med hjälp av ny teknik, stort engagemang och aktiviteter i mindre grupper närmare våra kunder, har lyckats genomföra en rad produktlanseringar och säljfrämjande åt- gärder med gott resultat.

I slutet av 2016 förvärvades 65% av aktierna i den kanadensiska braskamintillverkaren Fireplace International, FPI, som säljer och mark- nadsför sina produkter under varumärket Regency i Nordamerika och Australien. Under andra kvartalet har en överenskommelse träffats med den tidigare huvudägaren om att förvärva resterande aktier medan den operativa ledningen fortsatt har en mindre ägarandel i bolaget.

Under våren har även rättigheterna till att sälja och marknadsföra Dovres produkter i Norge förvärvats. Dovre är ett av Norges äldsta och mest kända varumärken i vår bransch och sortimentet består huvud- sakligen av gjutjärnskaminer som kompletterar vårt befintliga produkt- program. Försäljningen kommer att ske genom Nordpeis som har ett väl utbyggt distributionsnät i Norge. Sammantaget innebär detta att vi ytterligare stärker vår position på den norska marknaden.

Våra produktionsenheter i Storbritannien respektive Kanada har under olika långa perioder varit helt nedstängda till följd av Covid-19. Efter en kortare period kunde produktionsenheten i Kanada succes- sivt startas upp igen medan verksamheterna i Storbritannien varit helt nedstängda i två månader. Eftersom återförsäljarnätet varit nedstängt samma omfattning har detta inte resulterat i några leveransstörningar eller förändrade lagernivåer. Våra övriga produktionsenheter i Sverige och Polen har däremot varit i drift och kunnat förse marknaden med produkter.

Den lägre rörelsemarginalen hittills i år beror huvudsakligen på en lägre omsättning. För att motverka effekterna av den rådande om- världssituationens påverkan på såväl omsättning som rörelseresultat, har kraftfulla besparingsåtgärder vidtagits men de bedöms inte helt kunna uppväga de negativa effekterna på helårsbasis. Vi fortsätter dock med vår offensiva satsning på produktutveckling för framtiden, vilket vi anser vara helt nödvändigt även i en utmanande marknads- situation. När större återförsäljarträffar inte varit genomförbara under våren har Contura inrett en container och åkt iväg på roadshow i Sverige. Detta har varit mycket uppskattat av återförsäljarna. NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 9 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget Kvartal 2 Kvartal 2 jan-juni jan-juni senaste helår jan-juni jan-juni (Mkr) 2020 2019 2020 2019 12 mån 2019 2020 2019 Nettoomsättning 6.227 6.093 12.572 11.856 26.058 25.342 14 12 Kostnad för sålda varor - 4.277 - 4.137 - 8.634 - 8.058 - 17.612 - 17.036 0 0 Bruttoresultat 1.950 1.956 3.938 3.798 8.446 8.306 14 12 Försäljningskostnader - 882 - 938 - 1.859 - 1.864 - 3.760 - 3.765 0 0 Administrationskostnader - 460 - 421 - 922 - 839 - 1.840 - 1.757 - 41 - 41 Övriga rörelseintäkter 74 62 163 139 277 254 0 0 Rörelseresultat 682 659 1.320 1.234 3.125 3.038 - 27 - 29 Finansiellt netto - 34 - 63 - 98 - 106 - 194 - 202 275 993 Resultat efter finansiellt netto 648 596 1.222 1.128 2.930 2.836 248 964 Skatt - 156 - 148 - 296 - 264 - 684 - 652 0 0 Nettoresultat 492 448 926 864 2.246 2.184 248 964 Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 480 448 902 863 2.209 2.170 248 964 Nettoresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 12 0 24 1 37 14 0 0 Nettoresultat 492 448 926 864 2.246 2.184 248 964 Planenliga avskrivningar ingår med 314 259 632 503 1.165 1.036 0 0 Nettovinst per aktie före och efter utspäd- 0,95 0,89 1,79 1,71 4,38 4,31 0 0 ning, kronor Rapport över totalresultat Nettoresultat 492 448 926 864 2.246 2.184 248 964 Övrigt totalresultat Poster som ej kommer att omklassificeras till resultaträkningen Aktuariella vinster och förluster i 0 - 125 0 - 125 - 108 - 233 0 0 pensionsplaner Skatt 0 26 0 26 23 49 0 0 0 - 99 0 - 99 - 85 - 184 0 0 Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar 27 2 - 7 2 - 2 7 0 0 Säkring av nettoinvestering 42 - 6 12 - 23 12 - 23 0 0 Valutakursdifferenser - 1.613 175 - 262 781 - 253 790 0 0 Skatt 92 2 - 4 - 37 1 - 32 0 0 - 1.452 173 - 261 723 - 242 742 0 0 Summa övrigt totalresultat - 1.452 74 - 261 624 - 327 558 0 0 Summa totalresultat - 960 522 665 1.488 1.919 2.742 248 964 Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare - 965 522 641 1.487 1.881 2.727 248 964 Totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 5 0 24 1 38 15 0 0 Summa totalresultat - 960 522 665 1.488 1.919 2.742 248 964 10 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 Balansräkning i sammandrag Koncernen Moderbolaget (Mkr) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-312020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 20.389 18.159 18.703 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar 5.480 4.598 4.963 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 611 558 589 15.676 15.501 16.114 Summa anläggningstillgångar 26.480 23.315 24.255 15.676 15.501 16.114 Varulager 4.932 4.821 4.403 0 0 0 Kortfristiga fordringar 4.250 4.228 4.400 123 59 657 Kortfristiga placeringar 229 95 227 0 0 0 Kassa och bank 3.910 3.526 3.944 36 87 0 Summa omsättningstillgångar 13.321 12.670 12.974 159 146 657 Summa tillgångar 39.801 35.985 37.229 15.835 15.647 16.771 Eget kapital 18.273 16.261 17.604 9.381 8.070 9.133 Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 5.182 4.580 4.759 543 389 303 Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 8.108 8.215 7.653 4.100 5.607 5.600 Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 5.109 4.109 4.212 311 81 232 Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 3.129 2.820 3.001 1.500 1.500 1.503 Summa eget kapital och skulder 39.801 35.985 37.229 15.835 15.647 16.771 Nyckeltal jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Tillväxt % 6,0 15,9 12,5 Rörelsemarginal % 10,5 10,4 12,0 Vinstmarginal % 9,7 9,5 11,2 Investeringar i anläggningstillgångar inkl förvärv Mkr 2.849 986 2.059 Disponibla likvida medel Mkr 4.534 4.092 4.703 Rörelsekapital, inklusive kassa och bank Mkr 8.212 8.561 8.762 i förhållande till nettoomsättning % 31,5 35,5 34,6 Rörelsekapital, Mkr 4.074 4.940 4.591 exklusive kassa och bank i förhållande till nettoomsättning % 15,6 20,5 18,1 Räntebärande skulder/Eget kapital % 61,9 68,0 60,8 Soliditet % 45,6 45,1 47,0 Avkastning på sysselsatt kapital % 11,6 12,0 12,3 Avkastning på eget kapital % 12,7 13,7 13,5 Nettoskuld / EBITDA ggr 1,7 2,0 1,6 Räntetäckningsgrad ggr 7,7 7,3 7,6 Data per aktie jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Nettovinst per aktie (totalt 504.016.622 aktier) kr 1,79 1,71 4,31 Eget kapital per aktie kr 36,01 32,20 34,74 Balansdagens börskurs kr 205,90 135,95 162,40 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 11 Kassaflödesanalys i sammandrag (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Kassaflöde från löpande verksamhet 1.540 1.590 3.448 Förändring av rörelsekapital 9 - 529 - 490 Investeringsverksamhet - 1.763 - 873 - 1.623 Finansieringsverksamhet 197 152 - 439 Kursdifferens i likvida medel - 15 92 86 Förändring av likvida medel - 32 432 982 Förändring i eget kapital i sammandrag (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Ingående eget kapital 17.604 15.421 15.421 Effekt av ändrad redovisningsprincip1 0 - 10 - 10 Justerat ingående eget kapital 17.604 15.411 15.411 Utdelning till aktieägare 0 - 655 - 655 Kapitaltillskott från innehav utan bestämmande inflytande 0 0 41 Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande - 1 - 1 - 1 Förändring av innehav utan bestämmande inflytande 5 18 66 Periodens totalresultat 665 1.488 2.742 Utgående eget kapital 18.273 16.261 17.604 1) IFRS 16 har implementerats med retroaktiv effekt på ingående eget kapital. Finansiella instrument värderade till verkligt värde (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Kortfristiga fordringar Valutaterminer 2 4 8 Råvaruterminer 1 1 1 Summa 3 5 9 Finansiella anläggningstill- gångar Räntederivat 0 4 8 Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande Valutaterminer 0 0 0 Råvaruterminer 0 0 0 Summa 0 0 0 Inga instrument har kvittats i rapporten över finansiell ställning utan samtliga har bruttoredovisats. För en beskrivning av värderingstekniker och indata vid värdering hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2019. För övriga finansiella tillgångar och skulder i koncernen utgör de redovi- sade värdena en rimlig approximation av deras verkliga värden. För en specifikation av sådana finansiella tillgångar och skulder hänvisas till not 7 i årsredovisningen för 2019. Omsättning per geografisk region (Mkr) NIBE Climate NIBE NIBE Eliminering Totalt Solutions Element Stoves Norden 2.241 619 279 - 210 2.929 Europa (exkl Norden) 3.906 1.072 437 - 93 5.322 Nordamerika 1.983 1.373 220 - 8 3.568 Övriga länder 215 495 43 0 753 Summa 8.345 3.559 979 - 311 12.572 Tidpunkt för redovisning av omsättning (Mkr) NIBE NIBE NIBE Eliminering Totalt Climate Element Stoves Solutions Leveranser som intäktsförts vid en enda tidpunkt 8.160 3.559 979 - 311 12.387 Leveranser som intäktsförts successivt 185 0 0 0 185 Summa 8.345 3.559 979 - 311 12.572 SERVICEAVTAL För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna ettåriga serviceavtal som innebär att NIBE åtar sig att utföra under- hållsservice och åtgärda vissa fel som inte omfattas av lämnad garanti. Omfattningen av uppkomna fel går ej att med säkerhet veta på förhand varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betalning erhålls från kunderna årsvis i förskott varför förutbetalda intäkter kommer att intäktsföras successivt under kommande 12-månadersperiod. AVTAL OM FÖRLÄNGDA GARANTIER För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna avtal om garantitider som överstiger de som tillhandahålls som standard. Vilken garantitid som är standard beror på både typ av produkt och vilken marknad det är fråga om. De avtal som har längst varaktighet löper ut inom sex år. Omfattningen av uppkomna fel går ej att med säkerhet veta på förhand varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betalning erhålls från kun- derna i samband med varuleverans. Förutbetalda intäkter kommer att intäktsföras successivt under kommande 6-årsperiod. 12 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 Kompletterande nyckeltal Kompletterande nyckeltal avser finansiella mått som används av företagets ledning och av investerare för att utvärdera koncernens resultat och ställning med hjälp av beräkningar som inte direkt kan härledas ur de finansiella rapporterna. De kompletterande nyckeltal som redovisas i denna rapport kan skilja sig till beräkningssättet från liknande mått som används av andra bolag. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Anskaffning av anläggningstillgångar 2.855 989 2.073 Avyttring av anläggningstillgångar - 6 - 3 - 14 Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar inkl förvärv 2.849 986 2.059 Disponibla likvida medel (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Kassa och bank 3.910 3.526 3.944 Kortfristiga placeringar 229 95 227 Outnyttjade checkkrediter 395 471 532 Disponibla likvida medel 4.534 4.092 4.703 Rörelsekapital inklusive kassa och bank (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Summa omsättningstillgångar 13.321 12.670 12.974 Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande - 5.109 - 4.109 - 4.212 Rörelsekapital inklusive kassa och bank 8.212 8.561 8.762 Nettoomsättning senaste 12 mån 26.058 24.139 25.342 Rörelsekapital inklusive kassa och bank i förhållande till nettoomsättning, % 31,5 35,5 34,6 Rörelsekapital exklusive kassa och bank (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Varulager 4.932 4.821 4.403 Kortfristiga fordringar 4.250 4.228 4.400 Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande - 5.109 - 4.109 - 4.212 Rörelsekapital exklusive kassa och bank 4.074 4.940 4.591 Nettoomsättning senaste 12 mån 26.058 24.139 25.342 Rörelsekapital exklusive kassa och bank i förhållande till netto- 15,6 20,5 18,1 omsättning, % Avkastning på sysselsatt kapital (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Resultat efter finansnetto senaste 12 mån 2.930 2.764 2.836 Finansiella kostnader senaste 12 mån 432 342 429 Resultat före finansiella kostnader 3.362 3.106 3.265 Sysselsatt kapital vid periodens ingång 28.258 24.660 24.660 Sysselsatt kapital vid periodens utgång 29.511 27.296 28.258 Genomsnittligt sysselsatt kapital 28.885 25.978 26.459 Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,6 12,0 12,3 Avkastning på eget kapital (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Resultat efter finansnetto senaste 12 mån 2.930 2.764 2.836 Schablonskatt, % 21,4 21,4 21,4 Resultat efter finansiellt netto, efter skatt 2.303 2.173 2.229 Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 2.266 2.175 2.215 Eget kapital vid periodens ingång 17.509 15.406 15.406 Eget kapital vid periodens utgång 18.150 16.227 17.509 Genomsnittligt eget kapital 17.830 15.817 16.458 Avkastning på eget kapital, % 12,7 13,7 13,5 Nettoskuld/EBITDA (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 8.108 8.215 7.653 Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 3.129 2.820 3.001 Kassa och bank - 3.910 - 3.526 - 3.944 Kortfristiga placeringar - 229 - 95 - 227 Nettoskuld 7.098 7.414 6.483 Rörelseresultat senaste 12 mån 3.124 2.934 3.038 Av- och nedskrivningar senaste 12 mån 1.166 853 1.037 EBITDA 4.290 3.787 4.075 Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,7 2,0 1,6 Räntetäckningsgrad (Mkr) jan-juni jan-juni helår 2020 2019 2019 Resultat efter finansiellt netto 1. 222 1.128 2.836 Finansiella kostnader 182 179 429 Räntetäckningsgrad, ggr 7,7 7,3 7,6 NIBE-aktiens stängningskurs den 30 juni 2020 var 205,90 kr. Under första halvåret 2020 gick NIBEs aktiekurs upp med 26,8% från 162,40 kronor till 205,90 kronor. OMX Stockholm PI (OMXSPI) gick under samma period ner med 5,0%. Vid utgången­ av juni 2020 uppgick NIBEs börsvärde­ till 103.777 Mkr, baserat på se- naste betalkurs. Antalet omsatta NIBE-aktier uppgick till 173.097.232 vilket motsvarar en omsättnings- hastighet på 68,7% under första halvåret 2020. Samtliga tal har räknats om med hänsyn till split 4:1 genomförda 2003, 2006 och i maj 2016 samt utspädningseffekten av företrädesemissionen i oktober 2016. Redovisningsprinciper Risker och osäkerhetsfaktorer NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med In- NIBE Industrier är en internationell koncern med representation i ett 40-tal länder och är som sådan exponerad för ett antal af- ternational Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE Industriers färsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är därför en viktig delårsrapport för andra kvartalet 2020 är upprättad enligt IAS 34 process i relation till uppsatta mål. I koncernen är en effektiv risk- Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer hantering en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den förutom i de finansiella rapporterna med tillhörande notupplys- operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande upp- ningar även i övriga delar av delårsrapporten. följningen av verksamheten. Utöver de risker och osäkerhetsfak- För koncernen har samma redovisningsprinciper tillämpats torer som beskrivs i NIBE Industriers årsredovisning för 2019 be- döms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkommit. som beskrivs på sidorna 88-91 i årsredovisningen för 2019. Mo- derbolaget redovisar enligt årsredovisningslagen samt RFR 2 Re- dovisning för juridiska personer. Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som i fjol och samma principer tillämpas som beskrivs på sidan 89 i årsredovisningen för 2019. 14 NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Markaryd den 19 augusti 2020 Jenny Larsson Styrelseledamot Styrelseledamot Anders Pålsson Jenny Sjödahl Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör Uppgifterna i denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För övrig information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2019. NIBE · DELÅRSRAPPORT 2 · 2020 15 NIBE Group - en global koncern med bolag och närvaro i hela världen NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden - Climate Solutions, Element och Stoves - utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljö- vänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 17.000 (16.600) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2019 genererade en omsätt- ning på drygt 25 (22) miljarder kronor. NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011. Informationen i denna delårsrapport är sådan som NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl 08.00. Eventuella frågor besvaras av: Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, gerteric.lindquist@nibe.se Hans Backman, ekonomidirektör, hans.backman@nibe.se NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 MARKARYD Tel 0433 - 27 30 00 www.nibe.com · Org-nr: 55 63 74 - 8309

