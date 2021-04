Norbit : Notice and attendance and proxy form (English)

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer "The general meeting approves the following

til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære resolution to members of the nomination committee

generalforsamlingen i 2021 og frem til ordinær from the annual general meeting in 2021 and up until

generalforsamling i 2022: the annual general meeting in 2022:

Komitéens leder: NOK 50 000 Committee leader: NOK 50,000

Ordinære komitémedlemmer: NOK 35 000." Ordinary committee members: NOK 35,000.

10. HONORAR TIL REVISOR 10. REMUNERATION TO THE AUDITOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2020 The Company's auditor has requested a fee of NOK

på NOK 1 822 000, hvorav NOK 1 579 000 relaterer 1,822,000 for 2020, of which NOK 1,579,000 relates

seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til to mandatory audit and the rest relates to other

andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til services. The Board has no objections to the fee

honorarkravet. requested.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter The Board proposes that the general meeting passes

følgende vedtak: the following resolution:

"Honorar til revisor for 2020 på til sammen NOK "Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK

1 822 000 godkjennes." 1,822,000 for 2020 are approved."

11. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å 11. AUTHORISATION FOR THE BOARD

FORHØYE AKSJEKAPITALEN I OF DIRECTORS TO INCREASE THE

FORBINDELSE MED INVESTERINGER, SHARE CAPITAL IN CONNECTION

GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG WITH INVESTMENTS, GENERAL

TRANSAKSJONER CORPORATE PURPOSES AND

TRANSACTIONS

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en The Board proposes that the general meeting grants

fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med the Board a renewed authorisation to increase the

opp til en samlet pålydende verdi på 30 prosent av Company's share capital by up to an aggregate

aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å nominal value of 30 per cent of the total share

innhente ytterligere kapital til fremtidige capital, and that the authorisation may be used to

investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse raise additional capital for future investments, or to

med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre issue shares in connection with acquisitions,

transaksjoner. For å oppfylle formålet med mergers, demergers or other transactions. In order

fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter to fulfil the purpose of the authorisation it is

en rett for styret til å sette til side aksjonærenes necessary that the authorisation includes a right for

fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4. the Board to set aside the shareholders' preferential

rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian

Public Limited Liability Companies Act.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the general meeting passes