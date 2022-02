Delisting of Certificates 02/28/2022 | 05:18am EST Send by mail :

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist the instruments below and to determine an Expiration Date that will be 7 March 2022. The instruments will be delisted end of trading 7 March 2022.



Instrument Isin BEAR RUSL2 ND DK0060442127 BULL RUSL ND DK0060442200 BULL RUSL2 ND DK0060442473 BEAR VENAJAX2 NF FI4000047451 BULL VENAJA NF FI4000047428 BEAR RUSL X1 ND1 DK0061016581 BEAR RUSL X2 ND1 DK0061016664 BEAR VENAJAX1NF1 FI4000316799 BEAR VENAJAX2NF1 FI4000316807 BULL RUSL X1 ND1 DK0061016318 BULL RUSL X2 ND1 DK0061016235 BULL VENAJAX1NF1 FI4000316781 BULL VENAJAX2NF1 FI4000316773

