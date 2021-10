Financials EUR USD Sales 2021 1 068 M 1 233 M 1 233 M Net income 2021 63,6 M 73,5 M 73,5 M Net Debt 2021 283 M 327 M 327 M P/E ratio 2021 17,9x Yield 2021 2,18% Capitalization 1 139 M 1 322 M 1 315 M EV / Sales 2021 1,33x EV / Sales 2022 1,19x Nbr of Employees 6 481 Free-Float 100% Chart NORMA GROUP SE Duration : Auto. 2 months 3 months 6 months 9 months 1 year 2 years 5 years 10 years Max. Period : Day Week Technical analysis trends NORMA GROUP SE Short Term Mid-Term Long Term Trends Bearish Bearish Neutral Income Statement Evolution Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Consensus Sell Buy Mean consensus OUTPERFORM Number of Analysts 12 Last Close Price 35,74 € Average target price 41,50 € Spread / Average Target 16,1% EPS Revisions Please enable JavaScript in your browser's settings to use dynamic charts. Managers and Directors Michael Schneider Chief Executive Officer Annette Stieve Chief Financial Officer GŘnter Hauptmann Chairman-Supervisory Board Friedrich Klein Chief Operating Officer Gisa Ortwein Group Compliance Officer Sector and Competitors 1st jan. Capi. (M$) NORMA GROUP SE -14.66% 1 322 ATLAS COPCO AB 29.42% 72 303 FANUC CORPORATION -11.28% 38 742 PARKER-HANNIFIN CORPORATION 6.07% 37 690 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 42.50% 37 129 SANDVIK AB 0.84% 29 203