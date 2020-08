NPRO: Norwegian Property ASA - Nøkkelinformasjon for mulig etterfølgende emisjon

Oslo, Norge, 23 august 2020: Det vises til børsmelding datert 23. august 2020 hvor Norwegian Property ASA ('NPRO' eller 'Selskapet') annonserte en gjennomført rettet emisjon med et bruttoproveny på rundt 1,1 milliard kroner (den 'Rettede Emisjonen') og en mulig etterfølgende emisjon (den 'Etterfølgende Emisjonen').

I henhold til Oslo Børs' løpende forpliktelser gis følgende nøkkelinformasjon om den mulige Etterfølgende Emisjonen:

Dato for annonsering av den mulige Etterfølgende Emisjonen: 23. august 2020

Siste dag inklusive retten til å motta tegningsretter: 21. august 2020

Første dag eksklusiv retten til å motta tegningsretter (ex-dato): 24. august 2020

Record Date (eierregisterdato): 25. august 2020

Maksimum antall nye aksjer: 2 492 143

Tegningskurs: NOK 11,30

Øvrig informasjon:

Selskapet vurderer, med forbehold om utstedelse av aksjene i den Rettede Emisjonen, å gjennomføre en etterfølgende emisjon på inntil 2 492 143 nye aksjer til samme tegningskurs som i den Rettede Emisjonen, som, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, vil bli rettet mot aksjonærene i Selskapet per 21. august 2020 (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) to dager etterpå; 'Eierregisterdato'), som (i) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen, og (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) som krever eventuelt prospekt, innsending, registrering eller tilsvarende handlinger ('Kvalifiserte Aksjeeiere').

Det etterfølgende tilbudet er betinget av godkjenning av Selskapets styre og publisering av et prospekt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bent Oustad, administrerende direktør, mob: 4801 6082, e-post: bo@npro.no

Haavard Rønning, finansdirektør, mob. +47 400 200 19, e-post: hr@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans. Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

