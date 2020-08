L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti ha approvato la nuova politica di remunerazione e il conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale” – 27 agosto 2020 h 18:06

Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99

la nuova politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123- ter del D.Lgs. n. 58/1998

123- del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile fino all'ammontare di Euro 60 milioni esercitabile entro il termine del 31 ottobre 2020

Roma, 27 agosto 2020

L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. celebratasi in data odierna, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato tutte le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno.

Con riferimento alle proposte di deliberazione di cui all'unico punto di parte ordinaria, l'Assemblea dei Soci ha approvato la nuova Politica di Remunerazione di Nova Re SIIQ S.p.A. per l'esercizio 2020 illustrata nella Relazione sulla politica di remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter e 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, disponibile sul sito della Società www.novare.ite sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it, nonché revocato la delibera di approvazione del Piano di Performance Share 2019-2021 assunta dall'Assemblea dei Soci del 7 maggio 2019, e per l'effetto revocato il Piano di Performance Share 2019-2021 basato su strumenti finanziari della Società ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tenuto conto che la nuova Politica di Remunerazione di Nova Re SIIQ S.p.A. prevede il rinvio dell'adozione dei nuovi sistemi di incentivazione (sia di breve periodo sia di medio- lungo periodo) all'esito del perfezionamento dell'operazione di ricapitalizzazione della Società, di cui all'unico punto di parte straordinaria.

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato il conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile per l'importo massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile, esercitabile entro il termine del 31 ottobre 2020, qualora le interlocuzioni - che la Società ha avviato con un numero selezionato di primari investitori e preordinate ad individuare un soggetto interessato ad investire in Nova Re e supportarne le linee strategiche di cui al Piano industriale 2020-2024 - abbiano esito positivo ovvero, in ogni caso, qualora il Consiglio ritenga che ricorrano i presupposti per un siffatto esercizio, nel migliore interesse della Società.

Come già comunicato al mercato, da ultimo in data 11 e 12 agosto 2020, considerato che le predette interlocuzioni con potenziali investitori sono ancora in corso e che non vi è allo stato alcuna certezza in merito alla conclusione delle stesse, non si è in grado di stabilire la tempistica di eventuale esercizio della delega, né le caratteristiche, i termini e le condizioni della prospettata operazione, ove la stessa sia effettivamente posta in essere.

