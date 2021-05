Novotek utökar ledningen samt sätter fokus på förändringskultur och människor i digitala tjänster Novotek har under flera år byggt nya erbjudanden inom industriell digitalisering och angränsande områden. Nu tar Novotekgruppen nästa steg på denna resa och utökar koncernledningen med Veronika Grozdanovska. Veronika har lång erfarenhet från att leverera industriella digitala lösningar på den globala marknaden. Hon har bland annat arbetat många år inom General Electric (GE). Veronika, som har haft en internationell karriär med många ledande positioner, har nyligen återvänt till Sverige och beslutat att ansluta sig till Novoteks digitala resa. "Min ambition är alltid att inspirera människor mot gemensamma mål och jag tror starkt på att rätt kommunikation till rätt person vid rätt tidpunkt är nyckeln till framgång i allt vi gör. Jag ser verkligen framemot att guida och leda den digitala transformationsutvecklingen hos Novotek tillsammans med våra kunder och partners. Novotek har gett mig den frihet och möjlighet som jag letat efter, i en roll där jag tillsammans med mina nya kollegor kan utveckla innovativa affärsmodeller samt guida våra kunder genom deras digitala resa för att de ska lyckas och fortsätta vara relevanta i en helt ny verklighet." säger Veronika. Under sina yrkesår har hon arbetat för flera stora bolag och skaffat sig stor erfarenhet kring hur man skall starta, planera och genomföra lösningar inom industriell IT. Hennes passion är att föra in människorna och företagskulturen i den digitala resan och inte fokusera på teknologin. "Förändring av företagskulturen är viktigare än teknologin" enligt Veronika. Novotek har under sina 35 år alltid haft sin trygghet i teknologin och har från detta utvecklats vidare mot att hantera flöden och processer. Dock har det saknats något, som Tobias Antius, CEO Novotek, vill uttrycka det; "Detta är ett naturligt nästa steg i både Novoteks och våra kunders resa när vi sammanbinder alla delar i framtidens digitala lösningar där man tittar på hela värdekedjan. Att få med människan i denna transformation är helt avgörande för att de tekniska lösningarna skall fungera. Jag ser att Veronika är helt rätt person för att ta sig an detta och jag ser framemot allt som hon kommer att kunnna addera till vår ledning." Veronika kommer från och med idag ingå i Novoteks ledning med ansvar för digital transformation och innovation. Hon kommer att arbeta inom Novotekgruppens moderbolag Novotek AB som Chef för Innovation (Chief Innovation Officer) och rapportera direkt till CEO Tobias Antius. För ytterligare information kontakta: Tobias Antius CEO och verkställande direktör 040-316915, 073-6338915 tobias.antius@novotek.com Jonas Hansson CFO 040-316932, 073-6338932 jonas.hansson@novotek.com =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dokument: Novotek utökar ledningen Språk: Svenska Företag: Novotek AB Höjdrodergatan 18 21239 Malmö Sverige Telefon: 040 316 900 ISIN: SE0000567752, SE556060944701 EQS News ID: 1194014

