NTPC : 32th Unpaid Final Dividend 2019-20..... Click here to view/

Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields NTPC Ltd. - UNPAID FINAL DIVIDEND 2019-20 Name FOLIO Address Net Amount (Rs) RAJIV KAPOOR 104343 190, SANDESH VIHAR ( P & T), PITAMPURA, , DELHI-110034 1.65 NAVNEET KAUR REEN 1247600 WZ-10A STREET NO 1, SHIV NAGAR, NEW DELHI, -110058 1.65 NAVNEET KAUR REEN 1247602 WZ-10A STREET NO 1, SHIV NAGAR, NEW DELHI, -110058 1.65 NAVNEET KAUR REEN 1247603 WZ-10A STREET NO 1, SHIV NAGAR, NEW DELHI, -110058 1.65 NAVNEET KAUR REEN 1247604 WZ-10A STREET NO 1, SHIV NAGAR, NEW DELHI, -110058 1.65 NAVNEET KAUR REEN 1247637 WZ-10A STREET NO 1, SHIV NAGAR, NEW DELHI, -110058 1.65 JAGJIT SINGH 1247683 B-2/117 JANAKPURI, NEW DELHI, , -110058 1.65 MADHU H KOTAK 1226232 ,,,0 542.40 ANAND GANDHI 1108151 , , , PUNE-411037 542.40 RAM BIKASH GANGULY 1247889 A-105 MALL ENCLAVE, 13 K B SARANI, KOLKATA, -700080 254.00 P L BANGA 1402314 B-593 NTPC DADRI VIDYUT NAGAR, G B NAGAR, , GHAZIABAD-201008 425.65 TARA CHAND MITTAL IN30226910019657 A 1/6, SHAKTINAGAR EXTN, , DELHI-110052 318.00 RAHUL PRAVINCHANDRA DHURV 1435794 22/2 BHAGIRATH SOCIETY, CHHANI ROAD, NIZAMPURA, VADODARA-390024 567.20 ASHWANI SHARMA IN30226910313791 OLD SABJI MANDI,, ATREYA NEWS AGENCY,, PULJATWARA, JWALAPUR,, HARDWAR-249407 636.00 BASHIR AHMAD SHALLA IN30226910343495 DHOBI GHAT,, HAZRATBAL,, , SRINAGAR-190006 418.70 CHUNDURI SRINIVASAN RAO IN30243720075329 FLAT NO 4 , MANIKHANTA SADAN, BRUNDAVAN GARDENS, KUNDULA ROAD, GUNTUR-522006 424.00 SUDHANSHU AGARWAL IN30078110051929 B-18, SECTOR 9, VIJAY NAGAR, GHAZIABAD-201009 84.00 PRADIP KUMAR SRIVASTAVA IN30078110052117 SE - 298, SHASTRI NAGAR, E- BLOCK, BEHIND PETROL PUMP, GHAZIABAD-201002 636.00 SUDHA BOTHIYAL IN30226910470906 H NO 17 3 3,, B H E L SAIKTAR AN TAIP 3,, RANIPUR,, HARIDWAR-249403 381.00 SWATANTRA KUMAR UPADHYAY IN30226910519213 INSPECTION AND PACKING,, ROLLING M HINDALCO IND LTD,, RENUKOOT,, DIST SONEBHADRA-231217 98.05 RAVI RASHMI DHAR IN30114310136170 H 84 FIRST FLOOR, RESIDENCY GREENS GREENWOOD CITY, SECTOR 46 GURGAON, HARYANA-122001 318.00 HAM RAJ SHARMA IN30114310137238 H NO 330, NEW SHIV COLONY, PINJORE, HARYANA-133001 678.40 REVATHI BEDI IN30176610036571 PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL, AUDIT , A - BLOCK HUTNENTS, BEHIND SOUTH BLOCK, NEW DELHI-110011 424.00 Prem Ballabh Pathak IN30177410073743 S 111, Pandav Nagar, , Delhi-110092 360.40 Varsha Paruthi IN30177410157529 FCA 162, Garg Colony, , Ballabgarh-121004 477.00 Abha Upadhyay IN30177410159217 14/180, Behind Shakti Mandir, Vijay Nagar, Jabalpur-482002 79.50 SAURABH HALDHAR IN30226910776830 47/3,, D.L ROAD,SAVITRI KUNJ,, DEHRADUN,, UTTARANCHAL-248001 307.40 SUDHIR NAVINCHANDRA SONI IN30226911277916 BL-203, SAKET APPARTMENT, MAHILA COLLEGE CIRCLE, BHAVNAGAR, GUJRAT-111111 7.95 RAJ KUMAR IN30226911602806 WZ-202 IIND FLOOR,, TIHAR VILLAGE,, , NEW DELHI-110018 63.60 VISHAL CHANDRABHAN SINGH IN30226911750110 MANGALAM, C-201,, THAKUR COMPLEX,, KANDIVALI EAST,, MUMBAI-400101 79.50 PARSHOTAM R. NANDANI IN30097410309765 KRUSHNA,, RAJPARK NO. 2,, PLOT NO. 57,, JAMNAGAR.-361007 954.00 VAIYATA PURNABEN IN30097410365242 OPP. CENTRAL BANK,, OPP. SHYAMSUNDER TEMPLE,, NAGORI'S DELI, VAIBHAV STD PCO,, JAMNAGAR.-361001 318.00 VIJAY HIRALAL THAKKAR IN30226911799424 44, SHIKHAR CHS LTD,, STAR COLONY,, MANPADA ROAD DOMBIVLI WEST,, MAHARASHTRA-421201 103.35 PRABHU PRAKASH PANDEY IN30226911877867 BEHIND JAIL BUIDING,, ICE FACTORY COLONY,, MAIHAR,, M.P.-485771 82.15 GURMEET SINGH IN30114310208727 C/O KALSI MACHINE TOOLS, OPP GURU NANAK SCHOOL, G T ROAD SIMBLE, BATALA PUNJAB-143505 678.40 UMESH KAPOOR IN30114310225257 H NO 96, SECTOR 21 A, , CHANDIGARH-160022 79.50 ALKA MALIK IN30114310234340 H - 1, LAJPTA NAGAR I, , NEW DELHI-110024 511.45 NEERA MALHOTRA IN30114310248642 H NO 1037, NEAR PETROL PUMP, SECTOR 15-B, CHANDIGARH-160015 7.95 ROMA TUSHAR JETHVA IN30097410266707 EAGLE ESTATE,, RAJKOT ROAD,, P. B. NO. 501,, JUNAGADH.-362003 477.00 JETHABHAI HAMIRBHAI POSTARIA IN30097410285950 KRISHNA NAGAR,, STREET NO. 2,, JANTA SOCIETY ROAD,, JAMNAGAR.-361006 678.40 PRAFULLABEN VACHHANI IN30097410354828 SHAKUNTAL APPARTMENT,, 2ND FLOOR, BLOCK NO. 201, RAMPARK-1,, B/H. SHYAMAL ANKLEV FLAT,, KALAWAD ROAD, RAJKOT.-36000 5 318.00 FALGUNI H. LAKHANI IN30097410393832 'MENKA',, OPP. GOVERNMENT VILLA,, CHOPPATY,, PORBANDAR.-360575 335.00 MRS. NITA A. BHATT IN30097410410975 B-4A, PROFESSOR'S BLOCK,, MEDICAL CAMPUS,, , JAMNAGAR.-361008 53.00 YOGESH HEMSHANKAR DAVE IN30097410412815 KARACHI COLONY,, OUT SIDE KUMBHAR GATE,, , HALVAD.-363330 424.00 GEORGE P C IN30089610355672 PALAKAPPILLIL HOUSE, WARD-4, HOUSE NO 358, MARADU PO, ERNAKULAM-682304 1325.00 NAYNA ROHIT SHAH IN30090710035042 C/38, DATTANI NAGAR, BLDG NO.2,, S.V. ROAD, BORIVALI -W,, MUMBAI, -400092 106.00 RAKESH KUMAR DUBEY IN30226912347770 MOHALLA DUBEY NEAR KANKER KUAN, BISALPUR, UTTAR PRADESH, INDIA-262201 3180.00 INDRAJIT GUHA IN30114310389976 SENIOR PERSONNEL OFFICER, SATLUJ JAL VIDYUT NIGAM LTD.(NJPC), SECTOR 1, PARWANOO DISTT SOLAN-173220 339.20 SANT LAL SETHI IN30114310424237 S C F 1 C, SECTOR 3 TALWARA TOWNSHIP, DISTT HOSHIARPUR, PUNJAB-144216 424.00 BALJIT SINGH MANCHANDA IN30114310465423 ROSE ENCLAVE, OPP PARK TALWANDI ROAD, FARIDKOT, PUNJAB-151203 53.00 SHAILA JAIN IN30160411634376 C-204 SECTOR 37, GREATER NOIDA, NOIDA, NOIDA-201308 678.40 PATEL GIRISHKUMAR BHOGILAL IN30226913613235 LALVADI BAHARMADH, UNJHA, GUJARAT, INDIA-384170 2.65 PATEL HIRENBHAI MAHESHKUMAR IN30164510344616 J 601 RIVERSIDE PARK, OPP APMC MARKET, VASNA, AHMEDABAD-380007 318.00 NEEMA GOEL IN30165310013749 C/O BABU RAM ASHOK KUMAR, MOH AKBAR PUR MANDI, , SAMBHAL-244302 636.00 ARTHI B RAO IN30214810173400 118 GARDEN VILLA NAGARABHAVI ROAD, VIJAYANAGAR, , BANGALORE-560072 159.00 PRASHANTH S IN30214810309219 NO. 241 EWS II STAGE, KHB COLONY, BASAVESHWARA NAGAR, BANGALORE-560079 42.40 C R VENUGOPAL IN30214810400767 285 5TH SQUARE, AUSTIN TOWN, VIVEKNAGAR POST, BANGALORE-560047 424.00 LAKSHMINARASAPPA C H IN30214810474229 9 , 6TH CROSS SUDHINDRA NAGAR, MALLESHWARAM, , BANGALORE-560003 15.90 TRILOKI NATH SRIVASTAVA IN30133021561372 C D 199, , PITAMPURA, DELHI-110034 2.65 MYSORE VENKATA RAO RAGHAVENDRA RAO IN30214810799205 NO 17, 11TH MAIN 3RD CROSS, MATHIKERE EXTENSION, BANGALORE-560054 349.80 VENKATESHA MURTHY IN30214810407226 4/1, I CROSS, O T C ROAD, BANGALORE-560002 318.00 JAYANTHAN BHATTATHIRIPAD K P IN30214810413357 111/24, 7TH MAIN, II BLOCK, JAYANAGAR, BANGALORE-560011 339.00 SIDHANT MEHRARA IN30165310125713 10, PREM NAGAR, SHIKOHABAD ROAD, ETAH-207001 318.00 ASHWANI KUMAR IN30165310193187 H NO - 433, NEW RAM NAGAR, , KARNAL-132001 47.70 HIREN ANANTKUMAR WARIK IN30177410399944 C-18 SUYOG SOCIETY, SANT DNYANESHWAR ROAD, MULUND EAST, MUMBAI-400081 15.90 KISHORE KUMAR TRIPATHI IN30167010125649 HOUSE NO.- 36, STREET NO.- 3, MOLARBAND EXTESION., BADARPUR, NEW DELHI-110044 79.50 SELVAM.P IN30169610117812 68B/38, MUPALITHOTTAM, 2ND VEERAPPAN CHATRAM, SOOLAI, ERODE-638004 254.00 S RAGHU IN30214810014998 NO 88 OLD POST OFFICE ROAD, T R NAGAR 2ND BLOCK, , BANGALORE-560028 84.00 C SREEKANTA SWAMY IN30214810113228 ASHWINI LODGE, NO 9/2B, GEETHA MANDIR ROAD, MYSORE-570001 318.00 MANOHARLAL PARUMAL RAJPAL IN30097410531652 'BHAGVATI BHUVAN',, 11, PATEL COLONY,, ROAD NO. 3,, JAMNAGAR.-361008 159.00 PATEL SHIVGAN NANJI IN30097410396040 AT DURGAPUR, TAL. MANDVI-KUTCH,, , DURGAPUR.-370465 678.40 SHREETA HARESH LAKHANI IN30097410426861 'MENKA',, OPP. GOVERNMENT VILLA,, CHOWPATI,, PORBANDAR.-360575 335.00 HASITA HARESH LAKHANI IN30097410426879 'MENKA',, OPP. GOVERNMENT VILLA,, CHOWPATY,, PORBANDAR.-360575 335.00 MANUBHAI RAVJIBHAI PUJARA IN30097410461719 OPP. LAL TANKI ,, , , DHRANGADHRA.-363310 23.80 VIJAY SINGH MEENA IN30114310505990 37 POCKET 1, SECTOR 14, DWARKA, NEW DELHI-110078 556.50 SHIMLA MITTAL IN30114310512253 H NO 27/303 G H S 27 MDC, SECTOR 5 WARD NO 2, PANCHKULA, HARYANA-134118 633.35 N MOHAN IN30214810149154 NO 76 KRISHNARAJENDRA ROAD, BASAVANAGUDI, , BANGALORE-560004 180.20 HIREN P. BABARIA IN30097410792078 NAVARANG SOCIETY,, KERIYA ROAD,, , AMRELI.-365601 26.50 KALPANA SRIVASTAVA IN30100610047871 LECTURER CIVIL ENGG., GOVT, POLYTECHNIC, , JHANSI-284003 159.00 MAMIDI SAVITHRI IN30102220032122 H NO A 8/1, BHEL COLONY, ALWAL, SECUNDERABAD-500010 339.20 KOVVURI VENKATA SRINIVASA REDDY IN30102220106520 PANDALAPAKA, EAST GODAVARI DISTRICT, ANDHRA PRADESH, PANDALAPAKA-533345 21.20 PADIGEL KISHAN IN30102220168085 GUNJ ROAD, METPALLY, KARIMNAGAR, A P-505325 13236.00 B N VARADA RAJAN IN30102220302688 1 2 338/1 NEW 426 STREET NO 6, GAGAN MAHAL ROAD, DOMALGUDA, HYDERABAD-500029 678.40 DEVI REDDY VENKATARAMI REDDY IN30102220336823 D NO 20 447 3, SOUMYA AGENCIES, OPP NIRMAL TALKIES, ADONI-518301 79.50 KANAMARLA PUDI PRASADA RAO IN30102220490057 3 6 29, VISNALAYAM, KAVALI, NELLORE DIST-524201 159.00 SUBRAHMANYAM KURELLA IN30102220540352 H NO 3 4 758 FLAT NO 201, L B K NIVAS, BARKATPURA, HYDERABAD-500027 95.40 RAYSINGBHAI S RATHWA IN30075711690946 E-55 DESAI NAGAR, OPP TALAB, TARSALI, VADODARA-390009 318.00 NARESH O JAIN IN30075711717530 ROOM NO 15 95/A/B PANDURANG BHAVAN, N G ACHARYA ROAD, CHEMBUR, MUMBAI-400071 159.00 ARUNKUMAR MADANLAL JARIWALA IN30075711745412 3/1549 AMBAWADI, KALIPOOL, , SURAT-395003 318.00 DHARMENDRA HUKUMCHAND JAIN IN30075711760519 PLOT NO 9/14 NIKALAS MANDIR ROAD, NEAR GULABSAO WADA, LADPURA ITWARI, NAGPUR-440002 159.00 MANGLARAM DHIRARAM IN30214810895416 SHRI LAXMI ELECTRICALS AND HARDWARES, , KGL ROAD, MALAVALLI-571430 95.40 SOBHIT GARG IN30177411267153 KASERU BUXER, NEAR ATTA CHAKKI, , MEERUT-250001 15.90 TEERATH LALASERI IN30169610101823 D.NO. 6, SHIV SHAKTI NAGAR, ROAD NO.1,, OUTSIDE MAHAMANDIR 3rd POLE, JODHPUR-342010 318.00 KRISHNAVENI.V IN30169610115683 6/172, PERIYA CHETTI PALAYAM, L.PUDUR POST, , ERODE-638002 254.00 MAHENDRA KUMAR JHAWAR IN30169610168765 S.P.ROAD, , , MALDA-732101 100.70 VEERENDER REDDY.S IN30169610328617 C/O VBC FEERO ALLOYS LTD, 3RD FLOOR PROGRESSIVE TOWERS, KHAIRATABAD, HYDERABAD-500004 2.65 BABU RAJ.K IN30169610329708 CARFIN TP 418/0 KTP TOWER, SOUTH BAZAR, KANNUR, KERALA-670002 318.00 CHANDRA BABU TRIPATHI IN30169610376039 47/82, HATIA, , , KANPUR-208001 159.00 ASOTHAI.M IN30169610480189 NO 2/40, OLD TRUNK ROAD, CHIDAMBARAM NAGAR, SATTUR-626203 111.30 PAGADALA JWALA NARASIMHA SWAMY IN30169610555919 D NO 6/36, AMARAVATHI POST, GUNTUR DIST, ANDHRA PRADESH-522020 397.50 SUBRAYA KAMATH.N IN30169610771684 MAIN ROAD, KALASA, , CHIKMAGALUR DIST-577124 127.20 PRASHANT VILASRAO THORAT IN30169610819120 POST KANSHIVANI, , , DIST AKOLA-444102 318.00 NEETU MEHROTRA IN30169610867842 D/59/231/C, LANE NO 6, NIRALA NAGAR, SHIVPURVA, VARANASI-221010 63.60 KARANAM SREENIVASAMOORTHY RAGHAVEND RINA30216410281688 550, 1ST MAIN, M. T. ROAD, SUMUKH, MARUTHI TEMPLE ROAD, KUVEMPUNAGAR, MYSORE-570023 5.30 ASHIM DAS IN30218910016026 B.T.SARKAR ROAD, PURULIA, , WEST BENGAL-723101 111.30 PRAVINKUMAR BABUBHAI PATEL IN30220110155770 12 MALAY TENAMENTS, BARAGE ROAD, VASNA, AHMEDABAD-380007 678.40 SHILPA ATUL VAIDYA IN30220110163540 124 JAYANT APTS, PANDE LAYOUT, KHAMALA, NAGPUR-440015 318.00 SUMEET JAYANT DANGRA IN30220110552688 C/O. SWASTIK MEDICAL STORE, 97, SHRI SWAMI PLAZA, EAST HIGH COURT ROAD, RAMDASPETH, NAGPUR-440010 98.05 M SIVAKUMAR IN30220110561928 28,THIRUVENKASAM PILLAI ST, , , NAGAI-611001 79.50 ASHWINKUMAR BECHARLAL THANKI IN30097410773929 GAJANAN APPARTMENT,, 1ST FLOOR, PRAKASH COMPLEX,, RADHA KRISHNA MANDIR ROAD,, VERAVAL.-362265 190.80 Name FOLIO Address Net Amount (Rs) BABULAL KHODABHAI KORADIYA IN30097410890410 185, SARITAVIHAR SOCIETY- 1,, OPP. RENUKA BHAVAN,, BOMBAY MARKET, TO PUNA ROAD,, SURAT.-395010 15.90 HARILAL JIVRAJBHAI SABHADIA IN30097410953350 DHARAM,, OSWAL. 2, PLOT NO. 8,, SATYAM COLONY ROAD,, JAMNAGAR.-361006 318.00 JYOTI N. SURASE IN30097411076506 FLAT NO. 40,, DATTATRAYA NAGAR,, AMRUTDHAM, PANCHAWATI,, NASIK.-389230 31.80 TRUSHARKUMAR KIRITBHAI PATEL IN30115120995459 C/57 MAHALAXMI SOC NR, MAYUR SOC WAGHODIA ROAD, , VADODARA-390017 63.60 PATEL YOGESHBHAI BHARATBHAI IN30146910069609 16, RAMESH PARK SOCIETY, NR. PANCHSHIL BUS-STOP, USMANPURA, NARANPURA, AHMEDABAD-380013 79.50 PRABHAVATI MADHUKAR JOSHI IN30109880016726 FLAT NO.-3,, VARSHANJALI BLDG., GANGAPUR ROAD, NASHIK-422004 511.45 JAYESH GOVINDBHAI GHIYAL IN30097410874606 SHIV KRUPA, MADHAV PARK,, BESIDE DUMPER,, BESIDE PURUSHARTH,, RAJKOT.-360002 159.00 CHANCHAD PRAVINKUMAR NARANBHAI IN30097410950218 JESAR ROAD,, DIST. AMRELI,, , SAVARKUNDLA.-364515 318.00 RAJESHKUMAR CHHANALAL NAYI IN30097410960710 NAGALPUR ,, , , MEHSANA.-384002 238.50 PATEL SUREKHABEN MANGALDAS IN30097411119586 VANTAMA,, AT LINCH., , TAL. AND DIST. MEHSANA,-384002 159.00 KETNA THAKKAR IN30097411486764 32, NALINI SETT ROAD,, 3RD FLOOR,, , KOLKATA.-700007 159.00 ANIL KUMAR GUPTA IN30105510165238 B -18, UTTAM NAGAR TOWNSHIP, GADEPAN, KOTA-325208 360.40 MUKESH KUMAR TRIPATHI IN30105510231864 1/495 , RISHI NAGAR, SHUKLA GUNJ, POST OFFICE GANGAGHAT, DISTT UNNAO (UP)-209861 678.40 NEETA GUPTA IN30105510293229 36/32 A, RAM MOHAN AHATA, , , KANPUR-208001 542.40 POONAM GUPTA IN30105510301597 58/29, BIRHANA ROAD, , , KANPUR-208001 318.00 AWDHUT VINAYAK ANDHARI IN30216410144587 A 63, DAHISAR ALAKNANDA CHS LTD, S N DUBE ROAD, RAWALPADA, DAHISAR EAST, MUMBAI-400068 201.40 MOHAMMED RAFI IN30214811032588 SADATH SAW MILL, HOLEHONNUR ROAD, , BHADRAVATHI-577301 678.40 AVINASH ANANT SHINDE IN30216410057194 A /7, DURGA NIWAS,, TEMBHI NAKA,, NEAR JAIN TEMPLE,, THANE (WEST)-400601 408.10 SABU PANAKKAL IN30163740042155 PAANKKAL HOSUE, CHOWANNUR P O, KUNNAMKULAM, THRISSUR KERALA-680503 339.20 NACHIYAMMAI K IN30163740114609 FOURTH HOUSE FOURTH FLOOR, APARNA PARADISE, PARTHASARATHY STREET, S S COLONY MADURAI-625010 33.40 ARAVIND S IN30163740193792 SUNDARA VILASOM, AMARAVILA PO, TRIVANDRUM, -695122 238.50 SUBRAYA NAGESH BHAT IN30177411495718 AT NAJGAR, PO KELAGINOOR, TQ HONNAVAR, HONNAVAR-581342 31.80 VIKAS TRIBHUVANDAS SHAH IN30177411578319 13, MANGALDAS PARK, NAVAPUR, NANDURBAR-425418 318.00 SHREYASHRI V BANGERA IN30247040164347 A 201 PINK PEARL APT, LAKE VIEW GARDEN, OPP PAPDY CHECK NAKA PAPDY VASAI W, THANE-401207 511.45 SARIKA BAGMAR IN30169611010214 9 DIVYANG PARK SOCIETY, NR RAJSTHAN HOSPITAL, SHAHIBAUG AHMEDABAD, GUJARAT-380004 318.00 SUBRAMANIAN GANESHMOORTHY IN30169611157196 NO.64/70, NORTH STREET, MELAMANGALAM, PERIYAKULAM-625601 2.65 SUSHILKUMAR ANANDRAO PANDIT IN30169611229462 NORTHAN BRANCH, NEAR SHIRSATH HOSPITAL, WARD NO 04, SHRIRAMPUR-413709 159.00 BABLU PATRA IN30251510023044 VILL. KURCHI, POST. UDAYNARAYAN PUR, , HOWRAH-711226 763.00 MUKESH KUMAR IN30154933039223 F 103 SUDERSHAN PARK, NR GURUDWARE WALI GALI MOTI NAGAR, , NEW DELHI-110015 31.80 VYAS YOGESH SHANTILAL IN30220110305650 PLOT NO 14 VRINDAVAN SOCIETY, SIHOR, , DIST BHAVNAGAR-364240 278.25 MIHIR KUMAR GOSWAMI IN30220110343160 AE-5 SANTA ABASAN HELABATTALA, HATIARA, , KOLKATA-700059 26.50 SUNIL MALAKAR IN30220110639129 KEOTA GHOSH PARA, POST- SAHAGANJ, , DIST- HOOGHLY-712104 79.50 NISHANT S TAPRE IN30220110697177 TIRUPATI SOCIETY, PIMPALGAON ROAD, , YAVATMAL-445001 7.95 MANAS BHATTACHARYA IN30105510349093 FLAT NO. 23, SECTOR - 4, PLOT NO. 9, I.E.S. APARTMENT, DWARKA, NEW DELHI-110075 127.20 DEBASISH BANERJEE IN30105510485630 38/1 B, RAM KAMAL STREET, KIDDERPORE, KOLKATA-700023 318.00 ANITA AGARWAL IN30105510496587 RAJENDRA NAGAR, BAL GHAR SCHOOL, , ORAI-285001 318.00 RENU ARYA IN30105510546314 20/12 ,, INDIRA NAGAR, , LUCKNOW-226016 307.40 SAPNA JAIN IN30105510616467 171 VAKIL COLONY, SECTOR-11, , UDAIPUR-313001 159.00 ASHA SETHI IN30105510622943 B-16, JAWAHAR NAGAR, , KOTA-324005 2.65 SUSHIL KUMAR BHUTANI IN30105510755644 C-108, KALKAJI, , NEW DELHI-110019 445.20 ARBIND PRASAD IN30169610307953 QUARTERS NO.1/0005, SECTOR 2/D, STREET 8, BOKARO STEEL CITY, BOKARO-827001 477.00 RAMAN.T.R IN30169610330396 NANDANA, 11/380-A, THAMARAKULANGARA, TIRPUNITHURA, ERNAKULAM-682301 318.00 GIRDHARILAL BANSILAL MARSHIYA IN30169610417506 SUBHASH COLONY, NEWASA ROAD,SHRIRAMPUR, AHMEDNAGAR, MAHARASHTRA-413709 339.20 KALP NATH SINGH IN30094010191260 B-697, YAMUNA VIHAR, NTPC TOWNSHIP, P.O.JAMNIPALI, DISTT.KORBA-495450 850.65 VANAM SANJEEVA RAO IN30169610551678 H NO 1/2/20, 'SAI MANI KUNJ', MUNICIPAL OFFICE ROAD, OLD PALONCHA, KHAMMAM DIST-507115 318.00 SHAILENDAR KUMAR IN30169611061206 VILL GIRSHOLI, PS SARATH, PO BABHANGAMA, DEOGHAR, JHARKHAND-815353 1160.70 HARISH SACHDEVA IN30096610002761 7/100,SINGLE STOREY, RAMESH NAGAR, , NEW DELHI-110015 795.00 KAVITA CHOWDHRY IN30097411302456 1, MAHENRANATH RAY BYE LANE,, DOODH GALI, 3RD FLOOR,, FLAT NO. 305,, HOWRAH.-711101 159.00 UMANG DHIRAJLAL SHAH IN30098210099821 D-2, ANURAG FLATS, MITHAKHALI, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD-380006 132.50 PRAHLADBHAI MAFATLAL PATEL IN30098210235131 31,SUROHI PARK PART-2, OPP.SUKAN BUNGLOWS, NIKOL-NARODA ROAD,NARODA, AHMEDABAD-382415 882.45 MADHUKANT T SHETH IN30107110054547 511-B,R,P, MASANI ROAD, OMKAR SOCIETY 1ST FLOOR, FLAT NO101, MATUNGA (CR), MUMBAI-400019 1590.00 NEHA SETHIA IN30108022425066 NO 43, DIWAN RAMA ROAD, PURASAWALKKAM, CHENNAI-600084 2268.40 S NARAYANAN IN30108022542366 82/135 ELDAMS ROAD, F2 JAIN EMBASSY SQUARE, TEYNAMPET, CHENNAI-600018 678.40 MANGESHKUMAR K IN30108022712728 NO 19, EAST SANNATHI STREET, CHIDAMBARAM, CHIDAMBARAM-608001 95.40 G. SARASU IN30108022725844 OLD KARUR MILLS, NO.135 ANNA NAGAR, , KARUR-639005 318.00 KIRANMAGADI KRISHNASHETTY IN30216410126966 E W S 137 , GANESHA KRUPA, VISHWA GURU MARGA, R K NAGAR, MYSORE-400000 5.30 MITA NAVEEN MANGE IN30147710038066 227/5979 ANAND DARSHAN, R N NARKAR MARG, PANT NAGAR GHATKOPAR EAST, MUMBAI-400075 678.40 BRAHMANAPALLY SUVARNA IN30169611297416 5/2/55/2, VENKATESWARA BAZAR, MAHABUBABAD, WARANGAL-506101 318.00 MOHIT SAXENA IN30169611386316 194, RAVINDRA NAGAR, ADHARTAL, JABALPUR MADHYA PRADESH-482004 23.85 FAREEDA DEEDARALI LALANI IN30169611445216 FLAT NO B 23, KHOJA COLONY, NEAR KHAYUM PLOT, MAFCO ROAD, NANDED-431604 31.80 DHARAMPAL SINGH CHAUHAN IN30169611632272 38, VILL. AMBWALA, TEHSIL NAHAN, DISTT. SIRMOUR HIMACHAL PARDESH-173001 272.95 MAHASHIAN DI HATTI LIMITED IN30169611858827 9/44 MDH HOUSE, KIRTI NAGAR, , NEW DELHI-110015 32356.00 GNANASEKAR DORAIRAJA IN30115121741496 DEPT 710 YANPET POST BOX 30333, YANBU AL SINAIYAH, SAUDI ARABIA, YANBU AL SINAIYAH 30333-999999 62.50 BABINDER SINGH MAAN IN30147720019043 C-148, NARAINA VIHAR COLONY, , NEW DELHI-110027 254.00 SUSHMA SHARMA IN30147720062127 A-139, LAXMI BAI NAGAR, , NEW DELHI-110023 339.20 ANIL MALIK IN30147720095239 H.N.- 14/627, , FOUR MARLA, SONEPAT-131001 1335.60 DHANASEKARAN J IN30163740259272 CANARA BANK, PREMISES,ESTATE SECTION, CIRCLE OFFICE, MADURAI-625001 127.20 KAMALENDER KASHYAP IN30231610035274 HOUSE NO - 122, ROURA SECTOR, BILASPUR, HIMACHAL PRADESH-174001 511.45 DALJIT BAKSHI IN30231610160737 BAKSHI HOSPITAL, BIBI WALA ROAD, GALI NO- 3, BHATINDA, PUNJAB-151001 636.00 MANISH KUMAR GOYAL IN30220110448462 H. NO. 714, BEHIND GURUDWARA, NEW KHURSIPAR, BHILAI, DIST DURG-490011 318.00 PRUTHVISINGH R PUROHIT IN30220110541977 1412/10, LAXMIPURA CHALI, OPP. VIJAY MILL, NARODA, AHMEDABAD-382325 127.20 MANOJ KUMAR AGARWALLA IN30220110607777 S/O-JAGADISH PRASAD AGARWALLA, LAXMI BAZAR, , DHENKANAL-759001 31.80 AJAY SHAH IN30220110699092 91/3C, DHARAMPUR MAIN ABBEVALA, DALANWALA, DEHRADUN-248001 222.60 QUMARUL HASAN SYED IN30220110855193 104 HAMZA MANSION, TAJUL MASJID ROAD, , BHOPAL-462001 159.00 MEGHAMALA PATALSINGH IN30220110860502 C/O.PITAMBER SAHOO, PO - BANEIKALA, JODA, DIST - KENOJHAR-758034 2.65 SHIV KUMAR IN30223610127594 28/1, NAWABGANJ PASCHIMI, MUZAFFARNAGAR, UP-251001 254.00 ANJU IN30223610218044 28/10, PUNJABI BAGH EXTN, , NEW DELHI-110026 318.00 GURCHARAN SINGH IN30223610268904 383/B, EAST AZAD NAGAR, , DELHI-110051 678.40 JEYARAJ KANAGARAJAN IN30223610382476 NATIONAL TEST HOUSE, F/10 MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI-400096 31.80 RAHUL BHURE IN30223610546559 17/502, C H B JODHPUR, , JODHPUR-342008 2.65 ASHUTOSH PRIYA IN30177411677810 AMARPALI INSTITUTE, SHIKSHA NAGAR, LAMACHAUR, HALDWANI-263139 159.00 NAVINKUMAR DHEDKABHAI PATEL IN30177411874220 AT AND POST DHANORI, , , VALSAD-396045 47.70 ASHOK KUMAR PARSURAMPURIA IN30177411908867 C SH 17 GEETA DARSHAN CHS LTD, DEVCHAND NAGAR ROAD GEETANJALI NAGAR, BHAYANDER WEST, THANE-401101 39.75 SACHIN AGGARWAL IN30223610239829 H NO 9, NEW LAYAL PUR EXTN, NEAR SOM BAZAR CHOKE, DELHI-110051 225.25 VIJAY PRAKASH SETH IN30223610260080 803 MADHA FLATS, NTPC BLDG NO 20E, POWAI, MUMBAI-400096 360.40 PUNITA NEHRU IN30223610266166 H NO 1704, SECTOR 4, , PANCHKULA-134109 678.40 ANAND MAL BACHHAWAT IN30232410284953 MAHAVEER TEXTILES, SHOP NO 152, SBT MARKET, CONTONMENT, VIZIANAGARAM-535003 678.40 P V S SANTHARAM IN30232410418613 DNO 7-5-3/18, CHINA WALTAIR, , VISAKHAPATNAM-530003 159.00 T SATYANARAYANA IN30232410728094 DNO 3-111, , , PIDUGURALLA-522413 53.00 SARABJEET KAUR IN30147730019820 140,, B-4,SARAI KOTHI WALAN,, MORADABAD, U.P.-244001 339.20 PRASHANT KAPOOR IN30147730035385 M/S RAVI AUTOMOBILES, RAMPUR ROAD, MORADABAD, U.P.-244001 254.00 SUSHIL KUMAR GUPTA IN30147730050533 PANCHSHEEL PRIMROSE,, FLAT NO UG-01,, BLOCK NO-4, HAPUR ROAD,, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201002 127.20 KUMUDCHANDRA PUNJILAL DOSHI IN30148510077754 E/140 PART-1 PARSHVNATH TOWNSHIP, B/H SRP QUARTERS, NEW NARODA, AHMEDABAD-382346 318.00 GAURAV IN30169611073965 79/11, BARA CHOWK, NAHAN, HIMACHAL PRADESH-173001 196.10 PULLARAO MATHA IN30169611174769 8/11, SRIRAMA PURAM, KANAKADURGAMMA TEMPLE EDURUGA, GUDIVADA, KRISHNA-521301 318.00 RAMESH E IN30169611293478 OLD NO 38, NEW NO 22, V V KOIL STREET, TAMBARAM, CHENNAI-600045 50.35 NAND KISHORE IN30169611332540 H NO 544, TRIPURI, , PATIALA-147001 37.10 SIVA REDDY CHALLA IN30169611475324 2/11, BOLLAVARAM(P.O), MUPPALLA MANDAL,, GUNTUR(D.T).-522408 55.65 VINUKONDA JOHN MOSES IN30223610361454 1-7-137/304, RISALAGADDA SRK NAGAR, BAKARAM, MUSHEERBAD, HYDERABAD-500020 2.65 KAILASH LAL MATHUR IN30177412203113 B/F 3, S C W BIRLA VIKAS, , SATNA-485005 153.70 ANURADHA BADAN IN30177412232075 B 151, BLOCK B, SHIVALIK, NEW DELHI-110017 318.00 ASHOK KUMAR DHEEMAN IN30223610602296 B 276, SOUTH MOTI BAGH II, , NEW DELHI-110021 259.70 SATHISH GUNJUR LAKSHMINARAYAN IN30223610899745 B SANKARI APARTMENT, OLD NO 13 NEW NO 43, PULLIYAR KOIL STREET NESSAPAKKAM, CHENNAI-600078 63.60 BHANUPRAKASH KARANAM VANAVOLU IN30223611363053 D No. 3-77, Vanavolu, Gorantla, Anantapur-515231 5.30 JAYANT KRISHNA MANJREKAR IN30223611510918 901 MUN HOUSE NO 73, LILIYAN APARTMENT, D BABA SAHEB AMBEDKAR ROAD, KHAR P, Mumbai-400052 106.00 MANJU BALA IN30177412710322 ST NO 6, H NO 2454, SIDHI NAGAR, ABOHAR-152116 159.00 ANUJ MALHOTRA IN30177412757545 H NO 64, STATION ROAD 7, ARYA NAGAR, MORADABAD-244001 74.20 VIJAYRAJ BHANDARI IN30177412778264 17, WEST HANUMANTHARAYAN KOVIL STREET, ERODE, ERODE-638001 318.00 UJWALA RAJENDRA BHOSALE IN30177412863753 1419 MAHADEV GALLI NIPPANI, TAL CHIKODI, , BELGAUM-591237 15.90 VIPUL KUMAR SAVLA IN30177412994329 NISAR GRAIN STORE, KUTINO CHAWL GAVDEVI ROAD, GHATKOPAR WEST, MUMBAI-400086 159.00 DARSHANA MANOJ JAIN IN30177413030488 SHASTRI NAGAR, , , DONDAICHA-425408 79.50 MAKARAND MADHUKAR TENDOLKAR IN30177413047541 57/2610 MHB COLONY, GANDHI NAGAR, BANDRA E, MUMBAI-400051 79.50 NARESH GAUTAM IN30177413146560 13 14 JAIN MANDIR MAR, RAGHUNATH MANSAROVER, KALWAR RD JHOTWARA, JAIPUR-302012 185.50 Name FOLIO Address Net Amount (Rs) SANKAR GUHA IN30177413187711 110 B, SAGAR MANNA ROAD, 132 BEHALA 24 PARGANAS, KOLKATA-700060 31.80 KAMANASISH KUNDU IN30051317508699 6/38 B BIJOYGARH COLONY, JADAVPUR CENTRAL ROAD, 95 JADAVPUR GANDHI GATE, KOLKATA WEST BENGAL-700032 169.60 SAMEENA ZAHIR IN30051318252272 10 PLAIN STREET, SHIVAJINAGAR SHADAAB, NEAR CONGRESS SEVADEL OFFICE, BANGALORE KARNATAKA-560001 678.40 BASAVA SRINIVASA RAO IN30051318294462 FF4 FIRST FLOOR, KALYAN S MAHANTI MANSI, JILLA PARISAT MAHARANIPETA, VISAKHAPATNAM ANDHRA PRADESH INDIA-530002 159.00 BODDU SANDHYA RANI IN30232410823433 D/O SAIDAIAH, OPP LINE TO ANDHRA BANK, PIDUGURALLA, GUNTUR DIST-522413 3402.60 GUDLA VIMALA KUMARI IN30232410980098 PLOT NO 134, BANKERS COLONY, , SRIKAKULAM-532001 2.65 V RAMESH IN30232410989054 D NO 2/1A, ETTIMADAIKADU, SENBAGAMADEVI POST, ATTAIYAMPATTY, T GODE-637501 159.00 CHANDRAKANT JIVARAMBHAI PATEL IN30220110101829 8, MURLIDHAR SOCIETY, NEAR DHOBIGHAT, , MEHSANA ( N.G)-384001 159.00 TAPAN KUMAR DE IN30220110456649 AREA MANAGER, KUSTORE AREA BHALGORA, PO JHARIA, DHANBAD-828111 23.85 ROHIT GOEL IN30220110572693 GANDHI ROAD, BIRMITRAPUR, SUNARGARH, ROURKELA-770066 55.65 SHAH DHARMENDRA LALBHAI IN30148510273302 13/B, NEW CHAITANYA NAGAR, GIRDHARNAGAR, SHAHIBAUG, AHMEDABAD-380004 79.50 KANTILAL MOHANLAL GAJJAR IN30148510444184 B-19 JIVAN PARK, B/H SAMRAT NAGAR, GHODASAR, AHMEDABAD-380050 159.00 ANIL GROVER IN30256610038523 C-2/312, IST FLOOR, JANAK PURI, NEW DELHI-110058 636.00 HARISH BATRA IN30257410004887 91A, SOUTH ANARKALI EXTN, NEAR JAIN HAPPY SCHOOL, DELHI-110051 318.00 ABDUL LATIF NOORMOHAMED KHATRI IN30258210019033 OFFICE NO.4,1ST FLOOR,BOTAWALA BLDG,, 71/73 ALKESH DINESH MODY MARG,, FORT,, MUMBAI.-400001 636.00 VANI KUMAR IN30135620153953 195, III CROSS, C T BED,, OLD POLICE STATION ROAD, THYAGARAJA NAGAR, BANGALORE-560028 318.00 GURMEET SINGH IN30223610954967 HOUSE NO 2H/109, NIT, , FARIDABAD-121001 636.00 JITENDRABHAI KISHORBHAI MISHTRY IN30223611165868 Gali 1, Khodiyar Nagar, Althan Road, Surat-395007 7.95 KHARSAN DEVJIBHAI SAVABHAI IN30169612045856 AT PO LALAVADA, TA PALANPUR, DIST BANASKANTHA, PALANPUR-385001 2.65 DEEPAK JETHALAL SHAH IN30258210045919 21-23, MINT ROAD,, 4TH FLOOR, R. K. BUILDING,, FORT,, MUMBAI.-400001 636.00 HOWEHONNUR RAMANATHAN VIJAYKUMAR IN30260310121362 CORPORATION BANK, RTGS BRANCH, 66 67 MITTAL CHAMBERS, NARIMANPOINT MUMBAI-400021 318.00 SANGITA K DHUA IN30260310138747 D 5/5 P AND T COLONY, MULUND W, MULUND W, MUMBAI-400080 265.00 NARENDRAKUMAR HASMUKHLAL BHAGAT IN30098210264164 337, SECTOR-4, NIRNAYNAGAR, CHANDLODIYA ROAD, , AHMEDABAD-382481 318.00 ABDULKARIM SHAFIMOHAMMAD SHAIKH IN30098210484960 75/7,RAMALALA NI CHALI, UNDER KALUPUR BRIDGE, RAILWAYPURA, AHMEDABAD-380002 1359.45 VINOD MISHRA IN30262010031499 C-245, VANDANA VIHAR, NANGLOI, DELHI-110041 408.45 KAVITA GUPTA IN30262010074377 WZ-88A, JANAK PARK, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064 159.00 TARUN KUMAR JAISWAL IN30174010008118 GUPTA AUTOMOBILES, P.O. BARAJAMDA, , -833221 678.40 MUNNI DEVI IN30174010193543 B- 62, TEACHERS COLONY, BHALUBASA, POST- AGRICO, JAMSHEDPUR-831009 424.00 BHASKAR RAMESH NALLA IN30102220683076 DR N BHASKAR RAMESH, MAIN ROAD, RAJAM, SRIKAKULAM DIST-532127 318.00 YANTURI SEETHA KUMARI IN30102220719262 VIII L B 1ST FLOOR, J K MODERN HOMES, NOWROJI ROAD, VISAKHAPATNAM-530002 159.00 SUBHASH CHAND JAIN IN30176610024750 A - 201, , KAMLA NAGAR, AGRA-282005 1051.40 SABITA SAHOO IN30169612093950 SHEIK BAZAR, ORISSA, , CUTTACK-753008 31.80 Sunil Kumar Goel IN30177410021960 C 30, Raj Nagar, Pitampura, New Delhi-110034 339.20 Sunil Kumar IN30177410044214 Badaria, Soron, Distt Etah, U P-207403 424.00 Anita IN30177410059038 C 22, Model Town, , New Delhi-110009 1105.05 KRISHNA MITTAL IN30177410402847 47-G 4 R D HOUSE, CIVIL LINES, BOUNDARY ROAD JAWAHAR QUARTER, MEERUT-250001 1113.00 REETA AGRAWAL IN30177410523652 JYOTI ENT NURSING HOME, MANPUR ROAD KASHIPUR, , UDHAM SINGH NAGAR-244713 596.25 C KRISHNAN IN30177410570964 PLOT NO 12, NO 1 RAIL NAGAR, , SALEM-636005 31.80 KISHAN MANOHAR TRIKKANNAD IN30177411001881 C-303 GAYATRI DARSHAN CHS LTD, THAKUR COMPLEX, KANDIVLI EAST, MUMBAI-400101 177.55 VIJAY SHARMA IN30177411002710 88/A, MADAN MOHAN, BURMAN STREET, KOLKATA-700007 129.85 KRISHNAN V S IN30163740621275 14/34, CHETTY STREET, SAIDAPET, CHENNAI, -600015 159.00 SUNDARAVALLI S IN30163740689037 OLD NO 29B NEW NO 7/29, JOTHI NAGAR, B COLONY, POLLACHI-642001 159.00 YOGESH KUMAR GUPTA IN30177414111758 NAJHAI MOHAL, , , AURAIYA-206122 396.30 DHANANAJAI KUMAR IN30177414158642 CPL RADIO FITTER TACDE, AF STATION MAHARAJPURA, GWALIOR, GWALIOR-474020 39.75 GIRRAJ SINGH IN30177414206691 231, GANDOORA VIA BARODA MEO, TEH LAXMANGARH, ALWAR-301001 312.70 RAJESHWARI KUMARI IN30177414861808 FLAT NO 202, MAJESTIC PLAZA, WEST BORING ROAD, PATNA-800001 34.45 ANIL AHUJA IN30223611939557 G-24, Block-G, Mansarover Garden, Delhi-110015 678.40 MOHAN VINOTH KUMAR IN30223612099030 Plot No.34, 4th Cross Street, Anna Nagar Dharmapuram, Salai, Mayiladuthurai Tk, Nagai Dt-609001 31.80 ANKESH GUPTA IN30223612348101 32 C, Pkt F, Mayur Vihar Ph 2, New Delhi-110091 53.00 SURENDRA KUMAR IN30234910239084 21-A/E4, LIG FLATS UDYOG VIHAR, SECTOR-82,G B NAGAR, NOIDA, UP-201304 678.40 KAVITA GURDAS TULSANI IN30109810032735 23 HEMU KALANI SOCIETY, PIMPRI COLONY, , PUNE-411017 678.40 DALVI RAGHUNATH SHANKAR IN30109810356434 S NO 47 SUNITA NAGAR, WADGAON SHERI, , PUNE-411014 318.00 RAJ JINDAL IN30226910184810 A 740,, SARITA VIHAR,, , NEW DELHI-110044 628.05 PADMA PRABHUNATH KOLHE IN30226910190156 C/ O S DHORE SITA NAGAR,, PLOT NO 3,, SOMALWADA,, NAGPUR-440025 37.10 KAILASH KHANNA IN30086110085872 228-A, MIG Flats, Rajouri Garden, New Delhi-110027 318.00 PUNEETA SETHI IN30086110103484 H.No.- 843, Sector- 16-D, , Chandigarh-160015 318.00 HASMUKHBHAI GANDABHAI VANIYA IN30148530034409 20-88 G, LAXMINAGAR SOCIETY,, PATDI-9,, PATDI,, SURENDRANAGAR.-382765 159.00 Sandhya Damani IN30149310004628 86Q, Manoharpukur Road, Flat 2C, , Kolkata-700029 424.00 RAJIV KUMAR JAIN IN30226910400154 F D 57,, SECTOR III,, SALT LAKE KOLKATA,, WEST BENGAL-700106 79.50 RITESH KUMAR IN30226910490616 C/O KAMATA PRASAD, CHUNNA BHATTA, PUNJABI MUHALLA, SASARAM, BIHAR-821115 26.50 MANISH DEV GUPTA IN30223611306973 380, Rajendra Nagar, Near T B Hospital, Lucknow-206013 5.30 RAM DADU MOHITE IN30223611637489 Gmc Park Flat No 3/E, Plot No 109 Shahu Nagar, Chinchwad, Pune-411019 190.80 ABDUL HUQ IN30223611853036 8,10th Crs,, Padarayana Pura,, West Arfath Nagar, Bangalore-560026 15.90 S BABY IN30135620268448 NEW NO 7, ULAGAPPAN STREET, TRIPLICANE, CHENNAI-600005 265.00 MUKESH BABOO IN30135620315828 20, BASUNDHARA ENCLAVE, MURSAN GATE, , HATHRAS-204101 132.50 DIPALI ROY CHOWDHURY IN30264610037715 6/16A, BEJOYGARH COLONY, , KOLKATA-700032 413.40 MANOHAR VASANT DEODHAR IN30267930069503 VASANT VILAS, 18 JAWAHAR LAL NEHRU ROAD, , ALLAHABAD-211002 318.00 RAJESH AYYAPPAN IN30177414961070 34 2429 SASTHA VIHAR, GOVT HIGH SCHOOL ROAD, EDAPPALLY, COCHIN-682024 270.30 CHIRANJEEV KUMAR IN30226910683920 QR NO. B 26/ 60,, SECTOR -2,, DHURWA RANCHI,, JHARKHAND-834004 424.00 VORUGANTI NARSAIAH IN30226910954250 H.NO-1-12, NEAR ANDHRA BANK,, HUZUR NAGAR, NALGONDA-DIST,, , ANDHRA PRADESH-508204 318.00 PARMOD KUMAR GUPTA IN30226910956087 H. NO. 35,, JANGPURA ROAD,, BHOGAL,, NEW DELHI-110014 127.20 HIREN MILAPJI RATHOD IN30177415826029 3/84, SURYAMAHAL B, JSS ROAD GIRGOAN, MUMBAI-400004 31.80 SANDEEP SHARMA IN30177415873937 78 GUMASTA NAGAR, , , INDORE-452001 7.95 JITENDRA KUMAR GUPTA IN30177416426719 192 A, SAKET, , MEERUT-250001 1399.15 BUDHAI RAM IN30177416615766 QR NO MN 23, NCL KAKRI COLONY, POST KAKRI, SONBHADRA-231220 265.00 A SAHABTHEEN IN30177416731914 9/96 CHEMBIKULAM, VADAKKANKULAM VIA, RADHAPURAM TK, TIRUNELVELI-627116 10.60 VISHVESHWAR SANKHLA IN30177417181413 OUT SIDE, IDGHA BARI, NATHUSAR BASS, BIKANER-334001 204.05 HARMINDER JEET KAUR IN30176610030161 A - 2, GURDWARA RAKAB GANJ, , NEW DELHI-110001 678.40 ANUKULA VENKATA LAKSHMANA KUMAR IN30267930202809 FLAT NO 303 JASMINE BLOCK, DOMUS GREEN GMR TOWNSHIP, SAROORNAGAR, RANGA REDDY ANDHRA PRADESH-500005 318.00 KASHMIR SINGH IN30267930221260 1206 TOWER-10, SAVITRY GREENS VIP ROAD, ZIRAKPUR SAS NAGAR, MOHALI PUNJAB INDIA-140603 424.00 PRAMOD TULSYAN IN30112715223376 TULSYAN STATIONERY PRINTERS, PURANI DHARAMSHALA COMPOUND, MOTIJHEEL, MUZAFFARPUR, BIHAR-842001 318.00 MADHUMITA DHAR IN30077310096032 JAGACHA, GIP COLONY, , HOWRAH-711112 3.30 SWAPAN MALLICK IN30077310231708 21/1, RAJEN SETT LANE, P.O.- BELUR MATH, , DIST.- HOWRAH-711202 731.40 V VIJAYAKUMAR IN30220110650817 NO 1/51, GANGANALLORE, , VELLORE-632101 159.00 SHARDABEN BHAGVANSINGH PARMAR IN30220110659277 5 DIVINE BUNGLOWS, SOLA, TA DASKROI, AHMEDABAD-382428 95.40 DEEPAK SINGH SOLANKI IN30220110734824 13,RAMBALI NAGAR, , , INDORE-452006 79.50 MD SADIK IN30220111194183 7 - 9 - 179 / 1, NALLA KUNTA, , , GADWAL-509125 190.80 DIBYENDU BANERJEE IN30220111204638 59/H6, CHENAB ROAD, SAKCHI, PO SAKCHI, JAMSHEDPUR-831001 222.60 ASHOK JANGID IN30223610243836 143, SHANTI PRIYA COLONY, NANDAN VAN NAGAR, JODHPUR-342008 31.80 DEEPAK GROVER IN30236510080732 SU-161,, PITAM PURA,, , DELHI-110088 678.40 HEMANGINI SHAILESHKUMAR SHAH IN30115112955635 105 J D CHAMBERS 1ST FLOOR, HIREN CLOTH MARKET, CROSS LANE, AHMEDABAD-380002 121.90 SANDIP PRAMODKUMAR PANCHOLI IN30098210379087 103/B,PRERNA VIRAJ TOWER-2, OPP,CHANDAN FARM, NR NADANVAN, JODHPUR GAM ROAD, SATELLITE, AHMEDABAD-380015 360.40 ALKABEN HEMANTKUMAR MEHTA IN30098210576496 52-A,NARAYANNAGAR SOCIETY,, NARAYANNAGAR ROAD, VASNA, AHMEDABAD-380007 318.00 SANJAYBHAI RAMBHAI PATEL IN30098210679610 4-ANANDDHAM SOCIETY,, C.T.M.HIGHWAY,, WONDER POINT, AMRAIWADI, AHMEDABAD-380026 318.00 MADHU JUNEJA IN30236510237739 H.NO. 783/23,, D.L.F.COLONY, PLOT NO. 25,, ROHTAK,, HARYANA-124001 201.40 ANITA JAIN IN30236510395299 H.NO.-23/169, DHARAM PURA, CANAL ROAD, BARAUT, UTTAR PRADESH-250611 318.00 JASMEET SINGH IN30236510495200 H.NO. 1502, SECTOR - 7 C, CHANDIGARH, HARYANA-160019 230.55 AJAI SINGH IN30092310047085 475/4, VIJAY PARK EXTENSION, LANE NO.13, DEHRADUN-248001 318.00 SATISH SHARMA IN30094010053027 E-76, NARAINA VIHAR, , NEW DELHI-110028 455.80 SANJAY KUMAR GUPTA IN30096610322403 HOUSE NO- 4, BRAHM VIHAR, KANKHAL, HARIDWAR (UTTARAKHAND)-249408 596.25 SURENDER KUMAR SHARMA IN30096610368652 727/171, KAUSHLYA KUTIR SHIVAJI PARK, OPP- SUBZI MANDI KHANDRA ROAD, GURGAON (HARYANA)-122001 159.00 ASHISH SETHI IN30223610412537 A/18 B, VIJAY NAGAR, SINGLE STOREY KINGSWAY CAMP, DELHI-110009 159.00 AJAY B KANSAL IN30223610459219 KANDLA SHATINDA, PIPELINE P O PANIPAT, REFINERY BAHOLI, PANIPAT HARYANA-132140 159.00 OM PRAKASH SRIVASTAVA IN30223611235798 67 106, Shivkatra Harjendra Nagar, Kanpur, -208007 222.60 PRADEEP KUMAR PANDEY IN30267930383916 SHRI GANDHI ASHRAM, CIVIL LINES, , MORADABAD-244001 318.00 MITHLESH KUMARI BANSAL IN30267930385835 7-GA-18, JAWAHAR NAGAR, , , JAIPUR-302004 477.00 SALEK CHAND SHARMA IN30236510734833 PRIKSHAT GARH, , MEERUT, UTTAR PRADESH-250406 159.00 SUSHIL GUPTA IN30177411738618 C 24, KHAZAN BASTI, NANGAL RAYA, NEW DELHI-110046 826.80 PUSHPA KEWALRAMANI IN30177411794779 A 91 H B, H B KOH-E-FIZA, , BHOPAL-462001 280.90 SAROJ BALA IN30177411830110 H NO 299, GURU NANAK COLONY, , SANGRUR-148001 5.30 HARI MOHAN GARG IN30267930682836 396 SANJAY MARG, SOUTH BHOPA ROAD, , MUZAFFARNAGAR-251001 424.00 KANTI RANA IN30226910146672 S-426,, S- CLUSTER,, SHIVALIK NAGAR,, BHEL RANIPUR HARIDWAR-249403 318.00 MANOJ KUMAR SINGHAL IN30142810030388 KU-90, PITAM PURA, , DELHI-110034 542.40 Name FOLIO Address Net Amount (Rs) VISHWANATH IN30226910187322 2/ 78 B I T CHAWL,, KESHAVRAO KHADEY MARG,, JACOB CIRCLE,, MUMBAI-400011 542.40 VIRENDRA KUMAR IN30226910188776 K-140,, SHIVALIK NAGAR,, BHEL,, HARDWAR-249403 612.15 GOURAV JAIN IN30236510961836 H.NO. 520/3, STREET NO. 5 VIJAY PARK, MAUJPUR, DELHI-110053 26.50 DIGAMBAR P DIGHE IN30226910268168 N 41 JA 2 2 6 CIDCO,, 4TH SCHEME,, SAVATA NAGAR,, NASHIK-422009 55.65 SAROJ KHORANA IN30226910355017 B-83, SECTOR 56,, , NOIDA, U. P.-201301 318.00 RITA CHATURVEDI IN30226910546546 42 9 SAKET PALLI,, NARHI LUCKNOW,, , UTTAR PRADESH-226001 636.00 DHARMENDRA JASHBHAI PATEL IN30226910782602 39-2-19A/13,VISHNU VARDHAN STREET,, SRI GANESH TRADING,, LABBIPETA,, VIJAYAWADA-520002 318.00 T AMMINIKUTTY AMMA IN30088813173993 T C 2/1679 1 NEAR MAHA DEVA TEMPLE, GOWREESA PATTOM, PATTAM PALACE P O, TRIVANDRUM-695004 318.00 ASHVIN MADHUSUDAN SHAH IN30226910866600 B-314, SHYAMKAMAL CHS LTD.,, 27 TEJPAL ROAD, AGARWAL MARKET,, VILE PARLE EAST,, MUMBAI-400057 848.00 SELVARAJ P IN30226910942908 M/S RAVISELVAM TEXTILES,, 401 ESWARAN KOIL STREET,, , ERODE-638001 21.20 MOHAMMED YUNUS IN30226911049563 S/O AHMED HUSSAIN,GN POULTRY FARM,, 216/L 42,MAGRI SCHOOL ROAD,, MULLATALAI,UDAIPUR,, RAJASTHAN-313001 318.00 SURESHKUMAR GANESHBHAI DESAI IN30226911073876 17, JAY AMBE SOCIETY,, RADHANPUR ROAD,, , MEHSANA-384002 15.90 ADITYA VIVEK GOGATE IN30226910653101 AT SANNIDHYA VISE MALA COLLEGE RD,, NASHIK,, , MAHARASHTRA-422005 23.85 ARVIND KUMAR MAHAJAN IN30226910752618 46,, TARANI COLONY,, , DEWAS-455001 129.85 MEENA CHANDRAKANT SINHA IN30226911421026 GOPAL NAGAR, PLOT NO 46,, SAKRI ROAD,, DHULE,, MAHARASHTRA-424001 233.20 ANURADHA KIRAR IN30226911453717 C-58,, NFL TOWNSHIP,, PANIPAT,, HARYANA-132101 53.00 KUNAL KHAKHARIA IN30226911666587 OPP COLLECTOR,, BUNGALOW CIVIL LINES,, RAIPUR,, CG-492001 58.30 UMESH IN30226911802252 325,, SEC 51,, CHANDIGARH,, U.T.-160051 174.90 MANJARI SINGH IN30226912045783 HOSPITAL ROAD WORD NO 16, MADHUBANI KORBA, , CHHATTISGARH-495677 265.00 SUNIL THAKUR IN30226912119851 25/5, OLD RAJINDER NAGAR, , NEW DELHI-110060 636.00 Partibha Goel IN30177410021953 C 30, Raj Nagar, Pitampura, Delhi-110034 339.20 Anu Goel IN30177410021978 C 30, Raj Nagar, Pitam Pura, New delhi-110034 339.20 Anil Kumar Goel IN30177410021994 C 30, Raj Nagar, Pitampura, Delhi-110034 339.20 Seema Gupta IN30177410023099 55/7, Onkar Nagar B, Trinagar, Delhi-110035 318.00 Siyaram Agarwal IN30177410090928 28 C New Mandi, South Bhopa Road, Muzaffarnagar, U P-251001 938.10 Raja Tyagi IN30177410261710 K 4-4005, Shastri Nagar, , Meerut-250004 53.00 BASAU RAM IN30267930843546 UNION BANK OF INDIA, , , KAITHAL-136027 42.40 DINESH KUMAR SARADA IN30102220925317 C/O NEW SHYAM AGENCIES, D NO 15 1 112 CEMENT DEALER, SHASTRY ROAD NEW PALONCHA,, DIST KHAMMAM-507115 318.00 A BALARAMUDU IN30102220983278 H NO 14/5A, LALBANDH STREET, NANDYAL, KURNOOL DISTRICT-518501 24.80 KOLUSU JAYA SEKHAR IN30102221010893 S/O KRISHNA RAO (JUTE MILL), D NO 16A 13 7, RAMALAYAM STREET TANGELLAMUDI, ELURU-534005 339.20 NAKUL SINGH IN30177410562222 B-75, NTPC, VIDYUT NAGAR, GHAZIABAD-201008 7.95 MAHABALESHWAR VISHNU HEBBAR IN30177410610014 VIVEK NAGAR, , , KUMTA-581343 31.80 AKASH KUMAR IN30177410738788 D 40/46, LAKMAN PURA, , VARANASI-221001 159.00 SUJIT MADHUKAR RAJHANS IN30177410773644 A1 374, YADOGOPAL PETH, OM RESIDENCY, SATARA-415002 31.80 ATUL KRISHNANATH POTNIS IN30177410878945 45 PITRU SMRUTI, VEER BAJIPRABHU SOCIETY, SAHAKAR NAGAR NO 5, PUNE-411009 21.20 KANAKSING NARAYANSING PAWAR IN30177411456488 P NO 92, BADGUJAR COLONY, DEOPUR, DHULE-424002 127.20 PANKAJ SHARMA IN30177411476156 129 B KANCHANJUNGA APPTS, BLOCK B, SECTOR 53, NOIDA-201304 477.00 POOJA NAYYAR IN30177411526592 C 57, SHASTRI NAGAR, , MEERUT-250005 318.00 BASUDEO PRASAD IN30177411544020 QTR NO 1183, SECTOR 9/D NEAR ST 37, BOKARO STEEL CITY, BOKARO-827009 225.25 RAKESH MEHTA IN30177411556274 B 333, OPP EAST END APPT, NEW ASHOK NAGAR, DELHI-110096 79.50 CHARULATA AJAYKUMAR PATEL IN30267930877822 138 DAYLGE PARK SOC, BH SHANTOSH APPT ALLTHAN ROAD, CHAR RASTA SURAT, GUJARAT-395017 678.40 HIRABEN DHIRAJLAL MEHTA IN30097410021161 DELI FALI,, CHANDI BAZAR,, JAMNAGAR, -361001 678.40 PRATIMA ASHOK BHOPI IN30115120081529 RAJHANS CO OP HOUSING SOCIETY, PLOT NO 72/1 NEAR PIONEER SOCIETY, 11 FLOOR BLOCK NO 10, PANVEL-410206 63.60 PRAVEEN KAUSHIK IN30115120185811 131/11 POLICE COLONY IDGAH ROAD, AHATA KIDRA, , DELHI-110006 31.80 JATINBHAI BHAGAVANBHAI DHAMELIYA IN30177411833183 A 48 SHIV DARSHAN SOC, YOGI CHOWAK SOC, OPP KRISHNA ROW HOUSE VARACHHA ROAD, SURAT-395006 50.35 NARESH NAGRATH IN30177411839557 OPP STATE BANK OF INDIA, , , DEORIA-274001 294.00 UDAY PRABHAKAR PALNITKAR IN30177411868196 47/1 1 LAXMI PARVATI SOCY, TAWARE COLY, , PUNE-411009 310.05 SOHANLAL AGARWAL AVINASH IN30177412043259 C V CHOWTI BLDG NO 73, KUMBHKONAM PLOTS, DESHPANDE NGR BEHIND GUJARAT BHAVAN, HUBLI-580023 318.00 BHARTI DINESH MEHTA IN30177412108782 SAI MANDIR ROAD, , , WARDHA-442001 79.50 ANNPURNA PANWAR IN30267931118394 NEHRU SHISHU KUNJ, KESAR BAG JAIN COLONY, RATANADA, JODHPUR-342001 10.60 MIRDULA AGARWAL IN30267931323863 MURLI MANOHAR BUILDING, GUNJ BAZAR, , MORADABAD-244001 318.00 SHIPRA JAIN IN30240410028843 CHOWK BAZAR, MANGLOUR TOWN, DISTT. HARDWAR, UTTRANCHAL-247656 54.90 P.BALA KOTESWARA RAO IN30243720072242 D NO 41-26/1-52, KRISHNA LANKA, , VIJAYAWADA-520013 320.65 DIGE AND ASSOCIATES INVESTMENT CONSULT AIN3T0S22P6V9T11L0T0D5970 SONIA 2113,, EWARD NIMBALKARCOLONY,, KOLHAPUR,, MAHARASHTRA-416003 83.10 ANWAR SHAIK IN30226911046372 17-8-67, 5TH LINE,, ANANDPET,, GUNTUR,, ANDHRA PRADESH-522003 1325.00 S BALACHANDRAN IN30226911119762 67 VISWANATHAPURAM ,, , , MADURAI-625014 21.20 LATA SRICHAND MOTWANI IN30226911131072 FLAT NO B- 205,, BASANT BAHAR CO OP HSG SOC,, BEHIND ULHASNAGAR,, ULHASNAGAR-421005 92.75 RAJESH VASANTRAO THAKKAR IN30226911156573 405, SHAKUNTALA SMRUTI,, 4TH FLOOR, G GUPTE RD,, DOMBIVALI WEST,, THANE-421202 21.20 AMIT KUMAR GOYAL IN30226910787487 JR-106, HINDALCO COLONY,, RENUKOOT,, SONEBHADRA, UTTAR PRADESH-231217 169.60 VIJAYA KUMAR BASHETTY IN30226910790863 A.A.O,LIC OF INDIA ,, , , NIZAMABAD-503003 159.00 DEVENDRA NATH DUBEY IN30226910941945 D-206,, KEDAR NAGAR,, AGRA,, UTTAR PRADESH-282001 21.20 PARAS KUMAR JAIN IN30226911028109 49/2 VARDHMAN COLONY,, GALI NO-2 BEHIND BUS STAND,, BHILWARA,, RAJASTHAN-311001 132.50 PAWAN KUMAR JAIN IN30142810052343 BE-12, SHALIMAR BAGH, DELHI, DELHI-110088 318.00 BOMMAREDDY VIJAYA NIRMALA IN30177412179377 D NO 18-196, DOWLESWARAM, AGRAHARAH, RAJAHMUNDRY-533125 318.00 MARIAPPAN S M IN30177412402610 PUDUAMMAN KOIL STREET, PUTHIYAMPUTHUR, , TUTICORIN-628402 222.60 RAKESH RANJAN TEWARY IN30177412491279 QTR NO 131 TYPE III, SPG COMPLEX, SEC 8 DWARKA, NEW DELHI-110045 15.90 AJIT PAL SINGH MULTANI IN30143610620060 H NO 143 VILL LAMME, PO JAID, PS BHOLATH, JALANDHAR-144622 678.40 KAMLABEN ISHVERLAL DESAI IN30146910032332 7, SATYA SOCIETY, AT. CHANDLODIA, , AHMEDABAD-382481 424.00 PAWAN SHARMA IN30147710032375 34 MISHRA INDUSTRIES, , AURANGABAD ROAD, NEW M I D C JALNA-431203 678.40 HARIKRUSHNABHAI N KAKDIYA IN30164510345480 BHAVNAGAR ROAD, NANKUBHAI NI VADI, , BOTAD-364710 79.50 HEENA CHETAN SHAH IN30097410354692 'VASANT',, BADMINGTON HOUSE,, 48 / 49, KETAN SOCIETY,, JAMNAGAR.-361008 42.40 BHATT RAMJIBHAI S. IN30097410369487 AT, PADARI (GOHIL),, VIA, TRAPAJ, TAL. TALAJA,, DIST. BHAVNAGAR,, PADARI.-364150 159.00 KANKUBEN S GEMAVAT IN30115121162236 601 B PARESH APTS, SVP ROAD, ABOVE SYNDICATE BANK BORIVALI WEST, MUMBAI-400092 159.00 MONAJ KUMAR JAIN IN30100610014589 H.NO. 12/9, PADMAKAR CHURAHA, BALKHANDI NAKA ROAD, BANDA-210001 424.00 VIPIN KUMAR SHARMA IN30100610052624 11/123 NAI KI MANDI, DHAKRAN CROSSING, , AGRA-282010 318.00 ANGARA KOTESWARA RAO IN30102213364344 32 14 8, VINUKONDA VARI STREET, TANUKU, ANDHRA PRADESH-534211 21.20 NIRANJANLAL HARNATHKA IN30102220047817 NICO AGRO OIL PRODUCTS PVT LTD, SANGADIGUNTA, GUNTUR, AP-522003 678.40 POLU MOHANA REDDY IN30102220174862 D NO 74 24 4, ASHOK NAGAR, VIJAYAWADA,, AP-520007 477.00 SAROJANA PALLERLA IN30102220323424 H NO 3 5 338, AZMATH PURA GANDHI ROAD, GANDHI ROAD, KARIMNAGAR-505001 678.40 NAMBURI SANTHI PRADEEP IN30102220570477 D NO 10/391, CHEMMANAGIRIPET, MACHILIPATNAM, KRISHNA(DT) AP-521001 154.45 ALLI JAGANNATHAM IN30102220650590 H NO 3 7 431/D, VAVILALAPALLY, KARIMNAGAR DIST, A P-505002 636.00 BIJAYA KUMAR MUNI IN30226912918702 QR NO B1052 NALCO NAGAR, ANGUL, ORISSA, INDIA-759145 265.00 MOHAMMAD MISBAHUDDIN ANSARI IN30177412189186 AT AND PO BHARRA, P S CHAS, , BOKARO-827013 31.80 VIJENDER KUMAR GARG IN30177412383919 D-13/9, BLOCK-D PKT-13, ROHINI SECTOR 8, DELHI-110085 58.30 PAWAN KUMAR IN30177412566857 128, BHOPAROAD DAKSHINI, , MUZAFFARPUR-251001 79.50 SHAHASTRE KIRANDAN CHARAN IN30177412602393 5C 46, JAINARAYAN VYAS COLONY, , BIKANER-334003 42.40 PADMAJA REDDY R IN30177412630509 NO 41/1 1ST B CROSS 3RD MAIN, MATHIKERE, , BANGALORE-560054 159.00 BASUDEV DEHURY IN30226911374968 AT-DANARA,, PO-DANARA, PS-COLLIERY,, ANGUL,, ORISSA-759103 2.65 IMRAN GAJIUDDIN SALATI IN30051318328032 2/678 VIVEK KHAND, GOMTI NAGAR, NEAR GREEN WAYS TRAVEL, LUCKNOW UTTAR PRADESH-226010 79.50 BAJAJ KRISHNAKUMAR IN30112715169903 FLAT NO S/01 PRASAD APARTMENT, P NO 1288/253, NANDANVAN MAIN ROAD, NAGPUR-440009 95.40 RAVINDRA YASHWANTRAO RAJMANE IN30226911164387 VIMALVEL,, SAHYADRI NAGAR,, PLOT NO 3,, SOLAPUR-413003 84.80 SURENDRA PRATAP SINGH IN30177412529543 H P C L LTD, , PANEWADI, MANMAD-423104 265.00 BORAHALLI KRISHNA IN30177412552367 H NO 17-23/2, DHARMAPURI COLONY, UPPAL, HYDERABAD-500039 31.80 PRIYAS A IN30177412607517 PALAKULAM VELIYIL, ASRAMAM ROAD, AVALOOKUNNU P O, ALAPPUZHA-688006 13.25 SANJAY GUPTA IN30177412754109 810/17, MOHALLA MAHAJAN PAROW, APPROACH ROAD, ROHTAK-124001 437.25 HEMLATA SUWALKA IN30177412763834 SHREE RAM COLONY, NEW IRANS, , BHILWARA-311001 79.50 DEEPA DEEPAK KUDTARKAR IN30177412975795 MEERA MANOHAR, SAIMANDIR ROAD, , KARWAR-581301 159.00 SANDEEP KUMAR IN30177413041738 NEW MITHANPURA, NAND BIHAR COLONY, , MUZAFFARPUR-842002 15.90 MEHTA DILIPKUMAR D IN30177413613244 NAGAR KUI, MANGAL BHOJANI KHADKI, , NADIAD-387001 7.95 NARASINGA RAO IN30226911496264 4-4-223/37,, SATYANATH COLONY,, RAICHUR,, KARNATAKA-584101 294.15 MONA GOEL IN30226911556977 THE DOON SCHOOL,, THE MALL ROAD,, DEHRADUN,, UTTARANCHAL-248001 106.00 ASHOK KUMAR MANOTA IN30177413735444 Q NO C 11 41 PTS, NTPS JYOTHINAGAR, RAMAGUNDAM, KARIMNAGAR-505215 532.65 SHEFALI SRIVASTAVA IN30177413894976 P N B MANDI, KALAGARH ROAD, , DHAMPUR-246761 318.00 RUCHIKA GOYAL IN30177414155048 H NO 5/IV, THE MALL, , LUDHIANA-141002 318.00 GIRDHARI LAL BAGORIA IN30177414167882 A 93, MALVIYA NAGAR, , JAIPUR-302017 318.00 PRIYA AMITABH PENDSE IN30177414207482 B 21, SHANTI VIHAR, NEAR VIDNYAN NAGAR BAVDHAN, PUNE-411021 5.30 S SARAVANAN IN30177414535701 NO 6/19 SARALAIKADU, P N PATTY, METTUR TK, SALEM-636404 82.15 AMARPREET SINGH IN30226911860948 H NO B, VI/5314,, MOHLLA TALAB,, FARIDKOT,, PUNJAB-151203 434.60 PANKAJ GOLECHA IN30226911946133 NO 77, PERAMBUR BARRACKS ROAD,, SRI FLAT NO 2,VEPERY,, CHENNAI,, TAMILNADU-600007 2.65 PHOENIX SHARE & STOCKBROKERS PVT LTD IN30115113000946 B/102 10TH FLOOR MITTAL TOWER, PREMISES CO OP SOC LTD, 210 NARIMAN POINT OPP VIDHAN BHAVAN, MUMBAI MAHARASHTRA-4 00021 1.65 SUNIL KUMAR IN30078110056715 199, RAJA GARDEN, , NEW DELHI-110015 424.00 SIKHA SAHA IN30078110118740 D- 2 / 3, KARUNAMOYEE HOUSING, , KOLKATA-700091 31.80 THAIKADAVIL ANTONY ANTONY IN30247040149246 G 202/203 PANCHVAN COMPLEX, NR MARY IMMACULATE GIRLS HIGH SCHOOL, BORIVLI W, MUMBAI-400103 542.40 This is an excerpt of the original content. 