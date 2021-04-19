NVIDIA SAYS ON UK INTERVENING N ARM DEAL: "WE DO NOT BELIEVE THAT THIS TRANSACTION POSES ANY MATERIAL NATIONAL SECURITY ISSUES. WE WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH THE BRITISH AUTHORITIES, AS WE HAVE DONE SINCE THE ANNOUNCEMENT OF THIS DEAL.
04/19/2021 | 08:40am EDT
NVIDIA SAYS ON UK INTERVENING N ARM DEAL: "WE DO NOT BELIEVE THAT THIS TRANSACTION POSES ANY MATERIAL NATIONAL SECURITY ISSUES. WE WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH THE BRITISH AUTHORITIES, AS WE HAVE DONE SINCE THE ANNOUNCEMENT OF THIS DEAL.”