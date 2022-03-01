NVIDIA Says No Evidence Of Ransomware Being Deployed On Nvidia Environment - Spokesperson

March 1 (Reuters) - NVIDIA Corp:
* ON FEBRUARY 23, 2022, NVIDIA BECAME AWARE OF A
CYBERSECURITY
INCIDENT WHICH IMPACTED IT RESOURCES
* NO EVIDENCE OF RANSOMWARE BEING DEPLOYED ON THE NVIDIA
ENVIRONMENT OR THAT THIS IS RELATED TO THE RUSSIA-UKRAINE
CONFLICT
* AWARE THAT THREAT ACTOR TOOK EMPLOYEE CREDENTIALS, SOME
NVIDIA
PROPRIETARY INFORMATION FROM SYSTEMS AND HAS BEGUN LEAKING IT
ONLINE
* TEAM IS WORKING TO ANALYZE INFO; DO NOT ANTICIPATE
DISRUPTION TO
BUSINESS, ABILITY TO SERVE CUSTOMERS AS A RESULT OF INCIDENT
Further company coverage: