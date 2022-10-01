NVP S p A : Relazione finaziaria semestrale semestrale consolidata al 30 giugno 2022 del Gruppo NVP

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 DEL GRUPPO
INDICE
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO NVP AL 30 GIUGNO 2022
IL GRUPPO NVP
6
UN PERCORSO DI SUCCESSO
8
IL GRUPPO NVP E LA FORZA NELL'INNOVAZIONE
11
PROSEGUE LA CRESCITA PER LINEE STRATEGICHE
13
LA CRESCITA DEL GRUPPO NVP
14
ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED EVENTI SIGNIFICATIVI DI PERIODO
16
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL GRUPPO NVP
20
SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO NVP
22
SITUAZIONE ECONOMICA DEL GRUPPO NVP
23
PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE DEL GRUPPO
27
ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE RIFERITE AL GRUPPO NVP
41
ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
44
BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO NVP AL 30 GIUGNO 2022 47
3
RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL GRUPPO NVP CONSOLIDATO
AL 30 GIUGNO 2022
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
Disclaimer
NVP S.p.A. published this content on 01 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 October 2022 13:23:05 UTC.