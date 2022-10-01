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NVP S p A : Relazione finaziaria semestrale semestrale consolidata al 30 giugno 2022 del Gruppo NVP

10/01/2022 | 09:24am EDT
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2022 DEL GRUPPO

INDICE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO NVP AL 30 GIUGNO 2022

IL GRUPPO NVP

6

UN PERCORSO DI SUCCESSO

8

IL GRUPPO NVP E LA FORZA NELL'INNOVAZIONE

11

PROSEGUE LA CRESCITA PER LINEE STRATEGICHE

13

LA CRESCITA DEL GRUPPO NVP

14

ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED EVENTI SIGNIFICATIVI DI PERIODO

16

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL GRUPPO NVP

20

SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO NVP

22

SITUAZIONE ECONOMICA DEL GRUPPO NVP

23

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE DEL GRUPPO

27

ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE RIFERITE AL GRUPPO NVP

41

ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

41

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

44

BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO NVP AL 30 GIUGNO 2022 47

3

RELAZIONE SULLA GESTIONE

DEL GRUPPO NVP CONSOLIDATO

AL 30 GIUGNO 2022

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Disclaimer

NVP S.p.A. published this content on 01 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 October 2022 13:23:05 UTC.


© Publicnow 2022
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P/E ratio 2022 10,4x
Yield 2022 -
Capitalization 19,8 M 19,4 M 19,4 M
EV / Sales 2022 1,26x
EV / Sales 2023 0,95x
Nbr of Employees 44
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NVP S.p.A. Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
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Consensus
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Mean consensus BUY
Number of Analysts 1
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Average target price 6,75 €
Spread / Average Target 160%
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Natalino Pintabona General Manager & Commercial Manager
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Paolo Fiorentino Independent Director
Paolo Targia Director
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WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.40.23%5 220