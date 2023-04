NYAB Oyj : Merger plan between NYAB Plc and Andament II Sulautuva Oy (revised 18 April 2023)

Andament II Sulautuva Oy mergers into NYAB Plc as described in this merger plan ("Merger Plan"). The boards of directors of Andament II Sulautuva Oy and NYAB Plc have today accepted this Merger Plan referred to in Limited Liability Act Chapter 16 Section 3.

Andament Group Oy (0951090-4) ("Demerging company") has signed a demerger plan (appendix 1) on 6.4.2023, whereby said company demerges by way of full demerger, in which event all of the assets and liabilities of the company are transferred to two companies: Andament Group Oy ("New Andament Group Oy") and Andament II Sulautuva Oy ("Demerger"). The shareholders of Andament Group Oy shall receive shares of the New Andament Group Oy and Andament II Sulautuva Oy as a demerger consideration in proportion to their existing shareholding. In the Demerger, 111 000 000 shares of NYAB Plc (2393685-6) owned by Andament Group Oy are transferred to Andament II Sulautuva Oy. All other assets and liabilities of Andament Group Oy are transferred to the New Andament Group Oy.

A proposal for the distribution of the Merger Consideration, the point in time of the payment of the consideration

A proposal for other merger consideration and, if that consideration consists of option rights or other special rights entitling to shares, the terms of the same, as referred to in chapter 10, section 3

A proposal for the quantity of the shares to be issued as merger consideration, broken down by share class, and a proposal for whether new shares or treasury are to be issued

The articles of association of the Acquiring Company is not proposed to be amended.

A proposal for the amendment of the Articles of Association of the Acquiring Company

The aim of the merger is clarification of ownership structure of NYAB Plc

Vastaanottava Yhtiö ja Sulautuva Yhtiö jäljempänä yhdessä "Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt" / Acquiring Company and Merging Company and later together "Companies involved in the merger"

and the other terms relating to the provision of the consideration, and an account of the grounds for the same

Jakautumissuunnitelman (Liite 1) mukaan Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat Jakautumisessa jakautumisvastikkeena 7 399 Sulautuvan Yhtiön osaketta jokaista omistamaansa Jakautuvan Yhtiön osaketta kohden. Sulautuvan Yhtiön osakemäärä on Jakautumisen jälkeen 111 000 000 osaketta.

Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saavat yhden (1) NYAB Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa Sulautuvan Yhtiön osaketta kohden ("Sulautumisvastike"). Tämä tarkoittaa sitä, että Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksiensa mukaisessa suhteessa vaihtosuhteella 1:1.

Sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajille Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä. Sulautumisvastike annetaan automaattisesti, eikä sen saaminen edellytä Sulautuvan Yhtiön osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

According to the demerger plan (appendix 1) the shareholders of the Demerging Company shall receive 7 399 shares of the Merging Company for each share of the Demerging Company they own as a demerger consideration in the Demerger. The number of shares of the Merging Company after the Demerger is 111 000 000.

The shareholders of the Merging Company shall receive one share of NYAB Plc for each share of the Merging Company they own ("Merger Consideration"). This means that the Merger Consideration shall be issued to the shareholders of the Merging Company in proportion to their existing shareholding, with an exchange ratio of 1:1.

Merger Consideration is issued to the shareholders of the Merging Company on the date of registration of the implementation of the Merger. Merger Consideration will be issued automatically, and no actions are required from the shareholders of the Merging Company in relation thereto.

Selvitys tai ehdotus Sulautuvan Yhtiön optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista sulautumisessa / an account on or a proposal for the rights in the merger of the holders of option rights and other special rights entitling to shares in the Merging Company

Sulautuva Yhtiö ei ole antanut optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. The Merging Company has not granted any option rights or other special rights entitling to shares. Ehdotus Vastaanottavan Yhtiön mahdollisesta osakepääoman korotuksesta / A proposal for the increase of the share capital of the Acquiring Company

Vastaanottavan Yhtiön osakepääoma ei ehdoteta korotettavan.

The share capital of the Acquiring Company is not proposed to be increased. Selvitys Sulautuvan Yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnitellusta vaikutuksesta Vastaanottavan Yhtiön taseeseen sekä sulautumisen kirjanpidolliset menetelmät / An account of the assets, liabilities and equity of the Merging Company and of the circumstances relevant to their valuation, the

