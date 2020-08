Officina Stellare S p A : Assegnazione delle Bonus Share 0 08/24/2020 | 02:18pm EDT Send by mail :

Last Name : First name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields PRESS RELEASE Via Della Tecnica, 87/89 I-36030 Sarcedo (VI) - ITALY Phone IT: +39 0445 370540 Fax: +39 0445 1922009 officinastellare.com investor.relations@officinastellare.com ASSEGNAZIONE DELLE BONUS SHARE Sarcedo (VI), 24 agosto 2020 - Officina Stellare S.p.A. (la "Società"), società vicentina quotata sul mercato AIM Italia, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, rende noto che, dopo gli opportuni controlli, l'Emittente ha assegnato gratuitamente agli aventi diritto Bonus Share per complessive n. 21.419 azioni ordinarie Officina Stellare S.p.A., con codice ISIN IT0005374035, così come illustrato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito www.officinastellare.com. Precisiamo che, rispetto a quanto indicato nel precedente comunicato del 27 luglio 2020, l'Emittente ha ricevuto successivamente richiesta di assegnazione di ulteriori 1.900 azioni ordinarie. In conseguenza dell'emissione delle n. 21.419 azioni, il capitale sociale della Società è suddiviso in n. 5.599.818 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed ammonterà complessivamente a Euro 559.981,80. L'Emittente provvederà infine a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Vicenza nei termini di legge. Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzovwww.emarketstorage.com. Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all'AIM di Borsa Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to- meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale.Officina Stellare ha appena approvato il progetto di bilancio 2019 con un valore di produzione pari a 7,9miloni di euro in crescita del +59% a/a, registrando un incremento dell'Ebitda del +159,7% (pari a 2,9milioni di euro) e dell' utile del +232,9%, il linea col proprio piano di crescita e sviluppo, che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della prima "Space Factory" italiana. www.officinastellare.com NOMAD SPECIALIST UFFICIO STAMPA Banca Finnat Banca Finnat Close to Media Alberto Verna Lorenzo Scimia Adriana Liguori | +39 345 1778974 | adriana.liguori@closetomedia.it +39 06 69933219 |a.verna@finnat.it +39 06 69933446 |l.scimia@finnat.it Sofia Crosta | +39 337 1374252 | sofia.crosta@closetomedia.it Federica Ielapi | +39 351 911 5900| federica.ielapi@closetomedia.it Attachments Original document

Permalink Disclaimer Officina Stellare S.p.A. published this content on 24 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 August 2020 18:17:08 UTC 0 All news about OFFICINA STELLARE S.P.A. 02:18p OFFICINA STELLARE S P A : Assegnazione delle Bonus Share PU