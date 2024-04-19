車載用イメージセンサの業界トップサプライヤとして市場・技術動向を紹介

2024年4月19日 - オンセミ（onsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON、日本法人代表取締役社長 林 孝浩）は、2024年4月25日に開催される「センサ＆イメージング応用技術セミナー」で講演を行います。このセミナーは、４月24日から26日までパシフィコ横浜で開催される国内最大級の光技術総合展示会「OPTICS PHOTONICS International Exhibition (OPIE) 2024」の「光と画像のセンサ＆イメージングEXPO」において行われます。

車載カメラの需要拡大や用途の多様化に伴い、イメージセンサのニーズは拡大しています。 本講演では、車載用イメージセンサの市場・技術動向を解説するとともに、オンセミのイメージセンサの製品動向や特徴をご紹介します。

セミナー概要

セミナー名： センサ＆イメージング応用技術セミナー

【SI-1コース】 産業用カメラの最新動向 - TOF・車載・物体認識AI -

https://www.optronics.co.jp/ex-seminar/projects/semi/69/2005

日時： 2024年4月25日（木）、13:40～16:35（オンセミの講演時間は14:40～15:35）

会場： パシフィコ横浜アネックスホール F203

講演タイトル： 「車載用イメージセンサの技術動向」

講演者： In Kyu Kho

（オンセミ インテリジェントセンシング・グループ、プロダクトマーケティング・ディレクタ）

受講： 有料、セミナー会場で当日申込可